Τι πυροδοτεί το ράλι των τραπεζών

Μετά τον πανικό, έρχεται σχεδόν πάντα η ανάκαμψη

Στα χρηματιστήρια η ιστορία στέκεται στο πλευρό εκείνων που τολμούν να ποντάρουν στην ανάκαμψη — γιατί το παρελθόν αποδεικνύει ότι οι κίνδυνοι σπάνια είναι τόσο μεγάλοι όσο μοιάζουν στην καρδιά μιας κρίσης.

Η ερευνητική ομάδα της Ned Davis ανέλυσε 29 μεγάλες αμερικανικές κρίσεις από το 1940 και κατέγραψε ότι, κατά μέσο όρο, το αρχικό σοκ οδηγούσε σε πτώση περίπου 7%.

Όμως, το κλειδί είναι στην επόμενη κίνηση: οι αγορές ανέκαμπταν συνήθως μέσα σε επτά μήνες, ενώ μόλις έξι μήνες αργότερα ξεπερνούσαν ακόμα και τα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την κρίση.

Παρόμοια στοιχεία καταγράφει και έκθεση της Bank of America (2001), που μελετώντας τις κρίσεις των τελευταίων έξι δεκαετιών διαπίστωσε ότι ο Dow Jones σημείωνε μέσο κέρδος 15,5% έναν χρόνο μετά την εκδήλωση του πανικού.



Ναι, οι μέσοι όροι κρύβουν και «ψευδείς πανικούς» (Phoney Panics), δηλαδή καταστάσεις όπου οι αγορές υπερβάλλουν, είτε επειδή οι φόβοι για τα κέρδη των εταιρειών είναι αβάσιμοι, είτε γιατί το κλίμα καταρρέει χωρίς πραγματικό λόγο. Αλλά και στις περιπτώσεις αυτές, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: οι αγορές καταρρέουν προσωρινά, μόνο για να επανέλθουν ισχυρότερες.



Και εδώ κρύβεται το κεντρικό μήνυμα: Οι πανικοί της αγοράς αποτελούν τις καλύτερες ευκαιρίες για κέρδος. Οι αγορές έχουν την τάση να υπερβαίνουν τα όρια τόσο στην πτώση όσο και στην άνοδο — και αυτή ακριβώς η υπερβολή είναι που προσφέρει στους τολμηρούς την ανταμοιβή τους. Στον κόσμο των επενδύσεων, λίγα πράγματα είναι σίγουρα, αλλά η Ιστορία έχει καταγράψει ένα σταθερό μοτίβο: μετά τον πανικό, έρχεται σχεδόν πάντα η ανάκαμψη».

Αγορές: Ανθεκτικές κόντρα στο γεωπολιτικό ρίσκο

Αυτό που εκτυλίσσεται στις αγορές είναι αξιοσημείωτο. Ο πόλεμος Ισραήλ–Ιράν τις αφήνει ουσιαστικά αδιάφορες, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ — εξέλιξη που θα μπορούσε να εκτοξεύσει το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.



Ο Αντρέ Κοστολάνι συνήθιζε να λέει ότι όταν οι αγορές υποχωρούν παρά τα θετικά νέα, συνήθως σηματοδοτείται η αρχή ενός πτωτικού κύκλου. Αντίστοιχα, όταν ανεβαίνουν ή αγνοούν επιδεικτικά τις αρνητικές ειδήσεις, πρόκειται για ένδειξη αντοχής και στήριγμα μιας συνεχιζόμενης ανοδικής τάσης. Και αυτή ακριβώς φαίνεται να είναι η περίπτωση σήμερα.



Στις 24 Ιουνίου 2025, το Brent κινείται περίπου στα 68–69 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση ~3 % από την προηγούμενη ημέρα, αφού νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε αγγίξει τα 76 δολάρια μετά τα πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις. Η Goldman Sachs έχει ήδη επισημάνει ότι, αν διακοπεί η ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ, οι τιμές θα μπορούσαν να εκτοξευτούν στην περιοχή των 100–110 δολαρίων.

