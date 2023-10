Ισραήλ: «Η Χαμάς θα νιώσει απόψε την οργή μας» - Σφυροκόπημα στη Γάζα από ξηρά και αέρα

Η Χαμάς «θα πληρώσει για τα εγκλήματά της κατά της ανθρωπότητας και απόψε ξεκινάμε την εκδίκηση», δήλωσε ένας σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Μαρκ Ρεγκέβ. «Η Χαμάς θα νιώσει απόψε την οργή μας», τόνισε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Πάντως, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας, ο αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ, δήλωσε πως πρόκειται για επέκταση των επιχειρήσεων και όχι χερσαία επίθεση. Επαναλαμβάνοντας πως το Ισραήλ κάνει ό,τι μπορεί για να αποφευχθούν οι απώλειες αμάχων σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε η Χαμάς. Επίσης, αξιωματούχος των ΗΠΑ, που επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του, είπε επίσης ότι το Ισραήλ εξαπολύει μια «πιο περιορισμένη εισβολή» και συμφώνησε να «παρέχει ανθρωπιστική υποστήριξη σε συνδυασμό με την επιχείρηση».

Machine gun fire along the Israel/Gaza border. pic.twitter.com/OttW0jy26K — Trey Yingst (@TreyYingst) October 27, 2023

Νωρίτερα, o ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας. Αναφορές, που δεν επιβεβαιώνονται από τις IDF, κάνουν λόγο για εισβολή τεθωρακισμένων στο έδαφος της Γάζας και ανταλλαγή πυρών με τρομοκράτες της Χαμάς. Είχαν προηγηθεί σφοδροί βομβαρδισμοί από την Ισραηλινή Αεροπορία.

BREAKING: Reports of anti-tank fire targeting IDF tanks in northern Gaza — The Spectator Index (@spectatorindex) October 27, 2023

صفحة ألموغ بوكير العبرية: بعد إعلان المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي عن توسيع العملية البرية، أول توثيق للهجمات من شمال قطاع غزة. دبابات الجيش الإسرائيلي في العمل. pic.twitter.com/OyAlswmyy8 — الأمير ياسين (@M86950933) October 27, 2023

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του στρατού είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «είναι προετοιμασμένες σε όλα τα μέτωπα για να διαφυλάξουν την ασφάλεια του Ισραήλ». Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θεωρεί «εθνικό καθήκον» την επιστροφή των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

Δείτε ζωντανή εικόνα από τη Γάζα:

Τα πλήγματα στη Γάζα έχουν αυξηθεί «κατά πολύ» και θα συνεχιστούν, πρόσθεσε ο υποναύρχος Ντάνιελ Χαγκάρι. «Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε την Πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της», είπε στην ανακοίνωση που έκανε από τηλεοράσεως.

Στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας σημειώνονται σφοδροί βομβαρδισμοί που ξεκίνησαν περίπου στις 19.00 (ώρα Ελλάδας και τοπική).

Heavily intensified lsraeli airstrikes hit Gaza Strip. pic.twitter.com/GvAJDuvDLB — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες και το Ίντερνετ στον παλαιστινιακό θύλακα. Το Netblocks, ένας οργανισμός που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια και την πρόσβαση στο ίντερνετ σε όλον τον κόσμο, έκανε λόγο για «κατάρρευση» των συνδέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

⚠ Confirmed: Live network data show a collapse in connectivity in the #Gaza Strip with high impact to Paltel, amid reports of heavy bombardment; the company is the last remaining major operator to supply service as connectivity declines amid ongoing fighting with Israel 📉 pic.twitter.com/nDPf7HnjKF — NetBlocks (@netblocks) October 27, 2023

Οι βομβαρδισμοί είναι «οι σφοδρότεροι από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου», σύμφωνα με την τρομοκρατική οργάνωση, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «προετοιμάζεται για σφαγές».

Χαμάς: Οι ισραηλινές δυνάμεις διείσδυσαν σε δύο τομείς

Για «βίαιες συγκρούσεις» με τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο η Χαμάς. Σύμφωνα με την τρομοκρατική οργάνωση, οι ισραηλινές δυνάμεις διείσδυσαν σε δύο τομείς.

«Αντιμετωπίζουμε τις χερσαίες ισραηλινές εισβολές στο Μπέιτ Χανούν (βόρεια) και το Μπουρέιτζ (κεντρική Γάζα). Σφοδρές συγκρούσεις είναι σε εξέλιξη» ανέφεραν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, στην ανακοίνωσή τους.

Νωρίτερα, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς είχε δηλώσει ότι η τρομοκρατική οργάνωση είναι «έτοιμη» να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

«Εάν ο Νετανιάχου αποφασίσει να μπει απόψε στη Γάζα, η αντίσταση είναι έτοιμη» ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram ο Εζάτ αλ Ρίσεκ, απειλώντας ότι «η γη της Γάζας θα καταπιεί τα κομμάτια των (Ισραηλινών) στρατιωτών».

