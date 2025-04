Η γιορτή του ποδηλάτου είχε ξανά την υπογραφή της Skoda

Το L’ Etape by Tour de France αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία, που δίνει τη δυνατότητα στους λάτρεις της ποδηλασίας, να νιώσουν την ατμόσφαιρα ποδηλατικών διαδρομών που έχουν σχεδιαστεί και οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η αίσθηση να είναι ανάλογη με αυτή του θρυλικού Tour de France (Γύρος Γαλλίας). Αυτό το ιδιαίτερο ποδηλατικό βίωμα οργανώνεται σε διάφορες χώρες του κόσμου και απευθύνεται τόσο σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές, όσο και απλούς φίλους της ποδηλασίας. Στην Ελλάδα, το L’ Etape Greece πραγματοποιήθηκε με επιτυχία για 3η συνεχόμενη χρονιά και πάντα με την εμπειρία της EY ZHN Greece, στο μυθικό και ιδιαίτερα συμβολικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας και των πέριξ βουνών με τις διαδρομές γύρω από τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων να είναι φυσικά κλειστές στην κυκλοφορία προσφέροντας την εγγύηση και τις κορυφαίες προδιαγραφές ασφάλειας του Γύρου της Γαλλίας.

Εκατοντάδες συμμετέχοντες δοκίμασαν τις δυνάμεις τους μέσα από τρεις διαδρομές. Ο μεγάλος αγώνας, The Race, ήταν 2 loops με συνολικό μήκος 150 χλμ. σε μια απαιτητική, εντυπωσιακή διαδρομή με υψομετρική διαφορά 2.500 μ. Ο μικρότερος αγώνας 85 χλμ., The Ride, ήταν μια πιο γρήγορη, αλλά εξίσου όμορφη διαδρομή με υψομετρική διαφορά 1.400 μ. Η ήπια διαδρομή 17 χλμ. σχεδιάστηκε για ποδηλάτες από 9 έως 99 ετών, The Fun Ride, δεν είχε αγωνιστικό χαρακτήρα και έγινε σε επίπεδο έδαφος.

H Kosmocar-Skoda, για 3η συνεχόμενη χρονιά ήταν ο Αποκλειστικός Ονομαστικός Χορηγός και Official Mobility Partner του κορυφαίου θεσμού ποδηλασίας, με το νέο ηλεκτρικό Skoda Elroq και τα ολοκαίνουργια Octavia RS και Kodiaq να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο περίπτερο της μαρκας, αλλά και στους αγώνες με τα μοντέλα να έχουν ρόλους πλοηγών, ουραγών και συνοδών των αγωνιζόμενων. Η αγαπημένη μασκότ Felix έδωσε το σήμα της εκκίνησης, εμψύχωσε τους αθλητές και φωτογραφήθηκε με τα παιδιά, χαρίζοντας ευχάριστες στιγμές.

Παράλληλα όμως η Skoda είχε και μια εντυπωσιακή αγωνιστική παρουσία με τη Skoda CyclingTeam να κατακτά την 1η και 2η θέση στο μεγάλο αγώνα «The Race» με τους Γιώργο Μπούγλα και Πολυχρόνη Τζωρτζάκη αντίστοιχα. Ο Γιώργος Μπούγλας σημείωσε χρόνο 4ω:21’:29’’ και κέρδισε τη διάσημη κίτρινη φανέλα του Tour de France. Δυο ακόμα μέλη της Skoda Cycling Team είχαν σημαντικές επιτυχίες. Ο Περικλής Ηλίας τερμάτισε 2ος στην ηλικιακή κατηγορία 30-39 στον ίδιο αγώνα, ενώ η Αναστασία Τουρουκτζή κατέκτησε την 3η θέση στην ηλικιακή κατηγορία 30-39 των γυναικών.

Την πρώτη θέση στις γυναίκες overall κατέκτησε η Βαρβάρα Φασόη του Παναθηναϊκού (5ω:01’:41’’). Στο The Ride των 85 χλμ. νικητής ήταν ο Χαράλαμπος Καστραντάς ((2ω:36’03’’), ενώ στις γυναίκες την πρώτη θέση πήρε η Jessica Chan από το Βιετνάμ (2ω:53’56’’).

Ο νικητής του The Race και μέλος της SKODA Cycling Team, Γιώργος Μπύγκλας δήλωσε αμέσως μετά τον τερματισμό του « Ο αγώνας ήταν πολύ ωραίος και ασφαλής και σίγουρα αξίζει να συμμετέχουν όλοι σε μια τέτοια διοργάνωση. Αυτό όμως που είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο στον συγκεκριμένο αγώνα είναι η ομαδικότητα. Βλέπουμε πολλές παρέες, ποδηλάτες που δεν είναι επαγγελματίες, οι οποίοι προσπαθούν όλοι μαζί να βγάλουν τη διαδρομή, να ξεκινήσουν μαζί και να τερματίσουν μαζί. Δεν τους νοιάζει να κερδίσουν, αλλά να καταφέρουν έναν στόχο που πιθανότατα όλοι μαζί έχουν βάλει από την αρχή της χρονιάς».

Όλοι οι ποδηλάτες, αλλά και οι άνθρωποι της Skoda έδωσαν ραντεβού για την επόμενη γιορτή της ποδηλασίας, το L’ Etape Greece by Tour de France 2026…