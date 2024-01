Αϊόβα: Καλύτερα για τον Τραμπ δεν γίνεται (vids)

Ο Ντόναλντ Τραμπ θριάμβευσε και συνεχίζει ακάθεκτος ως απόλυτο φαβορί για το ρεπουμπλικανικό χρίσμα και μία ιστορική ρεβάνς με τον Τζο Μπάιντεν. Η Αϊόβα όχι μόνο ήλθε να επιβεβαιώσει την κυριαρχία Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τον άρρηκτο δεσμό με τους ψηφοφόρους του, αλλά στέρησε τη δεύτερη θέση στη Νίκι Χέιλι και «κρατά» στην κούρσα τον Ρον Ντε Σάντις -και κατ’ επέκταση η αντι-τραμπική ψήφος παραμένει διαιρεμένη. Σε καλύτερη έκβαση, ο υπόδικος πρώην πρόεδρος δύσκολα θα μπορούσε να ελπίσει.

Στις κομματικές συνελεύσεις (caucuses) της πολιτείας των μεσοδυτικών ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε μία σαρωτική νίκη με ποσοστό άνω του 50%, αφαιρώντας από τους αντιπάλους του ακόμη και το ελάχιστο επιχείρημα ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων που μετείχε στη διαδικασία ήταν εναντίον του. Επικράτησε και στις 99 κομητείες της Αϊόβα, πλην μίας, με ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που έλαβαν αθροιστικά οι συνυποψήφιοί του. Η κομητεία Τζόνσον είναι η μοναδική στην οποία επικράτησε η Νίκι Χέιλι και αυτό χάρη μόνο σε μία ψήφο.

Είναι η νίκη με τη μεγαλύτερη διαφορά στα χρονικά των προκριματικών των Ρεπουμπλικανών στην πολιτεία και για τον Τραμπ έρχεται ως «δικαίωση» απέναντι σε εκείνους που, όταν έναν χρόνο πριν δήλωνε ξανά «παρών» για το ρεπουμπλικανικό χρίσμα, αμφισβητούσαν εάν θα μπορούσε να συσπειρώσει το κόμμα και τους ψηφοφόρους μετά την ήττα από τον Τζο Μπάιντεν (την οποία έως και σήμερα δεν έχει αναγνωρίσει) και τα όσα εκτυλίχθηκαν στο Καπιτώλιο.

Μπορεί η προσέλευση στη διαδικασία να ήταν η χαμηλότερη εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα και η Αϊόβα να είναι αμιγώς συντηρητική πολιτεία, όμως αυτό δεν αρκεί για να μειώσει τον αντίκτυπο της συντριπτικής επικράτησης Τραμπ με την οποία έγινε η πρεμιέρα των προκριματικών. Οι ψηφοφόροι του αψήφησαν τις πολικές θερμοκρασίες για να είναι σίγουροι πως θα τον δουν ξανά στην προεδρία. Το κίνημα MAGA είναι συμπαγές και ακλόνητο, και ουδείς εκ των έτερων διεκδικητών του χρίσματος έχει καταφέρει να σπάσει το «συμβόλαιο» που έχει κλείσει ο Τραμπ με όσους τον υποστηρίζουν τυφλά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκέντρωσε ποσοστό 51% με καταμετρημένο των 99% των ψήφων στην Αϊόβα. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον Ντε Σάντις, ήλθε δεύτερος με ποσοστό 21,2% και η Νίκι Χέιλι ακολούθησε με 19,1%. Ο τέταρτος υποψήφιος Βιβέκ Ραμασουάμι, επιχειρηματίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας, απέσπασε 7,7% και αποχώρησε από τη ρεπουμπλικανική κούρσα, στηρίζοντας ως ήταν αναμενόμενο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην πρεμιέρα της κούρσας η Νίκι Χέιλι έχασε την ευκαιρία να αποκτήσει «μομέντουμ» εν όψει των προκριματικών της 23ης Ιανουαρίου στο Νιου Χάμσαϊρ, όπου το κλίμα είναι πιο ευνοϊκό για την ίδια και το μετριοπαθές συντηρητικό προφίλ που προβάλλει. Εκεί, ελπίζει σε μία έκβαση που θα την εδραιώσει ως την εναλλακτική των Ρεπουμπλικανών απέναντι στην υποψηφιότητα Τραμπ.

