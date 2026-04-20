🇧🇷⚽😰Ο φόβος του Βραζιλιάνου πριν από το πέναλτι

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🫧🧠 Ο φόβος της επόμενης «φούσκας»

📉 Η αλήθεια είναι πως στις καλές περιόδους οι αδαείς και οι θρασείς συχνά κερδίζουν περισσότερα από τους σοφούς και τους συνετούς. Από κύκλο σε κύκλο, όμως, εκείνοι που τελικά επιβιώνουν και επιστρέφουν ισχυρότεροι είναι σχεδόν πάντα οι δεύτεροι.

📊 Ύστερα από χρόνια ανόδου και με τον δείκτη του Μπάφετ σε ιστορικά υψηλά, δηλαδή σε ζώνες όπου συνήθως γεννιούνται οι μεγάλες υπερβολές, οι homo sapiens prudent των αγορών αρχίζουν να ανησυχούν μήπως εγκλωβιστούν στην επόμενη μεγάλη «φούσκα».

👉Χρήσιμο είναι λοιπόν να γνωρίζουμε πως μοιάζει μια «φούσκα».

📚 Μία από τις πιο διεισδυτικές προσεγγίσεις για τη διάγνωση των φουσκών ανήκει στον Βραζιλιάνο οικονομολόγο José Scheinkman. Το 2003, μαζί με τον Wei Xiong, δημοσίευσε τη μελέτη “Overconfidence and Speculative Bubbles” και διατύπωσε μια ιδέα ταυτόχρονα απλή και ιδιοφυή: σε μια φούσκα, ο επενδυτής δεν αγοράζει επειδή πιστεύει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο αξίζει πραγματικά τόσο πολύ, αλλά επειδή θεωρεί ότι θα μπορέσει αργότερα να το πουλήσει σε κάποιον ακόμη πιο αισιόδοξο.

🔁 Με αυτή τη λογική, η φούσκα ενσωματώνει μια «επιλογή επαναπώλησης». Και το πιο ανησυχητικό σήμα δεν είναι πάντα μόνο η άνοδος της τιμής, αλλά ο εκρηκτικός όγκος συναλλαγών, που συχνά αποκαλύπτει ότι η κερδοσκοπία έχει αρχίσει να αυτοτροφοδοτείται.

🌍 Ο José Scheinkman, που σήμερα είναι 78 ετών, θεωρείται από πολλούς ο σημαντικότερος εν ζωή Βραζιλιάνος οικονομολόγος. Γεννήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1948, σε εβραϊκή οικογένεια με αριστερές καταβολές, η οποία βίωσε τις διώξεις της δικτατορίας. Σπούδασε ταυτόχρονα Οικονομικά στο UFRJ και Μαθηματικά στο IMPA, ενώ το 1970 έφυγε για διδακτορικές σπουδές στο Rochester. Το Πανεπιστήμιο του Σικάγο τον προσέλαβε πριν ακόμη ολοκληρώσει τη διατριβή του.

👉Εκτός από τη ανατομία των χαρακτηριστικών μιας «φούσκας» όμως χρήσιμο είναι να αντιλαμβανόμαστε κάποιες από τις πτυχές της συγκυρίας…

📊🇺🇸 S&P 500 και ο γνώριμος κύκλος των ενδιάμεσων εκλογών

📈 Ο S&P 500 φαίνεται να ακολουθεί ξανά το κλασικό μοτίβο του midterm year, δηλαδή του δεύτερου έτους της προεδρικής θητείας στις ΗΠΑ. Ιστορικά, οι αποδόσεις συχνά ενισχύονται από την αρχή του έτους έως τα μέσα Απριλίου, καθώς η αγορά στηρίζεται στην αισιοδοξία για ανάπτυξη, εταιρικά κέρδη και πιθανές πολιτικές παρεμβάσεις.

⏳ Από εκεί και μετά, όμως, το momentum τείνει να εξασθενεί. Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές για το Κογκρέσο, αυξάνεται η πολιτική αβεβαιότητα, εντείνονται οι αντιπαραθέσεις και οι επενδυτές γίνονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε φορολογικές, δημοσιονομικές και ρυθμιστικές αλλαγές.

