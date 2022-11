Amazon: Λανσάρει την πρώτη εικονική κλινική της στις ΗΠΑ

Η Amazon.com εγκαινίασε σήμερα την Amazon Clinic, μια εικονική πλατφόρμα για κοινές παθήσεις υγείας όπως οι αλλεργίες, η ακμή και το άσθμα, επεκτείνοντας την παρουσία του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ.

Η Amazon, η οποία διαχειρίζεται ήδη το Amazon Pharmacy, δήλωσε ότι η νέα υπηρεσία θα λειτουργήσει σε 32 πολιτείες και έρχεται μόνο μήνες αφότου συμφώνησε να αγοράσει τον πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας One Medical για 3,49 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Η Amazon Clinic είναι μια υπηρεσίας εικονικής υπηρεσίας υγείας που βασίζεται στα μηνύματα η οποία συνδέει τους πελάτες με οικονομικές εναλλακτικές υπηρεσιών την ώρα που τις χρειάζονται, για πάνω από 20 κοινά προβλήματα όπως οι αλλεργίες, η ακμή και η απώλεια μαλλιών», όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία.

Επισημαίνεται ότι το κόστος των παροχών συμβουλευτικής θα διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο και θα προβλέπει και συνέχεια της επικοινωνίας με τον αρμόδιο γιατρό για δύο εβδομάδες μετά την πρώτη.

