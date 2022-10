Κινητικότητα στο ελληνοαμερικανικό λόμπι, το νέο project του ΟΠΑΠ και η κρίση στα casino

Νέα κινητικότητα στο ελληνοαμερικανικό λόμπι έχει δημιουργήσει η συμπεριφορά της Τουρκίας τους τελευταίους μήνες, η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί διπλή γλώσσα.

Δηλαδή, από τη μία πλευρά να εκτοξεύει απειλές κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, ενώ από την άλλη όταν εκπρόσωποι της τουρκικής κυβέρνησης βρίσκονται σε διεθνείς συναντήσεις και κυρίως στην Ουάσιγκτον να εμφανίζονται ευγενικοί και ως θύματα.

Την κατάσταση αυτή προσπάθησε να περιγράψει και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος σε πρόσφατη συνάντηση που είχε με τα επτά, πιο δραστήρια μέλη του Κογκρέσου, που συμμετέχουν στην Επιτροπή για τον Αμυντικό Προϋπολογισμό και των Θεμάτων Ενέργειας.

Ο ίδιος ακόμη, αναφέρθηκε με λεπτομέρειες και στις απειλές της Τουρκίας, όπως αυτή του Ακάρ για τους Τούρκους στρατιώτες που μπορούν να κολυμπήσουν ως το Καστελόριζο ή τις δηλώσεις Ερντογάν περί αποστρατικοποίησης των νησιών που θίγει ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ακόμη αναφέρθηκε και στις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Μάλιστα ορισμένα μέλη του Κογκρέσου ζήτησαν από τον υπουργό περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τις παραπάνω απειλές.

Ήδη, το ελληνοαμερικανικό λόμπι, στην αναμέτρησή του με το αντίστοιχο τουρκικό, έχει στο ενεργητικό του την κατάθεση τροπολογίας από ένα από τα πιο δραστήρια μέλη, τον Κρις Πάπας και την οποία υποστήριξαν βουλευτές και από τα δύο κόμματα. Πρόκειται για την τροπολογία που στοχεύει στο «πάγωμα» της πώλησης και αναβάθμισης των F16.

Επιπρόσθετα, ο φιλέλληνας πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ, γνωρίζοντας καλά τη νομολογία, εκτός από τη στάση υπέρ της Ελλάδας που κράτησε, έσπευσε να τονίσει δημόσια ότι η Τουρκία παραβιάζει συστηματικά τον ελληνικό εναέριο χώρο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η δραστηριότητα του ελληνοαμερικανικού λόμπι γίνεται όλο και περισσότερο αναγκαία, ειδικά μετά την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων του νέου Τούρκου πρέσβη στην Αθήνα, του Τσαγατάι Ερντιγές.

Ο Ερντιγιές είναι γνωστός για τις θέσεις του, τόσο σε ό,τι αφορά το θέμα της υφαλοκρηπίδας, όσο και στο θέμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Μάλιστα ο ίδιος το 2020 ως πολιτικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αμφισβήτησε με ανάρτηση του κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας λέγοντας «το να πιστεύεις ότι ένα μικρό νησί 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που βρίσκεται δύο χιλιόμετρα μακριά από την Τουρκία και 570 χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, μπορεί να δημιουργήσει θαλάσσια ζώνη 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι γελοίο»

---

Τα συνεχή lockdown δεν ήταν δυνατόν να μην κάνουν ζημιά στα οικονομικά αποτελέσματα των καζίνο. Αυτό διακρίνεται ξεκάθαρα στα μεγέθη της Regency Entertainment στην οποία ανήκουν τα δύο μεγαλύτερα καζίνο της χώρας, σε Καζίνο και Πάρνηθα. Τι δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις για το 2021; Αύξηση εσόδων για τον όμιλο που ανήλθαν σε 69,4 εκατ. ευρώ από 58,3 εκατ. το 2020 και ζημιές προ φόρων 20,8 εκατ. ευρώ από 22,8 εκατ.

Πάντως, η Regency Entertainment έκλεισε το 2021 με αύξηση της επισκεψιμότητας (+4,9%) και των εσόδων παιχνιδιών (+33,1%), σε σχέση με το 2020. Ακόμη, διατήρησε την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά καζίνο στις επισκέψεις (34,5% από 33,5%) και στα έσοδα παιχνιδιών (34,6% από 32,8%). Βέβαια, τα βλέμματα της αγοράς είναι στραμμένα στη μετακόμιση του καζίνο από την Πάρνηθα στο κτήμα Δηλαβέρη στο Μαρούσι, διαδικασία που θα «ξεκλειδώσει» όταν εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα.

