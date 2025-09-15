Αμερικανός υπ. Ενέργειας: Το ιρανικό πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου πρέπει να διαλυθεί πλήρως

Το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν πρέπει να «διαλυθεί πλήρως», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ σε ομιλία του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) του ΟΗΕ στη Βιέννη.

«Για την περίπτωση που δεν έχει ήδη γίνει αρκετά σαφές, θα διατυπώσω ξανά τη θέση των ΗΠΑ για το Ιράν», σημείωσε ο Κρις Ράιτ.

«Η πορεία πυρηνικών όπλων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου κάθε εμπλουτισμού (ουρανίου) και δυνατοτήτων επανεπεξεργασίας (πλουτωνίου), πρέπει να διαλυθεί πλήρως», υπογράμμισε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας.