Oι μεταμεσονύχτιες κλήσεις του Ανδρουλάκη, η ανταγωνιστική Attica Bank, το σίριαλ με Σαββίδη- Ντρέιφους, οι ψίθυροι για τα αμοιβαία, top pick η Πειραιώς, το upside της Eurobank, το νέο deal του Σάλλα και οι εξελίξεις στις εξορύξεις

Σε ρόλο πυροσβέστη ο Νίκος Ανδρουλάκης το βράδυ της Παρασκευής μου λένε πως έκανε απανωτά τηλέφωνα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να τους πείσει πως δεν υπάρχει περίπτωση κυβερνητικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την Ζωή. Η αντίδραση από πρωτοκλασάτους όπως η Άννα Διαμαντοπούλου και άλλους ήταν έντονη, με την πηγή μου όμως να μου μεταφέρει πως «ο κ. Ανδρουλάκης άνοιξε τη συζήτηση για κυβερνητικές συνεργασίες».

Άδικο, πάντως, δεν έχει. Το ζήτημα των κυβερνητικών συνεργασιών άνοιξε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο πρόεδρος Νίκος, δήλωσε πως «δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ» και πως «εφόσον δεν έχουμε αυτοδυναμία τότε θα αναζητήσει το ΠΑΣΟΚ προοπτική συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς».

«Είναι θεωρητική η συζήτηση, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Η διεύρυνση αφορά τις σοβαρές πολιτικές δυνάμεις και τους ψηφοφόρους» απαντούσε το περιβάλλον Ανδρουλάκη στα δεκάδες τηλέφωνα που χτυπούσαν, μια γραμμή που τελικά υιοθετήθηκε δημοσίως από τη Χαριλάου Τρικούπη. Το γεγονός δε πως ο κ. Γερουλάνος, χωρίς να έχουν συζητήσει επ’ αυτού τα κομματικά όργανα, επανήλθε στο θέμα, έκανε πολλούς να πιστεύουν πως υπάρχει συνεννόηση.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο άνθρωπος μου στη Χαριλάου Τρικούπη που έχει πολλά «γαλόνια», μου έλεγε πως « όπως ο Τσίπρας μιλούσε για προοδευτικές συνεργασίες και ήταν 20 μονάδες πίσω, έτσι το ΠΑΣΟΚ τη στιγμή που θα μπορούσε να απευθυνθεί στο κεντροαριστερό ακροατήριο μετά την επιλογή Τασούλα, κάνει ένα δώρο στην κυβέρνηση, χαρίζοντάς της και το κέντρο, απευθυνόμενο σε ένα πολύ μικρό ακροατήριο στα αριστερά του, που αποτελεί κόκκινο πανί για τους κεντροαριστερούς»… Μετά πιάσαμε συζήτηση για όλα τα αυτογκόλ που έβαζε ο ΣΥΡΙΖΑ στις δύο προηγούμενες προεκλογικές περιόδους, μιας και εγώ, και η πηγή μου, υποψιαζόμαστε, ότι θα τα ξαναζήσουμε. Βλέπετε, φαίνεται πως το ΠΑΣΟΚ έπαθε ΣΥΡΙΖΑ…

Παραμένοντας στα του ΠΑΣΟΚ αίσθηση (αρνητική) προκάλεσε το σχόλιο του Δημήτρη Μάντζιου για τον Κώστα Τασούλα. Είπε πως «ο υποψήφιος ΠτΔ είναι πνευματικό τέκνο του ακροδεξιού Ευάγγελου Αβέρωφ». Το κακό δεν είναι ότι τα λένε, αλλά ότι δεν διαβάζουν, δεν γνωρίζουν και τα πιστεύουν κιόλας. Ο Ευάγγελος Αβέρωφ συμμετείχε στον ελληνοϊταλικό πόλεμο σε ομάδα σαμποτέρ, ενώ στη γερμανική κατοχή ιδρύει την αντιστασιακή ομάδα «Φιλική Εταιρεία» με έδρα τη Λάρισα. Το 1942 συλλαμβάνεται από τους Ιταλούς και στέλνεται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ιταλία, όπου δραπετεύει.

