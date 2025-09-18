🌀 🌀⛵ Ο κερδοσκόπος που ξέρει πότε να μαζεύει πανιά

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

📉 🔄 Διορθώσεις: οι απαραίτητες ανάσες των αγορών

👉 Είθισται τα ράλι να εξαντλούνται όταν και η τελευταία αρκούδα απαγχονιστεί με τα έντερα της προτελευταίας. Από αυτή τη σκοπιά, το βασικό σενάριο πως οι διεθνείς αγορές θα συνεχίσουν τους επόμενους μήνες να κρατούν ψηλά τον πήχη για το Χ.Α. παραμένει σε ισχύ.

Προσοχή όμως…

Οι αγορές χρειάζονται μια διόρθωση. Οι διορθώσεις αποτελούν ανάσες για τη συνέχεια. Στις αγορές των ΗΠΑ, που δίνουν τον ρυθμό στις υπόλοιπες, τα αμερικανικά νοικοκυριά έχουν ξεχάσει τι θα πει κίνδυνος.

Το 45,4% των νοικοκυριών στις ΗΠΑ στο β΄ τρίμηνο του ’25 έχουν μετοχές. Αυτό είναι ιστορικό ρεκόρ.

➡️ Για να καταλάβουμε το μέγεθος:

🧨 Στην κορύφωση της φούσκας Dot-Com (2000), η συμμετοχή είχε αγγίξει το 38,7%.

🧨 Το 2007, λίγο πριν από την κατάρρευση της Lehman, ήταν 33,5%.

🧨 Στο χαμηλό της κρίσης του 2009, είχε καταρρεύσει στο 19%.



📌 Μέσα σε τρία χρόνια, η έκθεση των Αμερικανών σε μετοχές εκτοξεύτηκε, καθώς η νομισματική χαλάρωση, η τεχνητή στήριξη των αγορών και το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης (“AI rally”) οδήγησαν σε πρωτοφανή συγκέντρωση πλούτου στα χρηματιστήρια.



🔍 Σημασία:

Ποτέ ξανά οι Αμερικανοί δεν είχαν τόσο μεγάλο μερίδιο μετοχών στα χρηματοοικονομικά τους περιουσιακά στοιχεία.

Αυτό δημιουργεί ευφορία αλλά και ευπάθεια: η παραμικρή ανατροπή (επιτόκια, ύφεση, γεωπολιτική κρίση) μπορεί να προκαλέσει μαζική απομόχλευση.

Ιστορικά, όταν η κατανομή κινείται σε τέτοια επίπεδα, οι μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών είναι πιο περιορισμένες.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Όπως μας διδάσκει η ιστορία, τα ρεκόρ κατοχής μετοχών συνήθως προηγούνται περιόδων μεγάλων αναταράξεων.

📌 Τα ιστορικά ρεκόρ κατοχής μετοχών προαναγγέλλουν περιορισμένες αποδόσεις.

📌 Οι διορθώσεις είναι η ανάσα που κρατά ζωντανή την ανοδική πορεία.

📌 Ο κερδοσκόπος πρέπει να ξέρει πότε να μαζεύει πανιά για να επιβιώσει στη θύελλα.

🏦 🏦 CrediaBank: Το στοίχημα της συστημικής αναβάθμισης

👉 Η εξαγορά της HSBC Μάλτας από την CrediaBank, ύψους σχεδόν 300 εκατ. ευρώ, αποτελεί κομβική κίνηση που μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή του status της τράπεζας σε συστημική. Η σχετική απόφαση της ΕΚΤ για την κεφαλαιακή επάρκεια αναμένεται έως το τέλος του β΄ τριμήνου του 2026.

👉 Σύμφωνα με τη διοίκηση, η συναλλαγή θα είναι ουδέτερη κεφαλαιακά μέχρι το τέλος του 2026, ενώ ήδη προετοιμάζεται αναθεώρηση του business plan, που θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο μαζί με περισσότερες λεπτομέρειες για την εικόνα της HSBC Μάλτας.

