H μοναδική ανάπτυξη της ΤΕΝΕΡΓ, το κενό αέρος στην Epsilon Net, οι προοπτικές της Viohalco και το growth του ΟΤΕ

Θετικά χαρακτηρίζει η αγορά τα αποτελέσματα εξαμήνου της Viohalco. Και αυτό γιατί διατηρεί σταθερά αναπτυξιακό βήμα, παρά τη συρρίκνωση των μεγεθών. Η οποία οφείλεται, όπως και πολλών ομίλων, στις διεθνείς αγορές. Η τιμή των μετάλλων πέφτει στα χρηματιστήρια, ενώ την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός «χτυπά» τις κατασκευές και η ζήτηση για αλουμίνιο υποχωρεί. Το αυξημένο, δε, κόστος χρήματος, εξαιτίας της πολιτικής αύξησης των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, πιέζει τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών.

Αν ληφθούν υπόψη τα παραπάνω, εύκολα κανείς αντιλαμβάνεται ότι όταν ο κύκλος εργασιών είναι 3,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο και τα EBITDA 269 εκατ. ευρώ, τότε οι προοπτικές για την εταιρεία είναι θετικές, όπως και το αποτύπωμά της στο πρώτο εξάμηνο. Οι προοπτικές για τα καλώδια είναι εξαιρετικές και μέσω του διετούς επενδυτικού προγράμματος της Hellenic Cables η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ως βασικού παράγοντα για την πράσινη ενέργεια. Διαθέτει ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο, ενώ οι συζητήσεις για τη συνεργασία με την Orsted για την κατασκευή εργοστασίου υποβρυχίων inter array καλωδίων στο Maryland των ΗΠΑ συνεχίζονται.

Περνώντας στους σωλήνες χάλυβα, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του ομίλου. Η αύξηση στο κεφάλαιο κίνησης που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αναμένεται να αντιστραφεί λόγω των ισχυρών μελλοντικών λειτουργικών επιδόσεων, που αναμένεται να ομαλοποιήσουν και τα επίπεδα μόχλευσης.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναμένει ότι η αγορά των αεριών καυσίμων θα συνεχίσει τη δυναμική του ανάπτυξη, ως ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της ενεργειακής μετάβασης. Η βελτίωση των συνθηκών αγοράς στον κλάδο συμβάλει και στην ενίσχυση του ανεκτέλεστου υπολοίπου παραγγελιών, τροφοδοτώντας θετικές προοπτικές για το επόμενο έτος.

Πάντως, υπάρχει ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν όλες οι βιομηχανίες. Το κόστος ενέργειας επηρεάζει τη δραστηριότητα πολλών εταιρειών, οι οποίες βρίσκουν πιο ανταγωνιστικές τιμές σε άλλες αγορές. Ίσως έχει έρθει η ώρα να υιοθετηθούν περαιτέρω ανταγωνιστικά τιμολόγια προκειμένου να στηριχτεί η ελληνική βιομηχανία.

Στα 1.225 MW ανήλθε η εγκατεστημένη ισχύς της Τέρνα Ενεργειακή στο τέλος του Σεπτεμβρίου από 905 ΜW που ήταν στο τέλος του 2022 μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο έργο του Καφηρέα κατά το τέλος του τρίτου τρίμηνου. Σημειώνεται ότι έως το τέλος του Ιουνίου είχε συνδεθεί το 59% των ανεμογεννητριών (204,4 MW) με τη συνολική συνδεδεμένη ισχύ να ανέρχεται σε 1.095,7 MW. Το έργο του Καφηρέα συνολικής ισχύος 330 MW, αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο σύμπλεγμα αιολικών πάρκων του χαρτοφυλακίου της Τέρνα Ενεργειακή, αλλά και της χώρας, με τη συνολική επένδυση να ανέρχεται στα 550 εκατ. ευρώ. Το πρώτο εξάμηνο του 2023 χαρακτηρίστηκε, ωστόσο, από αδύναμες ανεμολογικές συνθήκες έναντι μιας πολύ ισχυρής απόδοσης της αντίστοιχης περιόδου του 2022.

Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής φόρτισης του συνολικού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 27,6% έναντι 32,0% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022, με συνέπεια τη μείωση της παραγωγής κατά 9,7%, καθώς η νέα εγκατεστημένη ισχύς είχε οριακή μόνο συνεισφορά κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου. Τα συνολικά έσοδα του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 145,7 εκατ. ευρώ έναντι 155,9 εκατ. ευρώ το 2022, σε συνέχεια της χαμηλότερης παραγωγής ΑΠΕ. Στον αντίποδα, θετική συνεισφορά είχε η σταδιακή αύξηση των εσόδων από τη διαχείριση απορριμμάτων σε συνέχεια της έναρξης λειτουργίας του έργου στην Πελοπόννησο.

Σε επίπεδο κερδοφορίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) για το α’ Εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 74,7 εκατ. ευρώ έναντι 93,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ως συνέπεια των χαμηλότερων εσόδων από πωλήσεις ενέργειας λόγω των προαναφερθέντων χαμηλών ανεμολογικών συνθηκών. Σημειώνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κατά το α’ Εξάμηνο του 2022 είχε διαμορφωθεί σε 80,4 εκατ. επιβαρυνόμενη με πρόβλεψη (μη-ταμειακή) 13,1 εκατ. ευρώ σχετιζόμενη με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 29,8 εκατ. ευρώ έναντι 44,0 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, επηρεασμένα, επίσης, από αυξημένες αποσβέσεις λόγω των νέων έργων.

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν τα αποτελέσματα εξαμήνου της Lavipharm με το EBITDA να εκτοξεύεται στα 6,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 64% περίπου, ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν 40% και στα 29,5 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη είναι και αυτά βελτιωμένα, αλλά οι υψηλές αποσβέσεις από το Catapresan, το νέο διαδερμικό που απέκτησε, επηρέασαν. Ο όμιλος αποπλήρωσε δάνεια και αναχρηματοδότησε βραχυπρόθεσμο μέρος του δανεισμού, μία εξέλιξη που οφείλεται φυσικά στην πετυχημένη αύξηση κεφαλαίου και στο γεγονός ότι πλέον η εταιρεία έχει ισχυρότερο ισολογισμό και μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα τους όρους.

Αίσθηση προκάλεσε η χθεσινή πτώση της μετοχής της Epsilon Net, καθώς από το ξεκίνημα της συνεδρίασης και μέχρι και το κλείσιμο είχε μεγάλους πωλητές που την πήγαν ακόμη και μέχρι το -30%. Μάλιστα με δεδομένη τη διασπορά της μετοχής και τις μέσες ημερήσιες συναλλαγές θα έλεγε κανείς ότι ο όγκος των 602 χιλ. τεμαχίων ήταν τεράστιος. Ουσιαστικά, μετά από επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η εταιρεία επαναξιολόγησε τις λογιστικές καταστάσεις της και αποτίμησε στην εύλογη αξία την επίπτωση από το stock option plan, από τις μετοχές δηλαδή που έδωσε στα στελέχη της.

Η επίδραση για όλο το 2022 είναι 5,7 εκατ. ευρώ. Έτσι, τα κέρδη προ φόρων για τον όμιλο είναι 15,7 εκατ. ευρώ και όχι 21,4 εκατ. ευρώ που είχε δημοσιεύσει. Παράλληλα, θα υπάρξει επίδραση και στα αποτελέσματα του 2023 αλλά και του 2024 κατά 1,9 εκατ. ευρώ και 387 χιλ. ευρώ όπως ενημέρωσε με νεότερη ανακοίνωση. Πιθανότατα, αυτή η εξέλιξη και η επαναδημοσίευση των αποτελεσμάτων κλόνισε την εμπιστοσύνη κάποιων επενδυτών οι οποίοι έσπευσαν να ρευστοποιήσουν, βίαια ομολογουμένως, τις μετοχές τους. Η μετοχή τελικά έκλεισε με απώλειες 15,78%.

