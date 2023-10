Αφγανιστάν: Ο αριθμός των θυμάτων του εγκέλαδου ξεπέρασε τους 4.500 (pics)

Τρεις ημέρες μετά τους ισχυρούς σεισμούς των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συντάραξαν το Αφγανιστάν με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, η εικόνα της καταστροφής ακόμη δεν είναι ξεκάθαρη στη χώρα αυτή της Κεντρικής Ασίας.

Χαρακτηριστικές είναι οι σπαρακτικές εικόνες του άνδρα που βρίσκεται σε ένα σωρό ερειπίων και αναζητά 14 μέλη της οικογένειάς του και έχουν κυκλοφορήσει ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Afghanistan Earthquake: Heartbreaking video shows Afghan father crying over 14 family members trapped under debris... via @business_today https://t.co/X1OScxXX5M