👉 Η εξαγοραζόμενη τράπεζα διαθέτει ισχυρό χαρτοφυλάκιο λιανικής και στεγαστικής πίστης, καθώς και επιλεγμένα δάνεια προς ΜμΕ. Η αγορά της Μάλτας παρουσιάζει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από την ελληνική, με τη στεγαστική πίστη να καταγράφει ετήσια επέκταση περίπου 2 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η CrediaBank θα αποκτήσει το 70% από τη μητρική HSBC έναντι 200 εκατ. ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο 30% θα καταθέσει δημόσια πρόταση με προσφορά 1,44 ευρώ/μετοχή.

➡️ Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την εξωστρέφεια της Credia και ενδεχομένως να την εδραιώσει ως πέμπτο συστημικό παίκτη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

🏗️💶 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 1: Νέο ομολογιακό 487,7 εκατ. ευρώ – Διπλή στρατηγική επένδυση

👉 Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ «κλείδωσε» νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 487,7 εκατ. ευρώ με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ενισχύοντας τα καύσιμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης. Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε δύο βασικούς άξονες:

➡️ Ανάπτυξη και νέα έργα: Περίπου 243,85 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν σε υφιστάμενες και νέες δραστηριότητες, με αιχμή έργα υποδομών, ενέργειας, παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ. Στο χαρτοφυλάκιο ξεχωρίζουν ΑΠΕ, ηλεκτροπαραγωγή, αποθήκευση φυσικού αερίου, ύδρευση–άρδευση, αμυντικές εγκαταστάσεις, διαχείριση απορριμμάτων και δράσεις κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επεκτείνεται σε κοινωνικές υποδομές, ξενοδοχειακές και εμπορικές αναπτύξεις, συνεδριακά κέντρα και αξιοποίηση ακινήτων. Στρατηγικό σκέλος αποτελεί και η απόκτηση συμμετοχών και εξαγορών που ενισχύουν το αποτύπωμα του Ομίλου.

➡️ Απομόχλευση και ισχυροποίηση ισολογισμού: Έως 243,85 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, μειώνοντας το χρηματοοικονομικό κόστος και βελτιώνοντας τη σταθερότητα.

Η εταιρεία κρατά ανοιχτή την επιλογή ανακατανομής των πόρων ανάλογα με τις ευκαιρίες και τις αποφάσεις του Δ.Σ., στοιχείο που προσφέρει ευελιξία και στρατηγικό πλεονέκτημα.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Οι εξαγορές και οι νέες συμμετοχές μπορούν να δώσουν υπεραξίες στη μετοχή.

📌 Η αποπληρωμή δανείων μειώνει το χρηματοοικονομικό κόστος και ενισχύει την ανθεκτικότητα.

📌 Η ευελιξία στη διάθεση των κεφαλαίων δίνει στρατηγικό πλεονέκτημα σε αβέβαιες συνθήκες.

🚢🚆🛣️⚡ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 2: 4 προτεραιότητες για Υποδομές & Logistics



👉 Στο συνέδριο «Investing in Innovation and Infrastructure as Drivers of Growth», ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, τόνισε τέσσερις κρίσιμες παραμέτρους για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα:

1️⃣ Ολοκληρωμένο δίκτυο Logistics

Η προτεραιότητα μετατοπίζεται στη δημιουργία ενός ενιαίου και διασυνδεδεμένου συστήματος λιμανιών, αεροδρομίων, σιδηροδρόμων και αυτοκινητοδρόμων.

2️⃣ Επενδυτικό κενό στη Βόρεια Ελλάδα

Απουσιάζουν κρίσιμα σιδηροδρομικά έργα που θα ενώσουν τους λιμένες Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Θεσσαλονίκης με τον διάδρομο προς τη Μαύρη Θάλασσα.

3️⃣ Συντήρηση Εγνατίας Οδού

Η έλλειψη επαρκούς φροντίδας στον σημαντικότερο οδικό άξονα της χώρας, που συνδέει την Τουρκία και την Ανατολική Ευρώπη με τη Δυτική Ευρώπη, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα.

4️⃣ Ενεργειακές διασυνδέσεις

Η μη ύπαρξη ηλεκτρικής διασύνδεσης με τα νησιά του Β. Αιγαίου, αλλά και οι ανεπαρκείς συνδέσεις με τη Δυτική Ευρώπη, εμποδίζουν την ανάπτυξη.

➡️ Ο κ. Περιστέρης υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις σε logistics πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια ESG, να έχουν σαφή ορόσημα και μετρήσιμους στόχους, ενώ επισήμανε πως η μακρά περίοδος παραχώρησης στα έργα greenfield τα καθιστά πιο προσιτά στον τελικό χρήστη – σημείο που συχνά παραβλέπεται.



➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Δίκτυο χωρίς κενά → Η Ελλάδα χρειάζεται ενιαίο χάρτη logistics (λιμάνια, σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι). Χωρίς αυτό, μένει εκτός διεθνών αλυσίδων.

📌 Βόρεια Ελλάδα = πύλη → Επενδύσεις σε σιδηροδρομικές συνδέσεις Αλεξανδρούπολης–Καβάλας–Θεσσαλονίκης είναι στρατηγικές για Μαύρη Θάλασσα και Βαλκάνια.

📌 Εγνατία σε κίνδυνο → Χρειάζεται άμεση συντήρηση, αλλιώς υπονομεύεται η βασικότερη οδική αρτηρία Ανατολής–Δύσης.

📌 Ενέργεια = ανεξαρτησία → Διασυνδέσεις με νησιά Β. Αιγαίου και με Δυτική Ευρώπη δεν είναι πολυτέλεια αλλά προϋπόθεση ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας.

🥛🍦 ΚΡΙ ΚΡΙ: Σταθερή μερισματική πολιτική & προοπτική προς τα 20 ευρώ

Σήμερα, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, αναμένονται τα αποτελέσματα β’ τριμήνου/εξαμήνου της ΚΡΙ ΚΡΙ. Η μετοχή θεωρείται από τις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές στο ταμπλό, με σταθερή ανοδική πορεία, στιβαρή συμπεριφορά και υψηλή απορρόφηση πωλήσεων σε κάθε επίπεδο.

Τα τρέχοντα επίπεδα των 18,20 – 18,50 ευρώ (κλείσιμο Τετάρτης στα 18,40 ευρώ) λειτουργούν ως στήριξη για τοποθέτηση, ιδανική για επενδυτές που θέλουν στο χαρτοφυλάκιό τους έναν αμυντικό τίτλο εταιρείας που αξίζει κάθε σεντ.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών – το EBITDA παραμένει οδηγός.

📌 Στήριξη στη ζώνη 18,20–18,50, επόμενη αντίσταση τα 19,20.

📌 Αμυντικό χαρτί για περιόδους αναταράξεων στο Χ.Α.

📌 Σταθερή μερισματική πολιτική, που ενισχύει τη θέση της μετοχής.

🔆⛽Ρεβόιλ (ΡΕΒ): Νέα δεδομένα για τη μετοχή

👉 Η Ρεβόιλ προχώρησε πρόσφατα σε μια στρατηγική εξαγορά, αποκτώντας τη Μαλτέζος Α.Ε., γνωστή εταιρεία κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων και συστημάτων ζεστού νερού.

Με αυτή την κίνηση, η Ρεβόιλ διαφοροποιεί τη δραστηριότητά της πέρα από τα καύσιμα και τη λιανική ενέργειας, εισερχόμενη πιο δυναμικά στον χώρο της πράσινης ενέργειας και των ΑΠΕ. Η μετοχή αντέδρασε με αυξημένους όγκους και έντονη μεταβλητότητα, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Ο RSI παραμένει σε ουδέτερα επίπεδα, αφήνοντας περιθώρια συνέχισης της ανόδου. Η εξαγορά ενισχύει το επενδυτικό story της εταιρείας με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

💉🏥 Option Care Health(OPCH),: Υποτιμημένος ηγέτης στις θεραπείες έγχυσης

👉 Παρά τη στασιμότητα της τιμής της γύρω από τα $27,5 τα τελευταία χρόνια, τα θεμελιώδη της μεγέθη συνεχίζουν να βελτιώνονται.

▪️ Τα έσοδα έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2019 και αναμένονται πάνω από $5,5 δισ. το 2025.

▪️ Το προσαρμοσμένο EPS στοχεύει στα $1,65–1,72, ενώ η αποτίμηση με P/E 15 και EV/EBITDA ~11x την καθιστά φθηνότερη από τον κλάδο.

▪️ Η πρόσφατη διόρθωση λόγω της προσαρμογής στην τιμολόγηση του Stelara θεωρείται προσωρινή· κανένα φάρμακο δεν ξεπερνά το 5% των εσόδων.

