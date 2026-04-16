Ποια αυτοκίνητα πήραν 5 αστέρια για την περιβαλλοντική τους απόδοση;

Τα νέα πλήρως ηλεκτρικά Renault 4 E-Tech και Renault 5 E-Tech απέσπασαν τη μέγιστη βαθμολογία πέντε αστέρων από τον οργανισμό Green NCAP, επιβεβαιώνοντας την προσπάθεια της μάρκας να μεταφέρει τα ιστορικά της μοντέλα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η αξιολόγηση του Green NCAP καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός οχήματος, από τις πρώτες ύλες και την παραγωγή έως τη χρήση στον δρόμο και την ανακύκλωση στο τέλος ζωής.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να συμπληρώσουν τις πρόσφατες δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP, αναδεικνύοντας παράλληλα παράγοντες όπως η ενεργειακή απόδοση, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και το κόστος χρήσης. Σε μια περίοδο αυξημένων τιμών καυσίμων, τα στοιχεία αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τους Ευρωπαίους οδηγούς.

Στις τελευταίες δοκιμές του Green NCAP εξετάστηκαν επίσης μεγάλα SUV, όπως το ηλεκτρικό Cadillac Optiq και το υβριδικό Dacia Bigster, τα οποία παρουσίασαν παρόμοια συνολική περιβαλλοντική επίδοση. Οι αξιολογήσεις βασίστηκαν σε τρεις βασικούς άξονες: καθαρός αέρας, ενεργειακή απόδοση και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα για τα Citroën C3 και Dacia Sandero δείχνουν ότι ακόμη και στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς την περιβαλλοντική απόδοση. Παρότι το Sandero παραμένει το πιο εμπορικό μοντέλο στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια, οι δοκιμές υποδεικνύουν ότι υπάρχουν περιθώρια «πράσινης» βελτίωσης.

Το περιβάλλον συναντά την ενέργεια…

Τα αρχικά Renault 4 και Renault 5 είχαν ξεχωρίσει τη δεκαετία του 1970 για την πρακτικότητα και την προσιτή τους τιμή, στοιχεία που τα έκαναν ιδιαίτερα δημοφιλή κατά την περίοδο των πετρελαϊκών κρίσεων. Σήμερα, οι σύγχρονες εκδόσεις τους σε ηλεκτρική μορφή επιχειρούν να επαναλάβουν αυτή την επιτυχία σε ένα εντελώς διαφορετικό ενεργειακό περιβάλλον.

Σε ένα πλαίσιο γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αυξανόμενου κόστους καυσίμων, όλο και περισσότεροι οδηγοί εξετάζουν τη μετάβαση από κινητήρες εσωτερικής καύσης σε εναλλακτικά συστήματα κίνησης. Η αγορά προσφέρει πλέον πληθώρα επιλογών, από ήπια υβριδικά και plug-in hybrid έως αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, καθιστώντας την τελική επιλογή πιο σύνθετη.

Σε αυτό το περιβάλλον, οργανισμοί όπως το Green NCAP και το Euro NCAP λειτουργούν ως εργαλεία σύγκρισης, παρέχοντας αντικειμενικά δεδομένα που βοηθούν τους καταναλωτές να αξιολογήσουν όχι μόνο την ασφάλεια αλλά και την περιβαλλοντική επίδοση ενός οχήματος.

Τα Renault 5 και Renault 4 ξεχώρισαν στις δοκιμές, επιτυγχάνοντας κορυφαίες επιδόσεις τόσο στον δείκτη καθαρού αέρα όσο και στην ενεργειακή απόδοση. Το Renault 5 κατέγραψε 9,1/10 στον δείκτη Clean Air και 9,3/10 στην ενεργειακή απόδοση, ενώ το Renault 4 έφτασε το 9,4/10, εν μέρει λόγω χαρακτηριστικών που μειώνουν τη φθορά των ελαστικών.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοσή τους στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπου απέσπασαν τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία. Σε σύγκριση με πολλά άλλα οχήματα, τα δύο μοντέλα παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερο συνολικό αποτύπωμα, λαμβάνοντας υπόψη την παραγωγή, τη χρήση ενέργειας και την ανακύκλωση.

