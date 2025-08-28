🚀🚨🚨 ΧΑ: Το γλέντι συνεχίζεται εν μέσω προειδοποιήσεων

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🚀 Το ΧΑ στο έξτρα ημίχρονο των αγορών

Ο Torsten Slok είναι ο Chief Economist της Apollo Global Management, ενός από τα μεγαλύτερα private equity και alternative investment funds στον κόσμο (διαχειρίζεται πάνω από 600 δισ. δολάρια) δεν ανακάλυψε τον τροχό. Στην τελευταία ανάλυση μας αναλύει την πιθανότητα να βρεθούμε κάτω από το τροχό.

Το διάγραμμα που συγκρίνει το S&P 500 σήμερα με το S&P 500 του 1996-2000 είναι σαν να κρατάει καθρέφτη σε μια φούσκα που επαναλαμβάνεται. Μόνο που αυτή τη φορά αντί για “.com” βάζουμε “.ai”.

📈 Tesla με P/E 200 και Nvidia με P/E 60. Αν οι αριθμοί αυτοί βγάζουν νόημα, τότε οι τουρίστες στην Οία θα πίνουν καφέ από ρομπότ-μπαρίστα και θα πληρώνουν σε token του ChatGPT. Η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείες κερδίζουν χρόνο, όχι κέρδη.

💣 Ο Slok ρίχνει κι άλλο αλάτι: η AI θα είναι τόσο ανατρεπτική που θα γκρεμίσει καθεστηκυίες εταιρείες λογισμικού. Δηλαδή, η επανάσταση που τιμολογούν ως χρυσάφι μπορεί να γίνει… μπουρλότο στα ίδια τους τα θεμέλια.

⚖️ Ο Kostolany το έλεγε ωμά: «Στο ταμπλό κερδίζουν οι υπομονετικοί». Οι σημερινοί ανυπόμονοι που στοιχηματίζουν πως η AI θα τους κάνει πλούσιους σε ένα βράδυ, πιθανότατα θα είναι αυτοί που θα πουλάνε αύριο με τα δάκρυα στα μάτια.

📌 Το Black Box βλέπει κάτι άλλο: το διάγραμμα του Slok μοιάζει να δείχνει ότι οι διεθνείς αγορές μπορούν να «νανουρίζονται» γύρω από τα υψηλά για άλλους 12-18 μήνες. Κι όσο οι «Μεγάλες 7» παίζουν Monopoly με την Wall Street, οι περιφερειακές αγορές – σαν την ελληνική – συνεχίζουν το γλέντι. Μέχρι να σβήσει η μουσική. 🎺

💼 Λίγα λογία για τον Torsten Slok:

Πριν την Apollo, ήταν Chief International Economist στη Deutsche Bank Securities για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Έχει εργαστεί επίσης στο ΔΝΤ και στην OECD, αποκτώντας εμπειρία τόσο σε μακροοικονομία όσο και σε αγορές.

Για τον Slok, οι αγορές είναι κύκλοι ευφορίας και πανικού. Οι επενδυτές έχουν κοντή μνήμη· θυμούνται τα κέρδη αλλά ξεχνούν τις ζημιές. Έτσι, η Ιστορία μοιάζει να επαναλαμβάνεται – όχι επειδή το θέλει, αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν αλλάζει.

💣 Στη δική του φιλοσοφία, η καινοτομία δεν δικαιολογεί ποτέ εξωφρενικές αποτιμήσεις. Το Internet το 1999 ήταν πράγματι επανάσταση· αλλά οι επενδυτές πλήρωσαν το 2000 για να μάθουν ότι η επανάσταση θέλει χρόνο. Σήμερα, η AI είναι η νέα θρησκεία, και το ταμπλό την τιμολογεί σαν να έχει ήδη αναστήσει την παραγωγικότητα.

