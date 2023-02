Τρέχουν οι mega αμερικανικές επενδύσεις, ο μετασχηματισμός του ΟΤΕ και οι μπουλντόζες στο Θριάσιο

Η δυναμική είσοδος του ΟΤΕ στην πληροφορική εδώ και μια, περίπου, δεκαετία, που τον οδήγησε στο να μετεξελιχθεί σε έναν όμιλο ICT (Information and Communications Technology), τον έχει καταστήσει ως έναν εγχώριο system integrator και ταυτόχρονα ως έναν κορυφαίο συνεργάτη για επιλογή λύσεων στους τομείς του Digitalization και Cloud Transformation, του Cyber Security, του Internet of Things στους τομείς, μεταξύ άλλων, της υγείας (eHealth), του τουρισμού και της ενέργειας.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στον ΟΤΕ κατακυρώθηκε πρόσφατα το μεγάλο έργο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, για τις υπηρεσίες cloud, με προϋπολογισμό 117 εκατ. ευρώ. Το έργο στοχεύει στο να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα και η επιχειρησιακή συνέχεια στα συστήματα πληροφορικής με παραγωγική λειτουργία στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και της Η.ΔΙ.Κ.Α.

Τα συστήματα αυτά θα υποστηρίζουν τη λειτουργία των κυβερνητικών G-Cloud και H-Cloud, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στους Δημόσιους Φορείς.

Ο ΟΤΕ, μαζί με τους άλλους δύο μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, την Vodafone, τη Nova αλλά και άλλες εταιρείες, όπως την Μytilineos, την Unisystems, την κοινοπραξία NetCompany- Inrasoft, την Intrakat και την Globitel, έχει εκφράσει ενδιαφέρον για το έργο «Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του υπουργείου Δικαιοσύνης», συνολικού προϋπολογισμού 145,7 εκατ. ευρώ, το οποίο προκηρύχθηκε πριν δυόμιση, περίπου, μήνες από την Κοινωνία της Πληροφορίας και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο ΟΤΕ, εκτός από τα τελευταία έργα έχει αναλάβει και ολοκληρώσει τα τελευταία χρόνια σημαντικά και απαιτητικά projects, στα οποία περιλαμβάνεται η Άυλη Συνταγογράφηση και η αντίστοιχη εφαρμογή myHealth για κινητά τηλέφωνα, το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, το Εθνικό Μητρώο ασθενών με Covid-19, και η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112».

Σε ό,τι αφορά στον ιδιωτικό τομέα έχει συνάψει συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες, φέρνοντας εις πέρας μικρά και μεγάλα έργα, από τη δημιουργία υπερσύγχρονου Data Center για την Coca-Cola HBC για 28 χώρες και την αναβάθμιση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport Greece, μέχρι τις εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις για επιχειρήσεις όπως η Eurobank, ο Όμιλος Ιασώ, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και άλλα.

---

Προχωρούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έναρξη της κατασκευής των κέντρων δεδομένων της Microsoft και της Lamda Hellix, ενώ μέσα στη χρονιά αναμένεται να δούμε και τις πρώτες μπουλντόζες. Το επενδυτικό σχέδιο της Microsoft, προβλέπει την κατασκευή του ενός από τα τρία κέντρα δεδομένων σε συνολική έκταση 85 στρεμμάτων, που αποτελείται από δύο οικόπεδα στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων.

Τα υπόλοιπα δύο κέντρα δεδομένων, θα υλοποιηθούν στο επιχειρηματικό πάρκο του Κορωπίου. Επίσης, η Lamda Hellix φέτος εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει να κατασκευάζει το νέο κέντρο δεδομένων πολλαπλών χρηστών (σ.σ.: όπου εταιρείες μπορούν να μισθώνουν χώρο για τη φιλοξενία των δεδομένων τους) στο Ηράκλειο της Κρήτης («Heraklion-1»).

Οι συγκεκριμένες επενδύσεις, που συνοδεύονται από άλλες αντίστοιχες μικρότερων εταιρειών, έχουν ένα οικονομικό αποτύπωμα άνω των 3 δισ. ευρώ, και πρόκειται να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι πρόκειται να έρθουν κι άλλα projects στον τομέα των κέντρων δεδομένων, με τις επενδύσεις για την κατασκευή υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών να παίζουν κρίσιμο ρόλο.