Η στρατηγική στροφή προς κατ’ οίκον θεραπείες και εξειδικευμένες κλινικές, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των ασφαλιστικών δικτύων και την αναμενόμενη επέκταση μέσω εξαγορών, δίνει στην εταιρεία ισχυρή προοπτική.

Με τεχνική βάση στήριξης στα $25 και στόχο αναλυτών τα $38 (+37% upside), η Option Care εμφανίζεται ως ποιοτική small-cap μετοχή ανάπτυξης που μπορεί να ανταμείψει τους υπομονετικούς επενδυτές.

➡️ Συμβουλές Black Box

📌 Η αγορά κατ’ οίκον φροντίδας είναι διαρθρωτική τάση, όχι συγκυριακή μόδα → οι μεγάλοι παίκτες θα βγουν κερδισμένοι.

📌 Οι διορθώσεις τιμών σε μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη είναι ευκαιρία εισόδου για μακροπρόθεσμους επενδυτές.

📌 Κίνδυνοι υπάρχουν (ανταγωνισμός, πιέσεις τιμολόγησης φαρμάκων), αλλά η διαφοροποίηση εσόδων και το εθνικό δίκτυο μειώνουν τον συστημικό κίνδυνο.

📌 Για χαρτοφυλάκια με ορίζοντα 3–5 ετών, η μετοχή προσφέρει ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και σχετικής ασφάλειας.

🏦 🚀 🏦 Alpha Bank – Επιθετική ψηφιακή στροφή με στήριξη UniCredit

👉 Η Alpha Bank εντείνει τις κινήσεις της απέναντι στον ανταγωνισμό των fintechs, επενδύοντας επιθετικά σε ψηφιακά κανάλια και στρατηγικές συνεργασίες. Όπως δήλωσε ο CEO της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, στο τραπεζικό συνέδριο του Λονδίνου της Bank of America, στόχος είναι η κάλυψη της αυξανόμενης απαίτησης για ταχύτητα και ευελιξία.

🔹 Κομβικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική παίζει η είσοδος της UniCredit με ποσοστό 26%, εξέλιξη που ερμηνεύεται ως ηχηρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την τράπεζα και την ελληνική οικονομία. Η συνεργασία αποδίδει ήδη απτά οφέλη, προσφέροντας στην Alpha πρόσβαση σε 13 αγορές, συνέργειες σε asset management, δομημένα προϊόντα, transaction banking και διεθνή δανεισμό.

🔹 Στο μέτωπο των στόχων, η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη σε αύξηση κερδών/μετοχή κατά 9% ετησίως (2024–2027), ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπεται να υπερβούν τα 1,7 δισ. ευρώ το 2026 και τα 1,8 δισ. ευρώ το 2027 – πριν καν συνυπολογιστούν εξαγορές όπως η AstroBank.

🔹 Για τους μετόχους, η τράπεζα δεσμεύεται σε payout ratio ≥50% την περίοδο 2025–2027, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη μεγαλύτερων επιστροφών μέσω μερισμάτων ή buybacks.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η UniCredit λειτουργεί ως game changer για διεθνή επέκταση.

📌 Το 9% ετήσια αύξηση κερδών δίνει προβλεψιμότητα.

📌 Payout ratio ≥50% σημαίνει σταθερή μερισματική ροή.

📌 Ενδεχόμενες εξαγορές (AstroBank κ.λπ.) λειτουργούν ως επιπλέον «μπόνους».

✈️ ✈️Aegean: Ανθεκτικά αποτελέσματα β’ τριμήνου 2025



Η Aegean δημοσίευσε σταθερά αποτελέσματα για το β’ τρίμηνο 2025, με έσοδα 480,9 εκατ. ευρώ, σχεδόν αμετάβλητα σε ετήσια βάση, παρά τις ακυρώσεις δρομολογίων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο συντελεστής πληρότητας ανέβηκε στο 81,4%, ενώ το μέσο έσοδο ανά χιλιομετρικό επιβάτη βελτιώθηκε ελαφρά στα 10,3 ευρώ.

💶 Το EBITDA μειώθηκε οριακά κατά 1,7% στα 112,4 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 23,4%, όμως τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 24,1% στα 54,5 εκατ. ευρώ χάρη σε ισχυρά χρηματοοικονομικά έσοδα και κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές.

