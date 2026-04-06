Επιμέλεια Κώστας Στούπας

⚔️ 🚀🧱 Η αγορά ανταμείβει την αντοχή στον φόβο…

📊 Εν όψει κλιμάκωσης πολέμου, η φράση «The market climbs the wall of worry» (η αγορά σκαρφαλώνει στον τοίχο του φόβου) αποτυπώνει μια διαχρονική αλήθεια των αγορών: η άνοδος δεν έρχεται σε περιβάλλον ηρεμίας, αλλά μέσα από διαδοχικές κρίσεις και φόβους.

⚠️ Από το 2009, ο S&P 500 πέρασε μέσα από την ευρωπαϊκή κρίση χρέους, το Brexit, την πανδημία του Covid, τον πληθωρισμό 40ετίας, τραπεζικές κρίσεις, πολέμους και γεωπολιτικά σοκ. Κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα έμοιαζε με «την απόλυτη αιτία για πώληση».

Από το 2009, ο S&P 500 έχει επιβιώσει:

💥 Του Διεθνούς Κραχ του 2009

💥 Της ελλ, χρεοκοπίας και Ευρ. Κρίσης χρέους

💥 Της Υποβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ

💥 Έμπολα

💥 Brexit

💥 Εμπορικοί Πόλεμοι

💥 Covid

💥 Του πληθωρισμού σε υψηλό 40ετίας

💥 Εμπορικοί Πόλεμοι

💥 Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς

💥 Ανατροπή carry trade του γιεν

📈 Και όμως, καμία από αυτές τις στιγμές δεν αποτέλεσε το τέλος της ανόδου. Αντίθετα, η αγορά δεν ανέβηκε παρά τα γεγονότα — ανέβηκε μέσα από τα γεγονότα.

🧠 Η αγορά λειτουργεί προεξοφλητικά: τιμολογεί τον φόβο, απορροφά το σοκ και προχωρά μπροστά. Οι τίτλοι ειδήσεων αλλάζουν, αλλά η δυναμική παραμένει.

🧱 Πάντα θα υπάρχει ένας νέος «λόγος για να πουλήσεις». Ο «τοίχος του φόβου» και της αγωνίας δεν τελειώνει ποτέ.

🌍 Η κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν, με πιθανές χερσαίες επιχειρήσεις, αποτελεί ενδεχομένως το χειρότερο σημείο αυτής της κατάστασης για τις αγορές.

⚔️ Ακόμη και αν οι Αμερικανοί ηττηθούν — όπως έγινε στο Βιετνάμ — δεν θα τελειώσει ο κόσμος των αγορών. Ποιος θυμάται πού βρισκόταν και πόσο επηρεάστηκε ο S&P 500 κατά την άρον-άρον εγκατάλειψη της Σαϊγκόν;

🚀 Αν, αντίθετα, υπάρξει αποδυνάμωση του καθεστώτος ή έλεγχος κρίσιμων πυρηνικών παραμέτρων, οι αγορές ενδέχεται να αποκτήσουν έναν επιπλέον λόγο ανόδου.

💰 Αντιμετωπίστε τον πόλεμο ως ευκαιρία — αλλά μόνο εφόσον διαθέτετε τις απαραίτητες εφεδρείες, δηλαδή επαρκή ρευστότητα.

📊 Το κρίσιμο συμπέρασμα:

Η αγορά δεν ανταμείβει τον φόβο — ανταμείβει την αντοχή στον φόβο.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η κατανόηση ότι οι κρίσεις είναι δομικό στοιχείο της αγοράς βοηθά στην αποφυγή παρορμητικών αποφάσεων

📌 Οι επενδυτές που βλέπουν πέρα από τον θόρυβο τείνουν να αποφεύγουν τα κλασικά λάθη timing

📌 Η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση «λόγων για πώληση» δείχνει ότι ο φόβος είναι μόνιμος, όχι εξαίρεση

📌 Η πειθαρχία και η μακροπρόθεσμη οπτική συχνά υπερέχουν της αντίδρασης στην επικαιρότητα



📌 Η αγορά ιστορικά επιβραβεύει όσους αντέχουν τη μεταβλητότητα, όχι όσους την αποφεύγουν

Επίσης να θυμάσαι:

📊 Η φράση «Markets take the stairs up and the elevator down» αποτυπώνει με ακρίβεια τη φύση των αγορών — και το διάγραμμα που ακολουθεί το επιβεβαιώνει πέρα από κάθε αμφιβολία.