📉 Το φαινόμενο αυτό έχει εμφανιστεί σχεδόν σε κάθε τετραετή κύκλο, με συχνότερες διορθώσεις ή φάσεις συσσώρευσης μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Δεν αποτελεί κανόνα, αλλά στατιστική τάση που οι αγορές παρακολουθούν στενά.

💡 Για το 2026, η εικόνα υπενθυμίζει πως ακόμη και σε ανοδικές αγορές, η εποχικότητα και η πολιτική συγκυρία μπορούν να φέρουν αυξημένη μεταβλητότητα.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Οι ιστορικοί κύκλοι λειτουργούν καλύτερα ως εργαλείο πιθανοτήτων και όχι βεβαιοτήτων

📌 Η προσοχή στη μεταβλητότητα βοηθά περισσότερο από την πρόβλεψη κορυφών

📌 Οι ισχυρές εταιρείες συχνά ξεχωρίζουν όταν η αγορά περνά φάση αβεβαιότητας

📌 Σε περιόδους ευφορίας, μεγαλύτερη σημασία συχνά έχει το ποιος θα αγοράσει μετά, παρά το τι πραγματικά αξίζει ένα περιουσιακό στοιχείο

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: 🏦 ΑΛΦΑ: 🏦 CREDIA: 🏦 ΠΕΙΡ: 🕯️ΔΕΗ: 🏗️📈 TREK: ✈️⛽ KLM- Lufthansa:⚙️ MTLN

⚠️🏦 Ιράν, Fed και το στοίχημα των αγορών

🌍 Η νέα εβδομάδα ξεκινά με το Στενό του Ορμούζ να παραμένει ο μεγαλύτερος καταλύτης κινδύνου για τις αγορές. Το Ιράν ανακοίνωσε εκ νέου κλείσιμο του περάσματος, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για αθέτηση δεσμεύσεων. Η εξέλιξη αυτή διατηρεί υψηλό το premium φόβου στο πετρέλαιο και κρατά τους επενδυτές σε στάση αναμονής.

⛽ Η μέση τιμή βενζίνης στις ΗΠΑ παραμένει πάνω από τα 4 δολάρια, πλήττοντας την ψυχολογία των καταναλωτών και ενισχύοντας τους φόβους για νέο πληθωριστικό κύμα μέσω της ενέργειας.

👉Αναφερόμαστε στις ΗΠΑ γιατί από εκεί απορρέουν οι αποφάσεις του Προέδρου Τράμπ.

🏛️ Την Τετάρτη στρέφονται όλα τα βλέμματα στον Kevin Warsh, πιθανό νέο επικεφαλής της Fed, ο οποίος θα καταθέσει στη Γερουσία. Οι αγορές θα αναζητήσουν ενδείξεις για επιτόκια, ανεξαρτησία της Fed και στάση απέναντι στην ανάπτυξη.

📊 Η εβδομάδα μπορεί να κρίνει το βραχυπρόθεσμο momentum των μετοχών, καθώς συνδυάζει ενέργεια, νομισματική πολιτική και εταιρικά αποτελέσματα.

⚠️📉 Ευρωπαϊκές μετοχές: το ράλι ίσως έχει κοντά πόδια

📊 Οι JPMorgan και UBS βλέπουν πλέον περιορισμένα περιθώρια ανόδου για τις ευρωπαϊκές μετοχές μέσα στο 2026, καθώς το ενεργειακό σοκ από τη Μέση Ανατολή απειλεί να περάσει με μεγαλύτερη ένταση στα εταιρικά κέρδη. Ο Stoxx Europe 600 εκτιμάται ότι θα κλείσει τη χρονιά μόλις 1% υψηλότερα, στις 623 μονάδες, ένδειξη ότι η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει μεγάλο μέρος της ανάκαμψης.

