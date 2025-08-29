Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🎮 🧱💻 Η Wall Street πάνω σε ένα τουβλάκι

Οι αγορές σήμερα θυμίζουν έναν πύργο από τουβλάκια Jenga που όλοι καμαρώνουν για το ύψος του, αλλά κανείς δεν κοιτάει τα θεμέλια. Κι εκεί που περιμένεις να δεις δέκα κολώνες, βλέπεις μία. Και αυτή λέγεται Nvidia.



Η Wall Street έχει καταντήσει one-stock market. Δεν ανεβαίνουν οι δείκτες∙ η Nvidia τούς ανεβάζει. Όπως το 1999 που όποιος είχε domain name με “.com” γινόταν δισεκατομμυριούχος σε ένα απόγευμα, έτσι και σήμερα αρκεί να πεις “AI” για να χτυπήσει limit up. Μόνο που πίσω από το παραμύθι, η εξάρτηση είναι τόσο κραυγαλέα που η εικόνα αυτή τρομάζει περισσότερο από χίλιες σελίδες ανάλυσης.

Οι «τουρίστες» της αγοράς βλέπουν το δέντρο και νομίζουν πως είναι δάσος: “Nvidia equals future”. Οι «επαγγελματίες» όμως ξέρουν πως όταν όλο το οικοδόμημα πατάει πάνω σε μία πλάκα, το ρίσκο δεν είναι ανοδικό∙ είναι καθαρά συστημικό.



Και κάπως έτσι, ο S&P 500 σήμερα θυμίζει τον Έλληνα που ανεβαίνει στην Οία και παραγγέλνει freddo στα 9 ευρώ. Δεν τον νοιάζει το κόστος, γιατί «είναι εμπειρία ζωής». Μόνο που στο τέλος πληρώνει τον λογαριασμό με token του ChatGPT.



Το ανησυχητικό δεν είναι η απογείωση της Nvidia. Το ανησυχητικό είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι δείκτες μοιάζουν να κάθονται πάνω της σαν μεθυσμένοι τουρίστες σε γαϊδουράκι στη Σαντορίνη. Αν στραβοπατήσει το ζώο, όλοι μαζί θα βρεθούν στον γκρεμό.



Και για να το πούμε με Κοστολάνι: οι «τουρίστες» θα τρέξουν πανικόβλητοι, ενώ οι «επαγγελματίες» θα περιμένουν να μαζέψουν τα κομμάτια – με μετρητά και ψυχραιμία.

📏🧮📉 Χάρακες στη δουλειά: Οι στηρίξεις του Γ.Δ.

Τους χάρακες έπιασαν οι τεχνικοί αναλυτές μετά την τριήμερη πτώση της αγοράς, αναζητώντας τα επίπεδα στήριξης του Γενικού Δείκτη. Η πρώτη εκτίμηση τοποθετείται στις 1.990 μονάδες και στη συνέχεια στις 1.950 μονάδες – ζώνη που είχε «δοκιμάσει» και τον περασμένο Ιούλιο πριν ξεπεράσει τις 2.100 μονάδες και σημειώσει νέα υψηλά 15,5 ετών.

Η διόρθωση θεωρείται προς το παρόν δικαιολογημένη και χωρίς ανησυχία, καθώς αποδίδεται κυρίως στην πτώση των ευρωπαϊκών αγορών και στην αναπροσαρμογή των προσδοκιών γύρω από τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η πρόσφατη επίθεση στο Κίεβο, όπου επλήγησαν κτήρια που φιλοξενούσαν τη διπλωματική αποστολή της Ε.Ε. και το Βρετανικό Συμβούλιο, δείχνει ότι οι ελπίδες για αποκλιμάκωση πρέπει να τοποθετηθούν χαμηλότερα.

🎮 🧠📊 Nvidia: Όταν το τέλειο δεν φτάνει

Η Nvidia παρουσίασε αποτελέσματα που άλλες εταιρείες θα ζήλευαν και θα πανηγύριζαν για χρόνια. Όμως στο χρηματιστήριο δεν μετράει το «καλό», μετράει το «καλύτερο από το τέλειο». Όταν η μετοχή έχει εκτιναχθεί 35% φέτος και διαπραγματεύεται με αποτιμήσεις που αγγίζουν τα όρια της φαντασίας, το παραμικρό ψεγάδι γίνεται θηλιά.

