Οι αγορές φοβούνται κλιμάκωση το ΣΚ...

Ιράν, Ισραήλ και αγορές, τι λέει η ιστορία;

Όσοι ανησυχούν από την αναμέτρηση Ισραήλ–Ιράν στη Μέση Ανατολή έχουν κάθε λόγο να το κάνουν. Οι αγορές όμως δείχνουν να... κλείνουν το μάτι στον κίνδυνο. Τι μπορεί να γνωρίζουν που δεν φαίνεται στους τίτλους των δελτίων;

Η απάντηση είναι μία: η ιστορική εμπειρία.

Το ίδιο μοτίβο έχει παιχτεί ξανά και ξανά. Από τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ το 1973 (που τετραπλασίασε τις τιμές πετρελαίου), την Ιρανική Επανάσταση του 1979, τον πόλεμο Ιράν–Ιράκ, μέχρι τον Πόλεμο του Κόλπου και τις μικρότερες συγκρούσεις σε Λίβανο και Γάζα. Το μοτίβο είναι ίδιο:

➤ Σοκ,

➤ φυγή σε ασφαλή καταφύγια,

➤ και τελικά επιστροφή στην κανονικότητα — όταν γίνει σαφές ότι δεν απειλούνται συστημικές υποδομές ή ενεργειακές ροές.



Οι αγορές δεν συγκινούνται από παχιά λόγια ηγετών. Απλώς μετρούν τον αντίκτυπο. Αν δεν σπάσει κάποιος σωλήνας πετρελαίου ή δεν μπλοκάρει το Στενό του Ορμούζ, το «σοκ» περιορίζεται στην ψυχολογία και όχι στα θεμελιώδη.

Φυσικά, οι επενδυτές πάντα ξεκινούν από το χειρότερο σενάριο. Όμως η ιστορία δείχνει ότι τα γεωπολιτικά σοκ είναι πιο ρηχά απ’ όσο φαίνονται. Και αυτό — με τα σωστά αντανακλαστικά — μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία.

Το πρόβλημα στην παρούσα φάση είναι αλλό: Οι αγορές είναι ήδη υπεραγορασμένες μετά το ράλι που ακολούθησε την «Ημέρα της Απελευθέρωσης». Η αγορά χρειάζεται «ξεφούσκωμα» πριν ξαναφορτώσει.

Συμπέρασμα:

Η πολεμική αναμέκτρηση Ιράν και Ισραηλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αφορμή. Τα αίτια θα είναι άλλα...

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις αντιδράσεις του S& P 500 μετά από σημαντικές γεωπολιτικές αναταράξεις...

Αγορά: Χθες η Αμερική ήταν κλειστή και σήμερα λήγουν τα παράγωγα. Ακολουθεί ένα Σαββατοκύριακο. Αρκετοί υποστηρίζουν πως ο χρονισμός αυτός των αγορών ενδεχομένως εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς των στρατηγών για ένα αμερικάνικο χτύπημα στο Ιράν, σε χρόνο που δεν θα τρομάξει τις αγορές...

ΟΠΑΠ: Η online έκρηξη πίσω από το ράλι της μετοχής



Η εντυπωσιακή πορεία της μετοχής του ΟΠΑΠ οφείλεται, σύμφωνα με διαχειριστές κεφαλαίων, στην ισχυρή ανάπτυξη του online βραχίονα της εταιρείας. Τα πρόσφατα στοιχεία της Επιτροπής Παιγνίων επιβεβαιώνουν ότι η αγορά των διαδικτυακών παιγνίων αναπτύσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς: +19,2% στο πρώτο τετράμηνο του 2024 και +29,7% μόνο για τον Απρίλιο.



Την ίδια στιγμή, τα φυσικά σημεία του δικτύου -πρακτορεία και PLAY Stores- παρουσίασαν θετική αλλά σαφώς πιο ήπια άνοδο 3,26%. Η διοίκηση, ωστόσο, δεν μένει αμέτοχη: έχει ήδη ενεργοποιήσει πρωτοβουλίες για την αναζωογόνηση ενδιαφέροντος σε παραδοσιακά παιχνίδια όπως το Joker και το Lotto, ενώ εξετάζει πρόσθετες κινήσεις για να ενισχύσει την παραμονή των παικτών στα πρακτορεία, προσφέροντας νέες εμπειρίες και εναλλακτικές αξιοποίησης του χρόνου.