⛽ Οι στρατηγικοί αναλυτές προειδοποιούν πως οι υψηλές τιμές πετρελαίου, το αυξημένο κόστος εισροών, οι πιθανές υποβαθμίσεις στα EPS και οι προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ συνθέτουν ένα πιο δύσκολο περιβάλλον. Η UBS μείωσε τον στόχο της για τον δείκτη στις 630 μονάδες, ενώ η Citi προτιμά πλέον ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο έναντι της Ευρωζώνης.

🧠 Με λίγα λόγια, το πρόσφατο rebound μοιάζει περισσότερο με τεχνική ανάκαμψη παρά με αρχή νέου, βιώσιμου ανοδικού κύκλου.

🌍 Από την άλλη η Berenberg Bank βλέπει ισχυρότερη πορεία για την ευρωπαϊκή οικονομία, εκτιμώντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και πιθανό τέλος του πολέμου έως τα τέλη Απριλίου μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης ανάπτυξης. Στο πρώτο στάδιο, οι χώρες της Ευρωζώνης αναμένεται έως το 2027 να επιστρέψουν στους ρυθμούς του 2025.



🏢 🚀 Στην καθ’ ημάς Ανατολική επαρχία της δυτικής αυτοκρατορίας η είδηση περί την 4ην απογευματινήν της Παρασκευής πως το Ιράν άνοιξε πλήρως τα στενά του Ορμούζ έδωσε το έναυσμα της ανάκαμψης του Γενικού Δείκτη, υπό την ηγεσία των τραπεζικών μετοχών…

🏦 ΑΛΦΑ: Ηγήθηκε του ξεσπάσματος της Παρασκευής με κέρδη πάνω από 5%. Σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη είναι 7,53% και από την αρχή του χρόνου 9,33% έναντι 17,73% του Τραπεζικού Δείκτη…

🏦 CREDIA: Με το 5,67% της Παρασκευής επανάκαμψε στα 1,23 Ευρώ δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα απόσταση από την τιμή της τελευταίας ΑΜΚ.

🏦 ΠΕΙΡ: Συνεχίζει να έχει την καλύτερη απόδοση από την αρχή του χρόνου με 17,67%. Στο 12μηνο η απόδοση ξεπερνά το 80%...

🕯️ΔΕΗ: Μετά τον μείον 3,5+% της Πέμπτης ακολούθησε τον μείον 2,19% της Παρασκευής για αν επιβεβαιωθούν όσα γράψαμε την Περασμένη εβδομάδα…

✈️⛽ KLM- Lufthansa: Η KLM προχωρά σε ακύρωση 160 πτήσεων μέσα στον Μάιο, καθώς η άνοδος στις τιμές των καυσίμων πιέζει έντονα το λειτουργικό κόστος των αεροπορικών εταιρειών. Η εξέλιξη δείχνει πως η ενεργειακή αστάθεια επηρεάζει άμεσα τις μεταφορές, τα εισιτήρια και την κερδοφορία του κλάδου.

🔹 Η Lufthansa αναστέλλει άμεσα τη λειτουργία της CityLine, νωρίτερα από τον σχεδιασμό του 2028, λόγω ακριβής κηροζίνης και απεργιών προσωπικού. Αποσύρονται 27 αεροσκάφη υψηλού κόστους, με στόχο τον περιορισμό ζημιών και τη θωράκιση της κερδοφορίας του ομίλου.

🏗️📈 TREK Για το 2026 θέτει στόχο αύξηση κύκλου εργασιών 25%-30% και κερδών 15%-25%, δείχνοντας επιθετική στρατηγική επέκτασης.

⚙️ MTLN: Παρά τις αγορές από τους βασικούς μετόχους και την προαναγγελία αγοράς ιδίων οι Υποτιμητές αυξάνουν τη θέση σαν να γνωρίζουν κάτι που δεν γνωρίζουμε οι υπόλοιποι…

👉Οι θέσεις των Υποτιμητών ξεπερνούν πλέον το 4,82% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το 4,82% αφορά μόνο όσους ξεπερνούν το 0,50% και είναι υποχρεωμένοι να δημοσιοποιούν στοιχεία…

👉Ο συνδυασμός της κατάρρευσης της μετοχής και της αξιοπιστίας της εταιρείας με τη είσοδο στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, στα μάτια των ξένων επενδυτών, πλήττει συνολικότερα την αξιοπιστίας των εισηγμένων στην Ελλάδα…

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μεταβλητότητα συχνά αυξάνεται όταν συμπίπτουν γεωπολιτικά γεγονότα και κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία.