Η αγορά δεν συγχωρεί: τα έσοδα από τα data centers βγήκαν χαμηλότερα των προσδοκιών και η αβεβαιότητα γύρω από την Κίνα ήταν αρκετά για να προκαλέσουν πτώση -3% μετά το κλείσιμο. Τα 54 δισ. πωλήσεις που προβλέπει για το τρίτο τρίμηνο είναι υψηλά σε απόλυτα μεγέθη, αλλά «χλιαρά» όταν κάποιοι ανέμεναν πάνω από 60 δισ.

Σαν να λέμε: ο βασιλιάς της Τεχνητής Νοημοσύνης με κεφαλαιοποίηση 4 τρισ. δολαρίων συνεχίζει να τρέχει, αλλά ίσως όχι με τον ρυθμό-καταιγίδα που είχε συνηθίσει την αγορά τα τελευταία δύο χρόνια.

Και τότε αρχίζει το γνωστό παιχνίδι: οι «τουρίστες» βιάζονται να πουλήσουν, οι «επαγγελματίες» περιμένουν την ευκαιρία να αγοράσουν αν ο φόβος επικρατήσει. Διότι στο τέλος, η ιστορία της Nvidia δεν κρίνεται σε ένα τρίμηνο αλλά σε ολόκληρη την εποχή της AI που μόλις ξεκινά.

📉 Στις αγορές οι αριθμοί είναι γεγονός, αλλά η ψυχολογία γράφει την τιμή. Κι εδώ, το στοίχημα είναι αν βρισκόμαστε σε μια βουτιά για ανασύνταξη… ή στην αρχή της μεγάλης απομάγευσης.

🎰 🚀 ΟΠΑΠ: Στημένος για προμέρισμα και τζακποτ

Ο ΟΠΑΠ ξεχωρίζει στις τελευταίες συνεδριάσεις, με το βλέμμα στραμμένο στο επικείμενο προμέρισμα. Η αγορά αναμένει επίπεδα κοντά στα περσινά (~€0,65/μετοχή), ίσως ελαφρώς χαμηλότερα λόγω της εξαγοράς του υπόλοιπου ποσοστού της Stoiximan.



Παράλληλα, τα ιστορικά τζακποτ του Τζόκερ δίνουν ισχυρή ώθηση στα μεγέθη, αντισταθμίζοντας την απουσία του Euro2024 που «φούσκωνε» πέρυσι τα νούμερα. Χθες, ενώ ο Γενικός Δείκτης έχανε 2%, η μετοχή γύρισε πρώτη σε θετικό έδαφος και κατέγραψε μόλις οριακές απώλειες ενδοσυνεδριακά.

📌 ΟΠΑΠ = συνδυασμός μερίσματος + τζακποτ + ανθεκτικότητας.

🃏 Austriacard: Από τις κάρτες… στα ψίχουλα

Η Austriacard Holdings έβγαλε στο εξάμηνο του 2025 αποτελέσματα που θυμίζουν περισσότερο “μετά από πάρτι” παρά εταιρεία τεχνολογίας με φιλοδοξίες. Έσοδα -16%, EBITDA -34%, καθαρά κέρδη -78%. Αν συνεχίσει έτσι, σε λίγο θα χρειαστεί να εκδίδει… κάρτες ανεργίας αντί για πληρωμών. Οι δικαιολογίες πολλές: Τουρκία, Fintech που στέγνωσαν, δημόσιο έργο που κόλλησε στη γραφειοκρατία (λες και αυτό είναι έκπληξη στην Ελλάδα!).

Το μόνο θετικό; Ταμειακές ροές και μερίσμα 0,11€ – για να κρατάνε τους μετόχους ήσυχους, σαν καραμέλα στο παιδί. Η διοίκηση υπόσχεται ανάκαμψη στο β΄ εξάμηνο, με “συμβασιοποιημένα έργα” και “σταθεροποίηση” στην Τουρκία. Δηλαδή, «κάντε υπομονή και θα φάμε κουλούρι». Για τον ψύχραιμο επενδυτή, το μόνο ερώτημα είναι: πρόκειται για πρόσκαιρη κακοκαιρία ή χειμώνα;

❄️💤➡️Ασήμι: Το τέλος της χειμερίας νάρκης

Το γράφημα δείχνει τις 10ετείς κυλιόμενες μεταβολές (%) στην τιμή του ασημιού από το 1970 μέχρι σήμερα.

