Η ηλεκτροκίνηση όπως πρέπει να είναι

Δεν εντυπωσιάζει με την αφθονία των ίππων που προσφέρει ούτε με κάποια αυτονομία που σου υπόσχεται να πας Θεσσαλονίκη χωρίς να σταματήσεις για… ανεφοδιασμό. Είναι όμως ένα μικρό και ευέλικτο αυτοκίνητο, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της πόλης - στα μέτρα δηλαδή της αστικής κινητικότητας των καθημερινών μποτιλιαρισμάτων και της αναζήτησης θέσης στάθμευσης. Επιπλέον είναι και προσιτό και πολύ οικονομικό. Είναι δηλαδή όπως πρέπει να είναι ένα «σωστό» ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Για κάποιο λόγο οδηγώντας αυτό το αυτοκίνητο θυμηθήκαμε ένα πολύ επιτυχημένο μικρό, ευέλικτο και πολύ οικονομικό, από κάθε άποψη, αυτοκίνητο της δεκαετίας του 2000: το Daewoo/Chevrolet Matiz, το βενζινοκίνητο «μίνι» που είδαμε να προσφέρεται με κινητήρες 800 και 1.000 κυβικών εκατοστών (τρικύλινδρο και τετρακύλινδρο, αντίστοιχα) και κατάφερε να γίνει το αγαπημένο δεύτερο αυτοκίνητο ουκ ολίγων οικογενειών στην Ελλάδα, ενώ υπήρξε και δημοφιλές στον χώρο του rent-a-car. Τηρουμένων των αναλογιών λοιπόν θα λέγαμε ότι κάτι αντίστοιχο εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή και το Leapmotor Τ03, με προσαρμοσμένα βέβαια όλα εκείνα τα καλά χαρακτηριστικά στα μέτρα της εποχής της ενεργειακής μετάβασης.

Έχει έναν εξοπλισμό που δε σ’ αφήνει παραπονεμένο - έχει όλα όσα χρειάζεσαι και ίσως ακόμα παραπάνω, αφού τουλάχιστον στην έκδοση που οδηγήσαμε υπάρχει και μεγάλη ηλιοροφή 42’’ (και μάλιστα με κανονικό, ηλεκτρικά συρόμενο «κουρτινάκι» που προστατεύει από την συχνά ανεπιθύμητη, το καλοκαίρι, έκθεση στον ήλιο). Σημειώστε ότι υπάρχει επίσης κάμερα οπισθοπορείας και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, σύστημα infotainment με online πλοήγηση και οθόνη αφής 10,1”, τέσσερα ηλεκτρικά παράθυρα και κεντρικό κλείδωμα κλπ. Υπάρχει επίσης η εφαρμογή της Leapmotor για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργιών μέσω του smartphone, εντοπισμός του αυτοκινήτου και κλειδί Bluetooth.

Εννοείται ότι πολλές λειτουργίες υλοποιούνται μέσω της οθόνης αφής (σχεδόν αναπόφευκτο κακό των ημερών μας…) κάτι που δεν είναι θα λέγαμε ότι από εργονομικής/χρηστικής άποψης είναι η καλύτερη επιλογή: για παράδειγμα ο κλιματισμός και τα φώτα από αυτή την οθόνη ελέγχονται, ωστόσο – για να είμαστε δίκαιοι - υπάρχουν αρκετά άλλα που γίνονται χωρίς να σε αναγκάζουν να ψάχνεις μέσα σε πολύπλοκα μενού, όπως για παράδειγμα η ρύθμιση των καθρεφτών ή το κεντρικό κλείδωμα/ξεκλείδωμα. Το ίδιο ισχύει και για την αυξομείωση της έντασης του ήχου και της αναζήτησης σταθμού, που γίνονται εύκολα από τα χειριστήρια στο τιμόνι. Πάντως το βέβαιο είναι ότι αυτή η κεντρική οθόνη αφής δεν είναι από τις πιο απαιτητικές και ιδιότροπες που μπορείτε να βρείτε στην αγορά - είναι πολύ «λογική» στις απαιτήσεις της όπως είναι συνολικά πολύ «λογικό» και πρακτικό αυτό το αυτοκίνητο. Στις πρακτικές λεπτομέρειες που μας άρεσαν περιλαμβάνεται και η κάθετη θέση για κινητό που υπάρχει μπροστά από την ποτηροθήκη, έστω και αν αυτή δεν συνοδεύεται από επαγωγική φόρτιση.

