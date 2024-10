Η μετοχή και το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για Attica Bank, οι επενδύσεις και το μεγάλο βήμα της ΔΕΗ, οι συναντήσεις της Morgan Stanley με τις τράπεζες, η επέκταση της Public, το ασταμάτητο ράλι της Wall και τα μεγαλόπνοα σαουδαραβικά σχέδια

Επεισοδιακή ήταν η επιστροφή της Attica Βank στο χρηματιστηριακό ταμπλό, καθώς μάλλον οι επενδυτές δεν κατάλαβαν καλά τους όρους της αύξησης και τα όρια διαπραγμάτευσης και δημιούργησαν μία στρέβλωση, αναγκάζοντας τη διοίκηση του Χ.Α. να παρέμβει και να αναστείλει τη διαπραγμάτευση και της μετοχής και του δικαιώματος.

Η μετοχή ξεκίνησε από τα 0,5240 ευρώ, αλλά επειδή ο νέος αριθμός μετοχών ήταν μόλις 530 χιλ. τεμάχια με 924 τεμάχια βρέθηκε να καταγράφει άνοδο 3.716% και την τιμή να είναι στα 20 ευρώ. Ο αυτόματος μηχανισμός ελέγχου μεταβλητότητας ήταν ενεργός σε όλη τη διάρκεια που διαπραγματευόταν η μετοχή και τα call auctions ήταν συνεχόμενα. Ωστόσο, η αποτίμηση που διαμόρφωνε η τιμή των 20 ευρώ (με την υπόθεση όλων των νέων μετοχών) έφτανε τα 32 δισ. ευρώ και αυτό συνεκτίμησε η ΕΧΑΕ και σταμάτησε τη διαπραγμάτευση. Μία ώρα πριν το τέλος συνεδρίασης πάρθηκε η απόφαση να επανέλθει σε διαπραγμάτευση, καθώς η ΕΧΑΕ εκτίμησε ότι δόθηκε χρόνος στις χρηματιστηριακές να ενημερώσουν τους επενδυτές τους. Τελικά αν και η μετοχή έπεσε σημαντικά από τα υψηλά της έκλεισε στα 7,02 ευρώ και με άνοδο 1.239%.

Σε ό,τι αφορά την ΑΜΚ πρέπει ήδη να θεωρείται επιτυχημένη. Η συμμετοχή του ισχυρού μετόχου Thrivest έχει στρέψει τα βλέμματα της επενδυτικής κοινότητας στην ΑΜΚ της τράπεζας, η οποία με τη συμμετοχή των άλλων μετόχων και επενδυτών εξωτερικού (πχ Fiera Capital), πάει για σημαντική επιτυχία. Η οποία κάνει πράξη τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα, που θα αυξήσει τον τραπεζικό ανταγωνισμό, θα δώσει πρόσβαση σε κεφάλαια σε εταιρείες και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η ΔΕΗ κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα και βγαίνει στις αγορές με έκδοση ομολόγου έως 500 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των υπό εξέλιξη επενδυτικών προγραμμάτων της ΔΕΗ και των θυγατρικών της. Το ομόλογο θα είναι λήξης το 2031 και σκοπός είναι να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο Euronext του Λουβλίνου ή σε κάποιο άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες ξεκίνησε και η παρουσίαση σε επενδυτές. Να σημειωθεί πως παρά τις μεγάλες επενδύσεις ο δείκτης net debt/EBITDA της ΔΕΗ είναι μόλις στις 2,3 φορές με την εκτίμηση πως φέτος τα EBITDA θα ανέλθουν στα 1,8 δισ. ευρώ.

Στο πρώτο εξάμηνο οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 1,1 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, με σημαντική αύξηση των επενδύσεων στις δραστηριότητες Διανομής και ΑΠΕ σύμφωνα με το σχέδιο της ΔΕΗ για αύξηση της συμμετοχής της καθαρής ενέργειας στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την περαιτέρω ενίσχυση και ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής. Οι επενδύσεις στις δραστηριότητες ΑΠΕ, Διανομής και ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς της Ρουμανίας, αυξήθηκαν σε περίπου 800 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 120% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2023.