Η μάχη στην Αϊόβα δινόταν ούτως ή άλλως για τη δεύτερη θέση και το στοίχημα για την πρώην κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας ήταν να την κατακτήσει αφήνοντας αρκετά πίσω της τον Ρον Ντε Σάντις ώστε να ανοίξει ο «χορός» των πιέσεων προς τον κυβερνήτη της Φλόριντα για να αποσυρθεί. Το στοίχημα δεν κερδήθηκε.

Δεύτερος τερμάτισε ο Ντε Σάντις και παρόλο που η απόσταση που τον χωρίζει από τον Τραμπ είναι αβυσσαλέα, μπορεί να επιχειρηματολογήσει πως ακόμη έχει θέση στην κούρσα. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα είναι ο υποψήφιος που τα έπαιξε σχεδόν όλα για όλα στη συγκεκριμένη πολιτεία, επενδύοντας προσωπικό χρόνο και τεράστια ποσά από την εκστρατεία του, η οποία και ξεμένει από χρηματοδότηση.

Αφού γύρισε μία προς μια τις κομητείες της Αϊόβα, τώρα, οδεύει προς πολιτείες λιγότερο «φιλόξενες» προς την ιδεολογική πλατφόρμα του. Το εκλογικό σώμα του Νιου Χάμσαϊρ είναι πιο μετριοπαθές, και εκτιμάται ότι θα συντριβεί από τον Τραμπ στον επόμενο σταθμό, τη Νεβάδα. Εάν και εφόσον έχει παραμείνει στην κούρσα έως τότε, η επόμενη μάχη του θα δοθεί στη Νότια Καρολίνα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είναι εξαιρετικά δημοφιλής και η Νίκι Χέιλι έχει διατελέσει κυβερνήτης για δύο θητείες.

Η μικρή διαφορά που χώρισε τους Ντε Σάντις και Χέιλι στην Άιοβα και η παραμονή του πρώτου στην κούρσα σε κάθε περίπτωση ευνοεί τον Ντόναλντ Τραμπ, δεδομένου ότι οι ψήφοι που δεν του «ανήκουν» παραμένουν μοιρασμένες ενόσω ο ίδιος συνεχίζει ακόμη πιο αποφασιστικά. Παρότι ήλθε τρίτη, η Νίκι Χέιλι επέμεινε ότι αυτή είναι «μία κούρσα ανάμεσα σε δύο», ποντάροντας στις δημοσκοπήσεις που την εμφανίζουν να έχει καλύψει την απόσταση κατά πολύ από τον Τραμπ στο Νιου Χάμσαϊρ.

Στο μέσο όρων των μετρήσεων έως και την 15η Ιανουαρίου, ο Ντοναλντ Τραμπ προηγείται στην κούρσα για το ρεπουμπλικανικό χρίσμα στο Νιου Χάμσαϊρ με ποσοστό 43,4% και ακολουθούν η Νίκι Χέιλι με 30,3%, ο Ρον Ντε Σάντις με 5,8% και ο Βιβέκ Ραμασουάμι (που εν τω μεταξύ αποσύρθηκε και στηρίζει Τραμπ) με 4,7%, σύμφωνα με το FiveThirtyEight. Σε ολόκληρη τη χώρα, ο υπόδικος, αλλά σε πείσμα όλων πολιτικά άτρωτος, πρώην πρόεδρος προηγείται με 63,1% και έπονται η Χέιλι με 11,9% και ο Ντε Σάντις με 11,6%.

Η δημοσκοπική εικόνα μαζί με τη σαρωτική νίκη του Τραμπ στην Αϊόβα ενίσχυσε τον σκεπτικισμό ότι οποιοσδήποτε από τους αντιπάλους του θα μπορέσει να τον παραμερίσει για το χρίσμα. Δήλωση ήλθε και από τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αναγνώρισε ότι ο Τραμπ είναι το ξεκάθαρο φαβορί. «Φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις κέρδισε την Αϊόβα. Είναι ο ξεκάθαρος επικρατέστερος στην άλλη πλευρά αυτή τη στιγμή. Αλλά εδώ είναι το θέμα: Αυτές οι εκλογές ήταν πάντα εσείς και εγώ εναντίον των ακραίων Ρεπουμπλικανών MAGA. Αυτό ίσχυε χθες και θα ισχύει και αύριο», ανέφερε σε ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος και κάλεσε σε δωρεές προς την εκστρατεία των Δημοκρατικών.