📌 Οι αγορές δίνουν ιδιαίτερο βάρος στο πετρέλαιο όταν απειλείται το Ορμούζ.

📌 Οι δηλώσεις νέων κεντρικών τραπεζιτών συχνά λειτουργούν ως καταλύτης τάσης.

📌 Η συμπεριφορά του καταναλωτή στις ΗΠΑ παραμένει βασικός οδηγός για τις διεθνείς αγορές.

⚙️⛽ HELLENiQ Energy: Αμυντική Μετοχή με Κρυφή Δύναμη στα Περιθώρια

🛡️ Σταθεροποιητικά κινείται η μετοχή της HELLENiQ Energy, παρά την αποκλιμάκωση των τιμών του αργού πετρελαίου, η οποία αφαιρεί μέρος από το πρόσφατο ανοδικό momentum που είχε δημιουργηθεί στον κλάδο. Η πραγματική εικόνα όμως είναι σαφώς πιο σύνθετη.

🏭 Η κερδοφορία ενός διυλιστηρίου δεν εξαρτάται τόσο από την τιμή του πετρελαίου, όσο από τα περιθώρια διύλισης. Και εδώ εντοπίζεται το βασικό θετικό στοιχείο. Τα περιθώρια hydrocracking, δηλαδή το κέρδος από τη μετατροπή βαρέων κλασμάτων σε προϊόντα υψηλής αξίας όπως ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, εκτινάχθηκαν τον Μάρτιο στα 27,4 δολάρια ανά βαρέλι, από μόλις 6,3 δολάρια τον Φεβρουάριο.

📈 Η απότομη αυτή βελτίωση αντανακλά στενότητα στην αγορά αποσταγμάτων, γεωπολιτική αβεβαιότητα και περιορισμένη διυλιστική δυναμικότητα στην Ευρώπη. Σε τέτοιες συνθήκες, οι σύγχρονες και σύνθετες μονάδες της εταιρείας αποκτούν σημαντικό πλεονέκτημα.

💰 Παράλληλα, η γενναιόδωρη μερισματική πολιτική ενισχύει τον αμυντικό χαρακτήρα της μετοχής και προσθέτει αξία στο επενδυτικό αφήγημα.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Ο επενδυτής βλέπει πέρα από την τιμή του πετρελαίου και εξετάζει τα περιθώρια διύλισης

📌 Οι μετοχές με μέρισμα συχνά λειτουργούν σταθεροποιητικά σε αβέβαιες αγορές

📌 Η ποιότητα των εγκαταστάσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα αποτίμησης στον ενεργειακό κλάδο

🧴📈 ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Στο μικροσκόπιο η αντοχή της ανάπτυξης στο α’ τρίμηνο

🧾 Η ΣΑΡΑΝΤΗΣ αναμένεται να ανακοινώσει τη σύνοψη των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου 2026 σήμερα 20 Απριλίου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να εστιάζει στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής που εμφάνισε το 2025.

📊 Η προηγούμενη χρήση αποτέλεσε ισχυρή βάση, καθώς η εταιρεία κατέγραψε αύξηση πωλήσεων, ενισχυμένη κερδοφορία και βελτιωμένα περιθώρια, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου.

🌍 Η ανάπτυξη στηρίχθηκε τόσο στη γεωγραφική επέκταση, κυρίως στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όσο και στην ενίσχυση βασικών κατηγοριών, όπως η προσωπική φροντίδα και τα προϊόντα οικιακής χρήσης.

