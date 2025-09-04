Ο πόλεμος χωρίς αεροπλάνα και κανόνια

Σήμερα (και αύριο) αποφάσισα να σας τρομάξω, με λίγα στοιχεία που πήρα από τον ENISA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κυβερνοασφάλεια. Για να αντιληφθούμε ότι ενώ εδώ στο Ελλάντα κατατρωγόμαστε με τα μικρά και τοξικά μας ζητηματάκια, γύρω μας μαίνεται ένας πραγματικός πόλεμος, δίχως σφαίρες και οβίδες. Πόλεμος εναντίον της Ευρώπης ολόκληρης. Από ποιους; Σας αφήνω να φανταστείτε.

Στις 6 Μαρτίου 2024, οι μπίρες Duvel σταμάτησαν να ρέουν. Όχι λόγω απεργίας ή έλλειψης υλικών, αλλά επειδή μια ομάδα κυβερνοπειρατών με το όνομα Stormous είχε «κλειδώσει» ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία της βελγικής ζυθοποιίας Duvel Moortgat. Οι οθόνες των υπολογιστών έδειχναν το ίδιο τρομακτικό μήνυμα. «Τα αρχεία σας είναι κρυπτογραφημένα. Πληρώστε ή τα χάσατε για πάντα».

Η Schneider Electric, ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίους παρόχους ενεργειακών λύσεων, έζησε τον εφιάλτη τον Ιανουάριο του 2024. Η επίθεση στη μονάδα Sustainability Business δεν ήταν απλώς μια παραβίαση δεδομένων, ήταν ένα χτύπημα στην καρδιά της ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής.

Αλλά η πιο τρομακτική περίπτωση ήρθε από τη Δανία. Το 2023, 22 εταιρείες ενέργειας χτυπήθηκαν συντονισμένα μέσα σε λίγες ημέρες. Μια ευπάθεια σε firewalls άρκεσε για να στείλει πολλαπλούς κρίσιμους φορείς σε «νησιδοποίηση», δηλαδή μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπου κάθε εταιρεία απομονώνεται από το δίκτυο για αυτοπροστασία. «Ήταν σαν να βλέπαμε ένα φιλμ επιστημονικής φαντασίας να γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε τότε αξιωματούχος του δανέζικου SektorCERT. «Μια επίθεση, 22 στόχοι, η ενεργειακή ασφάλεια μιας ολόκληρης χώρας σε κίνδυνο».

Ο γερμανικός κολοσσός Thyssenkrupp, σύμβολο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής ισχύος, έζησε τη δική του τραγωδία τον Φεβρουάριο του 2024. Η μονάδα Automotive Body Solutions αναγκάστηκε σε προληπτική παύση των συστημάτων ΤΠ, μια κίνηση που στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας σημαίνει μόνο ένα πράγμα: εκατομμύρια ευρώ απώλειες κάθε ώρα.

Στον χώρο των μεταφορών, η Kawasaki Motors Europe έζησε παρόμοιο εφιάλτη τον Σεπτέμβριο του 2024. Η ομάδα RansomHub δεν αρκέστηκε στον εκβιασμό, απείλησε να διαρρεύσει 487 GB εταιρικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών σχεδίων και εμπορικών μυστικών.

Τον Ιούλιο του 2025, η γαλλική Naval Group, κρατική εταιρεία κατασκευής πολεμικών πλοίων, βρέθηκε αντιμέτωπη με τη διαρροή έως 1 TB ευαίσθητων εγγράφων. Η επίσημη ανακοίνωση χαρακτήρισε το περιστατικό «απόπειρα αποσταθεροποίησης», ένας ευφημισμός που κρύβει μια τρομακτική αλήθεια. Αμυντικά μυστικά που αφορούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια είχαν πέσει στα χέρια αγνώστων. (Στην Naval κατασκευάζονται οι δικές μας Belh@ra).

Την ίδια περίοδο, η Orange, ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός όμιλος της Γαλλίας, υπέστη επίθεση που προκάλεσε διαταραχές σε εταιρικές και καταναλωτικές υπηρεσίες. Όταν οι τηλεπικοινωνίες χτυπιούνται, ολόκληρη η ψηφιακή οικονομία τρέμει.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) το 2024 αποκαλύπτουν μια πραγματικότητα που θα έκανε και τον πιο αισιόδοξο στρατηγό να τρομάξει. Oι κυβερνοεπιθέσεις διπλασιάστηκαν μέσα σε λίγους μήνες, από το τέλος του 2023 μέχρι τις αρχές του 2024.

«Το ransomware δεν είναι πλέον απλώς μια εγκληματική δραστηριότητα», προειδοποιεί η ENISA. «Είναι όπλο μαζικής οικονομικής καταστροφής». Και το όπλο αυτό στρέφεται συστηματικά κατά της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με σαφές γεωπολιτικό αποτύπωμα που οδηγεί σε μια τρομακτική συνειδητοποίηση. Αυτός είναι ένας υβριδικός πόλεμος εναντίον της Ευρώπης.

Αύριο: Πως γίνεται αυτός ο πόλεμος