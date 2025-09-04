🚀 🍎 ⏳ Οι αγορές αψηφούν τον Νεύτωνα

Επιμέλεια: Κώστας Στούπας

🚨🧭 🛰️Προσοχή στα GPS των αγορών

Αν ξεκινάτε ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο, καλό είναι να έχετε μαζί σας έναν χάρτη και να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεστε. Σήμερα, βέβαια, χρησιμοποιούμε GPS, κάτι που κάνει το ταξίδι πιο εύκολο, αλλά και πιο επικίνδυνο. Φανταστείτε να χακάρει κάποιος τον δορυφόρο που σας καθοδηγεί και, ενώ νομίζετε ότι κατευθύνεστε οδικώς στο Παρίσι, να καταλήγετε στα Άδανα. Αν σας φαίνεται εξωπραγματικό αυτό το σενάριο, λάβετε απλώς υπόψη ότι ένα μεγάλο μέρος των συναλλαγών στις αγορές σήμερα καθοδηγείται από αλγόριθμους. Τι θα συμβεί όταν κάποιος κατασκευάσει έναν αλγόριθμο που να κατευθύνει τους άλλους στις αποφάσεις που θέλει ο ίδιος;

Ο Howard Marks, στο βιβλίο του "Mastering the Market Cycle: Getting the Odds on Your Side", αναλύει εμπεριστατωμένα τους "χάρτες πλοήγησης" στις αγορές. Ο Marks, ιδρυτής της Oaktree Capital Management, θεωρεί ότι οι αγορές ακολουθούν κυκλικές διαδρομές. Δεν υπάρχει ένας μόνο κύκλος, αλλά πολλοί, οι οποίοι ενίοτε κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις, συχνά σε παρόμοιες και άλλοτε τέμνονται μεταξύ τους.

Οι βασικοί κύκλοι, κατά τον Marks, είναι οι εξής:

➡️ Οικονομικός Κύκλος: Αναφέρεται στην ανάπτυξη και την ύφεση της οικονομίας (ΑΕΠ, ανεργία, πληθωρισμός).

➡️ Κύκλος Εταιρικών Κερδών: Οι διακυμάνσεις στην κερδοφορία των επιχειρήσεων επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών.

➡️ Ψυχολογικός Κύκλος: Η διάθεση των επενδυτών (αισιοδοξία ή απαισιοδοξία) προκαλεί υπερβολικές αντιδράσεις στις αγορές.

➡️ Κύκλος Ρίσκου: Η στάση των επενδυτών απέναντι στο ρίσκο μεταβάλλεται, επηρεάζοντας τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία.

➡️ Κύκλος Πίστωσης: Η διαθεσιμότητα δανείων επηρεάζει την αγοραστική δύναμη και τις τιμές των assets.

Πού βρισκόμαστε σε καθένα από αυτούς τους κύκλους τον Σεπτέμβριο του 2025;

Το Black Box έκανε μια προσπάθεια προσανατολισμού. Ιδού το αποτέλεσμα: Πού Βρισκόμαστε στους Κύκλους τον Σεπτέμβριο 2025;

Με βάση το "Mastering the Market Cycle" του Howard Marks και τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Σεπτεμβρίου 2025, εξετάζουμε τη θέση μας στους οικονομικούς κύκλους:

🔀 1. Οικονομικός Κύκλος

Μεσοκυκλική φάση με σημάδια επιβράδυνσης (mid-cycle). Το παγκόσμιο ΑΕΠ προβλέπεται στο 3.3% για το 2025 (από 3.2% το 2024, σύμφωνα με το IMF). Στις ΗΠΑ, η αύξηση του ΑΕΠ έφτασε το 3% στο Q2 2025, με εκτιμήσεις για 3.5% στο Q3, αλλά υπάρχουν ανησυχίες λόγω tariffs και πολιτικής αβεβαιότητας. Η ανεργία κυμαίνεται στο 4.2%, με προβλέψεις για ελαφρά άνοδο σε 4.6%-4.8% το 2026. Ο πληθωρισμός (2.7%-2.8%) παραμένει πάνω από το 2%, με τη Fed να εξετάζει μειώσεις επιτοκίων (πιθανό 25 bps τον Σεπτέμβριο).