Προβλέπεται επένδυση, της τάξεως άνω των 200 εκατ. ευρώ που αφορά την κατασκευή συγκροτήµατος τουρισµού-αναψυχής («Voria»), µε πολυτελές ξενοδοχείο, χώρους εκδηλώσεων, εστίασης και ψυχαγωγίας και υπόγεια πάρκινγκ. Στην έκταση θα δηµιουργηθεί πάρκο 30 στρεμμάτων και ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι.

---

Ένα ακόμη έργο που υπόσχεται να βελτιώσει την καθημερινότητά μας εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση και επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ και είναι προϋπολογισμού 4,6 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά, θα αναβαθμιστεί πλήρως το πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.), το οποίο βασίζεται σήμερα σε μια κεντρική δομή τριών επιπέδων, η οποία δεν μπορεί να παρακαμφθεί καθιστώντας χρονοβόρες και σε ορισμένες περιπτώσεις αδύνατες απαραίτητες αλλαγές.

Πρακτικά, το υφιστάμενο λειτουργών σύστημα δεν μπορεί να επεκταθεί αποτελεσματικά στις περιφερειακές υπηρεσίες και να ενσωματώσει άμεσα και με βέλτιστο τρόπο τις οποιεσδήποτε διοικητικές αλλαγές που διαφοροποιούν τη διαδικασία, τις δομές και τους εμπλεκόμενους στην εξυπηρέτηση. Όλα αυτά ακούγονται κάπως «ξύλινα», αλλά θα επιτρέψουν να ενισχυθεί ο χρόνος εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων.

Και όχι μόνο αυτό. Το νέο σύστημα θα επιτρέπει την παραγωγή ολοκληρωμένων αναφορών και συμπερασμάτων που συμβάλλουν στην λήψη αποφάσεων και στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων. Μη ξεχνάμε η πληροφορία επιτρέπει την καλύτερη χάραξη πολιτικής.

---

Πωλητές ήταν οι ξένοι επενδυτές τον Σεπτέμβριο στο ΧΑ με εκροές 84,5 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο του εννεαμήνου οι ξένοι επενδυτές εμφανίζουν οριακές εισροές 8,9 εκατ. ευρώ. Το Σεπτέμβριο τα Ελληνικά Μετοχικά Αμοιβαία εμφάνισαν εκροές 7,5 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου αγοραστές στον μήνα είναι κατά κύριο λόγο εγχώριοι επενδυτές λιανικής (+43,4 εκατ. ευρώ) και μη χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (+53,6 εκατ. ευρώ). Στην συγκεκριμένη κατηγορία πιθανότατα ταξινομούνται και οι αγορές ιδίων μετοχών των εταιρειών. Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσιάζει εισροές 198 εκατ. ευρώ από την αρχή τους έτους.

---

Η πηγή των εκροών τον Σεπτέμβριο είναι η Γερμανία με 66 εκατ. ευρώ. Μετά το Brexit σημαντικό μέρος των συναλλαγών έχει μεταφερθεί από το Λονδίνο στην Φρανκφούρτη γεγονός το οποίο φαίνεται και από το τζίρο: Οι συναλλαγές που ήρθαν από Γερμανία αφορούσαν αξία 592 εκατ. ευρώ ενώ από το Ην. Βασίλειο 409 εκατ. ευρώ. Εκροές είχαμε και από την Τσεχία με 8 εκατ. ευρώ ενώ από τους εξωτικούς προορισμούς δραστηριοποίηση στην ελληνική αγορά το Σεπτέμβριο είχαμε από Καζακστάν, Γουιάνα, Σεϋχέλλες και Αυστραλία. Ειδικά για τους Αυστραλούς η παρακολούθηση της ελληνικής αγοράς είναι κομματάκι δύσκολη λόγω και της μεγάλης διαφοράς στην ώρα.

Από πλευράς συμμετοχής στην αγορά τα στατιστικά δεν βγάζουν ζωηράδα. Οι ενεργοί κωδικοί του Σεπτεμβρίου (17.781) ήταν λιγότεροι από τον Αύγουστο (18.268) έναν κατεξοχήν χαλαρό από πλευράς τζίρου μήνα. Οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές ανέβηκαν μεν στα 60,1 εκατ. ευρώ από 57,2 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο είναι χαμηλότερες ωστόσο κατά 10% σε σχέση με τον περυσινό Σεπτέμβριο.

Η μέση συναλλαγή ανά πινακίδιο μειώθηκε στα 2.190 ευρώ από 2.279 ευρώ τον Αύγουστο αποτέλεσμα και της μείωσης της κεφαλαιοποίηση του ΧΑ που μέσα στο μήνα υποχώρησε έως τα 57,5 δισ. ευρώ. Πολύ καλύτερα έχει πάει η αγορά παραγώγων καθώς ο αριθμός των συμβολαίων αυξήθηκε από 25,6 χιλιάδες σε 44,2 χιλιάδες συμβόλαια. Πτωτική αγορά άρα αναμενόμενη και η αύξηση του όγκου.