📈 Οι ανοδικές αγορές (bull markets) διαρκούν κατά μέσο όρο 5,3 χρόνια, με μέση απόδοση +254%, ενώ η μεγαλύτερη περίοδος έφτασε τα 12,3 χρόνια με +841%.

📉 Αντίθετα, οι πτωτικές αγορές (bear markets) είναι πολύ πιο σύντομες: κατά μέσο όρο 1 έτος, με απώλειες περίπου −31%, ενώ η χειρότερη περίπτωση άγγιξε το −55%.

⚖️ Η ασυμμετρία είναι εντυπωσιακή. Αυτό σημαίνει πως δύσκολα μπορεί να επιβιώσει κάποιος αν τον εγκλωβίσει μια πτωτική αγορά.

Πρέπει να έχει ρευστοποιήσει όταν ακόμη η αγορά ανεβαίνει όπως κάνει ο Warren Buffett τα τελευταία χρόνια.

🔵 Ωστόσο, το πιο σημαντικό μήνυμα είναι άλλο: οι αγορές πάντα επανήλθαν. Κάθε φορά. Και κάθε φορά κατέγραψαν νέα υψηλά.

⏳ Οι κρίσεις φαίνονται τρομακτικές όταν συμβαίνουν. Σε βάθος 75 ετών, μοιάζουν απλώς με μικρές ανωμαλίες.

🚀 Οι «σκάλες» πάντα κερδίζουν. Ο χρόνος είναι το ισχυρότερο πλεονέκτημα του επενδυτή.

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: ⚡ Metlen: 🏦 ΑΛΦΑ: 🚗 Autohellas 🚀💶 CrediaBank: 🧖‍♀️REALCONS:

📊 Ελλάδα 2026 – Μεταξύ Ρίσκου και Ευκαιριών

🌍 Η πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2026 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, σύμφωνα με την Alpha Bank.

📉 Παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, οι ελληνικές μετοχές εμφανίζουν ελκυστικές αποτιμήσεις, μετά τη διόρθωση, καθώς διαπραγματεύονται κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο και άλλες αναδυόμενες αγορές.

📈 Σε περίπτωση αποκλιμάκωσης της κρίσης, αναμένεται επιστροφή της ζήτησης, δημιουργώντας ανοδικά περιθώρια.

⚠️ Ωστόσο, η ενίσχυση του δολαρίου, οι υψηλές τιμές ενέργειας και τα προβλήματα στην Ασία περιορίζουν την έκθεση στις αναδυόμενες αγορές.

🏭 Κλαδικά, ξεχωρίζουν τεχνολογία, κοινής ωφέλειας, βιομηχανία και υγεία, ενώ σε παρατεταμένη κρίση ευνοούνται μετοχές αξίας και υψηλών μερισμάτων.

🏗️ Το πρόγραμμα υποδομών και ReARM ενισχύει τις προοπτικές της ευρωζώνης.

📊 Στα ομόλογα, προτιμώνται μεσαίες και βραχυπρόθεσμες λήξεις.

🛢️ Το πετρέλαιο διατηρείται σε ουδέτερη στάση, λόγω χαμηλής προβλεψιμότητας.

🥇 Αντίθετα, ο χρυσός παραμένει μακροπρόθεσμα σε θετική τάση, λειτουργώντας ως ασφαλές καταφύγιο και εργαλείο διαφοροποίησης.

🚀 💶 CrediaBank: 💶 Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ ενίσχυσε ουσιαστικά τη διασπορά της CrediaBank, μειώνοντας τα ποσοστά των βασικών μετόχων και διευρύνοντας σημαντικά τη συμμετοχή της μειοψηφίας.

📊 Το ποσοστό των μετόχων με συμμετοχή κάτω του 5% υπερδιπλασιάστηκε στο 29,9%, από 13,67%, με βασικούς πυλώνες τα Fiera Capital, Discovery Capital και Marbella. Οι τρεις cornerstone investors απέκτησαν συνολικά 137,5 εκατ. νέες μετοχές, ενισχύοντας τη θέση της μειοψηφίας.

🏦 Μετά την έκδοση 375 εκατ. νέων μετοχών, το σύνολο ανήλθε σε 1,993 δισ., ενώ η Thrivest περιορίστηκε στο 40,73% και η ΕΕΣΥΠ στο 29,36%.

🚗 Autohellas: Οι πρώτοι μήνες του 2026 κινούνται θετικά για την αγορά ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελλάδα, με την Autohellas να βλέπει στήριξη από την άνοδο των διεθνών αφίξεων και την αύξηση της αεροπορικής χωρητικότητας κατά περίπου 7%. Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, η χώρα συνεχίζει να απορροφά τουριστική ζήτηση.