Κύρια σημεία:

📈 1ος ανοδικός κύκλος (1970s–1980): Τότε που το ασήμι έφτασε στα ιστορικά υψηλά του 1980 (λόγω πληθωρισμού, Hunt Brothers squeeze, γεωπολιτικής αβεβαιότητας). Η 10ετής απόδοση ξεπέρασε το +900%.

📉 Ακολούθησε μια μακρά περίοδος στασιμότητας/πτώσης (1980–2000s) με αρνητικές αποδόσεις.

📈 2ος ανοδικός κύκλος (2000–2011): Κατά την εποχή της κινεζικής ζήτησης, των εμπορευμάτων και της νομισματικής χαλάρωσης μετά την κρίση του 2008, το ασήμι έγραψε ξανά +800% σε 10ετή βάση.

📉 Μετά το 2011, ξανά πτωτική φάση, έως ότου το ασήμι παρέμεινε «ξεχασμένο» σε χαμηλά επίπεδα για σχεδόν μια δεκαετία.

📊 Σήμερα (2025), η καμπύλη δείχνει ξανά θετική μεταβολή γύρω στο +123% στην 10ετία, σηματοδοτώντας πιθανώς την αφετηρία ενός 3ου ανοδικού κύκλου.

Τι σημαίνει:

Η ιστορία δείχνει ότι οι ανοδικοί κύκλοι στο ασήμι είναι εκρηκτικοί αλλά σπάνιοι, με τεράστια ποσοστά ανόδου σε μικρά χρονικά διαστήματα.

Αν επαναληφθεί το μοτίβο, βρισκόμαστε σε πρώιμο στάδιο bull market, με την αγορά να «ανακαλύπτει» ξανά την αξία του ασημιού.

Ο συσχετισμός με χρυσό, χαλκό και άλλα βιομηχανικά μέταλλα ενισχύει το σενάριο: οι επενδυτές κινούνται προς σκληρά περιουσιακά στοιχεία σε περιβάλλον πληθωρισμού, χρέους και γεωπολιτικής έντασης.

👉 Με απλά λόγια: Το ασήμι φαίνεται να βγαίνει από 20 χρόνια "χειμερίας νάρκης" και να μπαίνει σε φάση «price discovery» που μπορεί να το οδηγήσει σε νέα ιστορικά υψηλά.

🔔Καμπανάκι Citi για Γαλλία

Η Citi προειδοποιεί ότι η Γαλλία εισέρχεται σε νέα φάση πολιτικής αβεβαιότητας, με επιπτώσεις σε αγορές, ευρώ και ομόλογα.

📅 Στις 8 Σεπτεμβρίου η κρίσιμη ψηφοφορία εμπιστοσύνης, με πιθανότερο σενάριο πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού και εκλογές τον Οκτώβριο.

📉 Η τράπεζα βλέπει:

Πιθανή πτώση 5-10% στον CAC40 σε περίπτωση εκλογών ή παραίτησης Μακρόν.

Αυξημένο κόστος κεφαλαίου για τράπεζες, μικρό όφελος για αμυντικό τομέα.

Κίνδυνο υποβάθμισης από Fitch, Moody’s, S&P με απώλεια «AA-».

💶 Στα ομόλογα, το spread OAT–Bund ανέβηκε στις 82 μ.β. και μπορεί να φτάσει 120-125 μ.β. σε ακραίο σενάριο. Οι επενδυτές στρέφονται σε ισπανικά Bonos και ιταλικά BTPs.

Στο ευρώ, η Citi κρατά επιφυλακτική στάση ενόψει αμερικανικών μακροοικονομικών στοιχείων.

⚠️ Συμπέρασμα: Η πολιτική κρίση στη Γαλλία εντείνει την αβεβαιότητα. Χρειάζεται διαφοροποίηση και επιλεκτικές τοποθετήσεις σε περιφερειακά assets.

🏢🚖 ☭👯‍♀️Καπιταλισμός ή Βαρβαρότητα

Πολωνία & Εσθονία: Χώρες που άφησαν πίσω τους το σοσιαλιστικό μοντέλο, υιοθέτησαν μεταρρυθμίσεις της αγοράς, άνοιξαν τις οικονομίες τους, προσέλκυσαν επενδύσεις. Αποτέλεσμα: εκτίναξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ από τα $7.000–10.000 στα $30.000+.