↩️ 2. Κύκλος Εταιρικών Κερδών

Στασιμότητα με αντοχή (mid-cycle). Τα κέρδη στις ΗΠΑ αντέχουν, με τον S&P 500 κοντά στα 6,450 (σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία). Οι μικρές επιχειρήσεις πιέζονται από υψηλά κόστη και χαμηλότερη ζήτηση, ενώ η κερδοφορία μπορεί να συμπιεστεί το 2026 λόγω επιτοκίων και επιβράδυνσης.

↩️ 3. Ψυχολογικός Κύκλος

Αισιοδοξία με αυξανόμενη ανησυχία (mid-to-late cycle). Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έπεσε στο 97.4 (Conference Board), λόγω tariffs και πληθωρισμού. Οι επενδυτές παραμένουν bullish, αλλά υψηλές αποτιμήσεις και χαμηλή VIX (γύρω στο 14-16) δείχνουν υπεραισιοδοξία, ενώ τα soft data υποδηλώνουν υποβόσκοντα φόβο.

⬆️ 4. Κύκλος Ρίσκου

Μειωμένη διάθεση για ρίσκο (late-cycle). Οι επενδυτές στρέφονται σε ομόλογα και χρυσό, λόγω υψηλών αποτιμήσεων και γεωπολιτικών εντάσεων. Η ζήτηση για TIPS αντανακλά προσπάθειες προστασίας από πληθωρισμό.

⬇️ 5. Κύκλος Πίστωσης

Ελαφρά συρρίκνωση (mid-to-late cycle). Η Fed διατηρεί επιτόκια στο 4.25%-4.5%, με προβλέψεις για 3.75%-4.00% έως το 2026. Οι τράπεζες περιορίζουν δάνεια λόγω χρεών, πιέζοντας κατανάλωση και επενδύσεις. Το δημόσιο χρέος πολλών χωρών έχει ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ, θυμίζοντας την εμπειρία της Ελλάδας την περασμένη δεκαετία.

Συμπέρασμα

Τον Σεπτέμβριο του 2025, φαίνεται να βρισκόμαστε σε μεσοκυκλικό στάδιο με τάσεις επιβράδυνσης. Η οικονομία δείχνει αντοχή, τα κέρδη κρατούνται, η ψυχολογία κλονίζεται ελαφρά, το ρίσκο μειώνεται και η πίστωση σφίγγει. Η πιθανότητα ύφεσης (γύρω στο 30%-40%) απαιτεί πειθαρχία, προσοχή στους δείκτες (όπως LEI και εμπιστοσύνη) και, πάνω απ' όλα, να μην εμπιστεύεστε τυφλά τα "GPS" των αλγορίθμων – η αγορά έχει πάντα παγίδες για τους απρόσεκτους.



🏦 🐂 Ελληνικές Τράπεζες: Χτίζουν το νέο αφήγημα της αγοράς



Μετά μια μικρή υποχώρηση οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν χθες πάλι στην αιχμή της τραπεζικής ανόδου. Ο Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) στις 2.213 μονάδες παραμένει στο επίκεντρο. Μετά το ξέφρενο ράλι από τις 1.000 μονάδες, η διόρθωση από τα υψηλά των 2.400 είναι υγιής ανάσα και όχι αλλαγή τάσης. Ο RSI γύρω στο 50 δείχνει ότι η αγορά βρίσκεται σε ουδέτερη ζώνη – το παιχνίδι ξαναστήνεται.

Παρατηρήσεις από το γράφημα:

Μεσοπρόθεσμα η τάση παραμένει καθαρά ανοδική: από τις ~1.000 μονάδες του φθινοπώρου 2024 έχει διπλασιαστεί σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Υπάρχει διόρθωση από τα υψηλά κοντά στις 2.400 μονάδες, αλλά μέχρι στιγμής δείχνει υγιής κατοχύρωση κερδών μέσα σε ανοδική αγορά.