👥 Η επιβατική κίνηση έφτασε τα 4,45 εκατ. επιβάτες (+1,8%), με την εγχώρια αγορά στο +5,4% και τις διεθνείς ροές οριακά χαμηλότερες (-0,7%).

📊 Στο α’ εξάμηνο 2025, η εικόνα ήταν ακόμη πιο θετική: έσοδα 787 εκατ. ευρώ (+5,1%), EBITDA +5,8%, καθαρά κέρδη 47,9 εκατ. ευρώ (υπερδιπλάσια), ταμειακά διαθέσιμα 841,9 εκατ. ευρώ και καθαρό χρέος μειωμένο κατά 20,6%.

🛫 Η διοίκηση επιβεβαίωσε την παραλαβή 3 νέων Airbus A320/321 και αναμένει έως το τέλος του 2025 ακόμη δύο A321 και ένα ATR-72-600. Η ισχυρή τουριστική κίνηση και η σταθερή εγχώρια ζήτηση αναμένεται να στηρίξουν και το γ’ τρίμηνο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ισχυρή ρευστότητα προσφέρει ασφάλεια έναντι γεωπολιτικών κινδύνων.

📌 Η αύξηση κερδών με σχεδόν αμετάβλητα έσοδα δείχνει ανθεκτικότητα.

📌 Οι παραδόσεις νέων αεροσκαφών ενισχύουν τον στόλο και τη μελλοντική δυναμική.

📌 Παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή που παραμένουν καθοριστικός παράγοντας.

🏦 🚀Societe Generale: Ο Νότος παίρνει κεφάλι

📌 Η Societe Generale βλέπει συνέχεια στο ράλι των χρηματιστηρίων της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με αιχμή το Χ.Α., στηριζόμενη σε τρεις βασικούς άξονες:

Υπεραποδόσεις οικονομιών Νότου έναντι Γερμανίας – Γαλλίας. Ο «παλιός ασθενής» της Ευρώπης γίνεται τώρα πλεονέκτημα.

🔹 Δημοσιονομική σταθερότητα: Πρωτογενή πλεονάσματα σε Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία – την ώρα που Γαλλία και Γερμανία παλεύουν με ελλείμματα.

🔹 Μείωση χρέους περιφέρειας: Ελλάδα σε εντυπωσιακή πορεία αποκλιμάκωσης, ενώ στον Βορρά οι δείκτες επιβαρύνονται.

📈 Αυτό μεταφράζεται σε:

▪️ Αναβαθμίσεις rating → μεγαλύτερη ροή κεφαλαίων.

▪️ Μείωση spreads → φθηνότερη χρηματοδότηση.

▪️ Ενίσχυση μετοχικών αγορών → συνέχιση της ανόδου.

⚠️ Black Box σχόλιο:

Η Ευρώπη αντιστρέφει τον μύθο. Ο Νότος, με μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη, δείχνει πιο αξιόπιστος από τον Βορρά που «σκοντάφτει» σε πολιτικά και δημοσιονομικά αδιέξοδα. Για τους επενδυτές, η «περιφέρεια» παύει να είναι συνώνυμη με ρίσκο — γίνεται νέο επίκεντρο ευκαιριών.

📉 🍟 Fed, επιτόκια και… πατατάκια τσιπς



👉 Αν κρίνει κανείς από το παρελθόν, οι μειώσεις επιτοκίων θυμίζουν πατατάκια: δύσκολα μένεις στη μία. Κατά μέσο όρο, ένας κύκλος νομισματικής χαλάρωσης στις ΗΠΑ περιλαμβάνει 6 μειώσεις, με το βασικό επιτόκιο να προσγειώνεται συνήθως κάτω από το 4%.

📊 Στους 11 από τους 13 προηγούμενους κύκλους ακολούθησε ύφεση. Εξαιρέσεις: 1984 και 1998, όταν η οικονομία παρέμεινε ανθεκτική και η ανεργία δεν ανέβηκε. Σήμερα η ανεργία είναι χαμηλά, στο 4,3%.

💹 Για τις αγορές, η εικόνα είναι πιο θετική: μεταπολεμικά οι μετοχές είχαν θετικές αποδόσεις σε όλες τις περιόδους έως έναν χρόνο μετά την έναρξη χαλάρωσης.

