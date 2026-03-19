Πρέπει να ετοιμαζόμαστε για ταξί χωρίς οδηγό;

Η Nissan, η Wayve και η Uber υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη ρομποταξί και σηματοδοτώντας ένα νέο βήμα στο μέλλον της αυτόνομης κινητικότητας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι τρεις εταιρείες θα ξεκινήσουν προετοιμασίες για την πιλοτική λειτουργία της υπηρεσίας στο Τόκιο έως τα τέλη του 2026. Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, παρουσιάζεται για πρώτη φορά το πρωτότυπο ρομποταξί βασισμένο στο Nissan LEAF.

Στην αρχική φάση λειτουργίας, θα αξιοποιηθεί το Nissan LEAF, εξοπλισμένο με το σύστημα αυτόνομης οδήγησης Wayve AI Driver, ενώ η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στους επιβάτες μέσω της πλατφόρμας της Uber.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί την πρώτη συνεργασία της Uber στον τομέα της αυτόνομης κινητικότητας στην Ιαπωνία και ταυτόχρονα το επόμενο βήμα στο παγκόσμιο πλάνο της Wayve και της Uber για τα ρομποταξί, που προβλέπει την επέκταση της υπηρεσίας σε περισσότερες από δέκα πόλεις διεθνώς. Στοχεύει δε στην ανάπτυξη μιας προηγμένης, ασφαλούς και αξιόπιστης υπηρεσίας ρομποταξί στο Τόκιο, μια πόλη με ιδιαίτερα πυκνή κυκλοφορία και πολύπλοκο οδικό δίκτυο.

Κατά την αρχική φάση, τα οχήματα θα κινούνται με την παρουσία εκπαιδευμένου χειριστή ασφαλείας, δίνοντας στους επιβάτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν την εμπειρία των ρομποταξί στο πλαίσιο των καθημερινών τους μετακινήσεων.

Το σύστημα Wayve AI Driver έχει σχεδιαστεί ώστε να μαθαίνει από δεδομένα πραγματικών συνθηκών οδήγησης και να προσαρμόζεται σε νέους δρόμους και πόλεις χωρίς τη χρήση χαρτών υψηλής ανάλυσης. Αυτό επιτρέπει ταχύτερη επέκταση σε διεθνείς αγορές και διευκολύνει την ανάπτυξη της υπηρεσίας ρομποταξί σε δυναμικά αστικά περιβάλλοντα, όπως το Τόκιο.

Ο Alex Kendall, Cofounder & CEO της Wayve, δήλωσε: «Το Τόκιο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά μας να φέρουμε την αυτόνομη κινητικότητα σε μία από τις πιο εξελιγμένες αγορές παγκοσμίως. Δοκιμάζουμε την τεχνολογία μας στην Ιαπωνία από τις αρχές του 2025, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στις ιδιαίτερες οδικές συνθήκες της. Η συνεργασία με τη Nissan και την Uber για την πιλοτική ανάπτυξη ρομποταξί μας επιτρέπει να εισάγουμε αυτή την τεχνολογία με ασφάλεια, ενώ συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και να επεκτεινόμαστε.»

Ο Ivan Espinosa, President and CEO της Nissan Motor Co., Ltd., δήλωσε: «Η Nissan είναι υπερήφανη που συμμετέχει σε αυτό το νέο κεφάλαιο καινοτομίας. Η συνεργασία μας με τη Wayve για την ενσωμάτωση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης σε όλη τη γκάμα των οχημάτων μας έχει δημιουργήσει ισχυρές βάσεις και είμαστε ενθουσιασμένοι που προχωράμε με την πιλοτική ανάπτυξη ρομποταξί στο Τόκιο, συνδυάζοντας την τεχνολογία της Wayve, το δίκτυο της Uber και τα οχήματα της Nissan. Το όραμα της Nissan είναι να φέρνει την έξυπνη κινητικότητα στην καθημερινή ζωή και η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δείχνει πώς η φιλοδοξία αυτή γίνεται πράξη.»

Ο Dara Khosrowshahi, CEO της Uber, δήλωσε: «Η αυτόνομη κινητικότητα γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό μέρος της πλατφόρμας της Uber. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με τη Wayve και συνεργαζόμαστε με τη Nissan για να φέρουμε υπηρεσίες ρομποταξί στο Τόκιο. Μετά την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας στο Λονδίνο, ανυπομονούμε να εισάγουμε την υπηρεσία και στο Τόκιο, προσφέροντας νέους και σύγχρονους τρόπους μετακίνησης. Παράλληλα, αυτή η πρωτοβουλία επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στην Ιαπωνία, μια σημαντική αγορά όπου η καινοτομία μπορεί να στηρίξει το μέλλον των αστικών μετακινήσεων. Στόχος μας είναι να δώσουμε στους χρήστες περισσότερους τρόπους μετακίνησης, εύκολα μέσα από την εφαρμογή Uber.»

Η Uber σκοπεύει να λανσάρει την υπηρεσία μέσω αδειοδοτημένου συνεργάτη ταξί στην Ιαπωνία, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ενώ βρίσκεται ήδη στη διαδικασία επιλογής συνεργατών.

Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην εξέλιξη της ασφαλούς αυτόνομης κινητικότητας, φέρνοντας τα ρομποταξί σε ολοένα και περισσότερες πόλεις παγκοσμίως, συνδυάζοντας την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Wayve, τα προηγμένα οχήματα της Nissan και το δίκτυο της Uber.