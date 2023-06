Άγκυρα: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε έκρηξη σε εργοστάσιο πυραύλων (vid)

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε εργοστάσιο πυραύλων στην Άγκυρα, όπως ανέφερε σήμερα η αγγλόφωνη εφημερίδα Arab News, επικαλούμενη το Al Arabiya.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 8:45 π.μ. στο συγκρότημα της κρατικής εταιρείας Μηχανικής και Χημικής Βιομηχανίας, στα περίχωρα της πρωτεύουσας Άγκυρας, σύμφωνα με το AP News.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και πυροσβεστικά ενώ παράθυρα καταστημάτων και σπιτιών της γύρω περιοχής έχουν γίνει θρύψαλα από το οστικό κύμα. Οι οικογένειες των εργατών σπεύδουν στο σημείο για να μάθουν νέα για τους συγγενείς τους.

📹 #Türkiye- Smoke rose after the sound of the explosion at the MKE rocket and explosives factory in Ankara's Elmadağ district. Firefighters and ambulances were dispatched to the factory.#Turkey

Via @savunmaisleri pic.twitter.com/20zcIUiyvG