Ο RSI (14) κινείται στο 50, δηλαδή στο «ουδέτερο» επίπεδο: δεν δείχνει υπεραγορασμένη κατάσταση, αλλά ούτε και ισχυρή πίεση πωλήσεων. Αυτό αφήνει περιθώριο νέας ανοδικής προσπάθειας.

Σημαντικές στηρίξεις: 2.100 – 2.000 μονάδες (βραχυπρόθεσμο όριο), ενώ βαθύτερη διόρθωση μπορεί να βρει στήριξη στις 1.800.

Μακροοικονομικά & κλάδος:

Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν ισχυρή κερδοφορία, υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 > 16-20%) και αναβαθμίσεις επενδυτικής βαθμίδας.

Μετά το 2024-25 οι τράπεζες περνούν σε φάση πιο γενναιόδωρων μερισμάτων και επαναγορών μετοχών.

Ο κίνδυνος παραμένει σε πιθανή πίεση από μείωση επιτοκίων της ΕΚΤ (συρρίκνωση NII), αλλά αντισταθμίζεται από την πιστωτική επέκταση και την πτώση των NPEs.

Ο ΔΤΡ δείχνει μια υγιή τεχνική διόρθωση μετά από έντονη άνοδο. Βραχυπρόθεσμα αναμένονται κινήσεις συσσώρευσης μεταξύ 2.100–2.300 μονάδων, μεσοπρόθεσμα όμως το trend παραμένει ανοδικό, στηριζόμενο από θεμελιώδη βελτίωση και πιθανή αύξηση διανομών.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Στήριξη–κλειδί: 2.100 μονάδες – αν κρατήσει, βλέπουμε νέα ανοδική απόπειρα.

📌 Στόχοι: 2.400–2.500 μονάδες σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

📌 Fundamentals: οι τράπεζες περνούν σε φάση μερισμάτων & buybacks – ελκυστικές για 12–18 μήνες.

📌 Ρίσκο: 🐻 μείωση επιτοκίων ΕΚΤ που πιέζει NII, αλλά καλύπτεται από ανάπτυξη δανείων & ισχυρά κεφάλαια.

📌 Trading alert: Αν χαθεί η ζώνη 2.100 → βλέπουμε 1.950–1.800 ⚠️.







🚨🚨Σήμα: Ο καύσωνας των ομολόγων

Η «ηρεμία» που καταγράφηκε την Τετάρτη στις αγορές ομολόγων δεν πρέπει να παραπλανά. Το κόστος δανεισμού στα μακράς διάρκειας κρατικά ομόλογα συνεχίζει να σκαρφαλώνει σε νέα υψηλά, θυμίζοντας σε όλους πως η εποχή του άφθονου και φθηνού χρήματος έχει τελειώσει.

🔹 Βρετανία: Τα 30ετή gilts έφτασαν το 5,75%, το υψηλότερο από το 1998 – επίπεδα που προκαλούν déjà vu σε όσους θυμούνται την κρίση του “Black Wednesday”.

🔹 ΗΠΑ: Τα 30ετή treasuries ξανασκαρφάλωσαν στο 5%, για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο. Το yield curve παραμένει υπό παρακολούθηση, με επενδυτές να αμφιβάλλουν για την «ανεξαρτησία» της Fed όταν το Κογκρέσο τροφοδοτεί ελλείμματα χωρίς φρένο.

🔹 Γερμανία: Bunds με αποδόσεις σε υψηλό από το 2011, σηματοδοτούν ότι ακόμα και το πιο «ασφαλές» χαρτί της Ευρώπης δεν μένει ανεπηρέαστο.

Το κοκτέιλ ανησυχιών είναι εκρηκτικό:

Η διόγκωση του δημοσίου χρέους διεθνώς.

Οι τρύπες στους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς.