Η Trastor είναι η πρώτη εισηγμένη που ανακοινώνει μέτρα για τη βελτίωση της διασποράς της μετοχής, ώστε να παραμείνει εισηγμένη στο Χ.Α. και να μην έχει θέματα με την εφαρμογή του νέου κανονισμού. Λόγω χαμηλής διασποράς ήταν υποψήφια προς διαγραφή στο μέλλον. Υπενθυμίζεται πως ο πρώτος έλεγχος για τη διασπορά θα γίνει στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025. Σε εκδήλωση για τον κλάδο ο Τάσος Καζίνος, διευθύνων σύμβουλος της Trastor ανέφερε πως θα γίνει αύξηση κεφαλαίου πέριξ των 140 εκατ. ευρώ με τα μισά κεφάλαια να βάζει ο μεγαλομέτοχος, ήτοι η Τράπεζα Πειραιώς και τα άλλα επενδυτές προκειμένου να αυξηθεί η διασπορά. Αυτή η κίνηση θα βελτιώσει τη διασπορά στο 15% και έτσι δεν θα έχει θέμα με τον κανονισμό. Υπενθυμίζεται πως ο κανονισμός προβλέπει ότι όσες εταιρείες δεν συμμορφωθούν με τα κριτήρια διασποράς θα μεταφέρονται στην Επιτήρηση και το επόμενο στάδιο θα είναι η διαγραφή. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς στην Εναλλακτική Αγορά.

Tην πρόβλεψη για συνολική απόδοση 8,9%, κατά μέσο όρο, των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, στη διετία 2024-2026 κατέληξαν οι αναλυτές της Morgan Stanley μετά τις συναντήσεις της περασμένης εβδομάδας που είχαν με εκπροσώπους των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Morgan Stanley οι συναντήσεις αυτές ήταν εποικοδομητικές, καθώς έδειξαν ότι οι μειώσεις των επιτοκίων που οδηγούν σε υστέρηση της ανοδικής πορείας των εσόδων από τόκους αντισταθμίζονται από τις αυξήσεις των δανείων και τις προμήθειες.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές του διεθνούς οίκου «είναι σημαντικό ότι η δέσμευση για την επιστροφή κεφαλαίου παραμένει υψηλή». Η ισχύς της αύξησης των δανείων αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς στο πρώτο εξάμηνο 2024, η αύξηση των δανειακών επιδόσεων για τις ελληνικές τράπεζες ήταν +6,6% σε ετήσια βάση.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley προχώρησαν, ακόμη, σε μικρή μείωση των τιμών - στόχων για τις τραπεζικές μετοχές. Ειδικότερα, για την Αlpha Bank από τα 2,50 ευρώ στα 2,28 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα από τα 10,43 ευρώ σε 10,25 ευρώ, για την Τράπεζα Πειραιώς από 5,51 ευρώ στα 5,39 ευρώ και για την Eurobank από τα 2,66 ευρώ στα 2,63 ευρώ.

«Οι διοικητικές ομάδες των ελληνικών τραπεζών παραμένουν δεσμευμένες να πετύχουν τα σχέδιά τους για το 2026 για μερισματικές πληρωμές τουλάχιστον 50%. Δεν βλέπουμε τα DTCs ως εμπόδιο για υψηλότερες πληρωμές για τις ελληνικές τράπεζες, και οι συναντήσεις μας στην Αθήνα ενίσχυσαν αυτή την άποψη» επεσήμανε η Morgan Stanley.

Δέκα νέα mega καταστήματα, από τα οποία τα δύο θα εγκαινιαστούν εντός του 2024 πρόκειται να λειτουργήσει το Public Group, στο πλαίσιο του τριετούς επενδυτικού πλάνου των 10 εκατ. ευρώ. Από τα 10 νέα καταστήματα «Public + home» ως τέλος του 2024 θα εγκαινιαστούν 2: σε Ίλιον και Ηράκλειο Κρήτης. Με αυτές τις προσθήκες, τα Public θα προσφέρουν σε 47 καταστήματα μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας, τηλεοράσεων, οικιακών συσκευών και ειδών ψυχαγωγίας, παρέχοντας στους καταναλωτές ευέλικτους τρόπους πληρωμής.