Για παράδειγμα, πρόσφατα, η ισπανική Islalink ολοκλήρωσε την κατασκευή και προσαιγιάλωση του, μήκους 320 χιλιομέτρων, υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών που εκτείνεται από την Κροτόνε της Ιταλίας μέχρι την Πρέβεζα.

---

Και μιας και είπαμε για μπουλντόζες παραπάνω, φέτος, θα αρχίσουν τα έργα της κατασκευής και του logistics center στο Θριάσιο Πεδίο από την κοινοπραξία Goldair - ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Πρόσφατα εγκρίθηκε το πλάνο ανάπτυξης (master plan) του εµπορευµατικού κέντρου που προβλέπει την αύξηση της προβλεπόµενης δόµησης σε περισσότερα από 300.000 τ.µ. (από 210.000 τ.µ.), γεγονός που ενισχύσει τη βιωσιµότητα του έργου.

Επίσης, µε τον πρόσφατο νόµο του υπουργείου Ανάπτυξης για τα επιχειρηµατικά πάρκα απλοποιήθηκε η διαδικασία πολεοδόµησης και χωροθέτησης του logistics center Θριασίου, ενώ αυτήν τη στιγµή ολοκληρώνεται η κατάρτιση των απαιτούµενων µελετών.

Η επόμενη μεγάλη εξέλιξη προβλέπει την εξασφάλιση χρηµατοδότησης από το Ταµείο Ανάκαµψης (Recovery and Resilience Fund RRF) της οποίας το ύψος, συνδυαστικά µε τραπεζικό δανεισµό, εκτιµάται ότι αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής επένδυσης και σε ποσό άνω των 150 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια που έχει, ήδη, εισφέρει η κοινοπραξία τοποθετούνται σε 36 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 20% των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών.

---

Ενδιαφέρον για το ελληνικό real estate έχει η πρωτοβουλία, πίσω από την οποία βρίσκονται ο μεσίτης και διευθυντής της εταιρείας eXp Greece, η εταιρεία κατάρτισης μεσιτών Flexice PC και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων συγκριτικών στοιχείων πώλησης και ενοικίασης ακινήτων που θα εμπλουτίζεται από πραγματικά στοιχεία των χρηστών του κτηματομεσιτικού κλάδου.

Ουσιαστικά, θα επιστρατευτεί ένας αλγόριθμος που θα στηρίζεται και σε συντελεστές βαρύτητας με στόχο τον αυτόματο υπολογισμό των αξιών των ακινήτων. Έτσι, θα δημιουργηθεί ένα μοντέλο τιμών που θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε τράπεζες, εκτιμητές και όσους αξιολογούν την ενοικίαση ή πώληση ενός ακινήτου.

Σήμερα, ελλείψει ενός οργανωμένου δείκτη τιμών ακινήτων, τα συμπεράσματα για τις αξίες σε μία περιοχή βγαίνουν βάσει τις τιμές είτε ενοικίασης, είτε πώλησης που ζητούν οι ιδιοκτήτες-διαχειριστικές ακινήτων, όπως και τα deals που πραγματοποιούνται. Και μπορεί αυτή η μέθοδος να οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα για το ύψος των τιμών, ωστόσο δεν είναι η εγκυρότερη.

---

Σήμερα Παρασκευή θα εκδηλωνόταν ενδιαφέρον για το έργο της αναβάθμισης της υφιστάμενης γραμμής του προαστιακού στη Δυτική Αττική που είναι ύψους περίπου 107 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Ωστόσο, δόθηκε παράταση με αποτέλεσμα οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος να κατατεθούν την 1η Μαρτίου.

Το έργο αφορά το τμήμα Άνω Λιόσια - Νέος Σ.Σ. Μεγάρων - Π.Σ. Μεγάρων, ενώ η νέα γραμμή του προαστιακού θα ξεκινά από τα Άνω Λιόσια, θα διασχίζει τον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα και θα τερματίζει στα Μέγαρα, με επτά νέους σταθμούς. Θα εξυπηρετεί τις κατοικημένες περιοχές Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Λουτρόπυργου, καθώς και Νερακίου, Νέας Περάμου και Μεγάρων.

