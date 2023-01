Τα deals που κυοφορούνται στο ΧΑ, τι φέρνει η πρωτοβουλία Ξενοκώστα και τα red flags της MS

Kαιρό είχε να δει η αγορά κάλυψη αύξησης κεφαλαίου σε τέτοιο ποσοστό και αυτό δεν το πιστώνονται οι νέοι μέτοχοι Μπάκος - Καϋμενάκης και Εξάρχου επειδή απλά έβαλαν μεγάλο μέρος των κεφαλαίων, αλλά και γιατί κατάφεραν να συσπειρώσουν σε τέτοιο βαθμό τους υπόλοιπους μετόχους και να κάνουν ξανά hot τον κατασκευαστικό κλάδο.

Για τον CEO Αλέξανδρο Εξάρχου, η κάλυψη ίσως να μην ήταν έκπληξη καθώς γνώριζε τις προοπτικές και τις δυνατότητες του ομίλου που διοικεί, αλλά όσοι παρακολουθούν όλες τις εταιρικές πράξεις των εισηγμένων, έχουν να πουν πως αύξηση κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης στους παλιούς μετόχους, είχαμε καιρό να δούμε να καλύπτεται κατά 95,66%.

Έτσι έμειναν ελάχιστα αδιάθετα τα οποία βέβαια καλύφθηκαν σε χρόνο dt και συνολικά η εταιρεία άντλησε 100 εκατ. ευρώ και όσα ζητούσε. Η τιμή βέβαια της μετοχής, αλλά και η πορεία του δικαιώματος, τις μέρες που διαπραγματευόταν, προμήνυε μία τέτοια πορεία αφού φαινόταν από την άνοδο που κατέγραφε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν κάτι παραπάνω από ζωηρό.

Ο κ. Εξάρχου ανέφερε πως «στην Intrakat εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στη μακρόχρονη ιστορία της εταιρείας. Ευχαριστώ θερμά, ακόμα μια φορά, όλους τους μετόχους μας για την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη τους στις δυνατότητες και τις προοπτικές μας.

Η πλήρης στήριξή τους μας τιμά και μας δίνει ώθηση να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά. Με την εμπειρία και τεχνογνωσία των ανθρώπων μας -του Διοικητικού Συμβουλίου, της ομάδας Διοίκησης και των εργαζόμενων- και τη σιγουριά που μας δίνει η κεφαλαιακή μας βάση, μπορούμε να διεκδικήσουμε τη θέση που μας αξίζει στο επιχειρηματικό και κατασκευαστικό γίγνεσθαι της χώρας μας».

Με 100 εκατ. ευρώ τώρα η Intrakat αναμένεται να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης (50 εκατ. ευρώ) και τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ θα πάνε σε επενδύσεις στους κλάδους που δραστηριοποιείται (κατασκευές, παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ, περιβάλλον και ΑΠΕ).

Ο κλάδος έχει γίνει hot και αποτυπώνεται και με συμφωνίες και με την πορεία των μετοχών. Άλλωστε το είχε πει πρόσφατα ο CEO πως τα έργα που δημοπρατούνται είναι περισσότερα από όσα μπορούν να αναλάβουν οι κατασκευαστικές εταιρείες. Επιπλέον τα νέα έργα είναι με καλύτερα περιθώρια που αφήνουν κέρδη. Υπενθυμίζεται πως το ανεκτέλεστο της Intrakat είναι στα 1,3 δισ. ευρώ, με το μέλλον της εταιρείας να διαγράφεται λαμπρό.

Η χρονιά που διανύουμε αποτελεί χρονιά ορόσημο για τον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής με τα φώτα να είναι στραμμένα στα τρία μεγάλα ναυπηγεία της χώρας, Ελευσίνα, Σκαραμαγκά και Σύρο και τις εξελίξεις να τρέχουν στα δύο πρώτα.