Οι αγορές επιδεικνύουν αντοχές παρά το εκρηκτικό γεωπολιτικό κλίμα, στέλνοντας σήματα ότι το ανοδικό μοτίβο έχει ακόμα βάθος — τουλάχιστον μέχρι να επιβεβαιωθούν οι χειρότερες ανησυχίες.

Μαξίμου: Άλλαξε το Μαξίμου με Κωστή και Μυλωνάκη

Η κατάσταση στο Μαξίμου έχει αλλάξει σημαντικά με την παρουσία των Χατζηδάκη και Μυλωνάκη κι αυτό είναι φανερό σε όλο το φάσμα του κυβερνητικού έργου. Χωρίς θόρυβο και άρωμα δημοσίων σχέσεων!

Τράπεζες: Ηγούνται του νέου κύκλου

Από προχθές φάνηκαν οι πρώτες μεγάλες εντολές στις τραπεζικές μετοχές, και χθες -με αφορμή και την εκεχειρία- οι επενδυτές όρμησαν στο ελληνικό ταμπλό. Εθνική και Eurobank σκαρφάλωσαν σε νέα υψηλά σχεδόν δεκαετίας, σπρώχνοντας τον τραπεζικό δείκτη ψηλότερα από τον Γενικό Δείκτη.



Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι αγοραστικές εντολές συνδέονται με την προσδοκία της επικείμενης αναβάθμισης, καθώς ξένα funds ήδη χτίζουν θέσεις. Οι ελληνικές τράπεζες, με το discount που διατηρούν έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών τους και την υψηλή εμπορευσιμότητα τους, αποτελούν την πρώτη τους επιλογή.



Σημειώνεται ότι από σήμερα οι μετοχές της Alpha Συμμετοχών παύουν να διαπραγματεύονται και επιστρέφουν στο ταμπλό ως Alpha Bank στις 30 Ιουνίου.



Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε χθες με κέρδη κοντά στο 4%, καταγράφοντας νέο υψηλό σχεδόν δεκαετίας, ενώ οι τέσσερις συστημικές κάλυψαν το 54% του συνολικού τζίρου των 250 εκατ. ευρώ. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ΑΛΦΑ με τους Ιταλούς, αλλά και το deal στην Πορτογαλία με τίμημα κοντά στο διπλάσιο της λογιστικής αξίας των ελληνικών τραπεζών, δίνουν νέα καύσιμα στο εν εξελίξει ράλι.

Attica Bank(ΑΤΤ): Η Attica Bank βρίσκεται σε φάση ριζικού μετασχηματισμού, ενισχύοντας την κεφαλαιακή της βάση και επιταχύνοντας την εξυγίανση των δανείων της.

Η πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση AT1 και Tier II τίτλων της προσφέρει στήριξη, ενώ οι κινήσεις συγχώνευσης και αναδιάρθρωσης οδηγούν σταδιακά στην επιστροφή της κερδοφορίας.

Παρότι το παρελθόν χαρακτηρίστηκε από ζημιογόνες χρήσεις, η νέα στρατηγική της διοίκησης και η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της δημιουργούν θετικές προσδοκίες.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των NPEs και αύξησης των εσόδων, η Attica Bank θα μπορούσε να καταγράψει ισχυρές επιδόσεις στην επόμενη τριετία.

Η μετοχή της ΑΤΤ μαζί με της ΕΥΡΩΒ είναι αυτές που έχουν τις χαμηλότερες αποδόσεις το 2025.

Zeta Global (ZETA): Το κρυφό διαμάντι της Τεχνητής Νοημοσύνης στο enterprise marketing

Η Zeta Global είναι μια ανερχόμενη δύναμη στο χώρο του B2B marketing automation, με μια omnichannel AI πλατφόρμα (ZMP) που αξιοποιεί δεδομένα από 2,4 δισ. προφίλ καταναλωτών για να προσφέρει real-time προσωποποιημένες καμπάνιες σε email, web, SMS, CTV και social media.

