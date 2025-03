Είναι η BYD η πιο «επικίνδυνη» κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία;

Η πρόσφατη, διπλή παρουσίαση της BYD, αντικείμενο της οποίας ήταν δύο καινούρια πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα της, το προσιτό και compact SUV BYD ΑΤΤΟ 2 και το εντυπωσιακότατο, πολυτελέστατο και ευρύχωρο crossover Sealion 7, ήταν μια κατάλληλη ευκαιρία για να πάρουμε συμπυκνωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις επιδόσεις της μεγάλης αυτής εταιρίας στην ευρωπαϊκή και την ελληνική αγορά. Και ναι, πειστήκαμε ότι πρόκειται για έναν πολύ δυνατό παίκτη που θα πρέπει να προβληματίσει τους «καθιερωμένους» Ευρωπαίους…



Στα τέλη του 2024 και εν αναμονή της λήξης του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» υπήρχε ένα πεντάθυρο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο της BYD, το Dolphin, χάριν του οποίου στις εκθέσεις της εταιρίας σχηματίζονταν ουρές. Βλέπετε επρόκειτο – και πρόκειται, καθώς παράμενει στην γκάμα της BYD – για ένα ευρύχωρο αυτοκίνητο με υψηλή τεχνολογία και απίστευτο εξοπλισμό που προσφερόταν με τιμή κάτω των 20.000 ευρώ (με την επιδότηση φυσικά).



Τώρα η BYD κάνει ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση της προσφοράς προσιτών λύσεων ηλεκτροκίνησης με το εντελώς νέο ΑΤΤΟ 2 που καλείται να διεκδικήσει το δικό του μερίδιο στην εξαιρετική δημοφιλή και δυναμική κατηγορία των B-SUV με έναν τιμοκατάλογο που, χωρίς επιδότηση, ξεκινά από τα 29.900 ευρώ – και που αν επαναληφθούν τα κρατικά κίνητρα θα μπορεί να αποκτηθεί έναντι 22.374 ευρώ. Αυτά για τη βασική, αλλά πολύ πλούσια εξοπλισμένη, έκδοση Active, ενώ οι τιμές για την ακόμα πιο πλούσια Boost είναι αντίστοιχα 31.990 και 24.250 ευρώ.



Σημειώστε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα αυτοκίνητο με μήκος 4.310mm, πλάτος 1.830mm και ύψος 1.675mm – επομένως το μήκος και το πλάτος του είναι μικρότερα κατά 145 mm και 45 mm αντίστοιχα από του BYD ATTO 3 που κατατάσσεται στα C-SUV. Είναι λοιπόν πιο ευέλικτο από τον μεγαλύτερο «αδελφό» (με ακτίνα στροφής 5,25 μέτρων), αλλά το σχετικά μακρύ μεταξόνιό του (2.620mm) του επιτρέπει να προσφέρει χώρους μεγαλύτερους από αυτούς που συναντάμε σε πολλά SUV της κατηγορίας B.



Είναι δε το ATTO 2 εξοπλισμένο με ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο εμπρός που κινεί τους εμπρός τροχούς και αποδίδει 130 kW (177 PS) και 290 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 160 km/h. Ενώ μπαταρία τεχνολογίας Blade (για την οποία φημίζεται η BYD) έχει χωρητικότητα 45,12 kWh προσφέρει συνδυασμένη αυτονομία 312 km (WLTP). Το ATTO 2 προσφέρει δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC 65kW, για επαναφόρτιση από το 10% στο 80% σε 37 λεπτά, ενώ στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ένας τριφασικός φορτιστής AC 11kW για φόρτιση 0-100% σε 5,5 ώρες.





Σημειώστε ότι λίγο πολύ βλέπουμε τη BYD να επαναλαμβάνει – και στην περίπτωση του ATTO 2 - την τακτική της προσφοράς του πολύ υψηλού value for money, με την έκδοση Active να διαθέτει ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, LED προβολείς, πίσω φώτα & φώτα ημέρας, πανοραμική οροφή, έξυπνο έλεγχο των προβολέων μεγάλης σκάλας, πρόσβαση μέσω NFC, αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω και κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα infotainment με περιστρεφόμενη οθόνη αφής 10,1 ιντσών, επενδύσεις καθισμάτων (τα εμπρός ρυθμίζονται ηλεκτρικά) από vegan δέρμα και λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L). Ενώ η πλουσιότερη Boost προσφέρει επιπλέον μεγαλύτερη οθόνη infotainment 12,8 ιντσών, βάση ασύρματης φόρτισης κινητού 15W και αναβαθμισμένο ηχοσύστημα με οκτώ ηχεία, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα (και τιμόνι), αισθητήρες παρκαρίσματος μπροστά και κάμερα 360 μοιρών κ.ά.









