Βρήκαμε δερβέναγα

Αν έχω αντιληφθεί σωστά την κατάσταση, αυτή τη στιγμή ο Ίλον Μάσκ κυβερνά τις ΗΠΑ, διώχνει τον Τριντό από τον Καναδά αποκαλώντας τον μάλιστα «κορίτσι μου», παρεμβαίνει ευθέως στις γερμανικές εκλογές υπέρ των ακροδεξιών, τα βάζει με τον Βρετανό πρωθυπουργό, με τον Ισπανό επίσης, ανοίγει πόλεμο με τη Νορβηγία και εξαναγκάζει τον Ζούκερμπεργκ της FaceBook να γίνει επιχειρηματικό του αντίγραφο. Πριν λίγα χρόνια είχε χρηματοδοτήσει και την έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε. Κοντολογίς, αυτοδιορίστηκε δερβέναγας στο κεφάλι μας. Οπότε τον καλεί και ο Βελόπουλος να μιλήσει στη Βουλή μας.

Παλιότερα, τους δερβέναγες τους διαολοστέλναμε. Αυτόν εδώ τον αποθαυμάζουμε, τρις ημερησίως κατ’ ελάχιστον. Ο επιτυχημένος, ο δαιμόνιος, ο πανίσχυρος, ο πάμπλουτος, ο φιλελεύθερος, ο αντισυμβατικός, ο πολέμιος της λογοκρισίας, ο οπαδός της ελευθερίας της έκφρασης και πάει λέγοντας. Κύμα θεοποίησης κάθε κίνησης και λόγου του αναβλύζει από τα τέσσερα σημεία του παγκόσμιου ορίζοντα. Και ως συνήθως, αντίστοιχο κύμα εναρμονισμού με τις διαθέσεις του αναδύεται από τις επτά γωνιές της Ελλαδίτσας μας. Μπράβο μας παλικάρια. Διορίσαμε (παγκόσμιο και εντόπιο) δικτάτορα στα καλά του καθουμένου. Με γεια μας.

Εγώ και συμπαθάτε με, αυτή την ιστορία δεν μπορώ να την αντιληφθώ. Πώς διάολο συνέβη και ένας τυπάκος αναδείχθηκε ξαφνικά σε δεσπότη και νονό της υφηλίου ολόκληρης; Και γιατί δηλαδή εγώ πρέπει να το δεχτώ αυτό; Τι φρενίτιδα είναι αυτή που έχει καταλάβει την παγκόσμια κοινότητα, αλλά και την ελληνική υποεπαρχία της; Ένας μαγκάκος με τρελό βλέμμα που μέχρι χθες έφτιαχνε αυτοκίνητα, σήμερα να χώνει όλο τον πλανήτη στην κωλότσεπη του και ο πλανήτης το αποδέχεται; Και να συναντώ εδώ άτομα με ισχύ και εξουσία, που αντί να εξανίστανται, να παρακαλάνε να μας δει θετικά ως χώρα ο Έλον; Τι λέτε μωρέ;

Μα είναι λέει πανίσχυρος και ως εκ τούτου πρέπει να πάμε με τα νερά του. Εντάξει, δεν είπα εγώ να τον ονοματίσουμε και persona non grata για την Ελλάδα, αλλά όχι και να πίνουμε νερό στ’ όνομα του. Και να ψάχνουμε κάθε φορά επιχειρήματα για να νομιμοποιήσουμε και να δικαιολογήσουμε τις ακροδεξιές βλακείες του. Στο τέλος-τέλος, όλοι οι δερβέναγες που πέρασαν πάνω από τούτη τη χώρα και τούτο τον πλανήτη, πανίσχυροι ήταν κάποια περίοδο. Δεν γίνονταν δικτάτορες οι κακομοίρηδες ή οι άστεγοι.

Για να συνέλθουμε λίγο. Αυτός, παρέα με τον άλλον ξανθομάλλη που αναλαμβάνει, μέσα στην αλαζονεία και την ανιστορικότητα τους, είναι ικανοί να ανατινάξουν τον πλανήτη. Δεν μας έκανε ο Μπάιντεν γιατί ήταν γερόντιο και δεν μπορούσε να μιλήσει στο debate, αλλά γουρλώνουμε τα μάτια από θαυμασμό για τούτους, που πριν καν μπουν στον Λευκό Οίκο, θέλουν να προσαρτήσουν τον Καναδά, την Ισλανδία και τη Διώρυγα του Παναμά στις ΗΠΑ. Είτε στρατιωτικά, είτε με εξαγορά.

Και μένουμε κατάπληκτοι από το out of the box τους. Να μου το θυμάστε. Θα μας έρθει κανένα box στο δόξα πατρί και αντί για αστράκια, θα βλέπουμε Tesla αυτοκίνητα να γυρίζουν γύρω-γύρω από το κεφάλι μας…