Ο κλάδος αναγεννάται και η εκπροσώπησή του, τόσο εντός των πυλών, όσο και στο εξωτερικό είναι μείζονος σημασίας για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, καθώς η αντιπροσωπευτικότητα της εκπροσώπησης και η αποτελεσματική επίλυση των υπαρκτών και ουσιαστικών ζητημάτων του αμυντικού και ιδιαιτέρως του ναυπηγικού κλάδου, είναι μια επιτακτική και σύνθετη ανάγκη.

Και αυτό γιατί είναι μια «βαριά» στρατηγική βιομηχανία που -μετά από χρόνια απουσίας- επιστρέφει ξανά στις διεθνείς αγορές και πλέον η ισχυροποίησή της είναι ζωτικής σημασίας για την Εθνική Ασφάλεια.

Αυτό είναι κάτι που έχει γίνει αντιληπτό από τους ανθρώπους του κλάδου και με στόχο τη στήριξη του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής, με πρωτοβουλία του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies, αλλά και την στήριξη και συμμετοχή των επιχειρήσεων του κλάδου γίνεται πλέον πραγματικότητα η ίδρυση της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων.

Η πρωτοβουλία από την ONEX του Πάνου Ξενοκώστα έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς από επενδύσεις, δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων, με αιχμή του δόρατος την εγχώρια ναυπήγηση ολοκληρωμένων πλατφορμών και την συνεχή υποστήριξη τους.

Τα πρώτα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου του 2022 είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, ενώ σε πολλούς κλάδους έχουμε επιχειρηματικές συμφωνίες. Ενέργεια, περιβάλλον, ΑΠΕ, κατασκευές, τράπεζες, ναυτιλία και σε άλλους τομείς έχουμε ανακοινώσεις για επιχειρηματικές συμφωνίες. Αυτή η εξέλιξη ενισχύει την επενδυτική ψυχολογία και διατηρεί το ελληνικό χρηματιστήριο πάνω από τις 1.000 μονάδες. Επιπλέον υπάρχουν στο παρασκήνιο συζητήσεις και για άλλα deals που είτε είναι έτοιμα να ανακοινωθούν, είτε είναι σε στάδιο… ωρίμανσης.

Για να σας δώσει μία ακόμα πληροφορία η στήλη θα σας πει πως σε κλάδο που δεν είναι hot είναι έτοιμη εξαγορά. Ήδη κυκλοφορεί σε κάποια χρηματιστηριακά γραφεία η πληροφορία και η μετοχή έχει «τσιμπήσει». Πηγές της στήλης λένε πως αν δε στραβώσει κάτι τελευταία στιγμή, είναι πιθανό να ανακοινωθεί η εξαγορά το προσεχές διάστημα.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα των ακινήτων που έχει γίνει υποχρεωτική για τα ιδιωτικά κτίρια και είναι απαραίτητη και για τα δημόσια. Πρόκειται ουσιαστικά για το φάκελο όπου καταγράφεται και παρακολουθείται η κατάσταση του κάθε κτιρίου και οι μεταβολές ή τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Για τα δημόσια κτίρια όμως, απαιτείται σημαντική χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία.

Έτσι, το έργο της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων του υπουργείου Δικαιοσύνης, που έχει προϋπολογισμό 34,3 εκατ. ευρώ, εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μέχρι το τέλος του 2025, το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες θα πρέπει να έχουν δρομολογηθεί όλες οι εργασίες ανακαίνισης στα κτίρια του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι αποτελεί τον καλύτερο μηχανισμό καταγραφής και αποτίμησης των βασικών χαρακτηριστικών των ακινήτων, επιτρέποντας τον εντοπισμό κατασκευών με αυθαιρεσίες, τον έλεγχο του συστήματος πυροπροστασίας και τη διατύπωση προτάσεων για επεμβάσεις με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