Σε αντίθεση με κολοσσούς όπως η Salesforce (CRM) ή η Adobe (ADBE), η Zeta εξειδικεύεται αποκλειστικά στο AI-powered engagement και όχι στο γενικό CRM ή content design. Το συγκριτικό της πλεονέκτημα είναι η ιδιόκτητη data cloud υποδομή και το predictive personalization engine, που αυξάνει την απόδοση καμπανιών έως και 40%.

Το 2024 έκλεισε με έσοδα $1 δισ. (+38% YoY), ελεύθερες ταμειακές ροές $92 εκατ. και 14 συνεχόμενα τρίμηνα που ξεπερνά τις προβλέψεις.

Διαθέτει 450+ πελάτες enterprise με ARPU που αυξάνεται διαρκώς. Η μετοχή της, με κεφαλαιοποίηση $3 δισ., διαπραγματεύεται 3 φορές τις πωλήσεις, όταν η HubSpot αποτιμάται στις 10x και η Adobe στις 11x. Η διοίκηση στοχεύει έσοδα $2 δισ. και EBITDA margin 20% έως το 2028.

Για όσους αναζητούν ένα υψηλής ανάπτυξης AI play με προσιτή αποτίμηση και πραγματικά έσοδα, η Zeta είναι μια μετοχή που αξίζει προσοχής πριν τη «δουν» οι μεγάλοι θεσμικοί.

Optima: Χαρακτηριστικό ενός bull market είναι πως οι επενδυτές αγοράζουν χωρίς να εξετάζουν την πορεία που έχει κάνει η μετοχή ή αν έχει κόψει μέρισμα. Στην προχθεσινή συνεδρίαση η Optima Bank είχε κόψει μέρισμα και αντί να υποχωρήσει, όπως γίνεται συνήθως ενισχύθηκε η τιμής. Χθες είχαμε επίσης κάποιες αποκοπές όπως από Cenergy και Viohalco. Όχι μόνο δεν έχασαν το μέρισμα, αλλά οι μετοχές κατέγραψαν άνοδο.

Aegean(ΑΡΑΙΓ): Άμεσο rebound με φόντο πετρέλαιο και νέα έκδοση ομολόγου

Άμεση η αντίδραση των αγοραστών στην Aegean, μετά το πλήγμα της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι τοποθετήσεις έγιναν επιθετικά από το ξεκίνημα της συνεδρίασης, ενισχυμένες από την αποκλιμάκωση της κρίσης και την υποχώρηση των τιμών πετρελαίου — καθοριστικό κόστος για τον κλάδο. Παράλληλα, η εταιρεία δρομολογεί έκδοση ομολογιακού έως 250 εκατ. ευρώ, επταετούς διάρκειας, κίνηση που εκτιμάται ότι θα δώσει νέα πνοή στην αγορά των εταιρικών ομολόγων, ύστερα από μήνες αδράνειας (οι τελευταίες εκδόσεις έγιναν αρχές του 2024 από Premia, Autohellas και Intralot).

ΔΑΑ: Στόχος 10,70€ και υψηλά μερίσματα

Με σύσταση διακράτησης και τιμή–στόχο τα 10,70€ ξεκινά την κάλυψη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών η Alpha Finance. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, παρά το ανταγωνιστικό περιβάλλον, το ΔΑΑ υπεραποδίδει κερδοφορίας στην Ευρώπη, ενώ προσφέρει ελκυστικό μέρισμα, με τη διοίκηση να έχει δεσμευθεί να διανέμει το 100% των κερδών της, προσφέροντας μερισματική απόδοση της τάξης του 6,8% το 2025.

Ευρωσύμβουλοι: Γεμάτο ταμείο μετά το deal στην Πυλαία

Μετά από πολυετείς διαδικασίες, η Ευρωσύμβουλοι πούλησε το ακίνητο της Πυλαίας Θεσσαλονίκης έναντι 5 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που είχε ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά, πυροδοτώντας αγοραστικό ενδιαφέρον. Με κεφαλαιοποίηση κοντά στα 20 εκατ. ευρώ και σχεδόν μηδενικό δανεισμό, η εταιρεία ενισχύει το ταμείο της, συνδυάζοντας χαμηλό P/E και βελτιωμένη κερδοφορία.