⚖️ Ο Slok παίζει τον «γκουρού της ψυχρής λογικής»: κοιτάει τις καμπύλες και υπενθυμίζει πως κάθε πάρτι έχει τέλος. Η συμβουλή του είναι λιτή – να μην πιστεύεις ποτέ ότι αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Γιατί κάθε φορά που το ακούς, το μόνο που αλλάζει είναι η αφίσα στον τοίχο της φούσκας.

💶🪙📊Αγορές: Διόρθωση χωρίς πανικό

Οι αγορές παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις και η ελληνική δεν αποτελεί εξαίρεση. Η χθεσινή συνεδρίαση κατέγραψε δεύτερη διαδοχική υποχώρηση, με επίκεντρο τις τραπεζικές μετοχές (πλην της Alpha Bank), που αν και έχουν τη μεγαλύτερη άνοδο φέτος, είναι και οι πρώτες που επηρεάζονται. Πιέσεις σημειώθηκαν και στις ευρωπαϊκές τράπεζες.



Η πτώση ωστόσο δεν συνοδεύτηκε από βίαιες ρευστοποιήσεις· οι κινήσεις ήταν προσεκτικές και σε ορισμένες στιγμές οι αγοραστές προσπάθησαν να αλλάξουν την εικόνα. Συνεπώς, πανικός δεν παρατηρήθηκε ούτε εδώ ούτε στο εξωτερικό.



Η Γαλλία ξυπνά μνήμες της ελληνικής κρίσης, με ανησυχίες για εκδόσεις ομολόγων, αξιολογήσεις και την έγκριση του προϋπολογισμού. Οι απαισιόδοξοι αυξάνουν ρευστότητα, φοβούμενοι κλιμάκωση απωλειών. Οι αισιόδοξοι πάλι, εκτιμούν πως η Γαλλία θα ξεπεράσει τον σκόπελο, η διόρθωση θα αποδειχθεί ευκαιρία τοποθετήσεων και η αγορά θα επιστρέψει σε νέα υψηλά.

🏭 ⛽ Διύλιση ξανά στο φουλ – Η Motor Oil μετά τη φωτιά επιστρέφει δυναμικά

Η εικόνα της Motor Oil στο α΄ εξάμηνο 2025 είναι μικτή, με τα καθαρά κέρδη να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αλλά με τα EBITDA να δείχνουν αισθητή πτώση σε ετήσια βάση.

📍Καθαρά κέρδη: €163,4 εκατ. δημοσιευμένα, €213 εκατ. προσαρμοσμένα → θετική έκπληξη.

📍EBITDA: €387,4 εκατ. δημοσιευμένα, €452 εκατ. προσαρμοσμένα → μείωση ~40%.

📍Όγκοι πωλήσεων: χαμηλότεροι, κυρίως λόγω της φωτιάς του Σεπτεμβρίου 2024 που έθεσε εκτός μία μονάδα διύλισης.

📍Λειτουργία μονάδας: αποκαταστάθηκε τον Αύγουστο 2025, με αποτέλεσμα η παραγωγική δυναμικότητα να υπερβεί το 80% ήδη στο εξάμηνο.

📍Περιθώρια διύλισης: δείχνουν ανάκαμψη στο γ΄ τρίμηνο, χάρη στην εποχική ζήτηση για βενζίνη και jet fuel.

Στο επενδυτικό μέτωπο, ο όμιλος επιταχύνει:

Motor Oil: €101 εκατ. στο α΄ εξάμηνο, στόχος €200 εκατ. στη χρήση.

Όμιλος: €203 εκατ. στο α΄ εξάμηνο, στόχος €500 εκατ. στο έτος.

👉 Συμπέρασμα: Η ζημιά από τη φωτιά έπληξε τα μεγέθη και πίεσε τα EBITDA, όμως η αποκατάσταση της μονάδας και η βελτίωση των περιθωρίων στο β΄ εξάμηνο δείχνουν ότι τα χειρότερα πέρασαν. Οι επενδύσεις παραμένουν υψηλές και διατηρούν την αναπτυξιακή προοπτική. Σημαντικό τώρα θα είναι πόσο θα αντέξουν τα διεθνή περιθώρια διύλισης, καθώς από αυτά θα κριθεί αν η Motor Oil θα μπορέσει να επαναφέρει τα EBITDA σε πιο ισχυρά επίπεδα.