Στο χθεσινό Black Box γράφαμε για τον ΟΤΕ και τη σύγκριση με τις τηλεπικοινωνίες στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και σημειώναμε τα πλεονεκτήματα που έχει. Βγήκε λίγο αργότερα η Optima Bank με ανάλυσή της να πει και αυτή πιο επαγγελματικά και πιο αναλυτικά. Λόγω αποτίμησης ξεκινάει την κάλυψη ξανά με σύσταση «αγοράς» και τιμή στόχο τα 15 ευρώ, δηλαδή 13% περίπου από τα τρέχοντα επίπεδα.

Προφανώς και θα μπορούσε να δώσει και υψηλότερη τιμή, αν και οι ομοειδείς είχαν άλλη αποτίμηση. Η χρηματιστηριακή αναλύει τη μετοχή του Οργανισμού με 13 ομοειδείς και βρίσκει πως ο δείκτης EV/EBITDA είναι κατά μέσο όρο 6,6 φορές για το 2023 με τον ΟΤΕ να είναι στις 4,6 φορές, δηλαδή σε discount 30%. Είναι όμως και σε premium 8%, αν γίνει ανάλογη σύγκριση σε όρους P/E. Έτσι δίνει τιμή στα 15 ευρώ που αντιστοιχεί σε δείκτη EV/EBITDA 5 φορές και σε ένα discount 21% έναντι των ομοειδών της Ευρώπης.

«Δυνατό» μπάσιμο στο real estate πραγματοποιεί το family office της Μαριάννας Λάτση με την απόκτηση του 4,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates, του ομίλου Φουρλή, εναντι 8 εκατ.ευρώ.

Η επιλογή αυτή έγινε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αφενός διότι επίκειται η εισαγωγή των μετοχών της Trade Estates στο Χρηματιστήριο, η οποία διαθέτει ισχυρούς βασικούς μετόχους και αφετέρου διότι η εταιρεία εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί περαιτέρω και να γράψει υπεραξίες, καθώς στόχος της διοίκησης είναι το portfolio της μέχρι το 2027 να φθάσει στα 700 εκατ.ευρώ και σε επιφάνεια τα 500.000 τετραγωνικά μέτρα, έναντι 12 ακινήτων μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 291.557 τετραγωνικών μέτρων, με συνολική αξία 329 εκατ.ευρώ. που είχε στο τέλος του α΄εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

Η επένδυση στην Trade Estates αποτελεί συνέχεια άλλων επενδύσεων του Latsco Family Office στον ευρύτερο τομέα των ακινήτων και βασίζεται στην αναγνώριση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των ακινήτων και των συμβάσεων της εταιρείας. Είναι, δε, στρατηγικής σημασίας τόσο λόγω της εκτενούς εμπειρίας του Latsco Family Office στην αγορά ακινήτων στη χώρα μας και διεθνώς, όσο και ενόψει της επικείμενης δημόσιας προσφοράς της Trade Estates και της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Θα υπερβεί τα 500 εκατ.ευρώ ο κύκλος εργασιών της Public για τη χρήση, ενώ τα EBITDA θα υπερβούν τα 15 εκατ.ευρώ, αποτέλεσμα της θετικής ανταπόκρισης των καταναλωτών στο brand, αλλά και λόγω της ηγετικής θέσης που κατέχει στο «omni retail» και ειδικότερα στις online πωλήσεις που συμμετέχουν πάνω από 25% στον ετήσιο τζίρο.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Public Group για το 2022 σημείωσε αύξηση 10%, στα 481 εκατ.ευρώ σε σχέση με τα 436 εκατ. ευρώ του 2021. Ακόμη, το Public Group σημείωσε αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας κατά +30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που άγγιξε τα 4,6 εκατ. ευρώ.