Η στροφή προς το online στοίχημα δεν είναι μόνο τάση, είναι στρατηγικός μοχλός ανάπτυξης – και ο ΟΠΑΠ, δείχνει να έχει βρει τον τρόπο να τον κεφαλαιοποιήσει.

ΙΝΛΟΤ-ΙΝΤΚΑ: Αμφότερες συμπρωταγωνίστησαν χθες στο ταμπλό. Υπάρχουν φήμες για ενδιαφέρον να αποκτήσει συμμετοχή ο «Ολλανδός» που βγήκε από ΑΛΦΑ. Άνθρωποι που παρακολουθούν τις εξελίξεις στενά μου είπαν πως δεν δίνουν μεγάλη βαρύτητα σε αυτά που ακούγονται. Η ΙΝΛΟΤ είναι μια αξιόλογη εταιρεία με τεχνογνωσία αλλά χαώδη και ανορθωλογική εξάπλωση στην υφήλιο. Επιπλέον στο μετοχικό κεφάλαιο υπάρχει και ο «Κορεάτης»

ΟΛΘ-ΠΑΟΚ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ: Black Box – 13 Ιουνίου: Limit Up, “μπροστινοί” και σκιές στο λιμάνι του Βορρά



Στο φύλλο της 13ης Ιουνίου γράφαμε ότι το ράλι στη μετοχή του λιμανιού οφείλεται όχι σε fundamentals, αλλά σε κινήσεις της μειοψηφίας — ή, για να είμαστε ακριβείς, σε «δορυφόρους» που παίζουν τον ρόλο του proxy για να ασκήσουν πίεση στην πλειοψηφία μέσω δικαστικής οδού. Το έργο έχει παιχτεί ξανά: Russia 2003, Youkos, Χοντορόφσκι. Ούτε τότε είχε σημασία η τιμή της μετοχής.

Χθες ένα δημοσίυεμα στο Εθνος που έχει περάσει στον έλεγχο του εκ Ρωσίας ορμόμενου επιχειρηματία επιβεβαιώνει αυτό το σενάριο.

Γράφει λοιπόν το Εθνος: «Για τον Ιβάν Σαββίδη, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ο ΠΑΟΚ αποτελούν τα μεγαλύτερα asset. Με τη συμπαραδήλωση ότι ο ΠΑΟΚ είναι και «η ψυχή μου», όπως πολλές φορές έχει δηλώσει.

Η όλη ιστορία που θέλει να στριμώχνεται στα σχοινιά για να πουλήσει λιμάνι και ΠΑΟΚ, ο «επίμονος κηπουρός» Ιβάν Σαββίδης, (ας δουν και την ομότιτλη ταινία από το βιβλίο του Τζον Λε Καρρέ, όσοι τον κυνηγάνε - είναι διδακτική), μοιάζει να έχει ισχυρές πλάτες…

Αν είναι οι πλάτες της κυβέρνησης, ή κάποιων κύκλων της, ή οι πλάτες ξένων δυνάμεων που απλώς πατρονάρουν τις μεγάλες εταιρείες των χωρών τους ή προωθούν τα συμφέροντά τους… μένει να αποδειχθεί. Σε κάθε περίπτωση το παιχνίδι έχει και γεωπολιτικές παραμέτρους...»

Βλέπε: Ιβάν Σαββίδης, λιμάνι, ΠΑΟΚ, νέα Τούμπα και οι… Λωτοφάγοι

Όταν, λοιπόν, ο Τέλης Μυστακίδης — παλιός της Glencore — εμφανίζεται και κλείνει συμφωνία με τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, χωρίς καμία συνεννόηση με την ΠΑΕ ή τον Ιβάν, για να φτιάξει τη «Νέα Τούμπα» με ίδια κεφάλαια, κάποιοι δεν βλέπουν γήπεδο.

Βλέπουν real estate, δικαιώματα χρήσης, και ένα γεωπολιτικό hub στον άξονα Σερβία–Θεσσαλονίκη–Συμμαχίες.

Όχι, δεν είναι σύμπτωση που στη Βόρεια Ελλάδα τα φιλορωσικά ποσοστά παραμένουν διψήφια, ούτε ότι ο ΠΑΟΚ έχει μετατραπεί από ποδοσφαιρική ομάδα σε μέσο soft power.

Το Λιμάνι λοιπόν πάει πακέτο με το ΠΑΟΚ....

