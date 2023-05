Τα σταθερά βήματα του GREGY, οι νέες κορυφές της Mytilineos και τα μεγέθη του ΟΤΕ

Κάτι μεγάλο ετοιμάζει ο Άδωνις με τους νέους. Όπως πληροφορούμαστε, το Σάββατο 6 Μαΐου, στις 20:30, ο Υπουργός Ανάπτυξης θα βρίσκεται ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά σημεία της εκλογικής του περιφέρειας, στο Βόρειο Τομέα Αθηνών. Στο Γαλάτσι, στη Φιλοθέη και στου Παπάγου. Μένει να δούμε πώς ο Άδωνις καταφέρνει να είναι παντού.

Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Το φυσικό αέριο, λόγω της μεγάλης βουτιάς στην τιμή του, κυριάρχησε κατά κράτος έναντι του πετρελαίου στην κατανάλωση τον περυσινό χειμώνα. Στην καρδιά της ενεργειακής κρίσης και στη δύσκολη περίοδο της θέρμανσης, μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Απριλίου 2023, ένα νοικοκυριό (για σπίτι 120 τετραγωνικών) που κατανάλωσε αέριο εξοικονόμησε 160 ευρώ έναντι του πετρελαίου, ένα εστιατόριο 6.600 ευρώ έναντι του ρεύματος, και ένας φούρνος 2.500 ευρώ σε σχέση με το ντίζελ κίνησης.

Εξαιρετικές επιδόσεις πέτυχε και η εταιρεία «Φυσικό Αέριο Ελληνικής Εταιρεία Ενέργειας», θυγατρική της ΔΕΠΑ, η οποία μάλιστα κατάφερε να είναι ο νούμερο ένα πάροχος σε ρυθμούς ανάπτυξης και νέα συμβόλαια πανελλαδικά στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με συνολικά 17.838 πελάτες, ενώ διατήρησε την πρωτιά και στην Αττική. Από τους 353.000 πελάτες και τα 164 εκατ. ευρώ τζίρο του 2018, αριθμεί πλέον 550.000 πανελλαδικά με έναν τζίρο 882 εκατ. στα τέλη του 2022. Στο χαρτοφυλάκιο της υπάρχουν επίσης 18.000 επαγγελματίες, 1.200 δημόσια κτίρια και σχολεία, καθώς και 300 μεγάλοι εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες.

Aποστομωτικά ήταν τα αποτελέσματα της Μυτιληναίος για το πρώτο τρίμηνο. Αρχικά πρέπει να σημειώσουμε πως τα κέρδη ξεπέρασαν και την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη αναλυτή και ανήλθαν στα 143 εκατ. ευρώ από 67 εκατ. ευρώ το περσινό πρώτο τρίμηνο. Ένα ακόμη ρεκόρ δηλαδή από τον όμιλο, ο οποίος έδωσε την απάντησή του σε όσους υποστήριζαν ότι τα κέρδη του 2022 δε μπορούν να επαναληφθούν και ήταν συγκυριακά λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Από την άλλη βέβαια, όσοι παρακολουθούν τον όμιλο ετοιμάζονται για ένα ακόμη ρεκόρ και βλέπουν την κερδοφορία και φέτος να πηγαίνει εξαιρετικά. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναλυθεί είναι πως ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 948 εκατ. ευρώ λόγω του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος, αλλά σε σύγκριση με τα ετησιοποιημένα EBITDA ο δείκτης είναι μόλις στις 1,03 φορές. Το εν λόγω επίπεδο παραπέμπει σε εταιρείες εντός της επενδυτικής βαθμίδας.

Ο κλάδος ενέργειας ηγήθηκε της επίδοσης και ευνοήθηκε επίσης από την ενδυνάμωση της παρουσίας της εταιρείας στην προμήθεια φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης, όσο και εντός Ελλάδας.

Ο κλάδος της Μεταλλουργίας, πέτυχε ακόμα ένα πολύ ισχυρό τρίμηνο, κυρίως λόγω της έγκαιρης ανάληψης δράσεων, από πλευράς της διοίκησης της εταιρείας, αναφορικά τόσο με την κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, ισοτιμίας €/$, όσο και για τον έλεγχο του κόστους. Τέλος, προχωράει κανονικά η δοκιμαστική λειτουργία του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW με τον αεριοστρόβιλο H-Class της General. Ο νέος σταθμός προβλέπεται να παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στο αμέσως επόμενο διάστημα. Οι επενδυτές βλέποντας όλα τα παραπάνω οδήγησαν υψηλότερα τη μετοχή και ήταν από τις λίγες που ξεχώρισαν χθες.

