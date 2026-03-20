Value for Money εις διπλούν…

Με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια λέει το γνωστό ρητό και στην περίπτωση της πρόσφατης παρουσίασης των δύο νέων υβριδικών SUV μιας από τις πιο δυναμικά ανερχόμενες κινεζικές εταιρίες αυτό έχει απόλυτη εφαρμογή: Δύο μοντέλα με κοινό παρονομαστή την υψηλή απόδοση, την χαμηλή κατανάλωση και μια ποιότητα-έκπληξη προσφέρονται σε τιμές ασυναγώνιστες.

Έχουμε λοιπόν να κάνουμε από τη μια με το πλήρως υβριδικό (αυτοφορτιζόμενο) Omoda 5 SHS-H (224 ίπποι, 24.900 €) που με μήκος 4.400 mm, πλάτος: 1.830 mm και ύψος: 1.588 mm, κατατάσσεται στην κατηγορία των C-SUV και, από την άλλη, με το plug in hybrid (επαναφορτιζόμενο/εξωτερικής φόρτισης) Omoda 9 SHS-P (537 ίπποι / 46.900 €), το οποίο με μήκος 4.775 mm, πλάτος: 1.920 mm και ύψος 1.671 mm ανήκει στα λεγόμενα D-SUV.

Τα δύο αυτά μοντέλα είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά (και να οδηγήσουμε το Omoda 5) στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής παρουσίασής τους στην Αθήνα. Πρόκειται για δύο μοντέλα εντυπωσιακών προδιαγραφών για τα οποία τα στελέχη της εταιρείας διεκδικούν τον χαρακτηρισμό “premium” – και άσχετα με το αν και κατά πόσο θα δεχτούμε να τα κατατάξουμε τόσο ψηλά, το βέβαιο είναι ότι έχουμε να κάνουμε με οχήματα που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα κατασκευής, πλούσιο εξοπλισμό και χαρακτηριστικά τέτοια που μας επιτρέπουν να μιλήσουμε για πολύ υψηλό value for money.

OMODA 5 SHS-H

Το OMODA 5 SHS-H αξιοποιεί την τεχνολογία Super Hybrid System (SHS) σε πλήρως υβριδική διάταξη (HEV), χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Το υβριδικό σύνολο βασίζεται σε έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi, ο οποίος συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία χωρητικότητας 1,8 kWh. Η διαχείριση της ισχύος πραγματοποιείται μέσω υβριδικού κιβωτίου DHT, με τη συνδυαστική απόδοση να φτάνει τους 224 ίππους. Οι επιδόσεις τοποθετούν το μοντέλο σε ανταγωνιστική θέση, με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 175 km/h.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ενεργειακή απόδοση, με θερμική απόδοση που αγγίζει το 44,5%, ενώ η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 5,3 l/100 km. Η συνολική αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 χιλιόμετρα, με το σύστημα να εναλλάσσει αυτόματα τη λειτουργία μεταξύ ηλεκτρικής και υβριδικής κίνησης, διατηρώντας χαμηλή κατανάλωση, ειδικά σε αστικό περιβάλλον.

Στον τομέα της ασφάλειας, το μοντέλο έχει αξιολογηθεί με πέντε αστέρια από τον Euro NCAP και διαθέτει έως 20 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Adaptive Cruise Control, το Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης και η παρακολούθηση τυφλών σημείων, ενώ η παρουσία επτά αερόσακων και η ενισχυμένη δομή αμαξώματος ενισχύουν την παθητική ασφάλεια.

Παράλληλα, η ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων συν-οδήγησης, όπως το Bosch MPC3 EVO, και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του οχήματος σε διαφορετικές συνθήκες. Στο εσωτερικό, η ψηφιακή διάταξη με διπλή οθόνη και η εργονομική σχεδίαση υποστηρίζουν τον καθημερινό χαρακτήρα του μοντέλου.

OMODA 9 SHS-P AWD

Αποτελεί τη ναυαρχίδα της OMODA & JAECOO στην κατηγορία των D-SUV, υιοθετώντας μια plug-in hybrid αρχιτεκτονική που βασίζεται στο εξελιγμένο Super Hybrid System (SHS). Το σύστημα συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi με τρεις ηλεκτροκινητήρες και κιβώτιο τριών σχέσεων, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα σύνθετο σύνολο με σαφή προσανατολισμό στην απόδοση και την αποδοτικότητα.

Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 537 ίππους και τα 650 Nm ροπής, με το σύστημα τετρακίνησης i-AWD να κατανέμει δυναμικά τη ροπή μεταξύ των αξόνων, ανάλογα με τις συνθήκες πρόσφυσης. Η θερμική απόδοση αγγίζει το 44,5%, ενώ η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 1.100 χιλιόμετρα. Η κατανάλωση διαμορφώνεται στα 1,7 l/100 km, ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φορτίου της μπαταρίας, υποδεικνύοντας την αποδοτικότητα του συστήματος.

Σχεδιαστικά, το μοντέλο υιοθετεί μια coupe-crossover προσέγγιση, με έντονα δυναμικές γραμμές και Matrix LED φωτισμό. Η αεροδυναμική απόδοση (Cd 0,308) και το μακρύ μεταξόνιο συμβάλλουν τόσο στη σταθερότητα όσο και στην αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων. Στο εσωτερικό, κυριαρχεί η κυρτή διπλή οθόνη 24,6 ιντσών, σε συνδυασμό με επεξεργαστή υψηλής απόδοσης και εκτεταμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας.

Η άνεση ενισχύεται από την ηλεκτρομαγνητική ανάρτηση CDC, καθώς και από καθίσματα με λειτουργία μασάζ και εξελιγμένα συστήματα περιορισμού θορύβου και κραδασμών. Η μπαταρία τεχνολογίας M3P της CATL υποστηρίζει ταχεία φόρτιση (30-80% σε περίπου 20 λεπτά) και ενσωματώνει προηγμένα συστήματα διαχείρισης και προστασίας.

Στον τομέα της ασφάλειας, το OMODA 9 έχει αξιολογηθεί με πέντε αστέρια από τον Euro NCAP και εξοπλίζεται με 18 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, καλύπτοντας τόσο την πρόληψη όσο και την ενεργή υποστήριξη του οδηγού σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών.

Δύο προτάσεις που δεν αγνοείς εύκολα…

Σημειώστε ότι οι προδιαγραφές κρύβουν μια υβριδική τεχνολογία που δουλεύει προσφέροντας υψηλή απόδοση: το διαπιστώσαμε αυτό στην περίπτωση του Omoda 5, καθώς ξεκινήσαμε το test-drive με μέση κατανάλωση 5,6 lit./100 km και επιστρέψαμε με 5,4 lit./100 km. Κατά τη διάρκεια της ίδιας δοκιμαστικής οδήγησης διαπιστώσαμε επίσης ότι ακόμα και στην περίπτωση του πιο προσιτού μοντέλου έχουμε να κάνουμε με πραγματικά υψηλή ποιότητα κύλισης. Ενώ οι όποιες αμφιβολίες σχετικά με το «δέσιμο» και την ανθεκτικότητα των εν λόγω οχημάτων αίρονται αφενός από τα 5 αστέρια στις αξιολογήσεις ασφαλείας του Euro NCAP και, αφετέρου, από την εγγύηση που καλύπτει τα δύο νέα μοντέλα: 7 χρόνια εγγύηση (και οδική βοήθεια) για το όχημα και 8 χρόνια για την μπαταρία.

Είναι τέλος σημαντικό να επισημάνουμε ότι παρά το γεγονός ότι η εταιρεία είναι σχετικώς νεοφερμένη, μέχρι το τέλος 2026 η εταιρεία θα καλύπτει την ελληνική επικράτεια με επιπλέον 20 κάθετες μονάδες (που θα έρθουν να προστεθούν στις 9 που διέθετε από το 2025). Η μία από αυτές θα εμφανιστεί στην Αθήνα, στο γνωστό «δακτυλίδι» στο Μαρούσι. Επιπλέον η αντιπροσωπεία έχει εξασφαλίσει 100% επάρκεια ανταλλακτικών.

Σημειώστε ότι τα νέα της OMODA | JAECOO δεν περιορίζονται μόνο στα δύο μοντέλα στα οποία αναφερθήκαμε, καθώς τα αναμενόμενα για το 2026 λανσαρίσματα περιλαμβάνουν ένα πλήθος από ενδιαφέροντα SUV: τα πλήρως υβριδικά Jaecoo 5 SHS-H και 7 SHS-H, το Omoda 4 SHS-H, καθώς επίσης και τα plug in hybrid Jaecoo 8 SHS-P και Omoda 7 SHS-P.