Με περισσότερα από 60 φυσικά καταστήματα και πάνω από 70 εκατ. διαδικτυακές επισκέψεις ετησίως τα καταστήματα Public προσφέρουν ένα ευρύ πεδίο προϊοντικών κατηγοριών και υπηρεσιών.

Ακόμη, ο επενδυτικός βραχίονας Public Capital Partners έχει επενδύσει πάνω από 30 εκατ. σε εταιρείες στον τομέα των logistics και του last mile (Box Now, Svuum), Fintech (Klarna, αποκλειστική συνεργασία με Revolut), των After Sales (iRepair, Douleutaras) αλλά και του Digital Entertainment (Bookvoice.gr). Ταυτόχρονα, είναι ήδη σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για επιπλέον επενδύσεις σε τεχνολογία και σε τομείς που συμπληρώνουν και αναβαθμίζουν τις προτάσεις της Public στους καταναλωτές.

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε προσιτές τιμές οδήγησε τη Nova, μέλος της United Group στο να καταγράψει ισχυρή αύξηση των συνδρομητών μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023.

Η Nova προχωρά, ακόμη, με το επενδυτικό σχέδιο των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξάνοντας την πελατειακή της βάση, αναβαθμίζοντας τις υποδομές 5G, επεκτείνοντας το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικής ίνας για το σπίτι και εμπλουτίζοντας το περιεχόμενό της, ενώ συνεχίζει με το επενδυτικό της πλάνο να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Η Nova, από το προαναφερόμενο ποσό των 2 δισ. ευρώ, το οποίο έχει δεσμευτεί να επενδύσει, έχει ήδη ως σήμερα, προχωρήσει σε επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ .

Οι επιδόσεις της Nova κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 όπου κατέγραψε ρεκόρ νέων πελατών στην κινητή τηλεφωνία και στις υπηρεσίες τηλεόρασης αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την εταιρεία.

Τα κέρδη ανά μετοχή των ελληνικών εισηγμένων αναμένεται να αυξηθούν γύρω στο 22% φέτος, ποσοστό που παραμένει υψηλό σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τις ΗΠΑ, τις ανεπτυγμένες, αλλά και τις αναδυόμενες αγορές, εκτιμά σε έκθεσή της η Citigroup. H αμερικανική επενδυτική τράπεζα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα δήλωσε θετική για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, υπογραμμίζοντας οτι η διόρθωση που έχουν υποστεί δεν δικαιολογείται και οτι αποτελούν επενδυτική ευκαιρία.

Όσον αφορά στη μερισματική απόδοση των ελληνικών μετοχών, εκτιμάται γύρω στο 4,4%, πάνω από το μέσο όρο στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ που βρίσκεται στο 3,6% και 1,5% αντίστοιχα. Για τα ελληνικά 10ετη ομόλογα, η Citigroup παραμένει επίσης θετική, αναμένοντας βελτίωση στα spreads ενόψει των αναβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης, εξέλιξη που θα οδηγήσει στην ένταξή τους σε διεθνείς δείκτες ομολόγων. Σε σύγκριση με τα πορτογαλικά, το spread των ελληνικών ομολόγων παραμένει σχεδόν αμετάβλητο από το επίπεδο όπου βρίσκοταν πριν από τις εκλογές και η Citigroup συστήνει θέσεις «long» στην Ελλάδα έναντι της Πορτογαλίας.