Επί της ουσίας τώρα, το Leapmotor T03 είναι ένα εξαιρετικά ευκολοδήγητο όχημα, είναι αυτό που λέμε «μανιτζέβελο», με όλα τα καλά της ηλεκτροκίνησης: το χαμηλό κόστος χρήσης, την αθόρυβη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα, την άμεση απόκριση στο γκάζι, που προκύπτει από τη διαθεσιμότητα της μέγιστης ροπής από την εκκίνηση, και τις γρήγορες επιταχύνσεις. Βεβαίως, μην αναζητήσετε εδώ κάποια επιτάχυνση 0-100 km/h που να παραπέμπει σε supercar - εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο ήπια και ομαλά: στόχος είναι η εύκολη μετακίνηση και η χαμηλή κατανάλωση κι αυτό είναι βέβαιο ότι το μικρότερο μοντέλο στη γκάμα της Leapmotor το προσφέρει 100%. Σημειώστε δε ότι ο οδηγός έχει στη διάθεσή του μια σειρά από ρυθμίσεις, όπως οι Standard, Eco και Sport για το σύστημα κίνησης που επηρεάζουν τόσο τα χαρακτηριστικά απόδοσης του κινητήρα όσο και την λειτουργία της ανάκτησης ενέργειας, ενώ οι επιλογές Standard, Comfort και Sport είναι διαθέσιμες για την υποβοήθηση του τιμονιού

Θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι το Leapmotor T03 διαθέτει ηλεκτροκινητήρα ισχύος 95 HP με ροπή 158 Nm, ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία με ενεργειακή χωρητικότητα 37,3 kWh που προσφέρει αυτονομία 265 km στον μικτό κύκλο WLTP (395 km στον αστικό κύκλο). Σημειώστε ότι με ταχεία φόρτιση DC 45kW (“Mode 4”) επιτυγχάνεται ανάκτηση ενέργειας από το 30% στο 80% σε 36 λεπτά, ενώ στην περίπτωση του wallbox AC 6,6kW (“Mode 3”) απαιτούνται 3 ώρες και 30’ και στην περίπτωση της απλής πρίζας σούκο (“Mode 2”) 7 ώρες και 40 λεπτά.

Κανένα παράπονο δεν έχουμε και από την οδική συμπεριφορά αυτού του μικρού ηλεκτρικού αυτοκινήτου, το οποίο είναι πολύ καλά «στημένο» με τα μέτρα της κατηγορίας και κινείται με αξιοπρέπεια χωρίς να σε προβληματίζει, ακόμα κι αν τύχει να… στρίψεις λίγο πιο γρήγορα απ’ ότι υπολόγιζες μπαίνοντας σε μια στροφή. Αποδεικνύεται λοιπόν το T03 απολύτως φιλικό και χωρίς απότομες αντιδράσεις όταν πιέζεται και παρόλο που προφανώς δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιο αυτοκίνητο που έχει φτιαχτεί για γρήγορη οδήγηση δεν αργεί κανείς να διαπιστώσει ότι δεν έχει πρόβλημα να κινηθεί σβέλτα με αξιοσημείωτη ευστάθεια, ακόμα και σε συνθήκες που υπερβαίνουν το αστικό περιβάλλον.

