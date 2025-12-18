Επιμέλεια Κώστας Στούπας:

🧠 Οι αγορές γερνούν, οι πλατφόρμες νεανίζουν

📉 Πριν λίγες μέρες, φίλος χρηματιστής παρατηρούσε πως οι πελάτες του είναι σχεδόν όλοι άνω των 55 ετών. Νέοι δεν ανοίγουν κωδικούς στις εγχώριες ΑΧΕ. Ακόμη και τα παιδιά των πελατών εμφανίζονται μόνο όταν προκύπτουν ζητήματα κληρονομιάς. Το Χρηματιστήριο Αθηνών μοιάζει να λειτουργεί περισσότερο ως μηχανισμός διαχείρισης παρελθόντος πλούτου, παρά ως πύλη δημιουργίας νέου.

🌐 Η εξήγηση δεν φαίνεται να σχετίζεται με αποστροφή των νέων προς τις αγορές. Το αντίθετο. Οι νέοι επενδύουν, αλλά όχι εκεί που τους περιμένει το εγχώριο σύστημα. Ο πραγματικός ανταγωνισμός έρχεται από τις ψηφιακές χρηματιστηριακές πλατφόρμες. Κανείς δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των ελληνικών λογαριασμών που άνοιξαν τα τελευταία χρόνια στις 3–4 μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες με παρουσία στην Ελλάδα, πόσο μάλλον σε αμερικανικές, όπου αρκετοί στρέφονται για να παρακάμψουν τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς σε πιο σύνθετα προϊόντα.

🪙 Η «μόδα» των κρυπτονομισμάτων λειτούργησε επίσης αποσπασματικά. Κράτησε πολλούς νέους μακριά από τις παραδοσιακές χρηματιστηριακές, προσφέροντας την ψευδαίσθηση μιας άμεσης, δημοκρατικής και χωρίς διαμεσολαβητές επένδυσης. Στην πράξη, η τεχνολογία άνοιξε την πόρτα σε δεκάδες χιλιάδες μετοχές, παράγωγα και προϊόντα, όπου τα όρια μεταξύ επένδυσης, διασκέδασης και τζόγου γίνονται δυσδιάκριτα.

📰 Ανάλογες εξελίξεις καταγράφονται και στη χρηματιστηριακή ενημέρωση. Ο οικονομικός Τύπος φθίνει, όπως συνολικά ο Τύπος. Κάποτε λειτουργούσε ως αναγκαίος διαμεσολαβητής ανάμεσα σε εισηγμένες, εποπτικές αρχές και επενδυτές. Δεν υπήρχε άλλο κανάλι ενημέρωσης. Σήμερα, η πρωτογενής πληροφορία βρίσκεται απευθείας στις ιστοσελίδες των εταιρειών. Εκεί είναι και ο ασφαλέστερος πυρήνας δεδομένων.

🔍 Ο ρόλος της χρηματιστηριακής δημοσιογραφίας, όταν υπάρχει, δεν είναι πια να μεταφέρει ειδήσεις αλλά να τις ερμηνεύει, να τις αξιολογεί και να τις τοποθετεί στο σωστό πλαίσιο.

Γιατί ο πληθωριστικός βομβαρδισμός από social media, γνώμες και «συμβουλές» συχνά οδηγεί τον επενδυτή στο τέλος να ξεχνά και τα λίγα που πραγματικά ξέρει. Εξ ου και η χρησιμότητα των συμβουλών Β.Β.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι η πρόσβαση στις αγορές δεν σημαίνει αυτομάτως κατανόηση του ρίσκου.

📌 Η πληροφορία χωρίς ιεράρχηση τείνει να αποπροσανατολίζει περισσότερο απ’ όσο βοηθά.

📌 Η τεχνολογία διευρύνει τις επιλογές, αλλά δεν αντικαθιστά την κρίση.

📌 Η ερμηνεία των δεδομένων παραμένει πιο πολύτιμη από τον ίδιο τον όγκο των δεδομένων.

📌 Η πειθαρχία αποδεικνύεται διαχρονικά πιο σπάνια από την πρόσβαση.

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: ΕΥΡΩΒ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, TITC, ΛΑΒΙ, ΒΙΟΣΚ, NOVAL

📉 Οι αγορές αυξάνουν τα πονταρίσματα ότι ο κύκλος των μειώσεων επιτοκίων στην Ευρώπη πλησιάζει στο τέλος του. Η τιμολόγηση δείχνει ότι η ΕΚΤ, η Riksbank και η Norges Bank αναμένεται να κρατήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια στις συνεδριάσεις της Πέμπτης και να διατηρήσουν αυτή τη στάση και μέσα στο 2026.