Επιπλέον, διαθέτουν δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης (bidirectional charging), που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών ή ακόμη και την επιστροφή ενέργειας στο δίκτυο, όπου αυτό επιτρέπεται. Στην πράξη, οι δοκιμές έδειξαν καλή συμπεριφορά σε τομείς όπως η φόρτιση, η θέρμανση της καμπίνας και η πραγματική κατανάλωση ενέργειας.

Υβριδικό ή ηλεκτρικό;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση μεταξύ των Cadillac Optiq και Dacia Bigster. Παρά τις διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης, τα δύο SUV πέτυχαν σχεδόν ισοδύναμη συνολική περιβαλλοντική επίδοση. Και τα δύο απευθύνονται σε οικογενειακή χρήση, με πέντε θέσεις και μεγάλους χώρους αποσκευών.

Για τους οδηγούς που διανύουν μεγάλες αποστάσεις, τα υβριδικά μοντέλα διατηρούν ένα πλεονέκτημα, καθώς δεν απαιτούν στάσεις για φόρτιση. Στην περίπτωση του Optiq, η μεγάλη μπαταρία των 80 kWh και το υψηλό βάρος, που προσεγγίζει τους 2,4 τόνους, επηρεάζουν την αποδοτικότητα, ιδιαίτερα σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες αυτοκινητοδρόμου.

Παράλληλα, η απόδοση ταχείας φόρτισης DC είναι χαμηλότερη σε σχέση με άλλα ηλεκτρικά SUV της κατηγορίας, με αποτέλεσμα η φόρτιση από 10% έως 80% να απαιτεί περίπου 40 λεπτά ακόμη και υπό ιδανικές συνθήκες. Συνολικά, το Optiq έλαβε βαθμολογία 3,5 αστέρων με ποσοστό 67%, ενώ το Bigster απέσπασε επίσης 3,5 αστέρια με 63%.

Από την άλλη, το υβριδικό σύστημα του Bigster αξιοποιεί αποτελεσματικά την ηλεκτρική ενέργεια, επιτυγχάνοντας κατανάλωση έως 4,8 λίτρα/100 χλμ. σε αστικές συνθήκες.

Μικρο-διαφορές

Στην κατηγορία των supermini, το Citroën C3 Hybrid 110 απέδειξε ότι ακόμη και ένα ήπια υβριδικό σύστημα 48V μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα. Με βαθμολογία 3,5 αστέρων και ποσοστό 62%, το C3 επωφελείται από το χαμηλό βάρος των 1.273 κιλών, που μειώνει τόσο το ενεργειακό κόστος παραγωγής όσο και τη φθορά των ελαστικών.

Αν και οι εκπομπές του παραμένουν σε μέτρια επίπεδα λόγω του θερμικού κινητήρα, η κατανάλωση σε θερμές συνθήκες περιορίζεται στα 4,7 λίτρα/100 χλμ., επίδοση που το τοποθετεί σε ανταγωνιστική θέση.

Αντίθετα, το Dacia Sandero καταδεικνύει ότι το μικρό μέγεθος δεν συνεπάγεται απαραίτητα καλύτερη περιβαλλοντική επίδοση. Με συνολικό σκορ 59%, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο των τριών αστέρων. Παρότι το χαμηλό βάρος μειώνει την ενέργεια παραγωγής, η κατανάλωση των 5,7 λίτρων/100 χλμ. και οι αυξημένες εκπομπές κατά την ψυχρή εκκίνηση περιορίζουν τη συνολική του αξιολόγηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υβριδική έκδοση του Sandero αναμένεται μέσα στη χρονιά, γεγονός που ενδέχεται να βελτιώσει σημαντικά την περιβαλλοντική του επίδοση.