💶 Παράλληλα, η εταιρεία διατήρησε ισχυρές ταμειακές ροές και υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση. Για το α’ τρίμηνο, το ζητούμενο είναι αν μπορεί να διατηρήσει τον ρυθμό ανάπτυξης amid πιέσεων στο κόστος και μεταβαλλόμενης ζήτησης.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η αγορά συνήθως δίνει μεγάλη βαρύτητα στη διάρκεια της ανάπτυξης, όχι μόνο στο μέγεθός της

📌 Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν τα σχόλια της διοίκησης για ζήτηση, περιθώρια και κόστος

📌 Οι ταμειακές ροές και η ισχυρή κεφαλαιακή βάση λειτουργούν ως βασικό στοιχείο αμυντικότητας για τη μετοχή

🥛📈 ΚΡΙ ΚΡΙ: Ποιότητα που Αντέχει στον Χρόνο και στις Κρίσεις

📊 Το ΚΡΙ ΚΡΙ επέστρεψε κοντά στα ιστορικά υψηλά του, τα οποία είχε αγγίξει λίγο πριν το ξέσπασμα της γεωπολιτικής κρίσης στο Ιράν. Η ταχεία ανάκαμψη επιβεβαιώνει πως η αγορά δεν είχε πρόθεση να εγκαταλείψει μια μετοχή με τόσο ισχυρό επενδυτικό προφίλ. Μόνο ένα εξωγενές σοκ κατάφερε προσωρινά να ανακόψει την πολυετή ανοδική της πορεία.

📈 Σε ορίζοντα δεκαετίας, η απόδοση είναι εντυπωσιακή, με CAGR περίπου 29% ετησίως, επίδοση που λίγες εισηγμένες μπορούν να επιδείξουν.

🛡️ Ακόμη πιο αξιοσημείωτη είναι η ανθεκτικότητα της μετοχής. Από 22 διορθωτικές φάσεις, οι 11 περιορίστηκαν κάτω από -15%, οι 7 έως -25%, ενώ μόλις 4 ξεπέρασαν το -25%. Οι μεγαλύτερες πιέσεις σημειώθηκαν στην πανδημία και στο πρώτο εξάμηνο του 2022.

🏭 Η συμπεριφορά αυτή αντανακλά τα ισχυρά θεμελιώδη της εταιρείας: συνεχής βελτίωση μεγεθών, σταθερή ανάπτυξη και συνεπείς διανομές προς τους μετόχους.

📅 Η αγορά στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα 2025 στις 22/4, με τη μετοχή να προεξοφλεί θετική εικόνα.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Οι μετοχές με μακροχρόνια συνέπεια συνήθως επιβραβεύονται στις διορθώσεις

📌 Η ανθεκτικότητα στις πτώσεις συχνά αποτελεί ισχυρότερο σήμα από την ίδια την άνοδο

📌 Όταν μια μετοχή προσεγγίζει υψηλά πριν αποτελέσματα, η αγορά συχνά «βλέπει μπροστά»

💻📉 MSFT: Κρίσιμη Μάχη στη Μακροπρόθεσμη Στήριξη

📊 Η Microsoft (MSFT) δείχνει να περνά μία από τις πιο ενδιαφέρουσες τεχνικές φάσεις των τελευταίων ετών. Μετά την έντονη διόρθωση από τα ιστορικά υψηλά κοντά στα $500, η μετοχή αντέδρασε δυναμικά και έκλεισε στα $420,26, σημειώνοντας ισχυρή άνοδο +13,3%.

📉 Το σημαντικότερο στοιχείο στο γράφημα είναι πως η τιμή βρίσκεται κάτω από τον κινητό μέσο όρο 50 εβδομάδων ($467), αλλά παραμένει πάνω από τον κινητό μέσο όρο 200 εβδομάδων ($375). Αυτό σημαίνει πως η βραχυπρόθεσμη τάση έχει τραυματιστεί, όμως η μακροπρόθεσμη ανοδική δομή δεν έχει ακόμα διασπαστεί.

📈 Ο RSI στις 47,7 μονάδες δείχνει ουδέτερη εικόνα. Η υπερπουλημένη κατάσταση εκτονώθηκε, αλλά δεν υπάρχει ακόμη σαφές ανοδικό momentum. Χρειάζεται διάσπαση άνω των 50-55 μονάδων για ισχυρότερο σήμα.