📈 Fourlis: +4% στα κέρδη ανά μετοχή

Από αύριο (29 Αυγούστου) η Fourlis προχωρά σε μια εταιρική πράξη που θυμίζει στους μετόχους τι σημαίνει η λέξη “δημιουργία αξίας”. Και εδώ στη στήλη, τέτοιες κινήσεις μάς αρέσουν γιατί δείχνουν εταιρείες που σκέφτονται τον μέτοχο, όχι απλώς τη βραχυπρόθεσμη βιτρίνα.

Συγκεκριμένα: ακυρώνονται 2,6 εκατ. ίδιες μετοχές (4,88% του συνόλου) και εκδίδονται μόλις 381 χιλ. νέες μετοχές για δωρεάν διάθεση σε στελέχη (0,72%). Ο καθαρός λογαριασμός για τους μετόχους είναι θετικός: -2,22 εκατ. μετοχές, δηλαδή περίπου -4% του συνόλου. Αυτό μεταφράζεται αυτομάτως σε καλύτερα κέρδη ανά μετοχή.

Το μέρισμα δεν αλλάζει – οι ίδιες μετοχές άλλωστε δεν συμμετέχουν. Η ουσία όμως είναι ότι το “κομμάτι της πίτας” που αντιστοιχεί σε κάθε μέτοχο μεγαλώνει χωρίς να κάνει τίποτα. Αυτό είναι το νόημα των σωστών corporate actions: να δίνουν προστιθέμενη αξία χωρίς φανφάρες.

Αξίζει να θυμίσουμε πως ήδη από τον Ιούνιο η γενική συνέλευση είχε εγκρίνει νέο πρόγραμμα αγοράς έως 2,55 εκατ. μετοχών με ανώτατη τιμή τα 8 ευρώ. Δηλαδή, η εταιρεία συνεχίζει να στέλνει το μήνυμα: “εμπιστευόμαστε το χαρτί μας, αγοράζουμε πίσω, ενισχύουμε τον μέτοχο”.

Η αγορά το διάβασε σωστά: χθες ο τίτλος κινήθηκε ανοδικά με υψηλό όγκο. Όταν η εταιρεία δίνει το καλό παράδειγμα, ο επενδυτής ακολουθεί. Και κάπως έτσι, οι μετοχές που μένουν στα χέρια του αποκτούν περισσότερη αξία, χωρίς να χρειαστεί να ξαναπατήσει ούτε στο κατάστημα της ΙΚΕΑ.

👉 Στο χρηματιστήριο, τέτοιες λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Στο τέλος, οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους.

🏢 ⚙️ Αλουμύλ: Πέντε στα πέντε με ισχυρό σήμα

Η μετοχή της Αλουμύλ συνεχίζει να κλέβει την παράσταση στο ταμπλό, σημειώνοντας πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις. Σε αυτό το διάστημα η τιμή της εκτοξεύτηκε από τα 4,83 ευρώ στα 5,78 ευρώ, μια άνοδος που αγγίζει το +20%.

Η αγορά διαβάζει δύο πράγματα:

Βελτίωση αποτελεσμάτων 2024 – η χρήση έδειξε σημαντική κερδοφορία και ισχυρά λειτουργικά μεγέθη.

Κλείσιμο μετώπου δανείων – τα «αγκάθια» με τα δάνεια που είχαν περάσει σε servicers ανήκουν στο παρελθόν, με την εταιρεία να αποκτά ξανά πρόσβαση σε ρευστότητα.

Το placement των βασικών μετόχων αποδείχθηκε κομβικό. Τα κεφάλαια που εισήλθαν χρησιμοποιήθηκαν για ενίσχυση της ρευστότητας, ενώ οι θεσμικοί που τοποθετήθηκαν απολαμβάνουν ήδη σημαντική υπεραξία.