Η πολιτική πίεση στις κεντρικές τράπεζες.

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ, που μπορεί να φέρει νέα έκπληξη πληθωρισμού.

Στην ουσία, οι αγορές υπενθυμίζουν στους πολιτικούς ότι «το χρήμα έχει τιμή». Και αυτή τη στιγμή η τιμή ανεβαίνει, κλονίζοντας τη βεβαιότητα ότι τα ελλείμματα μπορούν να χρηματοδοτούνται επ’ άπειρον χωρίς κόστος.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Προσοχή στις θέσεις με duration – οι μεγάλες διάρκειες καίγονται.

📌 Βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις ίσως είναι πιο ασφαλείς, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

📌 Οι μετοχές μένουν εγκλωβισμένες: υψηλότερες αποδόσεις σημαίνουν φθηνότερη αποτίμηση.

📌 Ο χρυσός και τα real assets αναδεικνύονται ξανά ως καταφύγια.



🏗️ΑΚΤΩΡ: Σήμερα τα φώτα στο α’ εξάμηνο

Σήμερα δημοσιεύει αποτελέσματα ο όμιλος Aktor και η αγορά έχει στραμμένο το βλέμμα της στις επιδόσεις του α΄εξαμήνου. Η κερδοφορία αναμένεται να είναι πολύ ισχυρή και το EBITDA σημαντικά ενισχυμένο, κάτι που τραβάει τα βλέμματα της αγοράς. Η δυναμική των δημοσίων έργων, οι πρόσφατες συμβάσεις σε υποδομές και ενέργεια και γενικότερα η υλοποίηση του σχεδιασμού του Αλέξανδρου Εξάρχου, δημιουργεί τη βάση για τη συνεχή ανάπτυξη και ενίσχυση του ομίλου.



Κάτι που άλλωστε βλέπουν και οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στον όμιλο και το growth story του. Δεν είναι τυχαίο ότι η μετοχή είναι κυριολεκτικά άπιαστη, προεξοφλώντας αναβαθμισμένο guidance: Σε υψηλά 20ετίας, με ισχυρό momentum 8 συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων και +60% εντός του 2025. Η ΑΚΤΩΡ, ομολογουμένως, διανύει την καλύτερη περίοδο της ιστορίας της .

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθηση των σημερινών αποτελεσμάτων για τυχόν αναθεώρηση guidance.

📌 Η τεχνική εικόνα παραμένει ισχυρή· θετική μόνο μια υγιής διόρθωση.



🇬🇧📊Λονδίνο – Ανακατατάξεις στους FTSE

Μεταξύ των εταιρειών που εισήχθησαν στον FTSE 100 είναι όπως αναμενόταν και η Metlen.

Οι αλλαγές που έγιναν αντικατοπτρίζουν τη δυναμική των νέων εισαγωγών, αλλά και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν εταιρείες με χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση, εν μέσω έντονης κινητικότητας στη βρετανική αγορά. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αλλαγές στους FTSE δείχνουν την ταχύτητα με την οποία νέοι παίκτες μπορούν να αναρριχηθούν στον δείκτη, ενώ οι παραδοσιακοί κολοσσοί δεν μένουν ανεπηρέαστοι από τις μεταβολές της αγοράς.

Οι ανακατατάξεις αποτυπώνουν δύο βασικές τάσεις:

1️⃣ την ταχύτατη άνοδο νεοεισαχθέντων ομίλων όπως η Metlen,

2️⃣ τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν παραδοσιακοί παίκτες χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ένταξη στον FTSE 100 φέρνει σημαντικές παθητικές ροές για τη Metlen – θετικός καταλύτης.

📌 Η Burberry κερδίζει σε θεσμικό κύρος, ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον.

📌 Προσοχή σε εταιρείες που υποχωρούν στον FTSE 250 – ενδέχεται να πιεστούν περαιτέρω.

📌 Ο βρετανικός χρηματιστηριακός χάρτης δείχνει αυξημένη κινητικότητα: ευκαιρίες αλλά και κινδύνους.