Με βάση το πλάνο της εταιρείας, ο αριθμός των καταστημάτων θα φτάσει τα 70 σημεία σε Ελλάδα και Κύπρο και η συνολική επιφάνειά τους θα ξεπεράσει τα 100.000 τ.μ. Τα 27 από τα προαναφερόμενα 47 καταστήματα θα ανήκουν στην κατηγορία των mega store concepts. Πρόκειται για καταστήματα Public και «Public + home» που βρίσκονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα, Ρόδο και Κρήτη, αλλά και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κύπρου.

To ασταμάτητο ράλι της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς φέτος θα επεκτείνει τα κέρδη του στο τελευταίο κομμάτι της χρονιάς παρά την αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με σφυγμομέτρηση του Bloomberg.

Με βάση τη μέση πρόβλεψη 411 συμμετεχόντων, ο δείκτης S&P 500 θα κλείσει τη χρονιά γύρω στις 6.000 μονάδες, σε νέο ιστορικό υψηλό 2,3% πάνω από το κλείσιμο της Παρασκευής. Το 75% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα εταιρικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου θα δώσουν ώθηση στο δείκτη και πως η ισχυρή κερδοφορία των εισηγμένων θα παίξει σημαντικότερο ρόλο στην πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς από το ποιος θα νικήσει στις 5 Νοεμβρίου.

Η Wall Street θα περάσει ένα σημαντικό τεστ αυτήν την εβδομάδα καθώς περίπου το 20% των εταιρειών που απαρτίζουν τον δείκτη S&P 500 θα ανακοινώσει αποτελέσματα, ανάμεσα τους η Tesla και η ΙΒΜ. Μέχρι τώρα 70 εταιρείες του δείκτη έχουν ήδη ανακοινώσει απιτελέσματα τρίτου τριμήνου και το 76% πέτυχε κερδοφορία που υπερέβη τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Μετά την Tesla οι υπόλοιπες από τις λεγόμενες «υπέροχες 7» - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia και Meta Platforms - που οδήγησαν σε μεγάλο βαθμό τη φετινή κούρσα θα ανακοινώσουν αποτελέσματα αργότερα τον Οκτώβριο. Το 75% των ερωτηθέντων στη σφυγμομέτρηση εκτιμούν πως οι «υπέροχες 7» θα υπερβούν την απόδοση της αγοράς αυτό το τρίμηνο. Ιστορικά η μέση απόδοση του δείκτη S&P 500 από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου είναι γύρω στο 5% σύμφωνα με στοιχεία της Goldman Sachs πηγαίνοντας πίσω μέχρι το 1928.

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ακούσει κάτι σχετικά με τις φιλοδοξίες της Σαουδικής Αραβίας να μεταμορφώσει την φυσιογνωμία και την οικονομία της χώρας. Τα σχέδια για την δημιουργία μίας υπερσύγχρονης, σχεδόν φουτουριστικής πόλης σε μία έρημη περιοχή του βασιλείου έχουν κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν είναι τα μόνα σαουδαραβικά σχέδια που μας αφήνουν με ανοικτό το στόμα. Η δημιουργία της κοινότητας New Murabba, η οποία θα βρίσκεται μέσα στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας Ριάντ είναι ένα από αυτά.

Η New Murabba είναι από τα αρκετά giga-projects που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν για την πλήρη αλλαγή της φυσιογνωμίας της χώρας. Στην καρδιά του βρίσκεται το «The Mukaab», μία κατασκευή που όταν ολοκληρωθεί, θα αποτελεί την μεγαλύτερη ανθρώπινη κτιριακή κατασκευή στον κόσμο και το υψηλότερο κτίριο μέσα στο Ριάντ. Το σχήμα του θα είναι εντελώς κυβικό, με την κάθε πλευρά του να έχει μήκος 400 μέτρων, πράγμα που σημαίνει πως ο όγκος του θα είναι 64 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Όπως παρατηρεί το Bloomberg, μέσα στο The Mukaab μπορούν να χωρέσουν είκοσι Empire State Buildings.