👉 Η εικόνα αλλάζει: από εταιρεία που πάλευε με χρηματοδοτικά βάρη, σε εταιρεία που μπορεί να συζητά επενδύσεις και αναπτυξιακή στρατηγική. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στο αν η ανοδική τάση μπορεί να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά ή αν η αγορά απλώς «τιμολογεί» την επιστροφή της εταιρείας στην κανονικότητα.

🧮 Σαράντης (ΣΑΡ): Το μάθημα του «ακριβού χαρτιού»



Η αγορά δεν λέει ποτέ ψέματα· απλώς θέλει υπομονή για να τη διαβάσεις. Ο Σαράντης, μια από τις πιο «συστημικές» ιστορίες του ελληνικού ταμπλό, γράφει νέα υψηλά. Γιατί;

📌 Πρώτον, τα θεμελιώδη μιλάνε μόνα τους. EBIT στο α΄ τρίμηνο +8,7% (€14,8 εκ.), ρεκόρ πωλήσεων και κερδών το 2024, με το management να δείχνει πως ξέρει να πουλάει σαμπουάν και καλλυντικά όπως άλλοι πουλάνε… φάρμακα.

📌 Δεύτερον, η Γενική Συνέλευση ακύρωσε 3,15 εκατ. ίδιες μετοχές. Όταν μια εταιρεία περιορίζει τη διασπορά και μειώνει το μετοχικό κεφάλαιο, στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης. Οι λίγοι που μένουν με το «χαρτί» στα χέρια, το κρατούν πιο σφιχτά.

📌 Τρίτον, τεχνικά η μετοχή πέρασε με άνεση επίπεδα 52 εβδομάδων και δοκιμάζει νέα τοπικά υψηλά. Η τάση είναι ξεκάθαρα ανοδική και το momentum κάνει το παιχνίδι.

👉 Το μάθημα για τον μικροεπενδυτή είναι απλό: εκεί που τα θεμελιώδη κουμπώνουν με την τεχνική εικόνα και η διοίκηση κάνει «παιχνίδι» με επαναγορές, το ταμπλό αργά ή γρήγορα επιβραβεύει. Κι αν κάποιος περιμένει διόρθωση για να μπει, συχνά μένει να κοιτάζει τον δείκτη τιμών να απομακρύνεται.

⛏️💰✨Eldorado Gold (EGO): Νέα υψηλά με προσδοκίες

Η μετοχή δεν γράφει νέα υψηλά τυχαία. Στο Black Box της αγοράς, η ψυχολογία προηγείται πάντα των αριθμών. Όμως εδώ οι αριθμοί είναι εξίσου εκρηκτικοί με το συναίσθημα. Η εταιρεία βελτιώνει κερδοφορία, αυξάνει τα έσοδα κατά διψήφια ποσοστά και ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει τον μεγάλο καταλύτη: το έργο Skouries στην Ελλάδα, που θα προσφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια ταμειακών ροών και πρόσβαση σε χαλκό – το «πράσινο μέταλλο» της εποχής.

Στην περίπτωση της Eldorado, η συγκυρία ευνοεί: ο χρυσός παραμένει ασφαλές καταφύγιο σε έναν κόσμο γεμάτο πληθωριστικές πιέσεις, γεωπολιτικά ρήγματα και νομισματικές αμφιταλαντεύσεις. Οι θεσμικοί δεν αγοράζουν απλώς «ένα μεταλλείο», αλλά μια ιστορία επιτάχυνσης κερδοφορίας με χαμηλές αποτιμήσεις.

👉 Όταν μια μετοχή περνά σε νέα υψηλά, το παρελθόν παύει να έχει σημασία. Μπροστά της ανοίγεται λευκός χάρτης, όπου οι προσδοκίες γράφονται ξανά. Κι εδώ, η προσδοκία δεν είναι μόνο ο χρυσός, αλλά η στρατηγική θέση σε έναν κόσμο που διψά για μέταλλα και ασφάλεια.