Ideal Holdings: Τι περιμένει η αγορά στο εξάμηνο

Τα αποτελέσματα ενός εξαμήνου πλούσιου σε επιχειρησιακό, επενδυτικό επίπεδο αλλά και με ισχυρές συμφωνίες αναμένεται να δημοσιεύσει σήμερα η Ideal Holdings και είναι προφανές ότι θα ικανοποιήσει την αγορά. Και αυτό γιατί το εξάμηνο που πέρασε έφερε, την εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες συμφωνίες στον χώρο των τροφίμων, την επιτυχημένη αύξηση των 48 εκατ. ευρώ που διεύρυνε την μετοχική της βάση και αύξησε τα διαθέσιμά της για νέες επενδύσεις που έχουν ήδη οριοθετηθεί στα 100 εκατ. ευρώ κατ΄ ελάχιστο στο επόμενο 18μηνο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ,στα αποτελέσματα αναμένεται να καταγραφούν η σημαντική οργανική ανάπτυξη, η αύξηση του περιθωρίου κέρδους, αλλά και διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης. Να σημειώσουμε δε, ότι η συμφωνία με την OHA, που ουσιαστικά έχει δεσμευθεί να επενδύσει πάνω από €300 εκατ. εντός της επόμενης διετίας, είναι σε πλήρη ισχύ και σε συνδυασμό με την δυναμική της ίδιας της IDEAL Holdings, αλλά και τα ταμειακά της διαθέσιμα, έχει ανοίξει έναν σημαντικό και υποσχόμενο κύκλο ανάπτυξης μέσω εξαγορών και επενδύσεων με ισχυρή ρευστότητα και κεφαλαιακή ευελιξία.

🏢 Orilina Properties: Mετοχή σε discount

Η Orilina Properties ΑΕΕΑΠ εμφανισε δυνατά αποτελέσματα για το 2024, με ιστορικό υψηλό καθαρών κερδών (+11,6%) και σημαντική απόδοση επί της επιχειρηματικής αξίας (17,2%). Ο συνδυασμός υψηλής μικτής απόδοσης (7%) και χαμηλού ή αρνητικού δείκτη καθαρών δανειακών υποχρεώσεων (-10%) προσφέρει σπάνια ισορροπία μεταξύ κερδοφορίας και κεφαλαιακής υγείας. Το Adjusted NAV ανά μετοχή (€1,167) δείχνει ότι η μετοχή στα €0,83 διαπραγματεύεται με σημαντικό discount ~29%.

Στο ταμπλό, το διάγραμμα καταγράφει αφύπνιση μετά από μακρά συσσώρευση και θετικές τεχνικές ενδείξεις, αν και η πρόσφατη άνοδος ίσως φέρει βραχυπρόθεσμη κόπωση.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθηση στηρίξεων στα €0,80–0,78 για πιθανές αγορές.

📌 Προσοχή σε βραχυπρόθεσμες διορθώσεις μετά την πρόσφατη άνοδο.







📉🔌TSMC: Νέα σύγκρουση ΗΠΑ – Κίνας στους ημιαγωγούς



Η αναίρεση της άδειας εξαγωγών της TSMC προς την Κίνα από την Ουάσινγκτον ανοίγει νέο κεφάλαιο στην τεχνολογική αντιπαράθεση. Το εργοστάσιο της TSMC στη Ναντζίνγκ αφορά μεν παλαιότερης γενιάς τσιπ, ωστόσο το μήνυμα είναι σαφές: οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στις κινεζικές αλυσίδες αξίας.

Οι συνέπειες:

Οι αμερικανικοί προμηθευτές θα πρέπει πλέον να ζητούν ατομικές εγκρίσεις, κάτι που αυξάνει κόστος και αβεβαιότητα.

Οι Samsung και SK Hynix έχουν ήδη αντιμετωπίσει ανάλογους περιορισμούς, δείχνοντας ότι η μάχη δεν αφορά μόνο την TSMC αλλά το σύνολο των ασιατικών γιγάντων.