---

Μόνο στο επίγειο δίκτυο (πρακτορεία) του ΟΠΑΠ θα παίζεται το EuroJackpot. Το παιχνίδι ήδη παίζεται σε 18 ευρωπαϊκές χώρες με κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Το δελτίο θα έχει δύο πίνακες επιλογών αριθμών: Έναν με 50 αριθμούς από τον οποίο απαιτούνται πέντε σωστές προβλέψεις και έναν με 12 αριθμούς (Euro numbers) από τον οποίο απαιτούνται δύο σωστές προβλέψεις. Από την κατανομή των εσόδων προκύπτουν 12 κατηγορίες νικητών ανάλογα με τις επιτυχίες στους δύο πίνακες επιλογών.

Στις 25 Ιουλίου του 2022 καταγράφηκε το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία του παιχνιδιού. Ένας υπερτυχερός από τη Δανία κέρδισε το ιλιγγιώδες ποσό των 120 εκατ. ευρώ. Το αρχικό χρηματικό έπαθλο που μοιράζεται για τους νικητές μετά από κάθε μηδενισμό του jackpot είναι 10 εκατ. ευρώ . Τα έσοδα που θα έχουν οι πάροχοι του παιχνιδιού θα είναι ανάλογα της συμμετοχής του δικτύου τους καθώς και της εθνικής φορολογίας που ισχύει σε κάθε χώρα.

---

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, στις 18:30, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, θα πραγματοποιηθεί η τελετή εγκαινίων του EuroAsia Interconnector, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών για μια κορυφαία πολυτερματική διασύνδεση σε πρώτη φάση των εθνικών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου και της Κρήτης και σε μεταγενέστερο στάδιο και του Ισραήλ, με την ηπειρωτική Ευρώπη. Το καλώδιο θα είναι συνολικής δυναμικότητας 200MW και θα έχει μήκος 1520 χιλιόμετρα και έχει χρόνο υλοποίησης τον Δεκέμβριο του 2025. Η ανάθεση της προμήθειας των καλωδίων δεν έχει ακόμα κλειδώσει σε κάποια εταιρία.

---

«Cash is the King», για τους επενδυτές, που «στράφηκαν μαζικά στο ρευστό, με τον ταχύτερο εβδομαδιαία ρυθμό από τον Απρίλιο του 2020 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε την περασμένη Τετάρτη. Οι επενδυτές τοποθέτησαν $88,8 δισ. σε funds που επενδύουν σε ρευστό και πούλησαν $18,3 δισ. σε ομόλογα. Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων αφορούσε ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας. Τα μετοχικά funds σημείωσαν εκροές $3,3 δισ.», σύμφωνα με την Bank of America Global Research.

---

Με τις ροές του αγωγού Nordstream 1 να έχουν ανασταλεί επ´ αόριστον από τις αρχές Σεπτεμβρίου και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη να έχουν οδηγηθεί σημαντικά υψηλότερα, θολώνουν οι προοπτικές για την ευρωπαϊκή οικονομία, εκτιμά η Goldman Sachs. Ενόψει του χειμώνα, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα βλέπει νέα άνοδο του πληθωρισμού στην ευρωζώνη καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας συνεχίζουν να μετακυλίονται στους καταναλωτές. Εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα κορυφωθεί στο 10,5% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο του 2023 πριν υποχωρήσει προς το 4% τον Δεκέμβριο.

Η κατανάλωση στη ζώνη του ευρώ θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη πίσω από τη σημαντική επιβράδυνση της οικονομίας τον χειμώνα που έρχεται.H Goldman Sachs αλλάζει τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη στην ευρωζώνη από ήπια σε μια μέτρια ύφεση. Βλέπει ανάπτυξη 0,2% το τρίτο τρίμηνο φέτος από -0,1% πριν και -0,4% το τέταρτο τρίμηνο από -0,2% πριν. Για το πρώτο τρίμηνο του 2023 βλέπει -0,5% από 0,2% πριν και -0,1% το δεύτερο τρίμηνο από 0,4% πριν.