🏦 💸 Οι Γερμανικές τράπεζες στο ταμείο…



Η Goldman Sachs, αφού άφησε πρώτα τη Deutsche Bank (+89% φέτος) και την Commerzbank (+119%) να κάνουν τον γύρο θριάμβου, αποφάσισε να τους χαλάσει το πάρτι. Μετά από τέτοια κούρσα, ο αμερικανικός οίκος έβγαλε το καρτελάκι «ουδέτερη» – γιατί, πολύ απλά, οι αποτιμήσεις έχουν φουσκώσει και τα περιθώρια για νέα υπεραπόδοση στενεύουν.

Στο ταμπλό της Φρανκφούρτης η Deutsche έχανε -2,9% και η Commerzbank -3,3%. Όταν βλέπεις τέτοια άνοδο σε παραδοσιακές τράπεζες μέσα σε λίγους μήνες, συνήθως σημαίνει ότι έχεις φτάσει κοντά στο ταμείο, όχι στην αρχή του ταξιδιού.

Η Goldman πάντως δεν χάνει την πίστη της στο ευρωπαϊκό banking. Αντί για τους «γερμανικούς δεινόσαυρους», προτιμά UBS, BNP, Santander και UniCredit. Με άλλα λόγια: κρατήστε τα χαρτομάντιλα για τη γερμανική τραπεζική ανάσταση και ψάξτε αλλού για ράλι.

👉 Όταν οι αποδόσεις γράφουν τριψήφια ποσοστά, οι έξυπνοι βγαίνουν – οι αφελείς μένουν για το after party.

🚨🚨 Deutsche Bank: «Ηρεμία πριν την καταιγίδα» στις διεθνείς αγορές



Η Deutsche Bank προειδοποιεί πως η φαινομενική ψυχραιμία των αγορών μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη ψευδαίσθηση. Σε ανάλυσή της εντοπίζει πέντε στρεβλώσεις που, αν επιμείνουν, απειλούν να προκαλέσουν βίαιες αναταράξεις:

1️⃣ Πληθωρισμός – σήματα vs. αποτιμήσεις

Οι δείκτες ISM υπηρεσιών «prices paid» εκτινάχθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, υπονοώντας πληθωρισμό >4%. Παρ’ όλα αυτά, τα μονοετή inflation swaps μένουν χαμηλότερα (3,44%), αγνοώντας δασμούς σε χαλκό, καναδικά προϊόντα και ημιαγωγούς.

2️⃣ Μακροπρόθεσμα yields «παγωμένα»

Το 30ετές Treasury παραμένει στο 4,94%, παρότι η Fed πιέζεται πολιτικά. Τα futures προεξοφλούν μειώσεις επιτοκίων για το 2026, σε αντίθεση με το risk profile.

3️⃣ Credit spreads & CDS σε ιστορικά χαμηλά

Οι αγορές χρέους υποτιμούν τις γεωπολιτικές εντάσεις και την επιβράδυνση της ανάπτυξης, σαν να επικρατεί «ανοσία» στον κίνδυνο.

4️⃣ Αγορά εργασίας με διπλό μήνυμα

Οι αναθεωρήσεις έδειξαν απώλεια θέσεων, όμως η ανεργία παραμένει σταθερή στο 4%–4,2%. Μια εικόνα επιβράδυνσης χωρίς ύφεση, που ενισχύει τη σύγχυση.

👉 Η Deutsche Bank μιλά για «ηρεμία πριν την καταιγίδα». Οι στρεβλώσεις αυτές, εάν «σπάσουν» ταυτόχρονα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ξαφνική και βίαιη διόρθωση.