🚘 Η βραχυχρόνια μίσθωση παραμένει πιο ευάλωτη σε καύσιμα και αβεβαιότητα, όμως οι μακροχρόνιες μισθώσεις λειτουργούν ως σταθεροποιητής, με τις εταιρικές ταξινομήσεις να αντιστοιχούν περίπου στο 60% της αγοράς.

🇨🇳 Την ίδια ώρα, τα κινεζικά brands ενισχύουν σταδιακά τη θέση τους, ανοίγοντας νέο πεδίο ανάπτυξης για τον όμιλο.

🏦 ΑΛΦΑ: Η Goldman Sachs ξεπέρασε το 5% στην Alpha Bank, συγκεντρώνοντας δυνητικό ποσοστό 5,54% μέσω μετοχών, παραγώγων, swaps και δικαιωμάτων, με την αγορά να εκτιμά ότι δρα και για λογαριασμό της UniCredit.

🏦 Κρίσιμο στοιχείο είναι ένα put με φυσικό διακανονισμό για 55,5 εκατ. μετοχές, που δείχνει μηχανισμό «κλειδώματος» τιμής. Η κίνηση συνδέεται με τις αγορές στα χαμηλά της 27ης Μαρτίου, ενώ η UniCredit παραμένει στο 29,8%, κάτω από το όριο δημόσιας πρότασης.

⚡ Metlen: Η Berenberg δίνει τιμή-στόχο τα 61 ευρώ διατηρώντας σύσταση «αγορά» και αναβαθμίζοντας τις προοπτικές της εταιρείας.

⚙️ Κατά την ανάλυση εισηγμένη εμφανίζεται καλά τοποθετημένη σε περιβάλλον ενεργειακής αστάθειας, αξιοποιώντας τις υψηλές τιμές φυσικού αερίου που ενισχύουν τα περιθώρια ηλεκτροπαραγωγής.

🔋 Παράλληλα, ο τομέας μετάλλων στηρίζεται από κάθετη ενσωμάτωση ενέργειας, ενώ η άνοδος του αλουμινίου και το ισχυρό δολάριο λειτουργούν θετικά.

🌍 Η έκθεση αυτή δεν είναι η πρώτη που δίνει υψηλή τιμή στόχο τους τελευταίους μήνες. Παρ’ όλα αυτά….

🧖‍♀️REALCONS: Μετά την εισαγωγή 9,2 εκατ. νέων μετοχών από εισφορά της OTS, υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στη μετοχική της σύνθεση.

Οι κ. Μιλτιάδης Μαρινάκης (11,99%) και Παναγιώτης Παπαδόπουλος (9,07%) αναδείχθηκαν σε βασικούς μετόχους, ενώ ο κ. Παμπουκίδης αρχικά βρέθηκε με 5,995%. Στη συνέχεια μείωσε το ποσοστό κάτω από το 5%

Αντίθετα, παλαιοί μέτοχοι υποχώρησαν κάτω από το όριο του 5%, ενώ ο κ. Νικόλαος Βαρδινογιάννης μείωσε τη συμμετοχή του στο 12,95% από 18,5%.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η γεωπολιτική μεταβλητότητα επηρεάζει άμεσα τις αγορές και απαιτεί προσαρμοστικότητα

📌 Οι διορθώσεις συχνά δημιουργούν ευκαιρίες για τοποθετήσεις με καλύτερο risk/reward

📌 Οι αμυντικές επιλογές ενισχύουν τη σταθερότητα σε αβέβαιες περιόδους

📌 Η παρακολούθηση ενέργειας και νομισμάτων αποτελεί κρίσιμο δείκτη κατεύθυνσης αγορών

🚧📊 AVAX: Νέο επενδυτικό κύμα και ενίσχυση αξίας ενεργητικού έως το 2030

💼 Ο όμιλος AVAX θέτει φιλόδοξους στόχους για την περίοδο 2026–2030, επιδιώκοντας νέα κεφάλαια ύψους 800 εκατ. ευρώ και σημαντική αύξηση του Gross Asset Value (GAV) στο real estate. Από αυτά, 500 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές, ενώ 300 εκατ. ευρώ από πρόσθετη χρηματοδότηση.

