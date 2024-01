Αναφορές για πυραυλικά πλήγματα σε βάση των ΗΠΑ στο Ιράκ

Μεγάλης κλίμακας επίθεση με ρουκέτες εξαπέλυσαν δυνάμεις υποστηριζόμενες από το Ιράν εναντίον αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ στο δυτικό Ιράκ, το απόγευμα του Σαββάτου (20/1).

Σύμφωνα με το Reuters, πάνω από 20 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τις υποστηριζόμενες από δυνάμεις του Ιράν με στόχο την αεροπορική βάση Ain Al-Asad των Ηνωμένων Πολιτιειών στο δυτικό Ιράκ, χωρίς να έχουν ακόμη αναφερθεί απώλειες ή ζημιές.

Την είδηση επιβεβαιώνουν στο πρακτορείο μέχρι στιγμής δύο πηγές από σώματα ασφαλείας και μία κυβερνητική πηγή.

⚡ Rockets were launched at Ain al-Asad U.S. Base in Iraq. pic.twitter.com/LBp5jGEOyp