📌 Autonomous: Οι ελληνικές τράπεζες μετά το ράλι του 2025

Η Autonomous Research «ξεσκόνισε» τις ελληνικές τράπεζες και βγάζει σαφές μήνυμα: το rerating έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό γίνει – άρα η περαιτέρω υπεραπόδοση θα είναι πιο επιλεκτική.

🔹 Εθνική Τράπεζα – Υποβάθμιση σε ουδέτερη, τιμή-στόχος €13,4. Παρά τη θεαματική πορεία, η αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου παραμένει ερωτηματικό.



🔹 Eurobank – Η μοναδική με «υπεραπόδοση». Τιμή-στόχος €3,8. Το διαφοροποιημένο μοντέλο (Κύπρος, διεθνής παρουσία) και η ισχυρή κεφαλαιακή θέση την καθιστούν την κορυφαία επιλογή του κλάδου.

🔹 Πειραιώς – Ουδέτερη, με τιμή-στόχο €7,3. Το μεγάλο στοίχημα παραμένει η επιτυχής ολοκλήρωση της συμφωνίας για την Εθνική Ασφαλιστική.

🔹 Alpha Bank – Παραμένει σε υποαπόδοση, τιμή-στόχος €2,8. Η συνεργασία με την UniCredit βελτιώνει το προφίλ, αλλά δεν πείθει ακόμα για re-rating.

Το report βλέπει:

📍Σταθεροποίηση καθαρών εσόδων από τόκους.

📍Ισχυρή πιστωτική επέκταση.

📍Ενισχυμένα κεφάλαια και ορατότητα σε μερίσματα.

👉 Συμπέρασμα: το «εύκολο χρήμα» έχει βγει, αλλά η Eurobank ξεχωρίζει ως η πιο ελκυστική επενδυτική επιλογή για τη συνέχεια.

⚡ 🔋 Η Ελλάδα μπαίνει στην εποχή του «cold ironing»



Ο ΔΕΔΔΗΕ δίνει το «πράσινο φως» για τα πρώτα έργα εξηλεκτρισμού λιμανιών, στο πλαίσιο της στρατηγικής για μείωση των εκπομπών και εκσυγχρονισμό της ναυτιλίας. Τα πρώτα μεγάλα projects αφορούν τον λιμένα Ηγουμενίτσας με 7 εκατ. ευρώ και τον λιμένα Ραφήνας με 6,49 εκατ. ευρώ, ενώ μικρότερο έργο 400.000 ευρώ προγραμματίζεται για την Κυλλήνη, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.

Η διαδικασία βασίζεται σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών του ΕΜΠ για μελέτες και καταγραφή θέσεων ηλεκτροδότησης σε όλα τα λιμάνια, ενώ κοινή ομάδα εργασίας των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ εξασφαλίζει συντονισμό και έγκαιρη ανάπτυξη υποδομών.

Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ συμμετέχει σε τέσσερα ευρωπαϊκά έργα (CEF) για την κατασκευή θέσεων cold ironing σε Ηγουμενίτσα, Ραφήνα, Πειραιά και Βόλο, ενώ έχει υποβληθεί πρόταση στο Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών για πλήρη ηλεκτροδότηση νησιωτικών λιμανιών. Η συνολική ισχύς που απαιτείται για όλα τα λιμάνια φτάνει τα 630 MVA, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κατασκευή νέων υποσταθμών υψηλής και μέσης τάσης, ειδικά για μεγάλα λιμάνια όπως Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ρόδος και Μύκονος. Το σχέδιο, όταν ολοκληρωθεί, θα φέρει την Ελλάδα σε θέση πρωτοπόρου στην πράσινη ναυτιλία.

⚡ RWE: Δυναμικό ντεμπούτο στην ελληνική αγορά ρεύματος

Η RWE, ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της Γερμανίας, μπαίνει επίσημα στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού της Ελλάδας με 20ετή άδεια προμήθειας 350 MW, που ισχύει έως το 2045. Η κίνηση εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ και σηματοδοτεί το πέρασμα της εταιρείας από τον ρόλο του παραγωγού/επενδυτή σε ΑΠΕ στη θέση του ολοκληρωμένου προμηθευτή.