Oι επενδυτές που κυνηγούν το ράλι στη Wall Street θα απογοητευτούν καθώς τα βάζουν με την αποφασιστικότητα της Fed, προειδοποιεί η Morgan Stanley σε έκθεσή της. Η βελτιωμένη πορεία των μετοχών άρχισε να πείθει πολλούς πως θα τους «φύγει» η αγορά, ωθώντας τους σε τοποθετήσεις. Ωστόσο, η πρόσφατη άνοδος είναι περισσότερο ένα εποχιακό ράλι του Ιανουαρίου και κλείσιμο των θέσεων short μετά το σφυροκόπημα του Δεκεμβρίου. Στην πραγματικότητα τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων είναι χειρότερα απ’ ό,τι αναμενόταν, ιδιαίτερα όσον αφορά στα περιθώρια κέρδους.

«Οι επενδυτές φαίνεται να έχουν ξεχάσει τον κανόνα του να μην τα βάζεις με τη Fed. Ίσως αυτή η εβδομάδα να τους το υπενθυμίσει», αναφέρει η έκθεση της επενδυτικής τράπεζας. Η Fed αναμένεται να αυξήσει το παρεμβατικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη, μειώνοντας το σκέλος των επιτοκιακών αυξήσεων για δεύτερη συνεχή φορά.

Ο δείκτης S&P 500 έχει κινηθεί ανοδικά από τότε που ξεκίνησε η περίοδος ανακοινώσεων αποτελεσμάτων με τους επενδυτές να επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις που υπερέβησαν τις προβλέψεις της αγοράς για τα κέρδη τους. Παράλληλα η χρηματιστηριακή αγορά δείχνει λιγότερο τιμωρητική διάθεση για όσες έπεσαν κάτω από τις προβλέψεις κερδοφορίας.

Όμως, η Morgan Stanley εκτιμά ότι η Fed δεν θα δείξει διάθεση μεταστροφής σε ηπιότερη νομισματική πολιτική και πως τα αποτελέσματα δείχνουν ότι διανύουμε τη χειρότερη ύφεση κερδοφορίας από το 2008 η οποία και πάλι δεν τιμολογείται σωστά από την αγορά. Κατά συνέπεια αναμένει το τελευταίο σκέλος του bear market να εκδηλωθεί σύντομα.

Ύστερα από είκοσι τέσσερα χρόνια, η συμμαχία της γαλλικής Renault (RNO PARIS) και της ιαπωνικής Nissan (7201 TOKYO) μπαίνει σε μία νέα φάση. Μετά από τουλάχιστον τέσσερις μήνες δύσκολων διαπραγματεύσεων φαίνεται πως βρέθηκε ο τρόπος για να γεφυρωθούν οι διαφορές των δύο μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών.

Η συμμαχία ξεκίνησε το 1999, όταν η Renault, υπό την ηγεσία του Κάρλος Γοσν, έπαιξε τον ρόλο του σωτήρα και βοήθησε οικονομικά την Nissan η οποία κόντεψε να πέσει θύμα του πολύ μεγάλου δανεισμού της. Για πολλά χρόνια από τότε οι δύο εταιρείες είχαν στην ουσία κοινή διοίκηση, μέχρι το 2018 όταν οι ιαπωνικές αρχές συνέλαβαν τον Γοσν με την κατηγορία της διαφθοράς και της υπεξαίρεσης κεφαλαίων. Από τότε μέχρι τώρα οι δύο εταιρείες κινήθηκαν πλέον ξεχωριστά έχοντας όμως ένα μεγάλο πρόβλημα.

Το γεγονός πως η Renault κατέχει το 43% της ιαπωνικής εταιρείας και η Nissan το 15% της γαλλικής και μάλιστα χωρίς να διαθέτει δικαιώματα ψήφου. Τελικά η λύση φαίνεται πως βρέθηκε, καθώς η Nissan εκμεταλλεύθηκε ένα σημαντικό ατού. Την επιθυμία ή ίσως και την ανάγκη της Renault να βρει κάποιον για να μοιραστεί μαζί της το κόστος της μετάβασης προς την εποχή της ηλεκτροκίνησης. Παρά το γεγονός πως οι χθεσινές ανακοινώσεις δεν περιείχαν όσες λεπτομέρειες θα θέλαμε οι βασικοί άξονες της συμφωνίας είναι πλέον γνωστοί: οι δύο εταιρείες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μερικά πολύ σημαντικά projects στην Ινδία, την Λατινική Αμερική και την Ευρώπη.