Για την TSMC, η άμεση οικονομική επίπτωση είναι μικρή (το κινεζικό εργοστάσιο έχει περιορισμένο μερίδιο στα έσοδα), αλλά το γεωπολιτικό ρίσκο μεγαλώνει.

Μεσοπρόθεσμα, η απόφαση ωθεί την Κίνα να επιταχύνει τις προσπάθειες τεχνολογικής αυτονόμησης, ενώ δημιουργεί «ρωγμές» στην παγκόσμια αλυσίδα ημιαγωγών. Η αγορά διαβάζει το μήνυμα ως νέο βήμα στον τεχνολογικό «ψυχρό πόλεμο».

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθηση γεωπολιτικού ρίσκου: οι αποφάσεις για chips καθορίζουν τάσεις σε Nasdaq & Asian tech.

📌 Βραχυπρόθεσμη πίεση σε ASML, Applied Materials και προμηθευτές εξοπλισμού.

📌 Ενίσχυση κινεζικών «εγχώριων εναλλακτικών» (SMIC, Hua Hong) ως μακροπρόθεσμοι κερδισμένοι.

📌 Διατήρηση overweight θέσης σε TSMC – παραμένει κυρίαρχος παίκτης.

📌 Στρατηγικό hedge με χρυσό ή αμυντικούς κλάδους, καθώς ο τεχνολογικός πόλεμος κλιμακώνεται.



📦 🟡 Ο Χρυσός Σπάει το Όριο των 100€/γραμμάριο

Η ιστορική υπέρβαση των 100€ ανά γραμμάριο καθαρότητας 99,5%-100% στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τιμή αγοράς στα 92€, σφραγίζει μια νέα εποχή για το πολύτιμο μέταλλο. Η συνδυασμένη ώθηση από τις κεντρικές τράπεζες (που ενισχύουν τα αποθέματά τους μειώνοντας το μερίδιο δολαρίων) και το αφήγημα της «αποδολαριοποίησης» τροφοδοτούν μια από τις πιο μακροχρόνιες ανοδικές τάσεις στην ιστορία.

Με την τιμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 3.500$/ουγγιά (ή 113.000$/κιλό), οι αποδόσεις είναι ήδη εντυπωσιακές. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί επενδυτές σπεύδουν να ρευστοποιήσουν χρυσές λίρες και bullions, με τις λίρες παλαιάς κοπής να διαπραγματεύονται 677-793€. Ωστόσο, η μεγάλη συζήτηση για το spread στις συναλλαγές παραμένει, υπενθυμίζοντας ότι η υλική κατοχή χρυσού έχει το δικό της κόστος αλλά και το ακαταμάχητο πλεονέκτημα της απτής αξίας.

Η ανοδικότητα δύσκολα θα ανακοπεί, εκτός κι αν υπάρξει μαζική αντιστροφή νομισματικών πολιτικών ή σοκ ρευστότητας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Διατήρηση μέρους της θέσης σε φυσικό χρυσό ως «ασφαλές καταφύγιο».

📌 Προσοχή στα spreads· για μικροεπενδυτές ίσως προτιμότερα ETFs/πιστοποιητικά.

📌 Η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική· οι κεντρικές τράπεζες είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής.



📡 COSMOTE TELEKOM: Διευρύνει συνεργασία με Globalstar

Η Cosmote Telekom προχωρά σε νέα αναβάθμιση του δορυφορικού σταθμού της στη Νεμέα, διπλασιάζοντας τη χωρητικότητά του με τρεις νέες κεραίες και επίγεια υποδομή. Η κίνηση εντάσσεται στο διεθνές πρόγραμμα ανάπτυξης της συστοιχίας δορυφόρων τρίτης γενιάς C-3 της Globalstar, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε κομβικό σημείο του παγκόσμιου χάρτη δορυφορικών επικοινωνιών.