📈 Ο S&P 500 φέτος κερδίζει +12% και συνολικά +85% από το ξεκίνημα του bull market τον Οκτώβριο 2022 — ξεπερνώντας τον ιστορικό μέσο όρο.

🔔 Η κίνηση της Τετάρτης, μετά την 9μηνη παύση, δεν είναι απλώς ένα βήμα χαλάρωσης· είναι το δεύτερο τσιπς από το σακουλάκι.

⚡🇪🇺 Ε.Ε: Ενεργειακή Ασφάλεια υπό Αναθεώρηση

👉 Η Κομισιόν προχωρά σε αναθεώρηση του πλαισίου ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, θέτοντας στο επίκεντρο την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα του ενεργειακού συστήματος απέναντι σε νέες προκλήσεις.

👉 Στόχος είναι ένα ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο που να αντέχει τόσο σε γεωπολιτικές αναταράξεις όσο και σε φυσικές και κυβερνοαπειλές, ενώ παράλληλα να συμβαδίζει με την κλιματική μετάβαση και την απανθρακοποίηση.

👉 Η πρόσφατη ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κατέδειξε τις αδυναμίες του υφιστάμενου πλαισίου: κατακερματισμό ανά τομέα και κενά στη συνολική αρχιτεκτονική ασφάλειας.

👉 Η νέα στρατηγική θα επιδιώξει μεγαλύτερη ολοκλήρωση, συντονισμό και πρόβλεψη, με δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει 4 εβδομάδες και θα ολοκληρωθεί στις 13 Οκτωβρίου 2025.

👉 Η πρόταση για το αναθεωρημένο πλαίσιο αναμένεται να παρουσιαστεί το πρώτο τρίμηνο του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο συνεκτική ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών





1)Σχετικά με το «PAX Gold»

Καλημέρα Κώστα,



Όπως οι περισσότεροι - φαντάζομαι - άνθρωποι προσπαθώ κι εγώ να βρω την καλύτερη επενδυτική λύση για τις οικονομίες μου. Όπως έχεις γράψει επανειλημμένα αυτό που είναι ασφαλές και συνεχώς ανεβαίνει είναι ο χρυσός.

Θα ήθελα να μάθω την γνώμη σου σχετικά με το "PAX Gold". Πρόκειται για ένα κρυπτονόμισμα που όμως η τιμή του είναι κλειδωμένη με τον χρυσό, αφού κάθε ένα κρυπτονόμισμα αντιστοιχεί σε μια ουγγιά χρυσού που βρίσκεται σε φυσική μορφή σε θησαυροφυλάκιο του ιδρύματος. Το ίδρυμα που εκδίδει το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα (Paxos Trust Company) είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα & εταιρεία τεχνολογίας με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Στο Google βρήκα τα παρακάτω, ενώ η Wikipedia αναφέρει τα εξής:

Σε περίπτωση που αυτή είναι μία ασφαλής επένδυση θεωρώ ότι λύνει ένα βασικό πρόβλημα της κατοχής χρυσού, αυτό της ασφάλειας. Προφανώς 100% ασφαλές δεν είναι τίποτα, αλλά θεωρώ λιγότερο πιθανό να καταρρεύσει το παγκόσμιο σύστημα ή να ληστέψουν το θησαυροφυλάκιο του ιδρύματος από το να μπουν διαρρήκτες στο σπίτι και να τα εξαφανίσουν όλα.

Φιλικά,

Αλέξανδρος Αγγελής



Απάντηση:

Καλημέρα Αλέξανδρε,

Ενδιαφέρουσα η ερώτησή σου και πολύ επίκαιρη. Το PAX Gold (PAXG) είναι πράγματι ένα tokenized gold, δηλαδή ένα ψηφιακό «παράγωγο» που αντιστοιχεί σε φυσικό χρυσό. Εκδίδεται από την Paxos Trust Company, η οποία εποπτεύεται από την ρυθμιστική αρχή της Νέας Υόρκης (NYDFS). Θεωρητικά, κάθε PAXG αντιπροσωπεύει μια ουγγιά χρυσού που φυλάσσεται σε θησαυροφυλάκια της Brink’s.

✔️ Πλεονεκτήματα:

Σου δίνει πρόσβαση σε χρυσό χωρίς να χρειάζεται φυσική φύλαξη.