Με σταθερά βήματα προχωρά το έργο GREGY για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου το οποίο υλοποιεί ο Όμιλος Κοπελούζου. Το έργο, το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί στη λίστα PCI/PMI (έργων κοινού ενδιαφέροντος), ως το τέλος του χρόνου, καθώς έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη τόσο από τις Βρυξέλλες και την DG Energy, όσο και από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου απευθείας με την ηπειρωτική Ελλάδα με υποθαλάσσιο καλώδιο χωρητικότητας 3.000 MW που θα παρέχει δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς 100% πράσινης ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα, και διαμέσου της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Η τελευταία εξέλιξη περιλαμβάνει την υπογραφή MoU μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της εταιρείας ELICA SA του ομίλου Κοπελούζου σχετικά με την είσοδό του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναπτύσσει το έργο GREGY, με ποσοστό ως 33,3%. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται και η διεξαγωγή συζητήσεων και με την EETC (Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Αιγύπτου), με τελικό στόχο την συμμετοχή της ELICA, του ΑΔΜΗΕ και της EETC στο μετοχικό κεφάλαιο του GREGY με ποσοστό 33,3%.

Το έργο προβλέπει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου, μέσω ενός υποθαλάσσιου καλωδίου μήκους περίπου 950 χιλιομέτρων, παρακάμπτοντας την Κρήτη. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 3,5 δισ. ευρώ. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα μεταφέρεται θα παράγεται από ΑΠΕ συνολικής παραγωγικής ικανότητας 9,5 GW, τις οποίες θα κατασκευάσει και λειτουργήσει ο Όμιλος Κοπελούζου στην Αίγυπτο.

Η πράσινη αυτή ενέργεια θα έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει 4,5 bcm (δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα) φυσικού αερίου ετησίως και θα μειώνει τις εκπομπές CO2 κατά 10 εκατ. τόνους ετησίως.

Μετά και την αύξηση των πωλήσεων της Jumbo κατά 33% στο πρώτο τρίμηνο, η Piraeus Securities αύξησε την τιμή στόχο για τη μετοχή στα 27 ευρώ από 21,50 ευρώ και μάλιστα αναθεώρησε τις εκτιμήσεις σε επίπεδο υψηλότερο από την πρόβλεψη της διοίκησης. Διατηρεί τη σύσταση «outperform» και παραμένει η μετοχή στη λίστα με τις κορυφαίες της επιλογές.

Με τη διοίκηση να περιμένει καθαρά κέρδη 270-275 εκατ. ευρώ η χρηματιστηριακή περιμένει 284,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα μετά από το μέρισμα των 1,1550 ευρώ που έδωσε στην αρχή του έτους η Jumbo, η Piraeus περιμένει και νέα διανομή προς το τέλος του χρόνου με το συνολικό μέρισμα να φτάνει στα 2 ευρώ. Επιπλέον αναφέρει πως περιμένει διατήρηση των υψηλών μερισμάτων και τα επόμενα χρόνια και μάλιστα πάνω από τα 2 ευρώ.

Σκυτάλη για δημοσίευση αποτελεσμάτων παίρνουν σήμερα, μετά τη Μυτιληναίος, Τράπεζα Πειραιώς και ΟΤΕ. Για την Τράπεζα Πειραιώς οι μέσες εκτιμήσεις αναφέρουν συνολικά λειτουργικά κέρδη 519 εκατ. ευρώ από 576 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσης και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στο πρώτο τρίμηνο του 2023 116 εκατ. ευρώ από 208 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο.

Η Piraeus Securities περιμένει δημοσιευμένα κέρδη 175 εκατ. ευρώ, η Optima Bank περιμένει δημοσιευμένα καθαρά κέρδη 174,8 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα 221,2 εκατ. ευρώ, ενώ παραμένει θετική για τη μετοχή διατηρώντας σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα 2,80 ευρώ.

Για τον ΟΤΕ οι μέσες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έσοδα 826,8 εκατ. ευρώ από 825,3 εκατ. ευρώ, EBITDA 330 εκατ. ευρώ από 346,1 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 140 εκατ. ευρώ από 129,5 εκατ. ευρώ. Μικρή υποχώρηση 1,4% στα προσαρμοσμένα EBITDA μετά από τις μισθώσεις περιμένει η Eurobank Equities λόγω της συνεχιζόμενης πίεσης στη σταθερή στην Ελλάδα. Περιμένει πάντως και μείωση καθαρού δανεισμού κάτω από τα 300 εκατ. ευρώ.