Η συνεργασία των δύο πλευρών, που ξεκίνησε το 2020, ενισχύεται πλέον ουσιαστικά, με την COSMOTE TELEKOM να παρέχει 24×7 τεχνική υποστήριξη και να διασφαλίζει την αδιάλειπτη διασύνδεση εδάφους-διαστήματος. Η επιλογή της Νεμέας ως κόμβου οφείλεται στη γεωγραφική θέση, στις ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες και στις αξιόπιστες υποδομές.

Η εξέλιξη αυτή όχι μόνο ενισχύει τον ρόλο της COSMOTE TELEKOM στον χώρο των δορυφορικών επικοινωνιών, αλλά τοποθετεί και την Ελλάδα πιο δυναμικά στη διεθνή αγορά, σε μια περίοδο που οι δορυφορικές λύσεις αποκτούν στρατηγική σημασία για την ασφάλεια και την οικονομία.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η COSMOTE TELEKOM τοποθετείται στρατηγικά σε ένα niche με παγκόσμια προοπτική.

📌 Η συνεργασία με Globalstar δημιουργεί θεσμικό και τεχνολογικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα.

📌 Το positioning στον δορυφορικό χώρο μπορεί να ανοίξει δρόμους σε άμυνα, ασφάλεια, data & telecoms.

📌 Παρακολούθηση για πιθανές επεκτάσεις/συνεργασίες που θα ενισχύσουν περαιτέρω την αξία του ΟΤΕ.



📦 Leader – Εξαγορά Ελληνικών Φαρμών

Η Leader προχωρά σε στρατηγική εξαγορά της «Ελληνικές Φάρμες», με τη στήριξη της DECA Investments. Η κίνηση ενισχύει την παρουσία της στην αγορά τυροκομικών και ταυτόχρονα ανοίγει νέα μέτωπα σε φυτικά προϊόντα και αλλαντικά. Ο κύκλος εργασιών των 30 εκατ. € και το EBITDA του 1 εκατ. € της κρητικής εταιρείας ενσωματώνονται σε έναν ισχυρό όμιλο με ιστορία 45 ετών. Η συμφωνία δίνει στην Leader πρόσβαση σε νέο ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, τοποθετώντας την σε αναπτυσσόμενες κατηγορίες υψηλής ζήτησης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθηση συνέργειών και margin expansion μετά την εξαγορά.

📌 Ευκαιρίες διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου σε φυτικά προϊόντα.

📌 Κίνδυνοι από integration και ανταγωνισμό στον κλάδο τροφίμων.



⚡ Ρεκόρ απωλειών πράσινης ενέργειας – 1.616 GWh «πετάχτηκαν»

Ολοένα και μεγαλύτερη διάσταση παίρνει το πρόβλημα των περικοπών στη χώρα, με την πράσινη ενέργεια που καταλήγει στα «σκουπίδια» να φτάνει σε ιστορικά επίπεδα το πρώτο οκτάμηνο του 2025. Το «ψαλίδι» στις περικοπές πράσινης ηλεκτροπαραγωγής συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό: 1.616 GWh ΑΠΕ χάθηκαν τον Αύγουστο, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 8,8% της συνολικής πράσινης παραγωγής, ενώ οι περικοπές ΑΠΕ συνεχίζονται και τους μήνες υψηλής ζήτησης λόγω καύσωνα και χρήσης κλιματιστικών.

Οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίστηκαν μεταξύ 10:00 και 15:00, όταν η ηλιακή παραγωγή κορυφώνεται, με τη 13η Ιουλίου να καταγράφεται ως η χειρότερη μέρα, με 19,35 GWh χαμένες σε μία μόνο ημέρα. Παρά τη διπλάσια παραγωγή φωτοβολταϊκών σε σχέση με το 2024, η χώρα αναγκάστηκε να καλύψει μέρος της ζήτησης με περισσότερο φυσικό αέριο, ενώ ο λιγνίτης παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έδωσαν μικρό μερίδιο.