🧠 Η περιοχή $375-$380 λειτουργεί ως κομβική στήριξη. Αν χαθεί, ανοίγει ο δρόμος για βαθύτερη διόρθωση. Αντίθετα, επιστροφή πάνω από $450-$470 θα ήταν ένδειξη επαναφοράς των αγοραστών.

💼 Θεμελιωδώς, η Microsoft παραμένει κορυφαία εταιρεία με ηγετική θέση σε cloud, AI και enterprise software. Συχνά τέτοιες διορθώσεις σε ποιοτικές εταιρείες παρακολουθούνται στενά από μακροπρόθεσμους επενδυτές.

🧠📉 Ο Michael Burry «βλέπει πάτο» στα software stocks;

💼 Λένε πως αν θέλεις να μοιάσεις σε κάποιον επιτυχημένο, πρέπει να υιοθετήσεις τις συνήθειές του. Στις αγορές όμως αυτό σπάνια αρκεί. Δεν αρκεί να αγοράζεις ό,τι αγοράζει ο Michael Burry, αν δεν διαθέτεις την υπομονή, τη μεθοδολογία και το ψυχικό στομάχι που διαθέτει εκείνος.

📉 Ο Burry φαίνεται να στοιχηματίζει πως ο κλάδος της τεχνολογίας και ειδικά αρκετές software μετοχές έχουν υπερδιορθώσει.

🌸 Στην καθ’ ημάς ανατολική επαρχία της Ε.Ε. οι εταιρείες λογισμικού συνεχίζουν να βιώνουν την κατάσταση θερμοκηπίου που εξασφαλίζει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας…

🪞 Επιστρέφοντας στον Μ.Β. η νέα θέση 3,5% στην PayPal στα $49,38, μετά από πτώση άνω του 80% σε πέντε χρόνια, δείχνει κλασική λογική value investing σε παραμελημένα assets.

💻 Παράλληλα, οι τοποθετήσεις σε Adobe, Autodesk, Veeva, Salesforce, MSCI, Fiserv δείχνουν επιλογή εταιρειών με ισχυρά brands, επαναλαμβανόμενα έσοδα, υψηλά margins και πιθανή επανατιμολόγηση όταν αλλάξει το κλίμα.

⚠️ Όμως ο Burry έχει τη δυνατότητα να περιμένει χρόνια, να αντέξει μεταβλητότητα και να αγοράζει όταν όλοι πουλούν. Οι περισσότεροι επενδυτές αντιγράφουν την αγορά, αλλά όχι τη συμπεριφορά που απαιτείται μετά την αγορά.

📊 Η σωστή μίμηση δεν είναι να αγοράζεις τις ίδιες μετοχές. Είναι να υιοθετείς πειθαρχία, ανεξάρτητη σκέψη και διαχείριση κινδύνου.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι μεγάλες ευκαιρίες συνήθως φαίνονται άσχημες όταν εμφανίζονται

📌 Η υπομονή είναι πιο σπάνια αρετή από την ανάλυση στις αγορές

📌 Το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο ενός επενδυτή συχνά είναι η ψυχολογία του

🚇🏙️ Θεσσαλονίκη: Οι 3 Καταλύτες που Μετατρέπουν την Αγορά Ακινήτων σε Επενδυτικό Story

🚉 Τρεις είναι οι καθοριστικοί παράγοντες, σύμφωνα με την Engel & Völkers Ελλάδος, που καθιστούν τη σημερινή συγκυρία στη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα ελκυστική για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων.

🏗️ Πρώτος παράγοντας είναι οι υποδομές. Η σταδιακή λειτουργία του Μετρό επαναπροσδιορίζει τον χάρτη των ευκαιριών, ενισχύοντας σημαντικά τις αξίες σε περιοχές όπως ο Βαρδάρης και το Ιστορικό Κέντρο. Παράλληλα, μεγάλα έργα, όπως η ανάπλαση της ΔΕΘ και το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο, ενδυναμώνουν περαιτέρω την ελκυστικότητα της πόλης.