Μειώνει την ετήσια πρόβλεψη για το ρυθμό ανάπτυξης το 2023 και προβλέπει ύφεση 0,4% αντί για ανάπτυξη 1,0% πριν, κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς για ανάπτυξη 0,3%

---

Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία Volvo Cars, που ελέγχεται εδώ και πολλά χρόνια από την κινεζική Geely Motors, είναι μία από τις πιο βιαστικές στην διαδικασία της εγκατάλειψης των κλασσικών κινητήρων εσωτερικής καύσης. Έχει δηλώσει πως το 2030 δεν θα κατασκευάζει πλέον αυτοκίνητα παραδοσιακής τεχνολογίας παρά μόνο ηλεκτροκινούμενα. Πρόσφατα μάλιστα αποχώρησε από τον ευρωπαϊκό σύνδεσμο αυτοκινητοβιομηχανιών επικαλούμενη την καθυστέρησή του να ακολουθήσει τον δρόμο προς την ηλεκτροκίνηση, όπως είχαμε δει παλαιότερα στο Black Box. Όμως, παρά το γεγονός πως βιάζεται να σταματήσει την παραγωγή αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, η Volvo Cars αντιλαμβάνεται πως αυτά τα αυτοκίνητα δεν πρόκειται να εξαφανιστούν μονομιάς από τους δρόμους.

Όπως δήλωσε στο Bloomberg ο Michael Fleiss, ακόμα και αν επαληθευθούν οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις για την στροφή προς τα ηλεκτροκινούμενα αυτοκίνητα, ο αριθμός των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης θα εξακολουθήσει να είναι μεγάλος για πολλά χρόνια. Όπως εκτιμά, το 75% των αυτοκινήτων που θα κυκλοφορούν το 2040 θα χρησιμοποιεί ακόμα βενζίνη ή ντίζελ. Ο Michael Fleiss είναι επικεφαλής του σουηδικού τμήματος της Aurobay, μίας εταιρείας που έχουν συστήσει από κοινού η Volvo Cars με την Geely Motors και ασχολείται με την εξέλιξη κινητήρων, συστημάτων μετάδοσης κίνησης και άλλων εξαρτημάτων για παραδοσιακά και υβριδικά αυτοκίνητα. Η Aurobay εκτιμά πως θα έχει πολύ δουλειά για πολλά χρόνια ακόμα και, χωρίς να το λέει ξεκάθαρα, φαίνεται πως σκοπεύει να εκμεταλλευθεί την τάση πολλών αυτοκινητοβιομηχανιών να επικεντρώσουν τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στην εξέλιξη των ηλεκτρικών τους αυτοκινήτων.

Κάποιες μάλιστα από αυτές έχουν αποφασίσει να διαχωρίσουν τις «ηλεκτρικές δραστηριότητές» τους από τις παλαιότερες (αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή υβριδικούς κινητήρες). Οι φήμες πως η Aurobay και η γαλλική Renault συζητούν την ενοποίηση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα των κινητήρων εσωτερικής καύσης μας δίνουν μία ιδέα για τα σχέδιά της.

Θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει τις ανεπιθύμητες δραστηριότητες των άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών και να γίνει η μεγάλη δύναμη που θα εξελίσσει, θα παράγει και θα συντηρεί τα βασικά κομμάτια εκατομμυρίων αυτοκινήτων που θα εξακολουθούν να παράγονται και να κυκλοφορούν για πολλά χρόνια ακόμα. Η Aurobay δηλαδή θα ετοιμάζει τους κινητήρες και τα συστήματα μετάδοσης και θα τα πουλάει στις αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίες θα τα τοποθετούν στα δικά τους αυτοκίνητα. Ενδιαφέρον σχέδιο, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένο εφ’ όσον οι εκτιμήσεις της εταιρείας για τον αριθμό των «παραδοσιακών» αυτοκινήτων που θα βρίσκονται στους δρόμους τις επόμενες δεκαετίες είναι σωστές.

Και, όπως δήλωσε ο Fleiss, εξαιρετικά χρήσιμο στην μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής: δεν είναι δυνατόν να σταματήσει η τεχνολογική εξέλιξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης και οι εκπομπές καυσαερίων να παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα για μερικές δεκαετίες. Η Aurobay θα φροντίσει να τους εξελίξει και να τους κάνει πολύ πιο φιλικούς προς το περιβάλλον.

---

Το κρυπτονόμισμα $FTT που εκδίδει το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX, σημείωσε αύξηση της τιμής διαπραγμάτευσης κατά 7% στον απόηχο της είδησης πως το FTX θα προχωρήσει σε συνεργασία με την Visa.

Το FTX θα συνεργαστεί με τη Visa για την έκδοση χρεωστικών καρτών σε 40 χώρες. Οι χρεωστικές κάρτες θα μετατρέπουν αυτόματα το υπόλοιπο των πελατών σε κρυπτονομίσματα.

Η συνεργασία του FTX με τη Visa θα βοηθήσει το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων να κυκλοφορεί χρεωστικές κάρτες σε 40 χώρες με έμφαση στη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. «Αν και οι τιμές έχουν μειωθεί, εξακολουθεί να υπάρχει σταθερό ενδιαφέρον για τα κρυπτονομίσματα», δήλωσε ο CFO της Visa, Vasant Prabhu.