Κάτω από νοσοκομείο στη Γάζα βρίσκεται το αρχηγείο της Χαμάς

Νέο μπαράζ ρουκετών από τη Χαμάς προς το κεντρικό Ισραήλ, σειρήνες ήχησαν στο Ραμάτ Γκαν, στοΡισόν Λε Ζιόν, στο Χολόν, στο Ασντόντ, στο Ασκελόν και αλλού, αναφέρουν οι Times of Israel υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για επιπτώσεις.

Νωρίτερα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κάτω από το νοσοκομείο Σίφα στην πόλη της Γάζας βρίσκεται η κύρια βάση επιχειρήσεων των τρομοκρατών της Χαμάς. Τη δήλωση έκανε, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF) υποναύαρχος, Ντάνιελ Χαγκάρι, κατηγορώντας την τρομοκρατική οργάνωση ότι χρησιμοποιεί το νοσοκομείο ως «ανθρώπινες ασπίδες». Το νοσοκομείο διαθέτει 1.500 κρεβάτια και περίπου 4.000 εργαζόμενους.

Hamas is a plague hiding in a hospital. pic.twitter.com/w1rgBN81TJ — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

Το εν λόγω νοσοκομείο είναι το μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας και αποτελείται από πολλά υπόγεια συγκροτήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους ηγέτες της τρομοκρατικής ομάδας για να κατευθύνουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, όπως αναφέρει ο Χαγκάρι, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Hamas operates within and hides beneath the largest hospital in Gaza.

Their priorities are clear—and the people of Gaza are not among them. pic.twitter.com/7M4ZqjFyYs — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

Επικαλούμενος πληροφορίες, ο Χαγκάρι αποκαλύπτει ότι πολλές σήραγγες οδηγούν στην υπόγεια βάση έξω από το νοσοκομείο, ώστε οι αξιωματούχοι της Χαμάς να μην χρειάζεται να μπουν στο νοσοκομείο για να φτάσουν σε αυτό. Υπάρχει, επίσης, και είσοδος στο υπόγειο συγκρότημα μέσα από έναν από τους θαλάμους.

This is the truth behind the Hamas-ISIS terrorist organization: it uses the Shifa Hospital in Gaza to protect it.



Their headquarters are near the maternity ward, the control center near the morgue, and the command tunnels under the patients' wards.



They don’t just perpetrate… pic.twitter.com/nLwswrS6is — יוסף חדאד - Yoseph Haddad (@YosephHaddad) October 27, 2023

The IDF released this video showing Hamas military instillations embedded withing the complex of Shifa hospital, Gaza's main medical center. pic.twitter.com/PQsXUSBn7k — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 27, 2023

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF), η εσωτερική ασφάλεια της Χαμάς έχει ένα κέντρο διοίκησης μέσα στο νοσοκομείο Σίφα, από το οποίο κατευθύνει ρουκέτες στο Ισραήλ και αποθηκεύει όπλα. Η ενεργειακή υποδομή του νοσοκομείου χρησιμοποιείται επίσης από την υπόγεια βάση της Χαμάς.

Πληροφορίες για τη χρήση του νοσοκομείου από τη Χαμάς βασίζονται σε ένα ευρύ φάσμα πηγών πληροφοριών που συλλέγονται από τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών και την υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet και ότι αυτές πληροφορίες έχουν ήδη δοθεί στους συμμάχους.

Διαψεύδει η Χαμάς

Από την πλευρά της, η Χαμάς διαψεύδει ότι χρησιμοποιεί νοσοκομεία στη Γάζα στον πόλεμο που διεξάγει με το Ισραήλ, όπως την κατηγόρησε ο ισραηλινός στρατός.

«Οι ισχυρισμοί του εκπροσώπου του στρατού του εχθρού στερούνται οποιασδήποτε βάσης», δήλωσε σε ανακοίνωση ένα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, ο Εζάτ αλ-Ρίσεκ, διαψεύδοντας ότι «ηγέτες της Χαμάς βρίσκονται στο υπόγειο του νοσοκομείου αλ-Σίφα» του μεγαλύτερου της Λωρίδας της Γάζας.

Γάζα - Εκπρόσωπος ΟΗΕ: Σε λίγες ώρες τελειώνουν τα καύσιμα

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ έκανε λόγο για ανθρωπιστικό δράμα που επικρατεί στην περιοχή της Γάζας. Όπως επεσήμανε ο Αντνάν Αμπού Χάσνα, «τις επόμενες ώρες η Γάζα θα βρεθεί στο σημείο «μηδέν», τονίζοντας πως ο κόσμος σχηματίζει ουρές για ένα κομμάτι ψωμί.