🏦 Ακόμη και για την Τράπεζα της Αγγλίας, όπου αναμένεται μια μείωση, οι αγορές «βλέπουν» πλέον μόνο μία ακόμη κίνηση το 2026. Πρόκειται για σαφή μεταβολή κλίματος σε σχέση με τις αρχές του έτους, όταν κυριαρχούσε το σενάριο επιθετικών και παρατεταμένων μειώσεων.

🇨🇭 Η Ελβετία λειτουργεί ως πρόδρομος: η SNB, αφού έφτασε το επιτόκιο στο 0%, σταμάτησε τις κινήσεις, στέλνοντας σήμα ότι ο κύκλος χαλάρωσης έχει όρια.

💱 Με αυτό το σκηνικό, οι traders αναθεωρούν αποδόσεις ομολόγων και ισοτιμίες. Η συνεδρίαση της ΕΚΤ αναμένεται να ενισχύσει το ευρώ, αναδεικνύοντας πιο καθαρά την απόκλιση από τη Fed, που διατηρεί πιο σφιχτή στάση.

📉 Των χθεσινών «βαρυτικών πεδίων» στην ελληνική αγορά ηγήθηκε η ΕΥΡΩΒ, με αυξημένο για άλλη μια φορά όγκο συναλλαγών. Μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής συγχώνευσης, φαίνεται πως ορισμένα χαρτοφυλάκια αναδιατάσσονται, με το βάρος να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο ταμπλό.

📊 Στο διορθωτικό κλίμα συνεισέφεραν ΟΤΕ και ΟΠΑΠ...

⚡ Από την άλλη πλευρά, την παρτίδα έσωσαν μετοχές όπως της ΕΕΕ και της ΤΙΤC, δείχνοντας ότι σε περιβάλλον κόπωσης η αγορά επιλέγει ποιότητα και ορατότητα.

🚀 Το ράλι της ΛΑΒΙ στις τελευταίες συνεδριάσεις δεν περνά απαρατήρητο. Πολλοί το συνδέουν με τη βελτίωση της οργανικής λειτουργίας και την αύξηση του EBITDA. Η ποιοτική ανάγνωση των EBITDA, όμως, αποκαλύπτει αντοχή πέρα από τη συγκυρία.

🧱 Γράφαμε χθες για τα τρία «στασινόχαρτα» που πρωταγωνιστούν εναλλάξ και ομοθυμαδόν· παρεξηγήθηκε το τέταρτο, η NOVAL, η οποία απάντησε χθες με δεύτερο σερί >3%. Το χαρτί παραμένει μαζεμένο κατά περισσότερο από 75%.

🔓 Ο ΠΑΠ, όπως σημειώθηκε, συνέχισε την απαγκίστρωση από το βαρυτικό πεδίο των 3 ευρώ.

💧 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στασιμότητα της ΒΙΟΣΚ μετά το αυγουστιάτικο ξέσπασμα, όταν ήρθε στην επιφάνεια το ζήτημα της λειψυδρίας. Η εταιρεία διαθέτει τεχνογνωσία για να παίξει ρόλο στο μέλλον — αρκεί να την αξιοποιήσει σωστά. Το μέλλον έχει ξηρασία, όπως λέει και ο ποιητής.

H ΑΒΑΞ πραγματοποίησε νέο υψηλό και διαγραμματικά τουλάχιστον αφήνει προσδοκίες για συνέχεια.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η σταθεροποίηση επιτοκίων ενισχύει τη σημασία της καμπύλης αποδόσεων και όχι των προσδοκιών για «εύκολο χρήμα».

📌 Η απόκλιση ΕΚΤ–Fed επηρεάζει περισσότερο τις ισοτιμίες παρά τις μετοχές.

📌 Η αγορά περνά από το αφήγημα της χαλάρωσης στο αφήγημα της σχετικής σύγκρισης πολιτικών.

📌 Η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα μετά από εταιρικές πράξεις συχνά αντανακλά αναδιάταξη χαρτοφυλακίων και όχι αλλαγή θεμελιωδών.

📌 Σε διορθωτικές φάσεις, η αγορά τείνει να «ανταμείβει» ορατότητα και ποιότητα αντί για αφήγημα.

📌 Τα EBITDA χρειάζονται ποιοτική ανάγνωση· η πηγή και η επαναληψιμότητά τους έχουν μεγαλύτερη αξία από τον απόλυτο αριθμό.

📌 Η στασιμότητα μετά από έντονο ράλι μπορεί να λειτουργεί ως φάση απορρόφησης και όχι απαραίτητα ως αδυναμία.

🧱📊 AKTOR: Αλλαγή πίστας, όχι δοκιμή

🔹 Αν κάτι ξεχωρίζει από τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Εξάρχου, είναι ότι ο AKTOR δεν «δοκιμάζει τα νερά», αλλά αλλάζει πίστα. Το LNG μπαίνει καθαρά στο παιχνίδι ως νέος στρατηγικός πυλώνας, με ορίζοντα που φτάνει έως το 2050. Αυτό από μόνο του δείχνει μετάβαση από τακτικές κινήσεις σε μακροχρόνιο σχεδιασμό.