Επιπροσθέτως, θα εξυπηρετεί και τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου (BEA) και Ελευσίνας (BEE). Το τελικό έργο θα περιλαμβάνει την ηλεκτροκίνηση και τη σηματοδότηση μετά τις διασυνδέσεις με το ΣΚΑ - Κιάτο. Παράλληλα, θα συνδέει τη Δυτική Αττική με την Αθήνα, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τον Πειραιά και το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο. Για να δούμε ποιοι θα εμφανιστούν την 1η Μαρτίου.

---

Από την αρχή του χρόνου, μέχρι και το χθεσινό κλείσιμο, η κοινή μετοχή της Τρία Άλφα (13,90 ευρώ) καταγράφει κέρδη 65,48% και η προνομιούχος μετοχή (8,8 ευρώ) κέρδη 131,58%, με τη δεύτερη να τρέχει να πιάσει την πρώτη, καθώς στις 10 Μαρτίου συγκαλείται έκτακτη γ.σ. για τη μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων μετοχών σε κοινές.

Προσοχή, δεν αποκλείεται η γ.σ. στις 10/3, αν δεν αναβληθεί, να έχει εκπλήξεις από μετόχους που κατέχουν σημαντικό ποσοστό στις προνομιούχες μετοχές, αλλά και άλλες σημαντικότερες ειδήσεις για το μέλλον της εισηγμένης.

---

H Morgan Stanley πιστεύει πως η οικονομία της ευρωζώνης μπορεί να αντέξει περαιτέρω αυξήσεις στο κόστος δανεισμού, εκτίμηση που στηρίζει τη θετική της άποψη για το κοινό νόμισμα. Η ισοτιμία του ευρώ έχει πέσει έναντι του δολαρίου και της στερλίνας τον Φεβρουάριο, ενώ τα δικαιώματα (options) στην αγορά παραγώγων δείχνουν περιθώριο για περισσότερη αδυναμία το επόμενο διάστημα. Όμως, η προοπτική πως η ΕΚΤ θα συνεχίσει τις αυξήσεις επιτοκίων καθώς η οικονομία δείχνει ανθεκτική θα ευνοήσει το ευρώ μακροπρόθεσμα.

Η Morgan Stanley προτείνει αγορές του ευρώ έναντι της στερλίνας, βλέποντας την ισοτιμία πάνω από το 0,93 φέτος από 0,88 σήμερα. Η επενδυτική τράπεζα είναι «bearish» στη στερλίνα, ιδιαίτερα έναντι του ευρώ και η πεποίθηση πως η ισοτιμία ευρώ/στερλίνας θα κινηθεί ανοδικά είναι το «top trade» που προτείνει στην αγορά συναλλάγματος.

Η ΕΚΤ έχει αυξήσει τα επιτόκια του ευρώ κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες από τον Ιούλιο πέρυσι και αναμένεται νέα αύξηση 50 μονάδων βάσης στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής, κίνηση που επιβεβαίωσε η πρόεδρος Christine Lagarde στο ευρωκοινοβούλιο την Τετάρτη.

---

Η Warner Brothers Discovery (WBD NASDAQ) έχει αρχίσει πολύ καλά το 2023. Η μετοχή της ανεβαίνει κατά περίπου 60% από την πρώτη μέρα του Ιανουαρίου. Αυτό είναι πολύ καλό αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το 2022 κατέβηκε από τα 25 στα 9 δολάρια. Η περσινή πτώση δεν οφείλεται μόνο στο πολύ κακό χρηματιστηριακό κλίμα αλλά και σε ειδικούς παράγοντες που έχουν σχέση με το γεγονός πως η εταιρεία στην ουσία δημιουργήθηκε τον Απρίλιο από την ένωση της παλιάς Discovery με τον τομέα ψυχαγωγίας της AT&T (T NYSE), το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι κομμάτι της παλιάς Warner Brothers.

Η νέα επιχείρηση έχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: τα προγράμματα της Discovery, κυρίως ντοκιμαντέρ, το γνωστό ειδησεογραφικό κανάλι CNN, το τηλεοπτικό στούντιο HBO, το κινηματογραφικό στούντιο Warner Brothers, το τμήμα βιντεοπαιχνιδιών.

Όπως είχαμε δει και προ μηνός περίπου στο Black Box, η μεγάλη περσινή πτώση είχε σχέση με τις ζημιές που κατέγραψε η εταιρεία στην προσπάθεια της διοίκησης να περικόψει δραστικά το κόστος λειτουργίας και με τις πωλήσεις μετοχών από μετόχους που τις «κληρονόμησαν» ως κάτοχοι μετοχών της AT&T.