Τα οικονομικά φαίνεται πως χειροτερεύουν για τέσσερις ακόμα εταιρείες του Χ.Α. των οποίων οι μετοχές τέθηκαν και εκτός διαπραγμάτευσης. ΚΡΕΚΑ, Λιβάνης, Δούρος και Βαρβαρέσος είναι εδώ και λίγες μέρες εκτός Χρηματιστηρίου με τις 3 πρώτες να μην έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα εντός της προθεσμίας. Δεν αποκλείεται όμως να δούμε επιστροφές αφού και στο παρελθόν είχαν αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά τελικά δημοσίευσαν.

Στη χειρότερη θέση πάντως βρίσκεται η ΚΡΕΚΑ, καθώς δεν τα βρήκε με την doValue και οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες για την είσπραξη των απαιτήσεων.

Η Βαρβαρέσος επίσης οδεύει στον ίδιο δρόμο, αφού στα μέσα Γενάρη, έληξαν τα προληπτικά μέτρα προστασίας της εταιρείας και στα μέσα Μαρτίου έκαναν επίσχεση εργασίας 27 εργαζόμενοι. Λίγο αργότερα προχώρησαν στην ίδια κίνηση άλλοι 7 εργαζόμενοι. Παρόλα αυτά η εταιρεία λέει πως είναι σε προχωρημένες επαφές και συζητήσεις με στρατηγικό επενδυτή του εξωτερικού για την εξυγίανσή της, αν και πριν λίγες μέρες οι τράπεζες και η Intrum επίδωσαν εξώδικη δήλωση καταγγελίας της σύμβασης παροχής πίστωσης. Ξεπερνούν τα 90 εκατ. ευρώ οι τραπεζικές υποχρεώσεις.

Αύξηση κατά 7,2% κατέγραψε για το 2022 έναντι του 2021 η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΕΑΕ). Οι ατομικές ασφαλίσεις κατέγραψαν οριακή άνοδο 0,5%, ενώ οι ομαδικές 9,9%.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η παραγωγή του κλάδου ασφαλίσεων Ζωής σημείωσε άνοδο 24,1%, στα 505,42 εκατ. ευρώ. Η παραγωγή ασφαλίστρων Υγείας - Ατυχημάτων - Ασθενειών διαμορφώθηκε σε 735,94 εκατ. ευρώ με αύξηση 35,2% έναντι του 2021. Η μεγαλύτερη αύξηση 50,8% σημειώνεται στην παραγωγή ασφαλίστρων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, η οποία ανήλθε σε 343,16 εκατ. ευρώ.

Αυξημένη κατά 41,2% ήταν και η παραγωγή στις ασφάλειες εργαζόμενων (ζωής-υγείας-ατυχημάτων) που έφθασε τα 278,22 εκατ. ευρώ. Η παραγωγή ασφαλίστρων για δανειολήπτες αν και κατέγραψε αύξηση 8% , στα 54,44 εκατ. ευρώ βρίσκεται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα.

Σε ό,τι αφορά τα κανάλια σύναψης ασφαλιστικών συμβολαίων το 48,3% αφορά τις πωλήσεις μέσω τραπεζών και το 36,5% τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας.

Oι τράπεζες, μεταξύ των οποίων η UBS και η Credit Agricole, αναμένουν ράλι 10% στο γεν έναντι του δολαρίου μέχρι το τέλος της χρονιάς καθώς στενεύει η διαφορά επιτοκίων ανάμεσα στα δύο νομίσματα και εντείνονται οι ανησυχίες για το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ. Οι τράπεζες της Ιαπωνίας είναι εναλλακτικό ασφαλές λιμάνι από τις αμερικανικές, καθώς η έκθεσή τους στο υψηλό κόστος χρήματος παγκοσμίως απολαμβάνει την ασπίδα της ιαπωνικής κεντρικής τράπεζας μέσω του ελέγχου της καμπύλης αποδόσεων, εκτιμούν οι strategist της Credit Agricole.

Για την UBS, η απόφαση της Fed είναι ο κυριότερος λόγος, καθώς το γεν θα ευνοηθεί τα μέγιστα από την παύση του ανοδικού κύκλου επιτοκίων στο δολάριο. Η ελβετική επενδυτική τράπεζα βλέπει το ιαπωνικό νόμισμα στα 120 γεν ανά δολάριο και η Credit Agricole στα 122 ανά δολάριο από 134 ανά δολάριο την Πέμπτη.

