Ichiban: Η Toyota τιμά τους καλύτερους Ευρωπαίους

Ichiban στα Ιαπωνικά σημαίνει «Νούμερο 1». Την ίδια ονομασία φέρει και το διάσημο βραβείο που απονέμει η Toyota Motor Europe (TME) κάθε χρόνο σε εμπόρους που διακρίνονται για την παροχή μιας εξαιρετικής αξίας στον πελάτη.

Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 2.500 έμποροι της Toyota διαγωνίζονται για τον τίτλο του «Best Retailer in Town». Φέτος, 46 έμποροι από 35 χώρες τιμήθηκαν για τη δέσμευσή τους στη φιλοσοφία Customer First. Πέντε από αυτούς απέσπασαν επίσης ένα ειδικό βραβείο Going Beyond, το οποίο τιμά την προσέγγισή τους στη βιωσιμότητα, την επίτευξη αριστείας στην κινητικότητα και την προσφορά τους στην κοινωνία. Στην Ελλάδα την διάκριση κατέκτησε η εταιρία Ουστριάς Α.Ε.

«Έχω τη χαρά να συγχαρώ τους 46 νικητές του βραβείου Ichiban, οι οποίοι έχουν επιδείξει την αριστεία τους στην ικανοποίηση πελατών, την ποιότητα και την καινοτομία. Πρόκειται για τους πραγματικούς πρεσβευτές του οράματος της Toyota να παρέχει κινητικότητα για όλους, οι οποίοι έχουν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιήσουν τις διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες των πελατών μας. Είναι ο λόγος που η Toyota πέτυχε ρεκόρ πωλήσεων στην Ευρώπη και είμαι περήφανος που σήμερα έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε τα επιτεύγματά τους. Παρακολουθώντας τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, εμπνεόμαστε από το πνεύμα αριστείας, ομαδικής προσπάθειας και σεβασμού που ενσαρκώνουν αυτοί οι έμποροι. Είναι οι καλύτεροι των καλύτερων και είναι οι δικοί μας Ichiban». Yoshihiro Nakata, Πρόεδρος & CEO της Toyota Motor Europe

«Εμείς, ως κατασκευαστές αυτοκινήτων, ξεχνάμε μερικές φορές ότι η αποστολή μας δεν είναι μόνο να βοηθήσουμε τους πελάτες να έχουν πρόσβαση στη φυσική κινητικότητα, αλλά να θέσουμε στους εαυτούς μας προκλήσεις ώστε να πετύχουμε τη μετάδοση των ιδεών, των πληροφοριών και των συναισθημάτων. Με απλά λόγια, πρέπει να συνδέσουμε τους πελάτες μας με νέους τρόπους που θα αποφέρουν τη μεγαλύτερη αξία στην κοινωνία. Οι έμποροι που τιμούμε στη φετινή τελετή Ichiban το αντιλαμβάνονται σε βάθος και ενσαρκώνουν το πραγματικό πνεύμα της Toyota στηρίζοντας την προσπάθειά μας να φέρουμε την ευτυχία σε όλους». Dr Gill Pratt, Επικεφαλής Επιστήμονας της Toyota & CEO του Ινστιτούτου Έρευνας Toyota

Ως παγκόσμιος εταίρος Μετακίνησης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, η Toyota διοργάνωσε το Ichiban Summit - μία από τις σημαντικότερες ετήσιες εκδηλώσεις της - στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024». Οι προσκεκλημένοι έμποροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Παρίσι, το οποίο μεταμορφώνεται για τους Αγώνες, και να συμμετέχουν στην Τελετή Έναρξης των Αγώνων.

Νικητές

Going Beyond Award Χώρα Νικητής

Front line for Tomorrow Λετονία Wess Motors Berģi

Customer Excellence Τουρκία Toyota Plaza Aktoy

Employer of Choice Σουηδία Lindströms Bil, Falköping

Contribution to Society Ισραήλ Oded Reichman Ltd’

Service Mobility Provider Ιταλία A. Corvi S.r.l.

Νικητές Ichiban

Χώρα Νικητής

Αυστρία Keusch GmbH

Βοσνία - Ερζεγοβίνη Bunjo d.o.o. Sarajevo

Κροατία Futura Auto Varaždin

Σερβία Tago Car Novi Sad

Σλοβενία Toyota Center Ljubljana

Βουλγαρία ТМ АУТО Toyota София Запад

Εσθονία Elke Rakvere

Λετονία Wess Motors Berģi

Λιθουανία Solorina

Βέλγιο Toyota Vernaillen & C°

Αζερμπαϊτζάν Toyota Center Ganja LLC

Ουγγαρία Balla Euro Kft.

Τσεχία Dolák s.r.o, Příbram

Σλοβακία Autoklub a. s.

Δανία Bil & Co. A/S, Kolding

Φινλανδία Saimaan Auto-Arita Oy, Lappeenranta

Γαλλία GCA Le Mans

Γαλλία Central Parc Auto Montluçon MONTLUÇON

Γαλλία STA 78 La Verriere

Γερμανία Autowelt GmbH

Γερμανία Autohaus Peene GmbH

Γερμανία Rüdinger Automobile

Ελλάδα Ουστριάς Α.Ε

Ιρλανδία Dermot Hughes Cars

Ισραήλ Oded Reichman Ltd’

Ιταλία A. Corvi S.r.l.

Ιταλία Fuji Auto S.r.l.

Ιταλία AD Motors S.p.A.

Καζακστάν Toyota Center Kostanay

Ολλανδία Toyota Van Ekris in Mijdrecht

Νορβηγία Bøgh Hafsø Bilforretning AS

Πολωνία Toyota Dobrygowski Wrocław Długołęka

Πολωνία Toyota Auto Park Białystok

Πολωνία Toyota Kamiński Konin

Πορτογαλία Caetano Auto Porto

Ρουμανία Profi Auto

Ισπανία Nimo Gordillo Automoviles

Ισπανία Hybrid Cars

Ισπανία Aura Motor

Σουηδία Lindströms Bil, Falköping

Τουρκία Toyota Plaza Aktoy

Ισπανία Toyota Plaza Toyan

Ηνωμένο Βασίλειο Vantage Toyota (Scarborough)

Ηνωμένο Βασίλειο Vantage Toyota (York)

Ηνωμένο Βασίλειο Vantage Toyota (Preston)

Ουκρανία Тойота Центр Київ ВІДІ Автострада