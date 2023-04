Αίγυπτος: Με τρεις πτήσεις επέστρεψαν στρατιώτες από το Σουδάν

Ο αιγυπτιακός στρατός δήλωσε την Πέμπτη ότι τρεις πτήσεις που μετέφεραν στρατιώτες του είχαν φθάσει σε αεροπορική βάση του Καΐρου από το Σουδάν την προηγούμενη ημέρα, επιβεβαιώνοντας μια προηγούμενη δήλωση των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με την επιστροφή των στρατιωτών στην Αίγυπτο.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός ανέφερε επίσης ότι άλλοι Αιγύπτιοι στρατιώτες που βρίσκονται ακόμη στο Σουδάν έφτασαν στην πρεσβεία της Αιγύπτου στο Χαρτούμ σε συντονισμό με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

The Rapid Support Forces handed over today, Thursday, April 20, 2023

27 military personnel, nationals of the Arab Republic of Egypt, to the International Red Cross. The Egyptian soldiers who were handed over today were present at the Marawi military base and were held by the… pic.twitter.com/PVFJeJghlb