Air Canada: Τερματίζεται η απεργία των αεροσυνοδών - Αποκαθίστανται σταδιακά οι πτήσεις

Οι αεροσυνοδοί της Air Canada κατέληξαν σε συμφωνία με τον μεγαλύτερο αερομεταφορέα της χώρας την Τρίτη, τερματίζοντας την πρώτη απεργία τους εδώ και 40 χρόνια.

Η απεργία που διήρκεσε σχεδόν τέσσερις ημέρες οδήγησε την αεροπορική εταιρεία, η οποία εξυπηρετεί περίπου 130.000 άτομα καθημερινά, να αποσύρει τις προβλέψεις της για τα κέρδη του γ' τριμήνου και ολόκληρου του έτους.

Ο επίσημος αερομεταφορέας της χώρας ανακοίνωσε ότι επανεκκινεί σταδιακά τις δραστηριότητές του και ότι η πλήρης αποκατάσταση μπορεί να πάρει μια εβδομάδα ή και περισσότερο. Το συνδικάτο των αεροσυνοδών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη διαμεσολάβηση με την αεροπορική εταιρεία και τη θυγατρική της, τη low cost, Air Canada Rouge.

«Η απεργία έληξε. Έχουμε μια προσωρινή συμφωνία που θα σας παρουσιάσουμε», δήλωσε η Καναδική Ένωση Δημοσίων Υπαλλήλων σε ανάρτηση στο Facebook.

Η Air Canada δήλωσε ότι ορισμένες πτήσεις θα ακυρωθούν τις επόμενες επτά έως δέκα ημέρες μέχρι να σταθεροποιηθεί το πρόγραμμα και ότι οι πελάτες με ακυρωμένες πτήσεις μπορούν να επιλέξουν μεταξύ επιστροφής χρημάτων, ταξιδιωτικής πίστωσης ή εκ νέου κράτησης σε άλλη αεροπορική εταιρεία.

Ο Μαρκ Νασρ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος επιχειρήσεων της Air Canada, δήλωσε στο CBC ότι 5.000 υπάλληλοι εργάζονται για την επανακράτηση πελατών στην Air Canada και σε 120 άλλες αεροπορικές εταιρείες.

Οι αεροσυνοδοί αποχώρησαν από την εργασία τους το Σάββατο, μετά την αποτυχία των συνομιλιών για τη σύμβαση με τον αερομεταφορέα, καθώς είχαν ζητήσει αμοιβή για εργασίες όπως η επιβίβαση επιβατών.

Οι αεροσυνοδοί της Air Canada υποστήριζαν εδώ και μήνες ότι οι νέες συμβάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν αμοιβή για εργασία που γίνεται στο έδαφος, όπως η επιβίβαση επιβατών.

«Η αμοιβή εδάφους έχει διευθετηθεί. Οι αεροσυνοδοί μας θα αποζημιωθούν για τον χρόνο τους στο έδαφος», δήλωσε ο Νασρ στο CBC.

Σε μια σπάνια πράξη ανυπακοής, το συνδικάτο παρέμεινε σε απεργία ακόμη και αφού το Συμβούλιο Βιομηχανικών Σχέσεων του Καναδά κήρυξε την ενέργειά του παράνομη.

Η άρνησή τους να ακολουθήσουν την εντολή του ομοσπονδιακού συμβουλίου εργασίας για την επιστροφή στην εργασία είχε δημιουργήσει μια αντιπαράθεση μεταξύ της εταιρείας, των εργαζομένων και της κυβέρνησης.

Η υπουργός Απασχόλησης Πάτι Χάιντου είχε προτρέψει και τις δύο πλευρές να εξετάσουν το ενδεχόμενο κυβερνητικής διαμεσολάβησης και είχε ασκήσει πίεση στην Air Canada τη Δευτέρα, υποσχόμενη να διερευνήσει τους ισχυρισμούς για απλήρωτη εργασία στον τομέα των αεροπορικών εταιρειών.

Ένας εκπρόσωπος της Χάιντου δήλωσε ότι η έρευνα θα διαρκέσει έξι έως οκτώ εβδομάδες και στη συνέχεια θα δημοσιοποιηθεί.