Το αεροδρόμιο Χίθροου ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής (21/03) ότι θα ξεκινήσει σταδιακά μέσα στην ημέρα την επαναλειτουργία του, μετά την πυρκαγιά που έθεσε εκτός λειτουργίας την παροχή ρεύματος και έκλεισε το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν χιλιάδες επιβάτες και να προκληθεί ταξιδιωτική αναταραχή παγκοσμίως.

Το Χίθροου, το πέμπτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο, αναγκάστηκε να κλείσει μετά από μια τεράστια πυρκαγιά στον υποσταθμό τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/03).

«Οι ομάδες μας εργάζονται ακούραστα από το περιστατικό μέχρι σήμερα για να διασφαλίσουν την ταχεία ανάκαμψη. Είμαστε πλέον σε θέση να επανεκκινήσουμε με ασφάλεια τις πτήσεις, δίνοντας προτεραιότητα στον επαναπατρισμό και τη μετεγκατάσταση των αεροσκαφών», ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του στο Χ.

Our teams have worked tirelessly since the incident to ensure a speedy recovery. We’re now safely able to restart flights, prioritising repatriation and relocation of aircraft. Please do not travel to the airport unless your airline has advised you to do so. (1/2) pic.twitter.com/fhUGiXCh6B