Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε σε μια συνέντευξη που προβλήθηκε την Κυριακή ότι η χώρα του συνεχίζει να εργάζεται για να διατηρηθεί η συμφωνία, παρά τις συχνές παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ-Θάνι, που είναι επίσης υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, είπε στο CNN στον Φαρίτ Ζακαρία: «Οι παραβιάσεις συμβαίνουν κάθε μέρα. Και έχουμε, όπως έχουμε στην αίθουσα αποσυγκρούσεων, την αίθουσα επιχειρήσεων που κάναμε μαζί με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταγράφουμε τα πάντα εκεί. … Συνεργαζόμαστε πολύ στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ».

Μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το Κατάρ ήταν βασικός παίκτης στις προσπάθειες να τερματιστεί ή τουλάχιστον να υπάρξει προσωρινή αναστολή των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα.

Μιλώντας στο «Fareed Zakaria GPS», ο ηγέτης του Κατάρ δήλωσε ότι όσον αφορά την διεθνή παρουσία για τη διατήρηση της ειρήνης στην ταλαιπωρημένη αυτή περιοχή, «πρέπει να υπάρχει σαφές και ορισμένο καθήκον/εντολή».

Ο Αλ-Θάνι, μιλώντας σε πιο γενικούς όρους, είπε στο Zakaria ότι η μικρή του χώρα έχει υιοθετήσει τη διαμεσολάβηση σε συγκρούσεις ως τον δικό της ειδικό ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις.

«Από τη δική μας οπτική γωνία», είπε, «κάθε χώρα στην διεθνή κοινότητα πρέπει να συνεισφέρει κάτι στην παγκόσμια κοινότητα. Βρήκαμε ότι μπορούμε να συγκεντρώνουμε τα εμπλεκόμενα μέρη και να κατανοούμε τα παράπονά τους».

Ο Αλ-Θάνι είπε ότι το Κατάρ, μια χώρα περίπου στο μέγεθος των πολιτειών Κονέκτικατ και Ρόουντ Άιλαντ μαζί, προσπαθεί να αντιμετωπίζει τα ζητήματα στις παγκόσμιες συγκρούσεις «βήμα-βήμα».

Πρόσθεσε: «Έχουμε δημιουργήσει ένα ιστορικό αξιοπιστίας και ειλικρίνειας».

Ωστόσο, το Κατάρ έχει δεχθεί επικρίσεις όχι μόνο για τη διατήρηση επαφών με τη Χαμάς, αλλά και με το Ιράν, ένα άλλο κράτος που θεωρείται «παράνομο» στη διεθνή σκηνή. Ο Αλ-Θάνι απέκρουσε αυτή την κριτική.