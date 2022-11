Η Renault, επίσημος χορηγός του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών 2022

H Renault, με ιστορία 125 χρόνων, αποτελεί μια από τις πρωτοπόρες αυτοκινητοβιομηχανίες, με διεθνή παρουσία και μία πορεία που έχει χαρακτηριστεί από την καινοτομία, αλλά και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Η μοναδικότητά της Renault έγκειται στο ότι αφουγκράζεται τις ανάγκες του ανθρώπου, ενώ στηρίζει τις δράσεις και τις κοινωνικές πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τον άνθρωπο και τις μετακινήσεις χωρίς αποτύπωμα άνθρακα, όπως, άλλωστε, αυτό αποτυπώνεται στην πλήρη και εξηλεκτρισμένη γκάμα των μοντέλων της.

Με συνεπή πορεία στο χώρο των αγώνων για πάνω από 40 χρόνια, περίοδο κατά την οποία έχει κατακτήσει δύο Παγκόσμια Πρωταθλήματα Οδηγών και Κατασκευαστών στη Formula 1, από το 2022 η Renault είναι Premium Συνεργάτης του Roland-Garros, με βάση την ηλεκτρική κινητικότητα, αλλά και βασικός συνεργάτης της γαλλικής Ομοσπονδίας Ράγκμπι.

Σε αυτό το πλαίσιο δράσεων και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, η Renault, μέσω του αποκλειστικού εισαγωγέα στην Ελλάδα, της Teoren Motors Α.Ε., ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει και εφέτος επίσημος Χορηγός του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Ο πρώτος Μαραθώνιος δρόμος έγινε στις 10 Μαρτίου 1896, κατά τη διάρκεια των Α' Πανελληνίων Αγώνων Στίβου και ήταν αγώνας πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Ο Μαραθώνιος της Αθήνας ξεκίνησε με τη σημερινή του μορφή το 1983 με την ονομασία «Διεθνής Αγωνιστικός Μαραθώνιος Ειρήνης Αθηνών Γρ. Λαμπράκης». Συνέχισε με την ίδια ονομασία μέχρι το 2001, όποτε μετονομάστηκε σε «Κλασσικός Μαραθώνιος Αθηνών Γρ. Λαμπράκης», ενώ το 2014 πήρε την σημερινή του ονομασία «Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός» αφιερωμένος στον ειρηνιστή Γρ. Λαμπράκη.

Εφέτος θα αγωνιστούν περισσότεροι από 42.000 δρομείς, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη μεγάλη διαδρομή του κλασσικού Μαραθωνίου (42.195 χλμ.), με εκκίνηση από τον Τύμβο, αλλά και στους αγώνες των 10 και 5 χιλιομέτρων που θα γίνουν το βράδυ του Σαββάτου 12 και το πρωί της Κυριακής 13 Νοεμβρίου 2022. Μάλιστα εφέτος, μετά από δύο χρόνια απουσίας, επιστρέφει και ο παιδικός αγώνας των 1.200 μ. στον οποίο συμμετέχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2011, 2012 και 2013. Παράλληλά, εφέτος διεξάγεται για πρώτη φορά ο Νυχτερινός Αγώνας Πανεπιστημίων ΟΠΑΠ των 10 χιλιομέτρων, στον οποίο έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι φοιτητές Πανεπιστημίων από όλον τον κόσμο, στους οποίους και παρέχονται ειδικά προνόμια.

Η Renault, στα πλαίσια της επίσημης χορηγίας του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, διαθέτει έναν πολυπληθή στόλο οχημάτων, που εκπροσωπούν όλη τη σύγχρονη γκάμα της. Μια γκάμα που χαρακτηρίζεται για την υψηλή εμπλεκόμενη τεχνολογία, είτε πρόκειται για μοντέλα που εξοπλίζονται με κινητήρες διπλού καυσίμου (βενζίνης / LPG), είτε πρόκειται για υβριδικά συστήματα κίνησης.

Από το best seller Clio και το απόλυτο crossover Captur, το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2021 για την Ελλάδα, μέχρι το υπέρ-σύγχρονο κουπέ SUV Renault Arkana, αλλά και το ελαφρύ επαγγελματικό με το κορυφαίο value for money, Express Van, όλα τους πλαισιώνουν τη διοργάνωση, μεταφέροντας στελέχη και αθλητές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εντυπωσιακό Renault Arkana, που διακρίνεται για την αποκλειστικά υβριδική τεχνολογία κίνησης, είναι το μοντέλο που θα ηγείται του Μαραθωνίου δρόμου, «οδηγώντας» τους χιλιάδες δρομείς, από τον Τύμβο του Μαραθώνα, μέχρι τον τερματισμό του νικητή στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.