Από αρχιτεκτονικής πλευράς, τα σχέδια είναι επηρεασμένα από την αρχιτεκτονική σχολή Najdi, και στις εξωτερικές του επιφάνειες οι επισκέπτες θα βλέπουν διάφορα τρίγωνα με το ένα να περικλείει το άλλο. Μέσα στο The Mukaab θα βρίσκονται ένας ολόκληρος ουρανοξύστης, ένα πολυτελές ξενοδοχείο 500 δωματίων και πλήθος άλλων κατασκευών, συνολικής επιφάνειας 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων. Πέρα από αυτά, στο The Mukaab θα βρίσκεται ένας θόλος που θα παρουσιάζει εικόνες σε μορφή ολογραμμάτων, οι οποίες θα «μεταφέρουν» τους επισκέπτες σε διάφορες μεριές του κόσμου.

Εκτός από τον θόλο, το ξενοδοχείο, τον ουρανοξύστη και τα διάφορα εμπορικά καταστήματα, το The Mukaab θα περιέχει και τουλάχιστον άλλους δέκα ενδιαφέροντες προορισμούς, σύμφωνα με το Bloomberg και την ιστοσελίδα του ιδίου. Όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του διεθνούς πρακτορείου, η έναρξη κατασκευής της μεγαλύτερης κτιριακής κατασκευής στον κόσμο δεν θα αργήσει πολύ. Ήδη έχουν γίνει εκτεταμένες εργασίες εκσκαφών και έχουν απομακρυνθεί πάνω από 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χώματος.

Μέσα στο 2025 αναμένεται να γίνουν αναθέσεις συμβολαίων για την κατασκευή εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και χώρων διασκέδασης μέσα στο The Mukaab και γύρω από αυτό, καθώς και για ένα στάδιο χωρητικότητας 45.000 θέσεων. Όπως διαβάζουμε στο Bloomberg, η κοινότητα New Murabba προβλέπεται να περιλαμβάνει 18 συνοικίες που θα στεγάζουν πάνω από 400.000 κατοίκους. Κατά την πρώτη φάση κατασκευής, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2030, θα κατασκευαστούν 8.000 κατοικίες που θα μπορούν να στεγάσουν περίπου 35.000 κατοίκους, όπως είπε στο Bloomberg ο Michael Dyke, διευθύνων σύμβουλος της New Murabba και υπεύθυνος για την κατασκευή και του The Mukaab.

Ο αξιωματούχος της επιχείρησης επισήμανε πως η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της κατασκευής της New Murabba προβλέπεται να συμπέσει με την διοργάνωση της έκθεσης Expo 2030 από την Σαουδική Αραβία. Αυτή η μεγάλη εμπορική έκθεση που θα κρατήσει έξι μήνες και θα φιλοξενήσει αντιπροσωπείες από 190 και πλέον χώρες, θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς, δηλαδή σε ακριβώς έξι χρόνια από τώρα.

Είναι προφανές πως οι Σαουδάραβες θα κάνουν έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να μπορέσουν να έχουν ετοιμάσει μέχρι τότε την πρώτη φάση της New Murabba και κυρίως το The Mukaab, το οποίο κατά τον Michael Dyke αναμένεται να είναι το πλέον χαρακτηριστικό τοπόσημο της Σαουδαραβικής πρωτεύουσας, το οποίο θα αφήσει ανεξίτηλη την σφραγίδα του για πολλούς αιώνες. Αρκεί βέβαια να βοηθήσουν οι συνθήκες και οι Σαουδάραβες να μην αναγκαστούν κάποια στιγμή να κάνουν πίσω στα φιλόδοξα σχέδιά τους λόγω υστέρησης των κρατικών εσόδων.