⚙️ Η στόχευση σε σταθερά έσοδα και προβλεψιμότητα σηματοδοτεί έξοδο από τη μονοδιάστατη λογική των καθαρών κατασκευών. Το γεγονός ότι ο Όμιλος κοιτά αποκλειστικά αμερικανικό LNG και κινείται μεθοδικά, χωρίς πρόωρη δέσμευση κεφαλαίων πριν «δέσουν» οι συμφωνίες, υποδηλώνει πειθαρχία και σαφή στρατηγική.

📈 Το ισχυρότερο μήνυμα έρχεται από το μείγμα των EBITDA. Η μετάβαση από 50-50 σε 75% ενέργεια και παραχωρήσεις αλλάζει ριζικά το προφίλ του Ομίλου. Τον καθιστά πιο ανθεκτικό στους κύκλους και σαφώς πιο επενδύσιμο.

💶 Θετικό και το allocation των €140 εκατ. του ομολόγου. Τα κεφάλαια δεν «καίγονται», αλλά κατευθύνονται εκεί που υπάρχει ήδη ορατότητα, στις ΑΠΕ. Το LNG τοποθετείται χρονικά σωστά, όχι βιαστικά.

🧭 Συνολικά, ο AKTOR δείχνει ότι παίζει σε μεγαλύτερο ταμπλό, με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση. Και, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η αγορά βλέπει έναν Όμιλο που φαίνεται να ξέρει ακριβώς πού πηγαίνει.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αξία δεν βρίσκεται μόνο στο growth, αλλά στη μετατόπιση του μείγματος του EBITDA προς δραστηριότητες με διάρκεια.

📌 Η έμφαση στη χρονική ωρίμανση των επενδύσεων μειώνει το ρίσκο και βελτιώνει το επενδυτικό αφήγημα.

📌 Η πειθαρχημένη χρήση κεφαλαίων λειτουργεί ως φίλτρο αξιοπιστίας για τη διοίκηση.

🛫 Aegean: από turnaround σε ώριμο επενδυτικό story

📈 Η αναβάθμιση της τιμής-στόχου της Aegean από τη Eurobank Equities επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία έχει πλέον περάσει οριστικά στη φάση του ώριμου, ποιοτικού και αξιόπιστου επενδυτικού αφηγήματος στον ευρωπαϊκό αεροπορικό κλάδο. Δεν πρόκειται πια για story ανάκαμψης, αλλά για case διατηρήσιμης αξίας.

💶 Η αποτίμηση με P/E ~10x για το 2026 μοιάζει εύλογη όταν συνδυάζεται με ισχυρές ταμειακές ροές, συνεπή μερισματική πολιτική και ξεκάθαρη χρηματοοικονομική πειθαρχία. Σε έναν κλάδο όπου η ορατότητα σπανίζει, η Aegean ξεχωρίζει.

✈️ Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι η εταιρεία επενδύει επιθετικά στον στόλο της χωρίς να «φουσκώνει» τον ισολογισμό. Η σταδιακή αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού προς επίπεδα κοντά στο 1x EBITDA ενισχύει την ανθεκτικότητα σε έναν κατεξοχήν κυκλικό κλάδο.

💵 Παράλληλα, η σταθερή μετατροπή EBITDA σε ελεύθερες ταμειακές ροές ενισχύει την ορατότητα μελλοντικών διανομών προς τους μετόχους — στοιχείο σπάνιο στον αεροπορικό χώρο και κρίσιμο για τη θεσμική ελκυστικότητα της μετοχής.

🧭 Η ανθεκτικότητα που έδειξε στο εννεάμηνο, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις καθυστερήσεις αεροσκαφών και τον αυξημένο ανταγωνισμό, ενισχύει την εικόνα αποτελεσματικής διοίκησης και επιχειρησιακής ευελιξίας.

📊 Συνολικά, η Aegean φαίνεται να συνδυάζει ανάπτυξη, αποδόσεις και κεφαλαιακή πειθαρχία. Ένα μίγμα που δικαιολογεί πιο απαιτητική αποτίμηση και αφήνει περιθώρια περαιτέρω θετικής επαναξιολόγησης, εφόσον η δυναμική κερδών επιταχυνθεί.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η Aegean προσεγγίζεται ως ποιοτικό «χαρτί» και όχι ως απλό κυκλικό στοίχημα.

📌 Η σημασία των ελεύθερων ταμειακών ροών υπερέχει της συγκυριακής μεταβλητότητας στα έσοδα.

📌 Ο συνδυασμός μερίσματος και απομόχλευσης ενισχύει το προφίλ άμυνας σε δύσκολους κύκλους.