Υ.Γ: Ο Αριστοτέλης «Τέλης» Μυστακίδης είναι κορυφαίος Ελληνο–Βρετανός επιχειρηματίας στο χώρο των εμπορευμάτων, με πλούτο που σύμφωνα με το Forbes ξεπερνά τα 3 δισ. $ Έγινε παγκοσμίως γνωστός δουλεύοντας στη Glencore, όπου μετά το IPO της το 2011 απέκτησε τεράστια μετοχική θέση.

Rheinmetall (RHE): Μια εξέλιξη που μας αφορά άμεσα…



Θυμάστε που γράφαμε πρόσφατα ότι η Anduril είναι η αμερικανική εταιρεία που μπορεί να κάνει στη Lockheed αυτό που έκανε η Tesla στη Volkswagen;



Η Rheinmetall, η μεγαλύτερη γερμανική αμυντική βιομηχανία, ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την Anduril, τη μεγαλύτερη start-up drones παγκοσμίως, για την από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή μη επανδρωμένων στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ευρώπη.



Μέσω αυτής της συμμαχίας, η Rheinmetall επιχειρεί δυναμική είσοδο στην αγορά των drones, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες AI και αυτόνομης πλοήγησης της Anduril. Τα νέα ευρωπαϊκά Barracuda και Fury θα ενσωματωθούν στη ψηφιακή πλατφόρμα "Battlesuite", που επιτρέπει δικτύωση με άλλα οπλικά συστήματα και ταυτόχρονη διασύνδεση με κέντρα διοίκησης.



Η σημασία της συνεργασίας είναι γεωπολιτική και τεχνολογική:



Δεν περιλαμβάνει την Τουρκία, κάτι που ενδέχεται να αναβαθμίσει τον ρόλο άλλων ευρωπαϊκών παικτών.



Ανοίγει παράθυρο εμπλοκής και για εγχώριες εταιρείες με δεσμούς ή προϋπηρεσία σε έργα της Rheinmetall. Το ενδεχόμενο υπεργολαβιών ή ένταξης σε κοινά σχήματα παραγωγής δεν είναι καθόλου αμελητέο.



Όταν οι «κολοσσοί» του πολέμου βάζουν στόχο την Τεχνητή Νοημοσύνη, το μέλλον του πεδίου μάχης γράφεται με κώδικα. Και κάποιοι ίσως βρουν θέση στον χάρτη...

Autohellas: Ώρα εισόδου μετά το πισωγύρισμα;



Η πρόσφατη υποχώρηση της μετοχής της Autohellas, λόγω της μείωσης των κερδών στο α' τρίμηνο, δημιουργεί ευκαιρία εισόδου, σύμφωνα με την Euroxx. Η χρηματιστηριακή δίνει τιμή-στόχο τα 17,50 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου ~70% από τα τρέχοντα επίπεδα, συνοδευόμενο από σύσταση υπέρβασης απόδοσης (outperform).



Η Euroxx προβλέπει ανάκαμψη της κερδοφορίας και για το 2025 υπολογίζει ότι η Autohellas θα διαπραγματεύεται με P/E 6,8x, 19% χαμηλότερα από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου. Επιπλέον, διαθέτει και υψηλότερη μερισματική απόδοση, καθιστώντας τη μετοχή ακόμη πιο ελκυστική για μεσοπρόθεσμους επενδυτές.



Μετά από επτά συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, η μετοχή χθες έκλεισε αμετάβλητη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σταδιακής σταθεροποίησης — και πιθανής αντιστροφής τάσης.

DIMAND: Η εταιρεία εμπλέκεται σε μερικά από τα πλέον γνωστά πρότζεκτ ανάπτυξης ακινήτων. Έχει πληγώσει όμως τους επενδυτές καθώς από τα τελευταία χρόνια ο ένας καθοδικός κύκλος διαδέχεται τον άλλο. Φέτος θα εισπράξει από τις πωλήσεις κάποιων ακινήτων αλλά έχει σχέδια για ανάπτυξη νέων. Πιστεύω πως είναι από τις εταιρείες που όταν αρχίσει να έχει ταμειακές ροές από τα σχέδια που αναπτύσσει θα αναπληρώσει το χαμένο χρόνο...

AS Company: Ανθεκτικότητα με το βλέμμα στο διψήφιο growth



Παρά τη συρρίκνωση της αγοράς παιδικού παιχνιδιού, η AS Company καταφέρνει να ξεχωρίζει. Στη Γενική Συνέλευση, η διοίκηση προέβλεψε ετήσια αύξηση κερδών 10%, ενώ οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου ήδη ξεπερνούν τον στόχο, τρέχοντας με ρυθμούς άνω του 10%.