🏗️ Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επενδύσεις, με 110 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται σε ήδη δρομολογημένα projects, 450 εκατ. ευρώ σε νέες επενδύσεις και αποδόσεις προς μετόχους, και 240 εκατ. ευρώ στην απομείωση δανεισμού.

📈 Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, η διοίκηση στοχεύει σε EBITDA 150 εκατ. ευρώ έως το 2030, από 121 εκατ. ευρώ το 2025, με ενίσχυση όλων των δραστηριοτήτων πλην των κατασκευών. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ανέρχεται σε περίπου 2,76 δισ. ευρώ.

🛣️ Στον τομέα παραχωρήσεων, τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα φθάνουν τα 964 εκατ. ευρώ σε βάθος χρόνου.

🏢 Κομβικό ρόλο στην αύξηση του GAV έχουν τρία projects: τα Κεραμεία Αλλατίνη (~200 εκατ.), πολυτελείς κατοικίες στη Φιλοθέη (~40–45 εκατ.) και σύγχρονο κτίριο γραφείων στη Λευκωσία (~25 εκατ.).

🏢💶 Premia Properties: επιτάχυνση επενδύσεων με «καύσιμο» το νέο ομόλογο

🏗️ Η Premia Properties συνεχίζει απρόσκοπτα την πορεία της προς τον στόχο για συνολικές επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της έκδοσης ομολόγου 150 εκατ. ευρώ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,4 φορές, εξέλιξη που, σύμφωνα με τη διοίκηση, συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας προς την εταιρεία, το στρατηγικό της πλάνο και τις προοπτικές της.

💼 Το νέο ομόλογο έρχεται σε συνέχεια της επιτυχημένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 40 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας.

📈 Ο πρόεδρος της Premia, Ηλίας Γεωργιάδης, υπογράμμισε ότι το αποτέλεσμα αυτό θα στηρίξει την ανάπτυξη και τη σταθερή στρατηγική πορεία της εταιρείας στην ελληνική αγορά ακινήτων. Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος Κώστας Μαρκάζος τόνισε ότι τα νέα κεφάλαια θα επιτρέψουν τη συνέχιση των επενδύσεων, τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση της κερδοφορίας.

⚡🌬️ Ρόκας ΑΒΕΕ: Επιτάχυνση επενδύσεων και στρατηγική ενίσχυση στην αιολική ενέργεια

🌍 Η Ρόκας ΑΒΕΕ περνά σε νέα φάση ανάπτυξης, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της με δύο σημαντικά αιολικά έργα στην Εύβοια, συνολικής ισχύος άνω των 94 MW. Οι εγκρίσεις από τη ΡΑΑΕΥ σηματοδοτούν την επιτάχυνση της επενδυτικής δραστηριότητας σε μία από τις πιο δυναμικές περιοχές αιολικής ενέργειας της χώρας.

🏗️ Το πρώτο έργο αφορά πάρκο 46,2 MW στον Δήμο Καρύστου, ενώ το δεύτερο, ισχύος 48,3 MW, αναπτύσσεται σε Κάρυστο και Κύμη-Αλιβέρι, αξιοποιώντας το υψηλό αιολικό δυναμικό της περιοχής. Η τελική διασύνδεση θα καθοριστεί σε επόμενο στάδιο, πιθανότατα μέσω Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης.

📊 Ως μέλος της Iberdrola Renewables, η εταιρεία διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία με χαρτοφυλάκιο άνω των 440 MW, ενώ τα τελευταία χρόνια προσθέτει σταθερά νέες εγκαταστάσεις.

🔋 Παράλληλα, επενδύει στην αποθήκευση ενέργειας, ενισχύοντας την ευελιξία και τη σταθερότητα του συστήματος.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ενίσχυση χαρτοφυλακίου σε ΑΠΕ υποδηλώνει εταιρείες με ορατότητα ταμειακών ροών

📌 Η γεωγραφική στόχευση σε περιοχές υψηλού δυναμικού μειώνει λειτουργικό ρίσκο

📌 Η προσθήκη αποθήκευσης αυξάνει την αξία και τη σταθερότητα των επενδύσεων

📌 Η συμμετοχή σε διεθνείς ομίλους ενισχύει την πρόσβαση σε κεφάλαια και τεχνογνωσία

⚡ Mega επένδυση αποθήκευσης στη Θεσσαλία – Νέο ενεργειακό game changer

🔋 Νέα δυναμική αποκτά η αποθήκευση ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει το «πράσινο φως» για ένα μεγάλο project μπαταριών στη Θεσσαλία. Η επένδυση αφορά σταθμό ισχύος 215 MW με χωρητικότητα έως 610 MWh, στην περιοχή του Τυρνάβου, από την V-Ridium PV1 Greece του ομίλου Greenvolt.