Η Nissan θα επενδύσει από 500 έως 750 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει το 15% της Ampere, της νέας εταιρείας της Renault που θα «κληρονομήσει» τις δραστηριότητες της γαλλικής εταιρείας που έχουν σχέση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το απαραίτητο λογισμικό. Η Nissan θα αποκτήσει δικαιώματα ψήφου για το 15% των μετοχών της μητρικής Renault που κατέχει αυτή την στιγμή και η Renault θα περιορίσει την συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Nissan στο 15% από 43% που είναι τώρα.

Το υπόλοιπο 28% θα παραμείνει υπό τον έλεγχο της Renault αλλά θα εισφερθεί σε ένα γαλλικό καταπίστευμα (trust) το οποίο δεν θα ασκεί τα δικαιώματα ψήφου και θα μπορεί στο μέλλον να ρευστοποιήσει σταδιακά αυτό το ποσοστό. Με αυτή την συμφωνία, η οποία δεν έχει εγκριθεί ακόμα οριστικά από τα διοικητικά συμβούλια των δύο αυτοκινητοβιομηχανιών, η συνεργασία των δύο επιχειρήσεων γίνεται πλέον ισότιμη (ή τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος) και η Nissan με την Renault ενώνουν σε σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις τους με σκοπό να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας ηλεκτρικής εποχής.

Δεν θα τα κάνουν όμως όλα μαζί, τουλάχιστον στις ΗΠΑ, την Κίνα και τις αναδυόμενες αγορές όπου η ιαπωνική εταιρεία έχει ούτως ή άλλως πολύ πιο ισχυρή παρουσία από την γαλλική. Επίσης, δεν θα συνεργαστούν στην εξέλιξη του τομέα των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας αφού η Renault είναι έτοιμη να το κάνει μαζί με την κινεζική Geely και την ελεγχόμενη από αυτήν σουηδική Volvo Cars. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τύχη της ανανεωμένης πλέον συμμαχίας αλλά τουλάχιστον φαίνεται πως οι δύο εταιρείες δεν τσακώνονται πια μεταξύ τους.

Και Ελληνοκυπριακό χρώμα πιθανώς να έχει η χρεοκοπία του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, καθώς μεταξύ των πιστωτών του υπό εκκαθάριση ανταλλακτηρίου βρίσκεται και η Τράπεζα Κύπρου. H Bank of Cyprus, βρίσκεται στην προσωρινή λίστα μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων όπως οι Wells Fargo, Central Bank of Dubai, Central Bank of the Bahamas, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank, και Royal Bank of Canada.

Το μέγεθος οφειλής προς το κυπριακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν γίνεται γνωστό στην προκειμένη φάση και μπορεί να αφορά ακόμα και μικρά ποσά, όπως τέλη για επιχειρηματικούς λογαριασμούς ή άλλες υπηρεσίες. Το συνολικό ποσό οφειλής θα γνωστοποιηθεί μόνο όταν ο κάθε πιστωτής στείλει την απαίτηση στη διοίκηση που έχει αναλάβει την πτωχευτική διαδικασία. Σε αυτήν τη φάση, οι εκκαθαριστές του FTX ανακοινώνουν μια λίστα με πιθανούς πιστωτές με βάση στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους.

Δεδομένου ότι τα λογιστικά του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων ήταν αχανή, πολλά από αυτά μπορεί να είναι ήδη τακτοποιημένα. Φυσικά το ανταλλακτήριο είχε ως έδρα του την Κύπρο για τον ευρωπαϊκό βραχίονα που διατηρούσε, οπότε λογικό να είχε πελατειακές σχέσεις με κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα.

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.