Είναι ρευστό: μπορεί να πουληθεί εύκολα σε μεγάλα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Είναι «ρυθμιζόμενο» σε αντίθεση με άλλα crypto.



Μπορεί να λειτουργήσει ως ψηφιακή χρυσή λίρα, δηλαδή εύκολο μέσο συναλλαγής και αποθήκευσης αξίας.

⚠️ Κίνδυνοι/Αβεβαιότητες:

Δεν παύει να είναι crypto: εξαρτάσαι από την τεχνολογική υποδομή, την πλατφόρμα και τους κανονισμούς.

Ο επενδυτής δεν κρατά τον χρυσό στο χέρι του· έχει μια «υπόσχεση» ότι κάπου υπάρχει και τον αντιπροσωπεύει.

Υπάρχει θεσμικός κίνδυνος (π.χ. αν το αμερικανικό κράτος αλλάξει το καθεστώς ή παγώσει λογαριασμούς).

Σε περιόδους ακραίας κρίσης, το φυσικό χρυσάφι που κρατάς εσύ ή μια λίρα στην τσέπη σου παραμένει ασυναγώνιστο.

👉 Συμπέρασμα: Το PAX Gold μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάποιον που θέλει έκθεση στον χρυσό με ευκολία και χωρίς το άγχος της φύλαξης. Δεν αντικαθιστά όμως πλήρως τον φυσικό χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο, γιατί προσθέτει έναν κρίκο εμπιστοσύνης (θεσμό + τεχνολογία). Η προσωπική μου άποψη είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά: λίγος φυσικός χρυσός για την απόλυτη ασφάλεια, λίγος PAXG για την ευκολία.

2) Δολάριο- Πετρέλαιο...

Καλημέρα Κύριε Κώστα

Προχθές είδα μια ενδιαφέρουσα ανάλυση - άποψη για την σύνδεση της τιμής του πετρελαίου με την πραγματική αγορά.

Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο τα νοικοκυριά πιέζονται ανεβαίνουν όλα και τότε έχουμε αθετήσεις πληρωμών.

Αν θα γίνει χαρτοπετσέτα το δολάριο το πετρέλαιο θα ανέβει όχι απλώς λίγο αλλά πολύ.

Δεν γνωρίζω αν με κάποιο backstop η collateral θα σώσουν την κατάσταση

στην ισότιμα του δολαρίου.

Πλέον βλέπω ότι αρχίζει να επιστρέφει το δολάριο μέσα στην Αμερική και τα πράγματα θα ζορίζουν ακόμα περισσότερο.

Υσ.

Η απάτη που πάνε να στήσουν στην Ολλανδία αν επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις θα είναι επικών διαστάσεων.

Τι θα γίνει όταν κοντά στα 3 τρις θα αρχίσουν να χρησιμοποιηθούν για αγορές μετοχών και ακινήτων και σκάσει η φούσκα και οι μετοχές βρεθούν στα τάρταρα.

Γ.Φ.

Απάντηση: Καλημέρα σας,



Ενδιαφέροντα τα σημεία που θίγετε. Πράγματι, η τιμή του πετρελαίου είναι κάτι σαν «φόρος» για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις· όταν ανεβαίνει, συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα, αυξάνει το κόστος σε όλα τα προϊόντα και τελικά μεταφράζεται σε υψηλότερα ποσοστά αθετήσεων και μειωμένη κατανάλωση.

Η σχέση του πετρελαίου με το δολάριο είναι επίσης κρίσιμη. Αν το δολάριο χάσει μέρος της αξιοπιστίας του ως αποθεματικού νομίσματος, οι τιμές στα βασικά εμπορεύματα (πετρέλαιο, χρυσός, σιτηρά) θα εκτιναχθούν, όχι μόνο επειδή θα αδυνατίσει το νόμισμα αναφοράς, αλλά και επειδή οι παραγωγοί θα ζητούν υψηλότερη αντιστάθμιση για τον κίνδυνο.

Το αν μπορεί να υπάρξει «backstop» ή κάποιο νέο collateral για να στηρίξει το δολάριο είναι ανοιχτό ερώτημα· η Fed και το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρούν να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη, αλλά η συνεχής αύξηση του χρέους και η πολιτική πόλωση δυσκολεύουν την εξίσωση.