Η ισχυροποίηση του ευρώ αναμένεται να ενισχύσει τα περιθώρια κέρδους, καθώς οι εισαγωγές γίνονται σε δολάρια. Από την άλλη, οι νέες αυξήσεις στα ναύλα περιορίζουν μέρος του οφέλους που υπήρχε πριν λίγους μήνες.



Η διοίκηση διατηρεί τη δέσμευση για μερισματική απόδοση άνω του 5%, ανεξαρτήτως χρηματιστηριακής τιμής. Για τη χρήση 2024 εγκρίθηκε μέρισμα 0,17 ευρώ ανά μετοχή.



Με ισχυρή ρευστότητα, κερδοφόρες πωλήσεις ακινήτων (πρόσφατα στην Κρήτη) και σταθερό cash flow, η AS Company συνεχίζει να αποτελεί value play σε έναν κλάδο που δοκιμάζεται.

SNB: Μηδενικά επιτόκια, μέγιστη ανησυχία



Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας (SNB) προχώρησε σε νέα μείωση του παρεμβατικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, στο 0%, προειδοποιώντας ότι είναι έτοιμη για πιο επιθετικές κινήσεις αν χρειαστεί. Πρόκειται για την έκτη διαδοχική μείωση, στο πλαίσιο της μάχης κατά της ενίσχυσης του ελβετικού φράγκου που επανέφερε τον αποπληθωρισμό μετά από τέσσερα χρόνια.



Η κίνηση δεν αιφνιδίασε τις αγορές, ωστόσο υπογραμμίζει την πίεση που δέχεται η SNB από το ράλι του φράγκου – ενός νομίσματος-καταφυγίου που ενισχύθηκε εν μέσω της εμπορικής αναταραχής που προκάλεσε η πολιτική δασμών του Τραμπ.



Με τη σημερινή απόφαση, η SNB τερματίζει μια περίοδο 2,5 ετών θετικών επιτοκίων και κατεβάζει το κόστος χρήματος στο χαμηλότερο σημείο μεταξύ των μεγάλων κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως.



Το τίμημα για τις ελβετικές τράπεζες είναι διπλό: απώλεια εσόδων από καταθέσεις στην SNB και περαιτέρω συμπίεση των περιθωρίων δανεισμού.



Η πολιτική αυτή ξεχωρίζει σε ένα παγκόσμιο τοπίο νομισματικής επιφυλακτικότητας: η Fed διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να κάνει το ίδιο, ενώ η ΕΚΤ έχει ήδη εκπέμψει σήμα παύσης στις μειώσεις.



Η SNB, όμως, δεν βλέπει απλώς και πράττει. Πράττει πριν δει.

Το Στενό του Ορμούζ απειλεί την παγκόσμια ενεργειακή ομαλότητα



Η ένταση στον Περσικό Κόλπο εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας και το κόστος μεταφορών, απειλώντας τη λειτουργία επιχειρήσεων διεθνώς.



Ήδη, αρκετές ναυτιλιακές αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμο πέρασμα για το 20% της παγκόσμιας ροής πετρελαίου, ενώ παρατηρούνται καθυστερήσεις στις προμήθειες και άνοδος του κόστους.



Σύμφωνα με τον Jakob Larsen (BIMCO), η ανασφάλεια στην περιοχή οδηγεί σε μείωση των πλόων και αύξηση του ασφαλιστικού κόστους: από 0,125% της αξίας του πλοίου, πλέον στο 0,2%.



Η νέα «τιμολόγηση του ρίσκου» αντικατοπτρίζει την αυξημένη ανησυχία για ευρύτερη κλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ–Ιράν, με το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ να ενισχύει τη νευρικότητα των αγορών.

Δείκτης οικονομικών εκπλήξεων: Ο δείκτης οικονομικών εκπλήξεων των ΗΠΑ κατρακύλησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 μηνών — μια ένδειξη πως η αμερικανική οικονομία εκπλήσσει... αρνητικά.



Με απλά λόγια, τα περισσότερα μακροοικονομικά στοιχεία διαμορφώνονται κάτω από τις μέσες προσδοκίες των αναλυτών, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια επιβράδυνσης.