Μετά την απελευθέρωση εκλέγεται βουλευτής με το Κόμμα των Βενιζελικών Φιλελευθέρων και συμμετέχει ως υπουργός στις κυβερνήσεις Σοφούλη, Πλαστήρα και Σοφ. Βενιζέλου. Δηλαδή σε όλες τις Κεντρώες- Φιλελεύθερες κυβερήσεις της περιόδου 1946-1952. Εντάχθηκε μετά στην ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή στις κυβερνήσεις του οποίου ήταν αναντικατάστατο μέλος. Ως υπουργός Άμυνας εγγυήθηκε την ομαλή και απρόσκοπτη αποχουντοποίηση του στρατεύματος. Καλό είναι λοιπόν να μαθαίνουμε πριν μιλήσουμε και αν δεν ξέρουμε να διαβάζουμε. Γιατί διαφορετικά, εκτιθέμεθα σύντροφοι...

Αφήνοντας πίσω τη φουρτούνα του ΠΑΣΟΚ, περνάμε στο λιμάνι του Σαββίδη. Νέα επεισόδια στο σίριαλ με τη δημόσια πρόταση των Ντρέιφους μέσω της Leonidsport, καθώς ο κ. Σαββίδης συνέχισε να αγοράζει μετοχές από το ταμπλό σε τιμή μεγαλύτερη της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (27/μετοχή).

Eιδικότερα, στο τέλος της περασμένης εβδομάδα η Belterra συμφερόντων Σαββίδη αγόρασε άλλες 11.000 μετοχές του ΟΛΘ στην τιμή των 28,8756 ευρώ, ωθώντας την τιμή της μετοχής ακόμα υψηλότερα. Την Παρασκευή η μετοχή του ΟΛΘ έκλεισε στα 29,1 ευρώ. Και ενώ η αγορά διερωτάται αν πράγματι ο κ. Σαββίδης δεν πουλάει ή κάνει κινήσεις τακτικής, η μπάλα πλέον βρίσκεται στη Leonidsport,καθώς θα φανεί τις επόμενες μέρες αν θα ανεβάσει την τιμή της δημόσιας πρότασης που κατέθεσε από τα 27 ευρώ/μετοχή.

Η Attica Bank έχει αλλάξει σελίδα και υπό τη διοίκηση της Ελένης Βρεττού μετατρέπεται στον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα, ο οποίος δίνει ώθηση στην ελληνική οικονομία και εντείνει την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η διοίκηση της τράπεζας, αλλά και οι μέτοχοι σε κάθε ευκαιρία τόνιζαν πως η νέα τράπεζα θα εισάγει νέα κουλτούρα και θα αυξήσει τον ανταγωνισμό προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Έτσι ακριβώς και γίνεται, καθώς η Attica Bank μετά την εξυγίανσή της, μπαίνει δυναμικά και ανταγωνιστικά στην αγορά με καλύτερα επιτόκια και λιγότερες χρεώσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙ», στο οποίο η τράπεζα προσφέρει το πιο ευνοϊκό επιτόκιο, ενώ είναι η μόνη τράπεζα από τις συστημικές και μη, που δεν χρεώνει κανένα έξοδο για τον νομικό και τεχνικό έλεγχο των αιτήσεων.

Το καλύτερο αποτύπωμα άφησε η συνεδρίαση του ΧΑ της Παρασκευής, όπου πήρε πίσω η αγορά την διστακτικότητα των δύο προηγούμενων ημερών και με οδηγό τις μετοχές του τραπεζικού κλάδου κατέγραψε νέα πολυετή υψηλά. Νέα υψηλά επίσης κατέγραψε και ο τραπεζικός δείκτης και φαίνεται πως και φέτος ο Ιανουάριος επιβεβαιώνει ότι είναι ένας ανοδικός μήνας. Μάλιστα η κίνηση έγινε και με καλό τζίρο. Οι επενδυτές εστιάζουν στην ανάληψη πλέον τον καθηκόντων του Donald Trump και όπως λένε στη στήλη στελέχη της αγοράς, περιμένουν πως θα έχει έτοιμα τα νομοσχέδια και θα μιλήσει για τους δασμούς. Μέχρι στιγμής οι αγορές έχουν αντιδράσει καλά και έχουν δώσει σημαντικά κέρδη, άρα και μία συσσώρευση δεν είναι αρνητική. Δεν δείχνουν οι επενδυτές να ανησυχούν για όσα θα πει ο Τραμπ, αλλά αν κάνει την έκπληξη και επιβάλει σημαντικούς δασμούς, θα μπορούσε να οδηγήσει χαμηλότερα τις αγορές. Σύντομα θα ξέρουμε…

