Άμστερνταμ: 32 συλλήψεις στα επεισόδια σε πανεπιστήμιο (vid)

Η Αστυνομία του Άμστερνταμ συνέλαβε 32 ανθρώπους σε πανεπιστημιούπολη και σε οδική αρτηρία στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ολλανδίας, όπου χθες Τετάρτη ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και φοιτητές του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (UvA) που διαδήλωναν υπέρ των Παλαιστινίων.

Οι συλλήψεις, σύμφωνα με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης έγιναν για «βία, καταστροφές, επιθέσεις και υποκίνηση», κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων με φόντο τις κινητοποιήσεις για τη Γάζα, που μετά τις ΗΠΑ παίρνουν πλέον μεγαλύτερες διαστάσεις και στην Ευρώπη.

Riot police broke up pro-Palestinian protests at the University of Amsterdam. Hundreds gathered on the narrow streets outside, atop makeshift barriers of desks, bricks and wooden pallets, chanting slogans as police dragged many away from campus https://t.co/YT7Mqka9W4 pic.twitter.com/hnYm9Gcvhb