Στην αγορά ισοτιμιών ο δείκτης δολαρίου εξασθένησε για τρίτη συνεχή ημέρα την Πέμπτη μετά την απόφαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας να αυξήσει τα παρεμβατικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης και να σηματοδοτήσει παύση των αυξήσεων τον Ιούνιο. Οι ανησυχίες για την υγεία των περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ αναζωπυρώθηκαν από τη βουτιά των μετοχών της τράπεζας PacWest Bancorp που δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ψάχνει για αγοραστή.

Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, λέει ο λαός. Αυτό φαίνεται πως ισχύει και στην περίπτωση της Midea (000333 SHENZHEN) και της Electrolux (ELUX-B STOCKHOLM). Όπως είχαμε δει προχθές στο Black Box, το Bloomberg αποκάλυψε την Κυριακή που μας πέρασε πως η μεγάλη κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και ρομποτικής ενδιαφέρεται να εξαγοράσει την σουηδική επιχείρηση με τις δεκάδες γνωστές μάρκες οικιακών συσκευών κάθε είδους.

Με νέο ρεπορτάζ την Τετάρτη, το διεθνές πρακτορείο επανήλθε στο θέμα με πολύ περισσότερες και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Σύμφωνα με αυτές, η οικογένεια Wallenberg, η οποία μέσω της Investor AB (INVE-B STOCKHOLM) ελέγχει το 18% του μετοχικού κεφαλαίου και το 30% των δικαιωμάτων ψήφου της Electrolux, δεν αποκλείει την πιθανότητα να πουλήσει το μερίδιό της στην Midea αλλά ζητά από την κινεζική πλευρά αρκετά πράγματα που δεν είναι βέβαιο πως μπορεί να τα προσφέρει ακόμα και αν θέλει να το κάνει.

Πρώτα απ’ όλα, η οικογένεια θεωρεί πως το τίμημα εξαγοράς που έχει προτείνει η κινεζική πλευρά είναι πολύ χαμηλό. Αυτό βέβαια δεν μας λέει πολλά πράγματα γιατί το τίμημα δεν είναι γνωστό σε μας, σύμφωνα όμως με το ρεπορτάζ του Bloomberg είναι αρκετά παραπάνω από την τωρινή τιμή της μετοχής της Electrolux.

Αυτό ίσως να μην αποτελεί μεγάλο εμπόδιο, εφόσον η Midea βλέπει την εξαγορά της Electrolux σαν μία μεγάλη στρατηγική επένδυση. Αυτό που κάνει τα πράγματα πιο μπερδεμένα είναι η απαίτηση της οικογένειας Wallenberg και της Investor για μία συμφωνία που θα υποχρεώνει την κινεζική πλευρά να αγοράσει ένα σημαντικό μερίδιο στην Electrolux ακόμα και αν οι αρχές ανταγωνισμού των ΗΠΑ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνηθούν να εγκρίνουν την εξαγορά.

Η απαίτηση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς το 35% του κύκλου εργασιών της σουηδικής επιχείρησης προέρχεται από τις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει πως στην περίπτωση που η Electrolux συμφωνήσει να πουληθεί στην Midea, η εξαγορά θα πρέπει να εγκριθεί και από την παντοδύναμη ομοσπονδιακή υπηρεσία C.F.I.U.S. (Committee on Foreign Investment in the U.S.), η οποία έχει τον τελευταίο λόγο σε περιπτώσεις που επενδυτές εκτός ΗΠΑ επιθυμούν να αγοράσουν επιχειρήσεις με σημαντική παρουσία στις ΗΠΑ.

Ο προβληματισμός της οικογένειας Wallenberg είναι απόλυτα λογικός, δεδομένων των τεταμένων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ακόμα και για επιχειρήσεις με αντικείμενο που δεν σχετίζεται με την υψηλή τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα. Πέρα από την «αμερικανική» ανησυχία, δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλα σοβαρά εμπόδια, αφού η σουηδική κοινή γνώμη και ο επιχειρηματικός κόσμος έχουν μία αρκετά θετική εμπειρία από την πολύχρονη συνεργασία μεταξύ της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας Geely και της σουηδικής Volvo Cars.

Το αμερικανικό εμπόδιο όμως είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να οδηγήσει τις συζητήσεις που φαίνεται πως έχουν αρχίσει μεταξύ της Midea και των βασικών μετόχων της Electrolux σε ναυάγιο. Αν όμως τα πράγματα εξελιχθούν με θετικό τρόπο, τα οφέλη για τους μετόχους της σουηδικής επιχείρησης μπορεί να είναι πολύ μεγάλα, ακόμα και για όσους αποφασίσουν να πάρουν τώρα το ρίσκο της αγοράς μετοχών της.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.