Αργεντινή: Μια χώρα που παλινδρομεί μεταξύ λαϊκιστικού «σοσιαλισμού» και ανοίγματος της αγοράς, χωρίς σταθερό θεσμικό πλαίσιο. Αποτέλεσμα: στασιμότητα, χρέη, κρίσεις.



Βενεζουέλα: Το ακραίο παράδειγμα. Επέλεξε τον κρατικισμό και τον πετρελαϊκό «σοσιαλισμό του 21ου αιώνα». Από $15.000 κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατρακύλησε στα $5.000. Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά ναυάγια της εποχής.

📌 Συμπέρασμα:

Το γράφημα δεν δείχνει ιδεολογίες στα λόγια αλλά αποτελέσματα στην πράξη. Ο καπιταλισμός με θεσμούς και μεταρρυθμίσεις ανεβάζει το βιοτικό επίπεδο (Πολωνία, Εσθονία). Ο σοσιαλισμός, ειδικά σε μορφή λαϊκιστικού κρατισμού, οδηγεί σε κατάρρευση (Βενεζουέλα) ή στασιμότητα (Αργεντινή).

🛡️🚀 Εγκαίνια στην Τουρκία για τη μεγαλύτερη αμυντική ερευνητική βάση



Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγκαινίασε τη μεγαλύτερη επένδυση στην αμυντική βιομηχανία της χώρας: μια νέα υπερσύγχρονη εγκατάσταση της Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS αξίας 1,5 δισ. δολ., στη βάση τεχνολογίας Ogulbey κοντά στην Άγκυρα.

🔬 Η μονάδα θα επικεντρωθεί σε πυραυλικά προγράμματα, με ανάπτυξη ραντάρ, αισθητήρων και ηλεκτρονικών για «έξυπνα» πυρομαχικά. Στα εγκαίνια παραδόθηκαν ήδη 47 βασικά τμήματα του συστήματος Steel Dome στον τουρκικό στρατό.

🏭 Η Aselsan, ιδρυθείσα το 1975 από το Ίδρυμα Ενόπλων Δυνάμεων (74,2% μέτοχος), αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής αυτάρκειας της Τουρκίας: από μαχητικά και φρεγάτες μέχρι drones και βαλλιστικούς πυραύλους.

📈 Το 2025 η μετοχή της εκτινάχθηκε +153%, φθάνοντας τα 20 δισ. δολ. κεφαλαιοποίηση και καθιστώντας την έναν από τους κορυφαίους τίτλους του Borsa Istanbul 100.

⚙️ Με κρατική στήριξη 616 εκατ. δολ. και τη νέα επένδυση, η Τουρκία επιδιώκει τεχνολογική υπεροχή και ενίσχυση της περιφερειακής στρατιωτικής ισχύος.

➡️ Ένα ακόμη βήμα στην ατζέντα Ερντογάν για αυτοδύναμη αμυντική βιομηχανία.

⚡🌍 Μειώσεις ρεκόρ στις επενδύσεις ΑΠΕ στις ΗΠΑ – Στροφή στην Ευρώπη

«Βουτιά» 36% κατέγραψαν οι επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια στις ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2025, μετά τις δραστικές περικοπές επιδοτήσεων από την κυβέρνηση Τραμπ. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από δασμούς και κρατικά κίνητρα μειώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

📉 Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί:

Μείωση 20,5 δισ. δολαρίων σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο

Πτώση 67% στις επενδύσεις αιολικής ενέργειας σε ετήσια βάση

Κατακόρυφη μείωση 80% στα χερσαία αιολικά πάρκα

Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια παραμένουν η μεγαλύτερη πηγή νέας παραγωγής ενέργειας στις ΗΠΑ, αλλά η ανάπτυξή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επιδοτήσεις – οι οποίες πλέον συρρικνώνονται. Το αποτέλεσμα είναι αυξημένο επενδυτικό ρίσκο και δυσκολία στη χρηματοδότηση, ιδίως για τα μεγάλα offshore projects.