🌍 Δεύτερος παράγοντας είναι η διεθνής ζήτηση ακινήτων και η αλλαγή στη δυναμική της αγοράς. Η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε κόμβο τεχνολογίας, εκπαίδευσης και logistics προσελκύει πλέον ένα πιο διεθνοποιημένο επενδυτικό κοινό, το οποίο αναγνωρίζει τη μακροπρόθεσμη αξία της περιοχής.

🏢 Τρίτος παράγοντας είναι η στροφή προς τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και η αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος μέσω στρατηγικών ανακαινίσεων. Η τάση αυτή διαμορφώνει μια πιο ώριμη, επαγγελματική και ποιοτική αγορά, με σημαντικά περιθώρια υπεραξιών.

📍 Στις επιμέρους περιοχές, το Πανόραμα παραμένει η πιο εκλεκτή επιλογή κύρους και ποιότητας ζωής, με τιμές 3.300–3.500 ευρώ/τ.μ., ενώ σε νεόδμητα ή μονοκατοικίες υψηλών προδιαγραφών με θέα οι τιμές φτάνουν τα 3.800–5.500 ευρώ/τ.μ., ξεπερνώντας ακόμη και τα 6.000 ευρώ/τ.μ.

🏘️ Στο Ιστορικό Κέντρο και στην περιοχή Βαρδάρης, κάτω από την Εγνατία, οι μέσες τιμές πώλησης διαμορφώνονται περίπου στα 3.500 ευρώ/τ.μ., ενώ πάνω από την Εγνατία κινούνται κοντά στα 2.300 ευρώ/τ.μ. Στην Καλαμαριά, η μέση ζητούμενη τιμή φτάνει περίπου τα 3.000 ευρώ/τ.μ., ενώ σε νεόδμητα ακίνητα με θέα θάλασσα οι τιμές κινούνται στα 3.400–4.700+ ευρώ/τ.μ.

🌿 Η Θέρμη, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, καταγράφει για το 2025 μέση τιμή περίπου 3.000 ευρώ ανά τ.μ., επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως ανερχόμενου επενδυτικού προορισμού.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Οι μεγαλύτερες υπεραξίες συχνά εντοπίζονται εκεί όπου οι υποδομές αλλάζουν τον χάρτη πριν αυτό αποτυπωθεί πλήρως στις τιμές

📌 Περιοχές όπως η Θέρμη, η Καλαμαριά και ο Βαρδάρης δείχνουν ότι η αγορά προσφέρει διαφορετικά επενδυτικά προφίλ, ανάλογα με τον χρονικό ορίζοντα

🌋⚡ Γεωθερμία: Το νέο στοίχημα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στα νησιά

🌍 Η γεωθερμία επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της ενεργειακής μετάβασης, με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες να επενδύει σε μια πηγή ενέργειας που μπορεί να προσφέρει σταθερή, «πράσινη» παραγωγή, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Σε μια περίοδο όπου οι μεταβλητές ΑΠΕ αυξάνονται, η αξία μιας αξιόπιστης βάσης παραγωγής γίνεται ακόμη πιο σημαντική.

🏝️ Η αρχή γίνεται στη Λέσβο, όπου προωθείται πιλοτική μονάδα 250 kW, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2026. Το έργο αυτό θα αποτελέσει τον προθάλαμο για εμπορική μονάδα 5 MW έως το 2031, εφόσον επιβεβαιωθεί το δυναμικό του πεδίου.

🔎 Η στρατηγική είναι προσεκτική και σταδιακή, ώστε να περιοριστεί το επενδυτικό ρίσκο, καθώς οι γεωτρήσεις δεν εγγυώνται πάντα εμπορική επιτυχία. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλες περιοχές, όπως η Μήλος, η Νίσυρος και τα Μέθανα, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος της χώρας.