Στα μεγάλα υπέρ του Leapmotor T03 θα τοποθετούσαμε και την εσωτερική αρχιτεκτονική του, καθώς στον τομέα των χωρών υπάρχει μία πολύ καλή ισορροπία, με επαρκείς χώρους για τους πολύ ψηλούς επιβάτες στο πίσω κάθισμα (έστω και οριακά, αλλά επαρκείς…), αλλά και ένα αρκετά μεγάλο και βαθύ πορτμπαγκάζ που προσφέρει μπόλικο χώρο για τα εβδομαδιαία ψώνια του σουπερμάρκετ. Την ίδια στιγμή, όλα τα απαραίτητα της ηλεκτροκίνησης (2 φορτιστές: Mode 2 και 3), αλλά και αυτά που πρέπει ούτως ή άλλως να υπάρχουν σε κάθε αυτοκίνητο (πυροσβεστήρας, φαρμακείο κλπ.) χωρούν σε ένα σάκο, ο οποίος και πάλι αφήνει έναν πολύ αξιοπρεπή χώρο για να βάλει κανείς μπόλικα ψώνια, όπως είπαμε. Όλο αυτό που περιγράφουμε είναι απλώς εξαιρετικό αν σκεφτούμε πως έχουμε να κάνουμε με ένα αυτοκίνητο με μήκος μόλις 3,62 μέτρα!

Και αν θα θέλαμε να πούμε ποιο είναι το πιο σημαντικό μειονέκτημα αυτού του συμπαθέστατου μεταφορικού μέσου θα μιλούσαμε για τον ήχο που εκπέμπει το αυτοκίνητο όταν κινείται μέχρι 30 km/h για να προειδοποιεί τους πεζούς. Βλέπετε αυτός ο ήχος είναι σχεδόν ενοχλητικός, υπερβολικά οξύς, ενώ θα μπορούσε να ήταν κάτι ελαφρώς πιο μουσικό, όπως στην περίπτωση του υβριδικού Toyota Yaris που όταν κινείται σε ηλεκτρική λειτουργία ακούγεται πολύ πιο ευχάριστα.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι το Leapmotor T03 αποτελεί μια εξαιρετική πρόταση για ένα καθημερινής, αστικής χρήσης «σβέλτο» και ιδιαίτερα ευέλικτο ηλεκτρικό όχημα, το οποίο προσφέρει την άνεση της οδήγησης χωρίς ταχύτητες (όπως όλα τα ηλεκτρικά είναι αυτόματο), μπορεί να μεταφέρει τέσσερις μεγαλόσωμους ενήλικες, έχει μεγάλο πορτμπαγκάζ και επιπλέον δεν «καίει» πολύ ρεύμα. Η μέγιστη κατανάλωση που είδαμε στο trip computer έφτασε τα 15,0 kWh/100 km, ενώ η συσσωρευμένη ήταν σαφώς χαμηλότερη: μόλις 13,8 kWh/100 km. Με δεδομένη και την τιμή του, το μικρό Leapmotor αποτελεί μια πρώτης τάξεως αγορά για τον συνειδητοποιημένο χρήστη – και κατά την ταπεινή μας γνώμη αντιπροσωπεύει τον τύπο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου που θα έπρεπε κατά κύριο λόγο να προβάλλεται και να προωθείται: περιορισμένες διαστάσεις και βάρος, περιορισμένη κατανάλωση και προσιτή τιμή – με μηδενικούς ρύπους.

Και, όπως λέμε στα ελληνικά, last but not least, η διανομή των Leapmotor μέσα από επιλεγμένα σημεία του δικτύου της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep), με κάλυψη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αποτελεί μια εγγύηση σχετικά με την υποστήριξη που θα έχει ο κάτοχος του αυτοκινήτου. Όλα αυτά υπό την ομπρέλα της Stellantis, που διαθέτει πανευρωπαϊκό hub στην Ιταλία, το οποίο διασφαλίζει την πλήρη και άμεση διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών.

*Η τιμή περιλαμβάνει κρατική επιδότηση (Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ) 3.000€ και προωθητική ενέργεια της αντιπροσωπείας 1.000€.