🔹 Τι σημαίνει πρακτικά:

📍Η RWE θα αγοράζει ενέργεια από το Χρηματιστήριο Ενέργειας και θα την διαθέτει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

📍Δεν αφορά παραγωγή νέας ισχύος, αλλά εμπορική δραστηριότητα στη λιανική αγορά.

📍Η παρουσία της αναμένεται να αυξήσει τον ανταγωνισμό, πιέζοντας τιμές και εμπλουτίζοντας τα διαθέσιμα προϊόντα ρεύματος.

🔹 Οι όροι της ΡΑΑΕΥ:

Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο και πλήρης διαφάνεια απέναντι στους πελάτες.



📍Διατήρηση ισχυρής χρηματοοικονομικής φερεγγυότητας.

📍Δυνατότητα ανάκλησης της άδειας αν παραβιαστούν οι όροι.

🔹 Η στρατηγική διάσταση:

Η RWE ήδη «τρέχει» σημαντικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα μέσω κοινοπραξιών. Με τη νέα άδεια, αποκτά κάθετο ρόλο από την παραγωγή έως την κατανάλωση, ενισχύοντας την παρουσία της και αναβαθμίζοντας την ανταγωνιστικότητα της αγοράς.

Για την ελληνική αγορά αυτό σημαίνει:

📍Ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

📍Πίεση προς τους εγχώριους παρόχους (ΔΕΗ, Mytilineos, ΗΡΩΝ, Elpedison κ.ά.).

Είσοδος διεθνούς know-how στο energy trading.

🚗 🚗 Σχέδιο άρσης δασμών από ΕΕ – Οι Γερμανοί αυτοκινητοβιομήχανοι κερδισμένοι



Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να ρίξει στο τραπέζι μια πρόταση που θα αλλάξει τους όρους του εμπορίου με τις ΗΠΑ: πλήρη κατάργηση δασμών σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα.

🎯 Στόχος; Να μειωθούν οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, οι οποίοι φτάνουν σήμερα το εξωφρενικό 27,5%. Η πρόταση προβλέπει μείωση στο 15% σχεδόν για όλα τα προϊόντα, ενώ για τα αυτοκίνητα η εφαρμογή θα έρθει μόνο μετά την επίσημη κατάθεση του ευρωπαϊκού σχεδίου. Αν η πρόταση κατατεθεί μέσα στον μήνα, η μείωση θα ισχύσει αναδρομικά από 1η Αυγούστου.

🦉 Γλυκαντικά για Ουάσινγκτον: Προτιμησιακοί δασμοί και σε συγκεκριμένα αλιευτικά και αγροτικά προϊόντα.

Γιατί τώρα;

Η κίνηση θεωρείται «δώρο» στις ΗΠΑ, αλλά η Κομισιόν – με μπροστάρισσα την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – τη βλέπει ως αναγκαία κίνηση άμυνας για να προστατευθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία από τα καπρίτσια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί νέους δασμούς σε όσες χώρες φορολογούν τις Big Tech.



Σημασία για Γερμανία: Μόνο το 2024, οι εξαγωγές οχημάτων και ανταλλακτικών στις ΗΠΑ έφτασαν τα 34,9 δισ. δολάρια. Το Βερολίνο ασκεί έντονες πιέσεις για γρήγορη συμφωνία, ενώ η Κομισιόν σκέφτεται να παρακάμψει ακόμα και την τυπική εκτίμηση επιπτώσεων για να επισπεύσει.

👉 Συμπέρασμα: Πρόκειται για μια τακτική «υποχώρηση» της Ευρώπης, με στόχο να σώσει τον πυρήνα της οικονομικής της ισχύος – την αυτοκινητοβιομηχανία – σε μια εποχή που οι εμπορικοί πόλεμοι με την Ουάσινγκτον γίνονται καθημερινότητα.