Όσο για το σενάριο της Ολλανδίας, αν όντως διοχετευτούν τέτοια τεράστια κεφάλαια σε μετοχές και ακίνητα, μιλάμε για μια «φούσκα μέσα στη φούσκα». Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι βραχυπρόθεσμοι κερδισμένοι είναι λίγοι και οι μακροπρόθεσμες απώλειες τις πληρώνει η κοινωνία συνολικά, όταν η φούσκα σκάσει.

Σε τέτοιες φάσεις, η ιστορία δείχνει ότι οι πραγματικές αξίες (ενέργεια, μέταλλα, γη, χρυσός) λειτουργούν πιο αξιόπιστα από τα «χαρτιά» που φουσκώνουν με ρευστότητα.

Σχετικῶς μὲ τὸ σημερινὸ ἄρθρο σας στὸ liberal.gr, ἴσως θὰ σᾶς ἐνδιέφερε νὰ διαβάσετε μιὰ βαθειὰ φιλοσοφημένη ἀνάλυση γιὰ τὸν στοιχειωδῶς ἐνήμερο στὴν Πολιτικὴ Οἰκονομία ἀναγνώστη τοῦ Wilhelm Buiter :

Ἐξηγεῖ πῶς κάθε νόμισμα, συνεπῶς καὶ ὁ χρυσός, εἶναι, σὲ ὀμαλές συνθῆκες, μιὰ εὐεργετικὴ φούσκα. Διότι καμουφλάρει προσωρινῶς τὴν πραγματικὴ ἀβεβαιότητα τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς καὶ δίδει τὴν ψευδαίσθηση μιᾶς σταθερότητος, ἡ ὁποία, στὴν πραγματικότητα, δὲν ὑπάρχει.

Εἰδικῶς ὁ χρυσός, ἐὰν ἐπέλθουν λιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί, δὲν εἶναι καὶ τόσο ἀσφαλὲς καταφύγιο. Μιλᾶμε, βεβαίως, γιὰ φυσικὸ χρυσὸ καὶ ὄχι γιὰ ὑποσχέσεις έπὶ χρυσοῦ, οἱ ὁποῖες θὰ ἔχουν τὴν τύχη ὅλων τῶν ἄλλων ὑποσχέσεων στὸν κατακλυσμό.

Πιθανῶς, τότε, πιὸ μεγάλη ἀξία νὰ ἔχουν κονσέρβες, ἐμφιαλωμένο νερὸ καὶ πυρομαχικά. Σέ τέτοιες συνθῆκες, ὁ χρυσὸς μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἐπικίνδυνος, καθὼς ὁ κάτοχός του εἶναι αὐτομάτως στόχος.

Εἶναι γνωστὴ ἡ ἰστορία τοῦ ὀδηγοῦ ἀνταρτῶν στὸ βουνὸ τὸ 1944, ποὺ κατάπινε τὶς δύο χρυσὲς λίρες πού εἶχε καὶ τὶς περιμάζευε άπὸ τὰ περιττώμματὰ του, τὶς καθάριζε καὶ τὶς ξανακατάπινε.

Σήμερα, βέβαια, θὰ τοῦ τὶς εὕρισκαν μὲ ἀνιχνευτὴ μετάλλων.

Ἢ ἡ ἱστορία ἐκείνου πού ναυάγησε καὶ ἐπέλεξε νὰ ζωστῇ τὸ χρυσάφι του γιὰ νὰ μὴν τὸ χάσῃ. Φυσικά, πῆγε στὸν βυθό, μαζὶ μὲ τὸν χρυσό του.

Τέλος, τὸ ἐπεισόδιο κατὰ τὴν μεταφορὰ διὰ θαλάσσης τοῦ χρυσοῦ τῆς Τραπέζης τῆς Ἐλλάδος τὸ 1941, γιὰ νὰ μὴν τὸν ἀρπάξουν οἱ Γερμανοί, ὅταν ἕνα ἀπὸ τὰ κιβώτια ἔσπασε πάνω στὸ πλοῖο ποὺ τὸ μετέφερε καὶ χύθηκαν ἔξω οἱ χρυσὲς λίρες πού περιεῖχε. Εὐρέθηκαν ὅλες, ἀλλὰ τὶς κράτησε τὸ πλήρωμα τοῦ πλοίου ... γιὰ γούρι !

Μὲ τοὺς χαιρετισμούς μου,

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.