Οι τράπεζες εντυπωσίασαν με την Eurobank να διατηρεί τα ηνία και να συνεχίζει να έχει την καλύτερη συμπεριφορά, γράφοντας άλλο ένα υψηλό. «Λες και θέλει κάτι να μας πει το ταμπλό, με την κίνησή της», σχολίαζαν αναλυτές. Καλή όμως αντίδραση είχαμε και από τις άλλες συστημικές και η τεχνική τους εικόνα προδιαθέτει για υψηλότερες τιμές. Άλλωστε και τα θεμελιώδη το υποστηρίζουν αφού ο δείκτης P/TBV για το 2025 αναμένεται καλύτερος από του 2024 και πάντα σε έκπτωση έναντι των ομοειδών της Ευρώπης.

Άλλη μία θετική έκθεση για το Χρηματιστήριο Αθηνών είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, με τους αναλυτές της Eurobank Equities να βλέπουν τις 1.800 μονάδες περίπου ή περιθώριο ανόδου πάνω από 20%. Όπως αναφέρει οι αποτιμήσεις παραμένουν φθηνές και δεν έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά τον τελευταίο χρόνο, με την Ελλάδα να συνεχίζει να ξεχωρίζει, καθώς οι περισσότερες μετοχές είναι με σημαντικό discount σε σχέση με ιστορικούς όρους, αλλά και με discount πάνω από 20% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών. Υπάρχει στρέβλωση στη σχέση ρίσκου/απόδοσης και είναι ιδιαιτέρως ελκυστική λέει η χρηματιστηριακή, ειδικά για τις τράπεζες. Κορυφαία της επιλογή από τις τράπεζες είναι η Πειραιώς με περιθώριο ανόδου 60% και τιμή στόχο τα 6,31 ευρώ. Επίσης στις κορυφαίες επιλογές είναι η Τιτάν με τιμή στόχο τα 48,50 ευρώ, η Metlen με τιμή στόχο τα 48 ευρώ, η Cenergy με τιμή στόχο τα 12,70 ευρώ και η Σαράντης με τιμή στόχο τα 15,10 ευρώ.

Η εμπορευσιμότητα σε κάποιες μικρές εταιρείες του Χ.Α. έχει πέσει σημαντικά σε σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει θέμα σε κάποιους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων. Κάποιες τέτοιες ανησυχίες έφτασαν στα αυτιά μας. Ειδικά λόγω και της υποχρέωσης που έχουν να δημοσιεύουν αναλύσεις για το πόσο χρόνο χρειάζονται για να ρευστοποιήσουν μία θέση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Έτσι μπορεί κάποια αμοιβαία κεφάλαια να έχουν θέσεις σε πολύ καλές μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου, που όμως κάνουν ελάχιστο όγκο. Αυτό μπορεί να φέρει κάποιες αναγκαστικές πωλήσεις λένε στη στήλη πηγές από διαχειριστές και σημειώνουν 2-3 περιπτώσεις. Η αγορά χρειάζεται νέους επενδυτές, οι οποίοι θα βελτιώσουν την εμπορευσιμότητα των μετοχών. Οι υπάρχοντες, δε φθάνουν για όλες τις μετοχές.