📌 Η αποτίμηση παραμένει απαιτητική αλλά όχι υπερβολική για εταιρεία με τέτοια πειθαρχία.

🎰 ΟΠΑΠ: Τι σημαίνει η βελτίωση προσφοράς

🔍 Η αλλαγή στη δομή της συναλλαγής είναι ξεκάθαρα θετική.

Η αφαίρεση των προνομιούχων μετοχών με αυξημένα δικαιώματα ψήφου βελτιώνει άμεσα την εικόνα εταιρικής διακυβέρνησης. Στέλνει καθαρό μήνυμα ότι η διοίκηση άκουσε την αγορά και αντέδρασε γρήγορα, χωρίς υπεκφυγές.

⚖️ Η ουσία της συμφωνίας παραμένει ανέπαφη.

Τα οικονομικά μεγέθη δεν αλλάζουν: η Allwyn διατηρεί το 78,5% και η αποτίμηση της συναλλαγής μένει ίδια. Κερδίζεται αξιοπιστία χωρίς να θυσιάζεται η οικονομική λογική — συνδυασμός σπάνιος και ιδιαίτερα θετικός.

🏛️ Η ευθυγράμμιση ψήφου και οικονομικού δικαιώματος μειώνει το governance discount.

Το επενδυτικό story γίνεται πιο καθαρό για θεσμικούς, ενώ οι μέτοχοι μειοψηφίας προστατεύονται ουσιαστικότερα. Η αγορά τείνει να το αποτιμά αυτό.

📅 Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιανουαρίου λειτουργεί σταθεροποιητικά.

Δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα, περιορίζει την αβεβαιότητα και διατηρεί ενεργό το momentum της μετοχής.

💶 Το ειδικό μέρισμα €0,80 ανά μετοχή είναι ισχυρό σήμα.

Αποτυπώνει αυτοπεποίθηση για τις ταμειακές ροές και ενισχύει την ελκυστικότητα του τίτλου σε ένα περιβάλλον όπου το yield μετράει.

🌍 Η φιλοδοξία για παγκόσμια κλίμακα πείθει.

Ο στόχος να εξελιχθεί σε «δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο πάροχο τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως» δείχνει μέγεθος, διεθνή προσανατολισμό και στρατηγική με βάση την Ελλάδα.

👥 Οι επιλογές για το Δ.Σ. προσθέτουν κύρος.

Δείχνουν πρόθεση για υψηλά standards εταιρικής διακυβέρνησης — και αυτό, για μια εισηγμένη, είναι πραγματικό κεφάλαιο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο αναγνώστης βλέπει μια συναλλαγή που κερδίζει σε ποιότητα χωρίς να χάνει σε οικονομική ουσία.

📌 Η μείωση του governance risk ενισχύει τη θεσμική ελκυστικότητα του τίτλου.

📌 Το ειδικό μέρισμα λειτουργεί ως άμεσος καταλύτης εμπιστοσύνης.

📌 Το σαφές χρονοδιάγραμμα περιορίζει τον θόρυβο και ενισχύει την ορατότητα.

📌 Η στρατηγική κλίμακας και το αναβαθμισμένο Δ.Σ. χτίζουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό αφήγημα.

⚖️ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ: Μεταξύ δικαστηρίου και Γενικής Συνέλευσης

⚖️ Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή αναστολή της ΑΜΚ εισάγει έναν παράγοντα θεσμικής και χρονικής αβεβαιότητας γύρω από μια κρίσιμη εταιρική πράξη της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., χωρίς ωστόσο να συνιστά από μόνη της ανατροπή της διαδικασίας.

📜 Η κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων από μέτοχο, ειδικά σε θέματα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων, αποτελεί θεσμικά προβλεπόμενο δικαίωμα και εντάσσεται στον έλεγχο της εταιρικής διακυβέρνησης, ανεξαρτήτως τελικής έκβασης.

⏳ Η αναβολή της συζήτησης για τις 23 Δεκεμβρίου σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμη δικαστική κρίση επί της ουσίας. Η διαδικασία δεν ακυρώνεται, αλλά παραμένει σε εκκρεμότητα, διατηρώντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

🏛️ Η προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Ιανουαρίου λειτουργεί ως δεύτερο, θεσμικά καθαρό πεδίο, όπου οι μέτοχοι θα κληθούν να τοποθετηθούν επί των επιλογών και των συσχετισμών που διαμορφώνονται.

🔍 Θετικό σήμα αποτελεί η πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να δημοσιεύσει αιτιολογική έκθεση, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ενισχύοντας τη διαφάνεια και επιτρέποντας ουσιαστική αξιολόγηση της σκοπιμότητας της ΑΜΚ.