Περίπου έναν χρόνο μετά την ψήφιση του Chips Act από το αμερικανικό κονγκρέσο, προχθές Τετάρτη είχαμε την πρώτη σημαντική ανακοίνωση του υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ σχετικά με τη διανομή κονδυλίων με σκοπό την ανάπτυξη του τομέα των μικροεπεξεργαστών της χώρας. Από τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι το συνολικό ύψος των κονδυλίων που θα διαχειριστεί το αμερικανικό δημόσιο στα πλαίσια του Chips Act, το Πεντάγωνο έχει αναλάβει να διαθέσει 2 δισεκατομμύρια μέσα σε μία πενταετία στα πλαίσια του προγράμματος Microelectronics Commons Program.

Σύμφωνα με την προχθεσινή ανακοίνωση, 238 εκατομμύρια δολάρια θα μοιραστούν σε πάνω από επιστημονικά εργαστήρια ανά τη χώρα, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό που διενήργησε το υπουργείο. Τα επιχορηγούμενα εργαστήρια είναι στις πολιτείες της Μασαχουσέτης, της Ιντιάνα, της Βόρειας Καρολίνας, της Αριζόνα, του Οχάιο, της Νέας Υόρκης και της Καλιφόρνιας. Όπως δήλωσαν η αναπληρώτρια υπουργός Αμύνης, Καθλίν Χικς, και αξιωματούχοι του υπουργείου, ο σκοπός αυτών των επιχορηγήσεων είναι η γρήγορη προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα των μικροεπεξεργαστών μέσα στις ΗΠΑ, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της αμερικανικής βιομηχανίας και κατ’ επέκταση την δημιουργία πιο ασφαλών εφοδιαστικών αλυσίδων στον κλάδο.

Η πεποίθηση του υπουργείου είναι πως η δουλειά που θα γίνει από τα επιχορηγούμενα εργαστήρια θα ωφελήσει το υπουργείο Αμύνης και την βιομηχανική του βάση, ενώ σχεδόν βέβαιο πως από την έρευνα που θα γίνει θα προκύψουν και αρκετές αμιγώς εμπορικές εφαρμογές. Το πρόγραμμα Microelectronics Commons έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να φέρει αποτελέσματα πιο γρήγορα από αυτά που έρχονται από τις συνηθισμένες ερευνητικές προσπάθειες του υπουργείου.

Ο αρμόδιος τμηματάρχης δήλωσε μάλιστα πως αναμένει πως η παραγωγή μικροεπεξεργαστών μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει πολύ πριν περάσουν τα πέντε χρόνια που είναι η προγραμματισμένη διάρκειά του. Οι τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος Microelectronics Commons είναι αρκετοί και έχουν βέβαια άμεση σχέση με τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Πρόκειται για τις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών 5G και 6G, τους κβαντικούς υπολογιστές, τον ηλεκτρομαγνητικό πόλεμο, to secure edge computing (η ασφαλής μετάδοση δεδομένων από και προς τους υπολογιστές που αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου δικτύου), τις εμπορικές εφαρμογές τεχνολογίας «leap ahead» (σε αυτές περιλαμβάνονται η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, η βιοτεχνολογία, τα συστήματα αυτονομίας κ.α.) και τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Είναι φανερό πως μέσω του προϋπολογισμού του Chips Act, το υπουργείο Αμύνης των ΗΠΑ προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο εργαστήριο υψηλής τεχνολογίας που θα απλώνεται σε όλη τη χώρα. Γνωρίζοντας τη μεγάλη επιτυχία παρόμοιων προσπαθειών σε χώρες όπως το Ισραήλ δεν αποκλείουμε καθόλου την πιθανότητα να δούμε σύντομα θετικά, ίσως και θεαματικά αποτελέσματα για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Αν αυτά τα αποτελέσματα θα έρθουν πιο γρήγορα από αυτά των εργαστηρίων των διαφόρων γεωπολιτικών ανταγωνιστών τους είναι βέβαια ένα άλλο ζήτημα. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως η επένδυση στα ερευνητικά κέντρα θα ωφελήσει με κάποιον τρόπο την χώρα. Αν όχι στρατιωτικά, σίγουρα εμπορικά.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.