⚓🚢 Λιμένας Πατρών: Νέα Εποχή με Ενέργεια, Logistics και Τουρισμό

⚓ Σε τροχιά ισχυρής αναβάθμισης εισέρχεται ο Λιμένας Πατρών, μετά την έγκριση του νέου Master Plan, που δημιουργεί σαφές πλαίσιο ανάπτυξης για ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις σε υποδομές, μεταφορές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

🚢 Ο Νότιος Λιμένας αποκτά στρατηγικό ρόλο, καθώς προορίζεται να εξελιχθεί σε κέντρο εμπορευματικής και ενεργειακής δραστηριότητας. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται υποδομές LNG και δυνατότητες για μελλοντικές μονάδες FSRU, ενισχύοντας τη θέση της Πάτρας στον ενεργειακό χάρτη.

🏖️ Ο Βόρειος Λιμένας στρέφεται προς τον τουρισμό και την πόλη, με ανάπτυξη μαρίνας, βελτίωση επιβατικών υπηρεσιών και αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής εμπειρίας για κατοίκους και επισκέπτες.

🚆 Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση της σιδηροδρομικής σύνδεσης, καλύτερη κυκλοφοριακή οργάνωση και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

💼 Το έργο μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να ενισχύσει το εμπόριο και να αναβαθμίσει τον γεωοικονομικό ρόλο της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

⚖️🔥 ΕΚΤ σε Τεντωμένο Σχοινί λόγω Μέσης Ανατολής

🏦 Διχασμένοι εμφανίζονται οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το αν απαιτείται άμεση σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, ώστε να περιοριστούν οι νέες πληθωριστικές πιέσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

📉 Από τη μία πλευρά, στελέχη όπως η Ίζαμπελ Σνάμπελ και ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό εκτιμούν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δικαιολογούν ακόμη αύξηση επιτοκίων, θεωρώντας πως μια τέτοια κίνηση τώρα θα ήταν πρόωρη.

📈 Από την άλλη, οι Μάντις Μούλερ και Μάρτινς Κάζακς δεν αποκλείουν παρέμβαση ακόμη και μέσα στον μήνα, με την αγορά να θεωρεί λογικές δύο αυξήσεις επιτοκίων φέτος.

⛽ Σύμφωνα με την Oxford Economics, το βασικό σενάριο παραμένει δύο αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης σε Ιούνιο και Ιούλιο, καθώς η ενεργειακή κρίση δεν έχει εκτονωθεί πλήρως. Παρά την πρόσκαιρη αποκλιμάκωση, η εύθραυστη εκεχειρία και η νέα ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ διατηρούν το Brent σε υψηλά επίπεδα, κοντά στα 112 δολάρια κατά μέσο όρο στο δεύτερο τρίμηνο.

⚡🔄 Ρεύμα: Ταχύτερη αλλαγή παρόχου και νέα τιμολόγια φέρνουν ανατροπές

⚡ Η λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εισέρχεται σε νέα φάση, καθώς οι ευρωπαϊκές παρεμβάσεις επιταχύνουν τον ανταγωνισμό και ενισχύουν τη θέση του καταναλωτή. Στόχος είναι έως το 2026 η αλλαγή προμηθευτή να ολοκληρώνεται μέσα σε μόλις 24 ώρες, περιορίζοντας γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.

🔄 Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες της αγοράς, αφού οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται άμεσα προς πιο συμφέρουσες προσφορές. Παράλληλα, οι πάροχοι θα πιεστούν να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικά προϊόντα, καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη διαφάνεια.

📊 Σε ελληνικό επίπεδο, η ΡΑΑΕΥ προχωρά σε αλλαγές στον Κώδικα Προμήθειας, ώστε να εναρμονιστεί η αγορά με τις νέες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και να διαμορφωθεί σαφέστερο πλαίσιο λειτουργίας.

💡 Στο τραπέζι βρίσκονται και τα νέα υβριδικά τιμολόγια, που θα συνδυάζουν σταθερές και κυμαινόμενες χρεώσεις, δίνοντας περισσότερες επιλογές στους πελάτες. Η τελική μορφή και σήμανσή τους παραμένει υπό συζήτηση.