Κλειστές οι αγορές των ΗΠΑ σήμερα (Martin Luther King day) ωστόσο τα βλέμματα θα στραφούν στην ορκωμοσία του νέου προέδρου (7:00 ώρα Ελλάδας) που θα σηματοδοτήσει και την τυπική έναρξη της δεύτερης διακυβέρνησης του Donald Trump. Μετά τα καλά νέα από τον πληθωρισμό η αγορά αναμένεται να στρέψει το ενδιαφέρον της στα εταιρικά αποτελέσματα του εμποροβιομηχανικού τομέα καθώς αναμένονται οι ανακοινώσεις των Netflix (21/01), Johnson & Johnson, Procter & Gamble (22/01) American Airlines (23/01) και American Express (24/01).

Στο εσωτερικό δεσπόζει η Δημόσια Εγγραφή της Alter Ego που θα διεξαχθεί στο διάστημα 20-22 Ιανουαρίου με εύρος τιμών από 3,7 – 4 ευρώ ανά μετοχή. Από σήμερα επίσης είναι κομμένη η μετοχή της Helleniq Energy από το προμέρισμα χρήσης του 2024 (0,2 ευρώ ανά μετοχή), ενώ την Τετάρτη θα διαπραγματεύεται χωρίς το προμέρισμα χρήσης και η μετοχή των Πλαστικών Θράκης (0,06858 ευρώ/μετοχή). Την προσεχή Τετάρτη ακόμα είναι προγραμματισμένη η τακτική δημοπρασία του ΟΔΔΗΧ για την έκδοση 6μηνων εντόκων γραμματίων. Την Παρασκευή τέλος ολοκληρώνεται η περίοδος εγγραφών για την ΑΜΚ της Aktor Holdings.

Το 2024 έκλεισε με τη διακίνηση 4.228,5 χιλιάδων TEUs στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ στον ΟΛΠ γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση 7,8% σε σχέση με πέρυσι. Ο Δεκέμβριος ήταν μήνας ήπιας μείωσης στη διακίνηση φορτίων (-3,4%) γεγονός που βελτίωσε τη συνολική εικόνα της χρήσης. Αναμενόμενο το αποτέλεσμα καθώς η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι κίνδυνοι διέλευσης από την Ερυθρά Θάλασσα οδήγησαν σε αλλαγή της ρότας των εμπορικών πλοίων επηρεάζοντας ανάλογα και τη διακίνηση των φορτίων στον ΟΛΠ. Η εκεχειρία στη Γάζα είναι καταλύτης για την αντιστροφή της εικόνας επιβράδυνσης που παρατηρήθηκε σε όλους σχεδόν τους μήνες του 2024 (πλην Νοεμβρίου).

Με προίκα τις σημαντικές πωλήσεις των 6 εκατ. ευρώ, των οποίων το 20% πραγματοποιείται από εξαγωγές αλλά και τις επενδύσεις, ύψους 5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των χώρων φιλοξενίας, το κτήμα Σεμέλη, συμφερόντων Μιχάλη Σάλλα που έχει εξελιχθεί σε μια από τις κορυφαίες ελληνικές οινοποιητικές μονάδες πέρασε στα χέρια της Ελληνικά Οινοποιεία των αδελφών Γεωργιάδη. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται προσεχώς και το τίμημα μαθαίνουμε θα είναι πέριξ των 10 εκατ. ευρώ.

Η οινοποιΐα Σεμέλη που ιδρύθηκε το 1979, από το 2003 έχει μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο οινοποιείο στην περιοχή της Νεμέας. Η εταιρεία, στην οποία μέτοχος και μέλος του δ.σ. είναι η κόρη του Μιχάλη Σάλλα, Μυρτώ, απασχολεί πάνω από 50 εξειδικευμένους εργαζομένους.

Το οινοποιείο περιβάλλεται από ιδιόκτητους αμπελώνες 50 στρεμμάτων, από τις συνολικές εκτάσεις 300 στρεμμάτων που διαθέτει στην περιοχή της Νεμέας και της Μαντινείας.

Η εταιρεία Ελληνικά Οινοποιεία που έχουν ιδρύσει μέσω της Sterner Stenhus Greece οι αδελφοί Γεωργιάδη έχει στόχο με τη συγκεκριμένη επικείμενη εξαγορά, αλλά και με τις προηγούμενες που έχει πραγματοποιήσει να δημιουργήσει έναν ισχυρό επιχειρηματικό όμιλο που θα εστιάζει στην παραγωγή και εμπορία καινοτόμων προϊόντων τα οποία εκτός από την εγχώρια αγορά θα εξάγονται και σε χώρες του εξωτερικού.

