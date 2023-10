AFP: Η Χαμάς θα απελευθερώσει τους ξένους ομήρους τις επόμενες ημέρες

Την απελευθέρωση ομήρων τις επόμενες ημέρες προανήγγειλε σήμερα Τρίτη (31/10) σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Άμπου Ουμπέιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν θα είναι Ισραηλινοί αλλά υπήκοοι άλλων χωρών.

Η Χαμάς υποστήριξε την Τρίτη ότι θα απελευθερώσει τους ξένους ομήρους μέσα «στις επόμενες ημέρες», σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

#BREAKING Hamas says it will free foreign hostages 'in the next few days' pic.twitter.com/oMOQONG067