📊 Το έργο θα αναπτυχθεί σε έκταση άνω των 175.000 τ.μ., περιλαμβάνοντας περίπου 300 container μπαταριών ιόντων λιθίου, με προηγμένα συστήματα διαχείρισης ενέργειας. Η δυνατότητα παροχής ενέργειας για περίπου δύο ώρες καθιστά το project κρίσιμο για την εξομάλυνση των διακυμάνσεων από τις ΑΠΕ.

🧠 Κομβικό ρόλο θα έχουν τα συστήματα Battery Management System (BMS) και SCADA, που διασφαλίζουν υψηλή αποδοτικότητα και ασφάλεια λειτουργίας, ενώ η σύνδεση θα γίνει μέσω κοντινού υποσταθμού.

🌍 Η επένδυση ενισχύει τη στρατηγική ενεργειακής μετάβασης, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε βασικό κόμβο για έργα αποθήκευσης και πράσινης ενέργειας, καθώς αυξάνεται η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα.

💣 Margin Debt: Ο Καθρέφτης της Υπερβολικής Αισιοδοξίας των Αγορών

💸 Τα επίπεδα margin debt( μετοχές αγορασμένες με δανεισμό) λειτουργούν ως ένας από τους πιο αξιόπιστους δείκτες ψυχολογίας της αγοράς, αποκαλύπτοντας πότε οι επενδυτές κινούνται από τη λογική προς την υπερβολική αισιοδοξία και τον εφησυχασμό. Όταν η μόχλευση αυξάνεται, αυξάνεται και η ευαλωτότητα του συστήματος.

📈 Ο λόγος margin debt προς διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα αποτελεί κρίσιμο μέτρο, καθώς δείχνει πόσο «τεντωμένοι» είναι οι ιδιώτες επενδυτές. Σήμερα, βρίσκεται σε επίπεδα 3 φορές υψηλότερα από την κορυφή της dot-com φούσκας το 2000.

⚠️ Αυτή η δυναμική δεν σημαίνει απαραίτητα άμεση πτώση, αλλά αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο βίαιων διορθώσεων, καθώς η απομόχλευση μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης επιτάχυνσης της πτώσης.

🧠 Η ιστορία δείχνει ότι όταν η μόχλευση φτάνει σε τέτοια επίπεδα, η αγορά γίνεται πιο ευαίσθητη σε αρνητικές εκπλήξεις.

📊 Σήμερα, το margin debt στις ΗΠΑ κινείται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά η εικόνα έχει μια σημαντική λεπτομέρεια:

🔢 Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (FINRA – 2025/αρχές 2026)

📈 ~$880 δισ. – $950 δισ. συνολικό margin debt

🔝 Πολύ κοντά στο ιστορικό υψηλό (~$935 δισ. το 2021)

📊 Ως % του διαθέσιμου εισοδήματος → παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η υψηλή μόχλευση συνδέεται συχνά με αυξημένο συστημικό ρίσκο

📌 Οι επενδυτές σε τέτοιες φάσεις τείνουν να υποτιμούν τον κίνδυνο

📌 Οι διορθώσεις σε περιβάλλον leverage μπορεί να είναι ταχύτερες και βαθύτερες

📌 Η παρακολούθηση της μόχλευσης βοηθά στην κατανόηση του timing κινδύνου

🧬🤖 Anthropic και βιοτεχνολογία με ελληνικό αποτύπωμα

🧪 Η Anthropic εξαγόρασε τη Coefficient Bio σε συμφωνία αξίας λίγο άνω των 400 εκατ. δολαρίων σε μετοχές, ανοίγοντας πιο καθαρά το μέτωπο της ΑΙ στη βιοτεχνολογία και τις βιοεπιστήμες. Η startup, που ιδρύθηκε μόλις πριν από περίπου οκτώ μήνες, αναπτύσσει εργαλεία για ανακάλυψη φαρμάκων, ερευνητικά πρωτόκολλα και κανονιστική στρατηγική. Ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον έχει ο συνιδρυτής Άρης Θεολόγης, με σπουδές σε Stanford και Harvard Business School. Η ομάδα της Coefficient Bio, με στελέχη από τη Genentech, εντάσσεται πλέον στο τμήμα Health Care & Life Sciences της Anthropic.