Το IPO της Alter Ego Media του Βαγγέλη Μαρινάκη αποτέλεσε το talk of the town του Σαββατοκύριακου και οι πρώτες εκτιμήσεις με βάση το pre marketing στους θεσμικούς επενδυτές είναι ότι η προσφορά θα υπερκαλυφθεί από τη πρώτη ημέρα της Δημόσιας Πρόταση.



Ξεχωριστή σημασία έχει πως το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα ζωηρό και από τους ιδιώτες επενδυτές. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι όχι μόνο «ξεχασμένοι» κωδικοί προετοιμάζονται να συμμετάσχουν στην Δημόσια Προσφορά, αλλά μετά από πολλά χρόνια εκδηλώνεται ενδιαφέρον στα δίκτυα των τραπεζών και τα χρηματιστηριακά γραφεία για να ανοίξουν κωδικοί και να συμμετάσχουν νέοι επενδυτές. Οι γνώστες της αγοράς αποδίδουν το ενδιαφέρον αφενός στο brand name του Κύριου Μετόχου και δευτερευόντως στην σημαντική εκτιμώμενη από τους χρηματιστηριακούς αναλυτές μερισματική απόδοση της μετοχής, τα επόμενα χρόνια.

Οι έξι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες επέστρεψαν στους μετόχους τους πάνω από €97.06 δισ. το 2024 μέσω μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών, το μεγαλύτερο ποσό από το 2021. Οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι τα payouts αυτά θα αυξηθούν το 2025.

Η Citigroup ανακοίνωσε σχέδιο επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους με ένα πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους €19.41 δισ. Τα πρώτα €1.46 δισ. θα λάβουν χώρα στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Και η JP Morgan θα επιστρέψει κεφάλαια στους μετόχους μέσω buyback ιδίων μετοχών καθώς ο όμιλος δημιουργεί κεφάλαια οργανικά. Ο τραπεζικός κολοσσός έχει ήδη πλεόνασμα κεφαλαίων, σύμφωνα με τον CFO.

Oι επαναγορές ιδίων μετοχών είναι καλοδεχούμενες από τους μετόχους καθώς μετά από τα buyback οι μέτοχοι καταλήγουν με μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα οι επαναγορές βοηθούν να αυξηθεί η αξία της μετοχής.

Μία πληροφορία του Bloomberg προκάλεσε αίσθηση στα χρηματιστήρια και στην παγκόσμια μεταλλευτική και εξορυκτική αγορά. Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο, η δεύτερη μεγαλύτερη εξορυκτική εταιρεία στον κόσμο, η Rio Tinto (RIO NYSE, LONDON, SYDNEY), με χρηματιστηριακή αξία της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συζήτησε πρόσφατα την προοπτική μεγάλης επιχειρηματικής συνεργασίας με την Glencore (GLEN LONDON, GLNCY NYSE), μία επίσης πολύ σημαντική εταιρεία του κλάδου, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας είναι κοντά στα 55 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως αναφερόταν στο σχετικό άρθρο, οι συζητήσεις δεν ξεπέρασαν το προκαταρκτικό στάδιο, κράτησαν μέχρι το τέλος της περασμένης χρονιάς και έχουν πλέον διακοπεί. Συμπληρώνοντας τις πληροφορίες του Bloomberg, το Reuters ανέφερε την επόμενη ημέρα πως οι συζητήσεις αυτές κράτησαν πολύ λίγο και στην ουσία δεν κατέληξαν πουθενά. Η αντίδραση των μετοχών των δύο επιχειρήσεων ήταν άμεση, καθώς η συνεδρίαση των αμερικανικών χρηματιστηρίων ήταν περίπου στην μέση της.