Πετρέλαιο: Στην κόψη των 70 δολαρίων – αλλά οι αγορές «βλέπουν» μόνο θόρυβο



Παρά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο καταρρέει και πλησιάζει το κρίσιμο όριο των 70 δολαρίων το βαρέλι.



Ακόμη κι όταν το Ιράν απειλεί να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, οι Ηνωμένες Πολιτείες σφυροκοπούν ιρανικούς στόχους και το Ιράν ανταποδίδει πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις, οι τιμές του πετρελαίου επιμένουν να κινούνται χαμηλότερα.



Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι αγορές δεν βλέπουν να ξεσπάει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος.



Σύμφωνα με τους New York Times, οι ιρανικές επιθέσεις συντονίστηκαν με αξιωματούχους του Κατάρ για να «ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες». Ουσιαστικά, πρόκειται για σκηνοθετημένες κινήσεις που επιτρέπουν σε όλους να σώσουν το γόητρό τους, χωρίς να πυροδοτηθεί ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.



Αυτό καταγράφει και η αγορά: πρόκειται για μία βραχύβια καταιγίδα, όπου οι πτώσεις… αγοράζονται.

Αν όντως υπήρχε ρεαλιστικός κίνδυνος Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου, το πετρέλαιο θα είχε εκτοξευτεί πάνω από τα 130 δολάρια και ο S&P 500 θα είχε καταρρεύσει τουλάχιστον 30%.

Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

Δολάριο: Στη χειρότερη εξαμηνιαία επίδοση από το 1986



Το δολάριο καταγράφει το χειρότερο πρώτο εξάμηνο από το 1986, με τους επενδυτές να περιορίζουν μαζικά την έκθεση τους σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία. Το νόμισμα βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών έναντι των βασικών νομισμάτων, με Ευρωπαίους να ξεφορτώνονται αμερικανικές μετοχές και Ασιάτες να μειώνουν θέσεις στα ομόλογα.



Σύμφωνα με την Bank of America, το δεύτερο τρίμηνο οι ευρωπαϊκοί θεσμικοί επενδυτές (ασφαλιστικές, συνταξιοδοτικά ταμεία) οδήγησαν το selloff, μειώνοντας τις θέσεις τους στο δολάριο στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2022. Παράλληλα, η BIS επισημαίνει ότι ξένοι επενδυτές κατέχουν περίπου 31 τρισ. δολάρια αμερικανικών τίτλων — 17,6 τρισ. σε μετοχές και 13,6 τρισ. σε ομόλογα — καλύπτοντας το 18% της χρηματιστηριακής αγοράς, το 21% των εταιρικών ομολόγων και το ένα τρίτο των κρατικών τίτλων των ΗΠΑ.



Η UBS εκτιμά ότι οι επενδυτές της Ευρωζώνης ελέγχουν το 25% των ξένων τοποθετήσεων σε αμερικανικές μετοχές, γεγονός που καθιστά το δολάριο ευάλωτο αν η Wall Street συνεχίσει να υποαποδίδει έναντι Ευρώπης και Ασίας.

Αλλάζει χέρια η Alter Life



Σύμφωνα με πληροφορίες, η γνωστή αλυσίδα γυμναστηρίων Alter Life ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια, περνώντας σύντομα στην ιδιοκτησία επενδυτικού fund. Για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο βασικός μέτοχος θα πρέπει πρώτα να εξαγοράσει τα μερίδια των επιμέρους συνεργατών, καθώς ένα μεγάλο μέρος του δικτύου έχει αναπτυχθεί με το μοντέλο του franchise.

ΣΕΒ: Συναγερμός για το ενεργειακό κόστος — Κοινό μέτωπο 9 χωρών

Στοχευμένα μέτρα στήριξης των τιμών ρεύματος για τη βιομηχανία ζητά ο ΣΕΒ, συγκροτώντας κοινό μέτωπο με συνδέσμους από 9 ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος της συμμαχίας, να πιέσει για παρεμβάσεις της ΕΕ που θα ανακόψουν το κύμα αποβιομηχάνισης λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους.



Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κανένα μέτρο στην Ευρώπη που να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα. Οι διαφορές τιμών εντός ΕΕ στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, ενώ προηγούμενες εθνικές πρωτοβουλίες, όπως το Green Pool, προσέκρουσαν στην υπερβολικά στενή ερμηνεία των κανόνων κρατικών ενισχύσεων από την Κομισιόν.

UBS: Γεωπολιτικές εντάσεις και δασμοί συντηρούν τη μεταβλητότητα

Παρά την ψύχραιμη αντίδραση των αγορών στις γεωπολιτικές εξελίξεις και την επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι κίνδυνοι παραμένουν, επισημαίνει η UBS. Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, ιδίως το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, θα μπορούσαν να διαταράξουν την ενεργειακή προσφορά, αλλάζοντας το κλίμα στην αγορά. Παράλληλα, οι εμπορικοί κίνδυνοι συνδέονται με την επικείμενη λήξη της παύσης των δασμών στις 9 Ιουλίου. Παρότι ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης για ορισμένες χώρες, η UBS εκτιμά ότι ο πραγματικός δασμολογικός συντελεστής θα παραμείνει κοντά στο 15% έως το τέλος του έτους, με πιθανές νέες ανατροπές. Στην τρέχουσα φάση, η μεταβλητότητα δείχνει να έχει συνέχεια.

Η είσοδος Λάτση στην EuroHoldings

Η οικογένεια Λάτση καθίσταται βασικός μέτοχος της ναυτιλιακής EuroHoldings Ltd, αποκτώντας το 51,04% της εταιρείας μέσω της Marla Investments Inc. Η συμφωνία αφορά την εξαγορά 1.437.697 μετοχών, συνολικής αξίας 18 εκατ. δολαρίων, χωρίς έκδοση νέων τίτλων. Η οικογένεια Πίττα διατηρεί περίπου 7,6% της εταιρείας και παραμένει ενεργή στη διαχείριση του στόλου μέσω των Eurobulk Ltd και Eurochart S.A. Η είσοδος του νέου βασικού μετόχου ενίσχυσε το κλίμα εμπιστοσύνης των επενδυτών, με τη μετοχή να καταγράφει άνοδο άνω του 25% στο Nasdaq.

Goldman Sachs: Σημάδια κόπωσης στο ρίσκο

Ο περιορισμός των θετικών εκπλήξεων, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι εξελίξεις στο μέτωπο των δασμών οδηγούν, κατά την Goldman Sachs, σε κόπωση στην ανάληψη ρίσκου. Ενδεικτική είναι η άνοδος του πετρελαίου WTI κατά 20% τον Ιούνιο και η αύξηση της μεταβλητότητας των ευρωπαϊκών assets, που επιτείνουν την ανάγκη για στρατηγική αντιστάθμιση κινδύνου. Το ράλι του πετρελαίου, συνδεδεμένο με την ένταση στη Μέση Ανατολή, έχει ήδη περιορίσει την ανθεκτικότητα των επενδυτών, ενώ οι αγορές της περιοχής MENA καταγράφουν υποαπόδοση. Ο δείκτης Risk Appetite της Goldman Sachs επέστρεψε πρόσφατα σε αρνητική περιοχή, σηματοδοτώντας δυνητικά δυσμενείς εξελίξεις για τις μετοχές τους επόμενους έξι μήνες. Οι αναλυτές της τράπεζας διατηρούν ουδέτερη στάση για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, αλλά επισημαίνουν την ανάγκη διαφοροποίησης χαρτοφυλακίων, ειδικά το καλοκαίρι. Σε περίπτωση διαταραχών στην προσφορά, εκτιμούν ότι το Brent θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 90 δολάρια το βαρέλι, πριν σταθεροποιηθεί το 2026 στην περιοχή των 60–80 δολαρίων.

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.