🧠 Συνολικά, η υπόθεση απαιτεί ψυχραιμία και θεσμική ανάγνωση. Η ουσία θα κριθεί τόσο στο δικαστικό επίπεδο όσο και, κυρίως, στη Γενική Συνέλευση, όπου θα αποτυπωθεί η πραγματική βούληση των μετόχων για την επόμενη ημέρα της εταιρείας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η θεσμική εκκρεμότητα από μόνη της δεν ισοδυναμεί με ακύρωση εταιρικής πράξης, αλλά με μετάθεση κρίσιμων αποφάσεων στον χρόνο.

📌 Η Γενική Συνέλευση παραμένει το καθοριστικό σημείο όπου αποτυπώνονται οι πραγματικοί συσχετισμοί ισχύος.

⚡🛡️ Ενέργεια συναντά άμυνα: το νέο στρατηγικό μέτωπο των ελληνικών ομίλων

🧩 Η σύγκλιση ενεργειακής ασφάλειας, τεχνολογίας και γεωπολιτικής επαναχαρτογραφεί τα όρια της αμυντικής βιομηχανίας και τη φέρνει στο ραντάρ των μεγάλων ελληνικών ομίλων. Η άμυνα παύει να είναι «ειδικός» κλάδος και μετατρέπεται σε προέκταση της βιομηχανικής και ενεργειακής ισχύος.

⚙️ Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Motor Oil, που μαζί με την EOS Capital εισέρχεται στο EFA Group μέσω αύξησης κεφαλαίου €80 εκατ. Πρόκειται για κίνηση διαφοροποίησης με σαφή τεχνολογικό και στρατηγικό πρόσημο. Όπως επισημάνθηκε, η ανθεκτικότητα και η καινοτομία ενισχύονται όταν η ενέργεια «κουμπώνει» με ψηφιακές και αμυντικές εφαρμογές, στον άξονα όπου ήδη κινείται και η NOVA ICT.

🚀 Το EFA Group δομεί το μέλλον του σε τέσσερις πυλώνες: μη επανδρωμένα συστήματα, αποστολή–προσομοίωση–εκπαίδευση, ολοκληρωμένες επιχειρησιακές πλατφόρμες και αισθητήρες/ηλεκτρονικό πόλεμο. Για πρώτη φορά, ο κλάδος εμφανίζεται επενδυτικά «ώριμος», ικανός να προσελκύσει θεσμικά κεφάλαια με ορατότητα και κλιμάκωση.

🏗️ Στο ίδιο κάδρο ενδιαφέροντος κινούνται και άλλοι όμιλοι. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρακολουθεί τον χώρο, ενώ ο AKTOR δηλώνει ότι αξιολογεί ευκαιρίες μόνο με σαφή στρατηγική και προστιθέμενη αξία, χωρίς ενεργή διερεύνηση αυτή τη στιγμή.

🔩 Διαχρονικά κομβική είναι η θέση της Viohalco. Μέσω ElvalHalcor, Sidenor και Cenergy, συμμετέχει σε κρίσιμες ευρωπαϊκές και νατοϊκές αλυσίδες: από μέταλλα για πυρομαχικά και θωρακίσεις, έως αγωγούς και υποβρύχια καλώδια που στηρίζουν ενεργειακές διασυνδέσεις και ασφάλεια εφοδιασμού.

🌍 Καθώς τα ενεργειακά δίκτυα αναγνωρίζονται πλέον ως υποδομές εθνικής ασφάλειας, οι ελληνικοί όμιλοι μετατρέπουν την τεχνογνωσία τους σε «εισιτήριο» εισόδου σε έναν κλάδο με αυξανόμενη στρατηγική και οικονομική βαρύτητα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η άμυνα προσεγγίζεται πλέον ως προέκταση της βιομηχανικής και ενεργειακής ισχύος.

📌 Η διασύνδεση ενέργειας–τεχνολογίας–ασφάλειας δημιουργεί νέα πεδία διαφοροποίησης.

📌 Όμιλοι με βαριά τεχνογνωσία αποκτούν δομικό πλεονέκτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

📌 Η πιθανότητα δημιουργίας άλλη μια επιδοματικής «φούσκας» καραδοκεί.

⚡ Ρεκόρ μηδενικών τιμών στο ενεργειακό μείγμα – Έκρηξη ΑΠΕ

🔋 Η ταχεία άνοδος των ΑΠΕ αφήνει πλέον καθαρό αποτύπωμα στη χονδρεμπορική αγορά: περισσότερες ώρες με μηδενικές ή και αρνητικές τιμές και ιστορικά υψηλές περικοπές πράσινης παραγωγής. Από 1/1 έως 1/12/2025 οι ώρες μηδενικών/αρνητικών τιμών έφτασαν τις 475,5 υπερδιπλάσιες έναντι του 2024 (186). Μόνο τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 50,75 ώρες αρνητικών τιμών και τον Νοέμβριο 34,75, συμπιέζοντας τα έσοδα των έργων και επιβαρύνοντας την τραπεζική τους εικόνα.