Την Τρίτη, δύο βασικοί δείκτες –οι λιανικές πωλήσεις και η βιομηχανική παραγωγή– όχι μόνο δεν επιβεβαίωσαν την αισιοδοξία της αγοράς, αλλά έδωσαν και νέα τροφή στις ανησυχίες για την πραγματική δυναμική της αμερικανικής οικονομίας.



Οι αγορές ίσως έχουν αρχίσει να το βλέπουν: οι προσδοκίες για άμεσες μειώσεις επιτοκίων αναθερμαίνονται. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν, αλλά πότε θα έρθει η κίνηση της Fed.

EATE: «Παρών» από το fund of funds της Σαουδικής Αραβίας

Επιτυχημένη ήταν η πρώτη μέρα του διεθνούς συνεδρίου, Tech Tour, που πραγματοποιείται, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, στην Αθήνα. Επενδυτές από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα παρουσίασαν τα σχέδιά τους, ενώ σημαντικές ήταν και οι Β2Β συναντήσεις. Στο συνέδριο έδωσε το παρών ο πρέσβης των Εμιράτων, καθώς οι σχέσεις, που έχει χτίσει η ΕΑΤΕ με Mubadala & ADQ έχουν πλέον εμπεδωθεί και βασίζονται σε στερεές βάσεις. Επιπλέον, για πρώτη φορά, συμμετέχει και η Jada, το fund of funds της Σαουδικής Αραβίας (θυγατρική του PIF). To «παρών» έδωσε και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Την επιτυχία του συνεδρίου και κυρίως της συμμετοχής μεγάλων funds πιστώνεται ο πρόεδρος Χάρης Λαμπρόπουλος και η CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤΕ), Αντιγόνη Λυμπεροπούλου.

ΤτΕ: Αλλαγή τάσης στην αγορά ακινήτων – φρενάρει η δυναμική, αυξάνονται τα ρίσκα



Αλλαγή πορείας στην αγορά ακινήτων καταγράφει η Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος. Παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών, τα πρώτα σημάδια κόπωσης είναι πλέον ορατά, με τη ζήτηση να ενισχύεται κυρίως από επιδοματικά προγράμματα και τη γραφειοκρατία να παραμένει τροχοπέδη.



Στην αγορά κατοικίας, οι τιμές διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 6,8% το α' τρίμηνο του 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, έναντι 10,9% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η επιβράδυνση συνεχίζεται: το 2024 οι τιμές αυξήθηκαν κατά 8,9%, έναντι 13,9% το 2023.



Ωστόσο, η κατασκευαστική και επενδυτική δραστηριότητα επιβραδύνεται. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων μειώθηκαν κατά -31,4%, στα 356,8 εκατ. ευρώ, ενώ στην Αττική η οικοδομική δραστηριότητα υποχώρησε έως και -59,2% στο πρώτο δίμηνο.



Η ΤτΕ επισημαίνει την ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς η αγορά επαγγελματικών ακινήτων εμφανίζει ήδη σημάδια πίεσης. Αν και δεν αναμένονται άμεσες επιπτώσεις, ενδεχόμενη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας ή νέα άνοδος τιμών θα μπορούσαν να πλήξουν τη ζήτηση – ιδιαίτερα στις περιοχές όπου τα ακίνητα έχουν ξεπεράσει τα όρια προσιτότητας.

MEDEF: Στο στόχαστρο οκτώ ελληνικοί κλάδοι



Ενδιαφέρον για επενδύσεις σε οκτώ βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας (ενέργεια, υποδομές, αγροδιατροφή, τουρισμός, τεχνολογία/AI, άμυνα, φάρμακα και καλλυντικά) εξέφρασε αντιπροσωπεία 17 γαλλικών επιχειρήσεων–μελών της MEDEF κατά την επίσκεψή της στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών με κυβερνητικά στελέχη και τον ΣΕΒ τέθηκε η συνεργασία στον τομέα της άμυνας, με στόχο τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε ευρωπαϊκά και ΝΑΤΟικά προγράμματα επόμενης γενιάς μέσω κοινών έργων, αναβαθμίσεων και τεχνολογιών dual use.

Στη γαλλική αποστολή συμμετείχαν εκπρόσωποι των Danone, L’Oréal, Thales, Vinci, Societe Generale κ.ά. Οι εκπρόσωποι τόνισαν ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση μπορεί να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις από εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της L’Oréal, Jean Paul Agon, δήλωσε πως «η Ελλάδα προσφέρει ισχυρές προοπτικές και ήρθε η ώρα για ουσιαστική δράση».