⚡🏗️ Αντλησιοταμίευση σε fast track τροχιά

⚡ Η αντλησιοταμίευση εισέρχεται πλέον στην κατηγορία των «Ειδικών Έργων», καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προωθεί σχετική ρύθμιση μέσω νομοσχεδίου που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση. Η πρόβλεψη αφορά έργα ισχύος άνω των 15 MW, τα οποία αποκτούν πρόσβαση σε ένα πιο ευέλικτο και στοχευμένο αδειοδοτικό πλαίσιο.

🔋 Πρόκειται για έργα κομβικής σημασίας για την αποθήκευση ενέργειας και τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος, γι’ αυτό και προβλέπεται προτεραιότητα στην αδειοδοτική διαδικασία, με αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού.

🔌 Παράλληλα, εισάγεται νέο μοντέλο λειτουργίας για έργα που συνδέονται σε ιδιωτικά δίκτυα Μέσης Τάσης, με κεντρικό εκπρόσωπο να αναλαμβάνει τη διαχείριση ενέργειας και πληρωμών. Επιπλέον, προβλέπονται αποζημιώσεις σε περιπτώσεις καθυστερήσεων από τους διαχειριστές, ενισχύοντας την ασφάλεια των επενδύσεων και στηρίζοντας την ενεργειακή μετάβαση.

💣📊 Ιταλία σε δημοσιονομική πίεση εν μέσω ενεργειακής αβεβαιότητας

⚠️ Η κρίση στη Μέση Ανατολή έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω την προσπάθεια της Ιταλίας να εξέλθει από τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος της Ε.Ε., επιβαρύνοντας ένα ήδη εύθραυστο δημοσιονομικό προφίλ.

📉 Παρά τη μείωση του ελλείμματος στο 3,1% του ΑΕΠ για το 2025 (από 3,4% το 2024), η κυβέρνηση της Giorgia Meloni αντιμετωπίζει νέο κύμα πιέσεων, καθώς η επιβράδυνση της οικονομίας περιορίζει τα περιθώρια προσαρμογής.

📊 Σύμφωνα με το Bloomberg, η ανάπτυξη ενδέχεται να περιοριστεί μόλις στο 0,5%, ενώ η Scope Ratings προειδοποιεί ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση αυξάνει τον κίνδυνο καθυστέρησης εξόδου από το καθεστώς επιτήρησης, ακόμη και επιβολής προστίμων.

🛢️ Η Moody’s επισημαίνει ότι η πορεία εξυγίανσης εξαρτάται άμεσα από τη διάρκεια της κρίσης, καθώς η Ιταλία παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις ενεργειακές εισαγωγές από τον Κόλπο.

🔥 Με το φυσικό αέριο να καλύπτει περίπου 40% του ενεργειακού μείγματος, η χώρα είναι ευάλωτη σε ενεργειακά σοκ.

📈 Οι αγορές ήδη αντιδρούν, με το spread του 10ετούς ιταλικού ομολόγου να ξεπερνά τις 100 μονάδες βάσης, από 57 τον Ιανουάριο, σηματοδοτώντας αύξηση του ρίσκου.

📉 Τουρκία: Πωλήσεις χρυσού και πιέσεις στη Λίρα

📊 Η Τουρκία κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση αποθεμάτων χρυσού από το 2013, καθώς χρησιμοποιεί το πολύτιμο μέταλλο για να στηρίξει τη λίρα εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 69,1 τόνους, υποχωρώντας στους 702,5 τόνους, ενώ σε διάστημα δύο εβδομάδων η συνολική μείωση φτάνει τους 118 τόνους, αξίας σχεδόν 20 δισ. δολαρίων.

💰 Από τη συγκεκριμένη μείωση, περίπου 26 τόνοι προήλθαν από άμεσες πωλήσεις, ενώ 42 τόνοι χρησιμοποιήθηκαν μέσω συναλλαγών swap για ενίσχυση της ρευστότητας σε ξένο νόμισμα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική αποπληθωρισμού, με βασικό στόχο τη σταθεροποίηση της λίρας μέσω παρεμβάσεων στην αγορά συναλλάγματος.

⚠️ Ωστόσο, η αύξηση του κόστους ενέργειας και η ενισχυμένη ζήτηση για δολάρια λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή δυσκολεύουν τη διατήρηση αυτής της πολιτικής. Έτσι, η Τουρκία φαίνεται να «καίει» αποθέματα, ανατρέποντας τη μακροχρόνια στρατηγική συσσώρευσης χρυσού.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.