🌞 Την ίδια στιγμή, η «πράσινη» παραγωγή οδηγεί την ηλεκτροπαραγωγή. Στους πρώτους 11 μήνες του έτους οι ΑΠΕ παρήγαγαν 22.568 GWh, υψηλό δεκαετίας και +5,5% σε ετήσια βάση. Όμως το σύστημα, χωρίς επαρκή αποθήκευση και με περιορισμένη ευέλικτη ζήτηση, φτάνει στα όριά του: οι περικοπές ΑΠΕ έως τον Νοέμβριο ανήλθαν σε 1.862 GWh (από 886 GWh το 2024), δηλαδή σωρευτικά 7,5% της παραγωγής ΑΠΕ.

📉 Ενδεικτικά, τον Οκτώβριο οι περικοπές εκτιμώνται σε 51,7 GWh ή 2,7% της μηνιαίας παραγωγής ΑΠΕ—χαμηλότερες από τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αλλά συγκρίσιμες με του Ιουλίου. Η κορύφωση ήρθε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου (13,5 GWh), κυρίως μεταξύ 11:00–14:00, όταν ο ήλιος «φορτώνει» το δίκτυο.

⚙️ Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη διείσδυση καθαρής ενέργειας, όμως η αγορά και οι υποδομές χρειάζονται ταχύρρυθμη αναβάθμιση. Χωρίς αποθήκευση, έξυπνα σήματα τιμών και εργαλεία διαχείρισης ζήτησης, η αφθονία πράσινης κιλοβατώρας μετατρέπεται σε πρόβλημα ισορροπίας αντί για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι μηδενικές/αρνητικές τιμές δεν είναι «ανωμαλία», αλλά δομικό σύμπτωμα υπερπροσφοράς χωρίς ευελιξία.

📌 Οι περικοπές πλήττουν άμεσα τα cash flows και την πιστοληπτική εικόνα των έργων ΑΠΕ.

📌 Χωρίς αποθήκευση και ενεργή ζήτηση, η περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ αυξάνει τη μεταβλητότητα της αγοράς.

📌 Το στοίχημα μετατοπίζεται από τα MW στα MWh ευελιξίας και στα σωστά σήματα τιμών.

🏦 Jefferies: Ευρώπη σε φάση εξορθολογισμού και επενδυτικής υπεροχής

🔍 Η απλοποίηση των επενδυτικών ιστοριών και η αυστηρότερη κατανομή κεφαλαίων αποτελούν τον βασικό άξονα της στρατηγικής της Jefferies για το 2026. Μείωση κόστους, εκποιήσεις μη βασικών δραστηριοτήτων και λειτουργικός εξορθολογισμός οδηγούν στην ανάδειξη εταιριών όπως οι Admiral, Elementis, Glencore, Heineken, Rentokil και Stellantis.

⚙️ Παράλληλα, ξεχωρίζουν ονόματα που ευθυγραμμίζονται με δομικές μεταβολές – Τεχνητή Νοημοσύνη, απανθρακοποίηση, αναδυόμενες αγορές – με ευνοϊκό λόγο κινδύνου/απόδοσης: Carlsberg, Coloplast, Flutter, GTT, Legrand, Novonesis, Siemens Energy και RWE.

🏦 Στα top picks για το 2026 περιλαμβάνεται και το Euronext, με τιμή στόχο τα €160, χάρη στο discount έναντι διεθνών αγορών και τις διαρθρωτικές πηγές ανάπτυξης, με αναμενόμενο υψηλό μονοψήφιο EPS growth.

📊 Η συνολική εικόνα για τις ευρωπαϊκές μετοχές παραμένει θετική: παρά τη φετινή ισχυρή επίδοση, η Ευρώπη διαπραγματεύεται ακόμη με discount ~45%, στοιχείο που ενισχύει το επενδυτικό αφήγημα ενόψει του 2026.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η εστίαση στον εξορθολογισμό δείχνει εταιρίες με καθαρότερες ιστορίες και μικρότερο execution risk.

📌 Οι δομικές τάσεις λειτουργούν ως «μαξιλάρι» αποδόσεων σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας.

📌 Το discount της Ευρώπης προσφέρει περιθώριο rerating χωρίς να απαιτείται επιθετική ανάπτυξη.

🔒⚡ «Κλειδώνει» για τη βαριά βιομηχανία: στο τελικό στάδιο η ρύθμιση με ρόλο–κλειδί για τον ΔΑΠΕΕΠ

🧱 Στην τελική ευθεία μπαίνει το σχήμα στήριξης των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, με νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ που αναμένεται να κατατεθεί ως τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ρύθμιση «ξεκλειδώνει» την εφαρμογή του λεγόμενου ιταλικού μοντέλου, αναβαθμίζοντας θεσμικά και επιχειρησιακά τον ρόλο του ΔΑΠΕΕΠ.