Ο Ιούλιος 2025 κατέγραψε ρεκόρ παραγωγής από ΑΠΕ (2.871 GWh) και φυσικό αέριο (2.494 GWh), με τη ζήτηση να φτάνει τις 6.498 GWh, ιστορικό υψηλό δεκαετίας. Οι καθαρές εξαγωγές παρέμειναν αρνητικές (-180 GWh), ενώ οι ΑΠΕ κάλυψαν το 45,7% της ζήτησης, ποσοστό-ρεκόρ για την τελευταία δεκαετία.

Ειδικοί του κλάδου προειδοποιούν ότι χωρίς άμεσες επενδύσεις σε δίκτυα και αποθήκευση, οι περικοπές θα συνεχιστούν, σπαταλώντας πολύτιμη ενέργεια, αυξάνοντας την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα των στόχων απανθρακοποίησης της χώρας. Το ενεργειακό παράδοξο της Ελλάδας γίνεται πλέον συστημικό, απειλώντας τόσο τα έσοδα των παραγωγών όσο και την ενεργειακή ασφάλεια.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Άμεση ανάγκη επενδύσεων σε δίκτυα και αποθήκευση.

📌 Πίεση για επιτάχυνση νέων projects (μπαταρίες, υδρογόνο).

📌 Ρίσκο για έσοδα παραγωγών ΑΠΕ και τους στόχους απανθρακοποίησης.



⏱ Ενεργοποίηση 15λεπτων προϊόντων στην ενέργεια – Οκτώβριος

Μετά από σειρά αναβολών, η αγορά ενέργειας προετοιμάζεται για την πανευρωπαϊκή ενεργοποίηση των 15λεπτων προϊόντων στις αγορές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσια, με στόχο πλέον τις αρχές Οκτωβρίου.

Η εφαρμογή είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου, αλλά αναβλήθηκε καθώς οι συμμετέχοντες κρίθηκε ότι δεν ήταν έτοιμοι να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

Η εισαγωγή των υποωριαίων προϊόντων αποτελεί τομή για τη λειτουργία της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς, φέρνοντας τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας πιο κοντά στον πραγματικό χρόνο και διευκολύνοντας την ενσωμάτωση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Οι Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (ΦΟΣΕ) χαιρέτισαν την αλλαγή, επισημαίνοντας ότι θα μειωθεί το κόστος των αποκλίσεων στην Αγορά Εξισορρόπησης. Παράλληλα, όμως, οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί, μέσω του Συνδέσμου ΕΣΑΗ, εκφράζουν επιφυλάξεις.

Η δοκιμαστική χρήση των διαδικασιών («dry-run») αποκάλυψε περιορισμούς, όπως η αδυναμία υποβολής εντολών μικρότερης της μίας ώρας σε Συνεχή Ενδοημερήσια Συναλλαγή, η περιορισμένη δυνατότητα αντιστοίχισης προϊόντων διαφορετικής διάρκειας (cross-product matching) και ο περιορισμός του αριθμού και της ποσότητας των εντολών ανά θερμική μονάδα. Οι παραγωγοί ζητούν αύξηση του μέγιστου αριθμού εντολών από πέντε σε δέκα και της μέγιστης ποσότητας ανά εντολή από 300MW σε 350MW, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευελιξία και η σταθερή λειτουργία της αγοράς.

Η δημόσια διαβούλευση για τις αλλαγές στη Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού ολοκληρώνεται στις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ οι ρυθμιστικοί φορείς, ΑΔΜΗΕ, ΡΑΑΕΥ και Χρηματιστήριο Ενέργειας, προετοιμάζονται για την τελική φάση ενσωμάτωσης των κανόνων του Target Model στην ελληνική αγορά.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθηση ρευστότητας και σταθερότητας αγοράς στο λανσάρισμα.

📌 Πιθανότητα υψηλής μεταβλητότητας τιμών στην αρχική φάση.

📌 Μακροπρόθεσμα: κερδισμένοι όσοι έχουν ευέλικτες μονάδες και storage.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.