Οι αναλυτές των χρηματιστηριακών εταιρειών που ασχολήθηκαν μαζί της στην αρχή του Ιανουαρίου εκτίμησαν πως αυτά μάλλον ανήκουν στο παρελθόν και εξέφρασαν θετική άποψη για την μετοχή της εστιάζοντας στις επιχειρηματικές προοπτικές της. Ένα δείγμα των προοπτικών παίρνουμε αυτές τις μέρες βλέποντας δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες της WBD: η πρώτη έχει να κάνει με την τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας

The Last of Us που δημιούργησε το στούντιο HBO, σε συμπαραγωγή με την Sony και τους δημιουργούς του ομώνυμου βιντεοπαιχνιδιού που είχε κυκλοφορήσει το 2013. Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε πριν έναν μήνα, στις 15 Ιανουαρίου, και η σειρά έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους κριτικούς και τους τηλεθεατές.

Μερικές μέρες μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου ανακοινώθηκε πως ξεκινά η παραγωγή ενός δεύτερου κύκλου επεισοδίων. Κατά ορισμένους γνώστες της τηλεοπτικής αγοράς, το The Last of Us μπορεί να εξελιχθεί στην μεγαλύτερη επιτυχία όλων την εποχή για το στούντιο HBO, μεγαλύτερη ακόμα και από το θρυλικό Game of Thrones. Η δεύτερη καλή είδηση έρχεται από τον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών.

Το Hogwarts Legacy κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή και όπως υποδηλώνει ο τίτλος του έχει σχέση με τα βιβλία της σειράς Harry Potter. Η Avalanche Software, η οποία δημιούργησε το παιχνίδι και είναι θυγατρική της WBD, έχει κάνει το παιχνίδι διαθέσιμο στο Play Station 5, Xbox Series X/S και σε προσωπικούς υπολογιστές.

Σχετικό άρθρο του Barron’s αναφέρει πως οι παίκτες κάθε ηλικίας είναι κυριολεκτικά ενθουσιασμένοι από το Hogwarts Legacy και οι πωλήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες απ’ ότι ανέμενε η αγορά. Το καλό για την εταιρεία δεν είναι μόνο πως η τηλεοπτική σειρά και το βιντεοπαιχνίδι έχουν τύχει ενθουσιώδους υποδοχής αλλά πως πιθανότατα βρήκε ήδη δύο πηγές εσόδων που μπορεί να κρατήσουν για πολλά χρόνια. Αν η Wall Street συμφωνήσει με αυτή την εκτίμηση, η μετοχή της WBD μπορεί να συνεχίσει την καλή της πορεία.

---

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ αποφάσισε ότι τα ονόματα των εγγυητών για το ομόλογο που δόθηκε ως εγγύηση για να μείνει εκτός φυλακής ο Sam Bankman-Fried πρέπει να αποκαλυφθούν.

Ο δικαστής, της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, αποφάνθηκε αρχικά υπέρ των ειδησεογραφικών οργανισμών, που υποστήριξαν ότι τα ονόματα έπρεπε να αποκαλυφθούν λόγω δημοσίου συμφέροντος. Ενώ οι δικηγόροι του Bankman-Fried κατέθεσαν εξώδικο αναφέροντας θα ασκούσαν έφεση, τελικά δεν προχώρησαν σε αυτήν την ενέργεια.

Οι υπογράφοντες αποκαλύφθηκε ότι ήταν οι Andreas Paepcke και Larry Kramer και οι δύο σχετιζόμενοι με το Πανεπιστήμιο Stanford, οι οποίοι πλήρωσαν 200.000 και 500.000 δολάρια αντίστοιχα. Οι γονείς του Bankman-Fried είναι και οι δύο καθηγητές στο Στάνφορντ. Ο Paepcke είναι ανώτερος ερευνητής, ενώ ο Kramer είναι πρώην κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Στάνφορντ.

Ο Bankman-Fried συνελήφθη τον Δεκέμβριο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με μια εγγύηση της τάξεως των 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι γονείς του υπέγραψαν την εγγύηση, βάζοντας ως υποθήκη το σπίτι τους στο Στάνφορντ. Τα ονόματα των άλλων δύο εγγυητών είχαν παραμείνει άγνωστα.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.