⚙️ Μετά την ψήφιση, ο ΔΑΠΕΕΠ θα απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις επιλέξιμες βιομηχανίες, ενώ τα κριτήρια ένταξης και οι παράμετροι τιμολόγησης θα εξειδικευτούν με υπουργική απόφαση. Παράλληλα, ο υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Τσάφος είχε επαφές στις Βρυξέλλες με τη DG Comp για την «αρχιτεκτονική» του μέτρου, επιδιώκοντας προληπτική συμβατότητα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

🔌 Ο μηχανισμός, προσαρμοσμένος στα ελληνικά δεδομένα, προβλέπει σταθερή και ανταγωνιστική τιμή ρεύματος για το 25–30% της κατανάλωσης των δικαιούχων για τρία χρόνια. Η στήριξη θα παρέχεται μέσω συμβάσεων διαφοράς (CfDs) με αντισυμβαλλόμενο τον ΔΑΠΕΕΠ, οι οποίες «κουμπώνουν» σε χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ που εκπροσωπεί ο Διαχειριστής.

🌱 Το προσωρινό «ενεργειακό δάνειο» πράσινης ενέργειας αποπληρώνεται σε ορίζοντα έως 20 ετών, με αντιστάθμισμα την ανάπτυξη από τις ίδιες τις βιομηχανίες μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε συνδυασμό με αποθήκευση (μπαταρίες). Το ετήσιο δημοσιονομικό αποτύπωμα εκτιμάται κάτω από 200 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί αποκλειστικά από έσοδα δημοπρασιών δικαιωμάτων CO₂, με ρητή εξαίρεση λιανεμπορίου και σούπερ μάρκετ.

🧮 Συμπληρωματικά, εξετάζεται ενίσχυση της αντιστάθμισης έμμεσων εκπομπών CO₂: από το σημερινό 12% των εσόδων δημοπρασιών έως το ευρωπαϊκό όριο του 25%, προσθέτοντας περί τα 50 εκατ. ευρώ ετησίως και μειώνοντας περαιτέρω το ενεργειακό κόστος των πιο εκτεθειμένων κλάδων.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ρύθμιση ερμηνεύεται ως θεσμική «ασπίδα» ανταγωνιστικότητας για τη βαριά βιομηχανία, με σαφή ορίζοντα και προβλεψιμότητα τιμών.

📌 Ο αναβαθμισμένος ρόλος του ΔΑΠΕΕΠ ενισχύει τη λειτουργική αξιοπιστία του σχήματος και μειώνει ρυθμιστικούς κινδύνους.

📌 Η σύνδεση στήριξης–επενδύσεων σε ΑΠΕ και αποθήκευση ευθυγραμμίζει κόστος ενέργειας με τη μετάβαση, χωρίς μόνιμες επιδοτήσεις.

📌 Η χρηματοδότηση από CO₂ περιορίζει το δημοσιονομικό ρίσκο και ενισχύει τη συμβατότητα με τις Βρυξέλλες.

🧠📊 Ελλάδα στο ραντάρ των Developed Funds (2026)

📈 Η Morgan Stanley εκτιμά ότι το 2026 οι ελληνικές μετοχές θα μπουν στο ραντάρ των χαρτοφυλακίων αναπτυγμένων αγορών, με FTSE και STOXX να ανοίγουν τον δρόμο για αναβάθμιση έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Η πλήρης ένταξη στον MSCI Developed Markets θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

🏦 Η Ελλάδα παραμένει κορυφαία επιλογή της M.S. στις ΕΜΕΑ αγορές, με ισχυρή μακροοικονομική εικόνα, πολιτική σταθερότητα και μη απαιτητικές αποτιμήσεις. Το RRF, οι φοροελαφρύνσεις και η δυναμική κερδών στηρίζουν την αγορά.

💶 Η σύσταση εστιάζει στις τράπεζες, καθώς το υψηλό equity risk premium συμπιέζεται και τα spreads αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η πιθανή αναβάθμιση αλλάζει το προφίλ ροών κεφαλαίων της αγοράς

📌 Οι τράπεζες λειτουργούν ως βασικός μοχλός rerating

📌 Το discount παραμένει, παρά τη μεγάλη απόδοση του 2025

🧩 EFA Group: θεσμικά κεφάλαια, μόχλευση και άλμα διεθνοποίησης

🔹 Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των €80 εκατ. στο EFA Group, με τη συμμετοχή της Motor Oil (μέσω IREON Ventures) και της EOS Capital Partners, συνιστά στρατηγικό ορόσημο για τον όμιλο και συνολικά για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Με μόχλευση, τα διαθέσιμα κεφάλαια φθάνουν τα €120 εκατ., ευθυγραμμισμένα πλήρως με το επενδυτικό πλάνο εξαγορών και οργανικής ανάπτυξης.

