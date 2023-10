Ανακαλύφθηκε άγνωστο ορυκτό με πολύτιμη σπάνια γαία

Γεωλόγοι στην Κίνα ανακάλυψαν ένα είδος ορυκτού στην περιοχή εξόρυξης Bayan Obo στην Εσωτερική Μογγολία, το οποίο περιέχει ένα στοιχείο σπάνιας γαίας και είναι γνωστό για τις υπεραγώγιμες ιδιότητές του. Πρόκειται για το niobobaotite, όπως ονομάστηκε, το οποίο περιέχει βάριο, νιόβιο, τιτάνιο, σίδηρο και χλώριο.

Το νιόβιο είναι ένα ισχυρό μέταλλο που εξάγεται από το ορυκτό κολουμπίτης (columbite). Χρησιμοποιείται σε κράματα για την κατασκευή τμημάτων κινητήρων τζετ και πυραύλων και αποτελεί βασικό συστατικό των ημιαγωγών. Βρίσκεται σε αφθονία κυρίως στη Βραζιλία και τον Καναδά.

Πρόκειται για το 13ο ορυκτό που ανακαλύπτεται από την ίδρυση του πυρηνικού γεωλογικού συστήματος της Κίνας πριν από 70 χρόνια, ανέφεραν οι γεωλόγοι σε δελτίο Τύπου της China National Nuclear Corporation (CNNC).

Περίπου το 85% έως 90% του νιόβιου στον κόσμο χρησιμοποιείται για την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα ως μορφή σιδήρου νιόβιου. Ο χάλυβας μπορεί να αυξήσει περισσότερο από 30% την αντοχή του προσθέτοντας 0,03% – 0,05% νιόβιο.

Niobobaotite, a new key strategic #mineral discovered in N China's Inner Mongolia, received official recognition and was numbered IMA 2022-127a. Niobobaotite is rich in rare metal #niobium which sees wide application in high-tech sectors such as superconductors and electronics. pic.twitter.com/7kvWg3HCKX