Παρά το γεγονός πως οι πληροφορίες δεν ανέφεραν καμία λεπτομέρεια σχετικά με το τι ακριβώς είχαν συζητήσει οι δύο επιχειρήσεις, οι επενδυτές εκτίμησαν αμέσως πως η μεγάλη εταιρεία σκεπτόταν να εξαγοράσει την μικρή. Με αυτό το σκεπτικό, αμέσως πούλησαν τις μετοχές της Rio Tinto, οδηγώντας τις μέχρι και 3% πιο κάτω και αγόρασαν τις μετοχές της Glencore, οδηγώντας τις πάνω μέχρι και κατά 9%. Καθώς περνούσε η ώρα όμως τα πνεύματα ηρέμησαν και οι μετοχές της Rio έκλεισαν με μικρή πτώση 0,5% ενώ αυτές της Glencore με άνοδο 2,40%.

Πιθανότατα, οι βιαστικοί επενδυτές άρχισαν να συνειδητοποιούν πως, ανεξάρτητα από το πως θα μπορούσε να σχεδιαστεί αυτός ο επιχειρηματικός συνδυασμός, ούτως ή άλλως δεν έχει και πολύ νόημα. Μπορεί στην θεωρία αυτός ο συνδυασμός να φαίνεται πολύ λογικός, καθώς θα έφερνε την νέα εταιρεία στην πρώτη θέση στον κόσμο, αρκετά πάνω από την BHP (BHP LONDON, NYSE, SYDNEY), η χρηματιστηριακή αξία της οποίας είναι λίγο κάτω από 130 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, ο συνδυασμός τους θα έφτιαχνε μία νέα επιχείρηση πολύ δυνατή στον τομέα του σιδηρομεταλλεύματος, του χαλκού, του άνθρακα, του λιθίου, του κοβαλτίου και του λιθίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα μπορούσε να δουλέψει εύκολα στην πράξη. Τα εμπόδια δεν είναι λίγα.

Μπορεί τα «χαρτοφυλάκια» των δύο επιχειρήσεων να είναι συμπληρωματικά αλλά η πολύ ισχυρή θέση της Glencore στον τομέα της εξόρυξης άνθρακα μπορεί να προκαλέσει αρκετά προβλήματα, καθώς η Rio έκανε μεγάλο αγώνα για να διώξει από πάνω της τις δικές της εκτεταμένες δραστηριότητες στον τομέα του άνθρακα, κάτω και από την πίεση αρκετών μετόχων και της κοινής γνώμης δεδομένης της «κακής φήμης» του άνθρακα. Προβληματικές μπορεί να αποδειχθούν και οι δραστηριότητες της Glencore στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου εξορύσσει κοβάλτιο και χαλκό, καθώς η Rio έχει σκόπιμα αποφύγει τις επαφές με αυτήν την χώρα στην οποία η Glencore έχει κατηγορηθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά σε αρκετούς τομείς. Πολύ σημαντικό ζήτημα είναι και η μεγάλη διαφορά στην «κουλτούρα» των δύο επιχειρήσεων.

Η Glencore θεωρείται ως μία κάπως «σκληρή» εταιρεία της οποίας τα στελέχη έχουν συνηθίσει να παίρνουν μεγάλα ρίσκα ενώ η Rio Tinto έχει κάνει σοβαρές προσπάθειες να γίνει φιλική προς τις γυναίκες, τις μειονότητες και τις κοινότητες των κατοίκων στις περιοχές των οποίων λειτουργεί τα ορυχεία της. Η ομαλή «συμβίωση» δεν θα είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Πέρα από όλα αυτά, υπάρχει και το θέμα των πιθανών αντιρρήσεων από την πλευρά των πολιτικών και αντιμονοπωλιακών αρχών στις διάφορες χώρες. Ο συνδυασμός όλων αυτών πιθανότατα θα έκανε πολύ δύσκολη την ένωση των δύο επιχειρήσεων. Καθώς όμως βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο, κατά την οποία φαίνεται πως οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κινούνται με λιγότερους περιορισμούς (σε πολλούς τομείς) στο παγκόσμιο στερέωμα, ας μην εκπλαγούμε αν σε κάποιους μήνες δούμε πάλι τις δύο εταιρείες στο τραπέζι των, πραγματικών πλέον, διαπραγματεύσεων.