🔹 Η στόχευση σε ηλεκτρονικό πόλεμο, αισθητήρες, AI, cyber και διάστημα ενισχύεται θεσμικά και κεφαλαιακά, ενώ η δομή των τεσσάρων τεχνολογικών clusters μετατρέπει το EFA σε one-stop shop υψηλής προστιθέμενης αξίας για Ελλάδα και εξωτερικό.

🔹 Η είσοδος θεσμικών επενδυτών, σε συνδυασμό με ξεκάθαρη προοπτική εισαγωγής σε χρηματιστήριο, αναβαθμίζει τη διαφάνεια, τη διεθνή αξιοπιστία και τη δυνατότητα κλιμάκωσης, μετατοπίζοντας τον κλάδο από τον κατακερματισμό σε συγκροτημένο οικοσύστημα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η σύμπραξη βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού κεφαλαίου αποτυπώνει ωρίμανση κλάδου.

📌 Η μόχλευση αποκτά αξία όταν συνοδεύεται από εξαγωγικό αποτύπωμα.

📌 Τα clusters λειτουργούν ως φίλτρο ποιότητας και ταχύτητας ενσωμάτωσης.

📌 Η θεσμική είσοδος προεξοφλεί πειθαρχία, όχι απλώς ανάπτυξη.

📦 IKEA & Fourlis: Το hub που αλλάζει το παιχνίδι

🧩 Το νέο διεθνές κέντρο διανομής της IKEA στον Ασπρόπυργο μπαίνει στην τελική ευθεία, με παραλαβές προϊόντων από τον Ιούλιο του 2026 και έναρξη αποστολών τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για επένδυση €70 εκατ., που μετατρέπει την Ελλάδα σε logistics hub της Ανατολικής Μεσογείου, εξυπηρετώντας Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ισραήλ και Ιορδανία.

🚢 Για τη Fourlis, το όφελος είναι διπλό: αφενός έσοδα από τη λειτουργία του κέντρου μέσω service fees, αφετέρου στρατηγική αναβάθμιση της σχέσης με την Inter IKEA.

📈 Ταχύτερος εφοδιασμός, χαμηλότερο κόστος, οικονομίες κλίμακας και νέα πηγή κερδοφορίας από το 2027 ενισχύουν το επενδυτικό story του ομίλου.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η επένδυση λειτουργεί ως υποδομή στρατηγικής σημασίας και όχι απλή επέκταση logistics.

📌 Η Fourlis τοποθετείται ψηλότερα στην αλυσίδα αξίας της IKEA.

📌 Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε περιφερειακό κόμβο εμπορίου και εφοδιασμού

🧳 Όμιλος Λάμψα: Δύο άξονες ανάπτυξης, συγκρατημένη αισιοδοξία

🔍 Σε Αθήνα και Παρνασσό εστιάζει το τρέχον επενδυτικό πλάνο του Ομίλου Λάμψα, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι τα έργα εξελίσσονται εντός των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων. Παρά το ανοδικό 2025, για το 2026 διατυπώνεται προσεκτική αισιοδοξία, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για τον τουρισμό πολυτελείας.

🏔️ Στον Παρνασσό, το Elatos Resort & Spa περνά σε φάση ριζικού εκσυγχρονισμού με επένδυση €30 εκατ. και ορίζοντα ολοκλήρωσης πριν τα τέλη του 2027. Το project στοχεύει στη δημιουργία ενός luxury wellness mountain resort 12μηνης λειτουργίας, με 42 σαλέ και έμφαση στη διεύρυνση της ζήτησης και στους θερινούς μήνες, μέσα από αθλητικό και εμπειρικό τουρισμό ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

🏙️ Παράλληλα, στο Μαρούσι προχωρά το συγκρότημα Voria, με τις πρόδρομες εργασίες να υλοποιούνται βάσει σχεδίου και στόχο ολοκλήρωσης το 2028. Οι διαπραγματεύσεις για τον Hotel Operator βρίσκονται σε ώριμο στάδιο, με ανακοινώσεις να αναμένονται σύντομα.

📊 Ενθαρρυντικά είναι ήδη τα πρώτα στοιχεία για το 2027, καθώς οι κρατήσεις groups εμφανίζουν ισχυρή δυναμική, με βασικές αγορές προέλευσης τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο Όμιλος επενδύει σε projects μακράς πνοής με σαφή διαφοροποίηση προϊόντος.

📌 Η έμφαση στη 12μηνη λειτουργία μειώνει την εποχικότητα και ενισχύει την προβλεψιμότητα ταμειακών ροών.

📌 Η συγκρατημένη στάση για το 2026 υποδηλώνει ρεαλιστικές προσδοκίες και πειθαρχία στη στρατηγική.