«Δεν υπήρξε καμία λεηλασία σε καύσιμα και υγειονομικό υλικό, πήγαν όλα στους εταίρους μας», λέει ακόμη ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ.

Πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση για τους πρόσφυγες αυτή τη στιγμή στη Γάζα;

Απομένουν μόνο μερικές ώρες για να ανακοινώσουμε ότι έχουμε πλέον ξεμείνει από καύσιμα προκειμένου να συνεχίσουμε της προσπάθειές μας να προσφέρουμε καύσιμα σε νοσοκομεία ή ακόμη και στις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Θα δείτε μία διαφορετική Γάζα να καταρρέει μετά από μερικές μέρες εξαιτίας της έλλειψης όλων αυτών.

Γκάλαντ: Στόχος της χερσαίας εισβολής η καταστροφή του δικτύου σηράγγων της Χαμάς

Η καταστροφή του δικτύου σηράγγων της Χαμάς είναι ο στόχος της χερσαίας εισβολής που θα εξαπολύσει σύντομα το Ισραήλ, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα θα είναι μακρά και δύσκολη.

Σύμφωνα με τους The Times of Israel, ο Γκάλαντ ανέφερε ότι η χερσαία εισβολή θα περιλαμβάνει μεγάλες δυνάμεις, υποστηριζόμενες από αεροπορικές επιδρομές και «θα πάρει πολύ χρόνο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημείωσε ότι θα ακολουθήσει μια τρίτη φάση μαχών χαμηλότερης έντασης, καθώς το Ισραήλ καταστρέφει «θύλακες αντίστασης».

Τα νοσοκομεία της Γάζας αναζητούν καύσιμα για να λειτουργήσουν γεννήτριες έκτακτης ανάγκης που τροφοδοτούν θερμοκοιτίδες και άλλο σωτήριο εξοπλισμό, αφού το Ισραήλ διέκοψε όλες τις παραδόσεις καυσίμων στη Γάζα στην αρχή του πολέμου, αναγκάζοντας το μοναδικό εργοστάσιό του να κλείσει.

Ο Γκάλαντ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το Ισραήλ πιστεύει ότι η Χαμάς θα κατάσχει κάθε καύσιμο που εισέρχεται. Λέει ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί γεννήτριες για να αντλεί αέρα στις σήραγγες εκατοντάδων μιλίων της, οι οποίες προέρχονται από περιοχές αμάχων. Έδειξε στους δημοσιογράφους εναέρια πλάνα από αυτό που λέει ότι είναι ένα φρεάτιο τούνελ που χτίστηκε ακριβώς δίπλα σε ένα νοσοκομείο.

«Για τον αέρα χρειάζονται λάδι. Για το πετρέλαιο μας χρειάζονται», αναφέρει.

Αυτή την εβδομάδα, το Ισραήλ υποστήριξε ότι η Χαμάς είχε κλέψει καύσιμα από τον ΟΗΕ για να τα χρησιμοποιήσει για στρατιωτικούς σκοπούς.

IDF: Ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το Ισραήλ χτύπησαν τη Συρία

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας λένε ότι ένας αριθμός ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο προς το ισραηλινό έδαφος προσγειώθηκαν στη Συρία, αναφέρουν οι Times of Israel.

Η απόπειρα επίθεσης έρχεται εν μέσω επανειλημμένων πυραύλων και ρουκετών από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και τις συμμαχικές παλαιστινιακές παρατάξεις στο νότιο Λίβανο.

Νέο ηχητικό ντοκουμέντο αποκαλύπτει την αγριότητα της Χαμάς (audio)

Στο μεταξύ, σοκ προκαλεί το περιεχόμενο τηλεφωνικής συζήτησης μεταξύ ενός τρομοκράτη από τις ειδικές δυνάμεις της Χαμάς και του διοικητή του την ημέρα που προχώρησαν στις σφαγές αμάχων εισβάλλοντας σε κιμπούτς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο, που φέρνει στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Στρατός, καταγράφει τις αναφορές του τρομοκράτη για το πώς έδρασε κατά των άμαχων Ισραηλινών, αποκαλύπτοντας τις φρικαλεότητες της δράσης του.

«Ορκίζομαι, θα τους σκοτώσω. Είμαστε μέσα. Αυτοί ζουν ευτυχισμένοι και εμείς εκτοπισμένοι» ακούγεται να λέει ο τρομοκράτης στο τηλεφώνημα. «Θέλω να πυροβολήσω την πόρτα» λέει ακόμα και στη συνέχεια ακούγονται πυροβολισμοί.

«Τα παιδιά θέλουν να μιλήσουν στους γονείς τους και να πουν αντίο» καταλήγει η συνομιλία.