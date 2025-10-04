Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Οι Τούρκοι τον κατηγορούν ότι στηρίζει το Ισραήλ

Η συναυλία του Βρετανού τραγουδιστή Ρόμπι Γουίλιαμς, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 7 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, ακυρώθηκε μετά από έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω κατηγοριών ότι είναι «σιωνιστής», σύμφωνα με δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης.

Η διοργανώτρια εταιρεία ανέφερε ως λόγους για την ακύρωση την αντίδραση του κοινού και τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια, σύμφωνα με την Turkiye Today.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος είχε ιδιαίτερη σχέση με την Τουρκία μέσω της συζύγου του, της τουρκικής καταγωγής Άιντα Φιλντ, αντιμετώπισε έντονες κατηγορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι «σιωνιστής».

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι επικρίσεις εστιάστηκαν ιδιαίτερα στη μητέρα του, Gwen Field, η οποία είναι εβραϊκής καταγωγής.

Ο Williams εξήγησε σε μια προηγούμενη συναυλία ότι η σύζυγός του είναι Eβραία, οπότε τα παιδιά τους μεγαλώνουν ως Eβραίοι, και ότι διατηρεί ορισμένες οικογενειακές παραδόσεις από σεβασμό προς την κληρονομιά τους.

«Ανατρέφω τα παιδιά μου ως Εβραίους και είμαι ευγνώμων προς τον εβραϊκό λαό», δήλωσε ο Γουίλιαμς το 2023 κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Τελ Αβίβ. Συνέχισε: «Η σύζυγός μου είναι Εβραία, οπότε τα παιδιά μου είναι Εβραίοι. Μου αρέσει να διατηρώ ορισμένες από τις παραδόσεις της οικογένειας, απλώς από σεβασμό προς εσάς και την ιστορία σας».

Έχει επίσης ένα τατουάζ στον καρπό του με την εβραϊκή λέξη «simcha», που σημαίνει ευτυχία.