🌐 Την ίδια ώρα, η Ευρώπη γίνεται ο μεγάλος κερδισμένος. Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ στην ΕΕ εκτοξεύθηκαν σχεδόν στα 30 δισ. δολάρια στο εξάμηνο, με έμφαση στην υπεράκτια αιολική στη Βόρεια Θάλασσα. Οι εταιρείες στρέφουν κεφάλαια από τις ΗΠΑ προς ευνοϊκότερες αγορές, με το ενεργειακό τοπίο να αλλάζει κατεύθυνση.

🔄 Ο δασμολογικός πόλεμος και η μείωση των αμερικανικών επιδοτήσεων σηματοδοτούν μια καθαρή στροφή των παγκόσμιων επενδύσεων ΑΠΕ από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρώπη.

🔴 ΜμΕ στο «κόκκινο» από το ενεργειακό κόστος

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας, βρίσκονται σε ασφυκτική πίεση. Οι λογαριασμοί ενέργειας εκτοξεύουν το λειτουργικό τους κόστος, μεσοσταθμικά κατά +38%, γεγονός που γονατίζει τη ρευστότητά τους και συμπιέζει την κερδοφορία.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 κατέγραψε σημαντική επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα: ο δείκτης οικονομικού κλίματος έπεσε στις 47,2 μονάδες (-12 μονάδες), ενώ ο δείκτης προσδοκιών υποχώρησε στις 58,2 μονάδες, αντικατοπτρίζοντας την αβεβαιότητα.

💡 Εννέα στις δέκα ΜμΕ δηλώνουν αυξημένο λειτουργικό κόστος, ενώ το 50% βλέπει πτώση τζίρου. Η ρευστότητα στερεύει: 56,7% των επιχειρήσεων αναφέρουν μείωση, με την ασθενή ζήτηση και το υψηλό ενεργειακό κόστος να λειτουργούν σαν «διπλή μέγγενη».

⚠️ Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική με το 7,9% να έχει ήδη ληξιπρόθεσμες οφειλές και το 8,8% να δηλώνει πλήρη αδυναμία κάλυψης των υποχρεώσεων.

👉 Παρά τις πιέσεις, διακρίνονται κάποιες θετικές «νησίδες»:

Το 10,1% αύξησε προσωπικό,

Το ποσοστό των ληξιπρόθεσμων μειώθηκε στο 24% (από 30,2%).

📊 Συμπέρασμα: Οι ΜμΕ, αν και δείχνουν αντοχές, βρίσκονται στο κόκκινο. Αν δεν βρεθεί μόνιμη λύση στο ενεργειακό κόστος, το κύμα πιέσεων μπορεί να μετατραπεί σε «τσουνάμι» λουκέτων.

📉 Δασμοί Τραμπ: Η πίεση στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες

Οι αμερικανικοί δασμοί λειτουργούν ως μακροπρόθεσμο σοκ για την Ευρώπη, αναγκάζοντας εταιρείες να αλλάξουν στρατηγική και αλυσίδες εφοδιασμού.

Η ολλανδική TenCate Grass πουλά το 75% στις ΗΠΑ και επηρεάστηκε άμεσα από τους δασμούς (20% → 15%), με τον CEO να παραδέχεται δυσκολία μετακύλισης κόστους. Το κρίσιμο συστατικό K29 παράγεται μόνο στην Ολλανδία, άρα δεν μπορεί να αντισταθμίσει με παραγωγή στις ΗΠΑ.

Η γερμανική Erbe Elektromedizin, με 40% πωλήσεις στις ΗΠΑ, επεκτείνει δραστηριότητες στην Αριζόνα, αλλά με υψηλό κόστος και καθυστέρηση.

Μικρότερες επιχειρήσεις, όπως η AKB Antriebstechnik, «παγώνουν» επενδύσεις λόγω δασμών σε χάλυβα και πρώτες ύλες.

Η σουηδική SCA (χαρτοπολτός, ξυλεία) βλέπει αβεβαιότητα, παρά μερικές εξαιρέσεις προϊόντων.

📊 Συμπέρασμα: Οι δασμοί πλήττουν την ανταγωνιστικότητα, επιβαρύνουν τον προγραμματισμό και αναγκάζουν ευρωπαϊκές εταιρείες να εξετάσουν ακριβές μετατοπίσεις παραγωγής.

👉 Οι ΗΠΑ πιέζουν, η Ευρώπη προσαρμόζεται, αλλά με κόστος.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.