Στο άλλο άκρο από την άποψη του μεγέθους και της τιμής, βρίσκεται το πανέμορφο BYD Sealion 7, θα λέγαμε ότι μπορεί ο τιμοκατάλογός του να ξεκινά από τα 49.900 ευρώ (40.900 ευρώ με την ενδεχόμενη κρατική επιδότηση) ωστόσο αυτά που προσφέρει αξίζουν σίγουρα περισσότερο. Είναι δε το Sealion 7 σε πισωκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις με ισχύ έως 532 ίππους για επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 4,5 δευτερόλεπτα και δυνατότητα επιλογής μπαταριών με αυτονομία έως 502 km (WLTP).





Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στον στάνταρ εξοπλισμό των εκδόσεων Comfort & Design, πέρα από το πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, περιλαμβάνονται: Ζάντες αλουμινίου 19” (20” στην έκδοση Design), πίνακας οργάνων, επενδύσεις καθισμάτων από Vegan δέρμα 10,25" TFT full LCD, μια τεράστια 15,6" οθόνη αφής infotainment ηλεκτρικά περιστρεφόμενη συνδυασμένη Dynaudio system με 12 ηχεία πανοραμική κάμερα 360°, σύστημα πλοήγησης, λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), αντλία θερμότητας και πολλά-πολλά ακόμα.... Με δυο λόγια θα λέγαμε ότι περιλαμβάνονται απλώς τα πάντα, όπως αρμόζει σε μια πρόταση με premium χαρακτήρα.





Στην έκδοση με κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD) διαθέτει ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει ισχύ 230 kW (313 ίππους) και ροπή 380 Nm (0-100 km/h σε 6,7 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα 215 km/h), ενώ στις τετρακίνητες εκδόσεις Design AWD και Excellence AWD, ο πίσω κινητήρας συνδυάζεται με μια επιπλέον μονάδα 160 kW (218 ίππων) στον εμπρός άξονα, με τη συνδυασμένη να φτάνει τους ισχύ 390 kW (532 ίππους) και τη ροπή 690 Nm, με την τελική ταχύτητα να παραμένει στα 215 km/h, αλλά με το 0-100 km/h να κατεβαίνει, όπως αναφέραμε, στα μόλις 4,5 δευτερόλεπτα.



Δηλαδή σε κάθε περίπτωση έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο που διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας: α) 82,5 kWh για τις εκδόσεις Comfort (RWD) και Design AWD (τετρακίνητη), με αυτονομία 482 km και 456 km αντίστοιχα και β) 91,3 kWh για την Excellence AWD για αυτονομία 502 χλμ.





Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι ένα κοινό χαρακτηριστικό των δύο τόσο διαφορετικών, από τιμολογιακή άποψη, μοντέλων αποτελεί η ηλιοροφή που συνοδεύεται από ηλεκτροκίνητο σκιάδιο/κουρτίνα, στοιχείο που θεωρούμε απαραίτητο σε μια χώρα με αυξημένη ηλιοφάνεια όπως η δική μας. Θυμίζουμε δε ότι όλα τα μοντέλα της BYD καλύπτονται με στάνταρ - πλήρη εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας 6 ετών/150.000 χλμ., εγγύηση 8 ετών/200.000 χλμ. για την μπαταρία, καθώς και εγγύηση 8 ετών/150.000 χλμ. για τον ηλεκτροκινητήρα.







Κλείνουμε με μια αναφορά μας στον τομέα των πωλήσεων της BYD και της ταχύτητας με την οποία η εταιρία αναπτύσσεται και στην Ευρώπη, και στον κόσμο ολόκληρο: Το 2024, η εταιρία πούλησε 4,27 εκατομμύρια οχήματα – που ισοδυναμούν με εντυπωσιακή αύξηση 41% σε σχέση με το 2023 - αποκομίζοντας έσοδα 777,1 δισεκατομμυρίων γουάν (98,84 δισ. ευρώ), εκ των οποίων 221,9 δισ. γουάν (28,35 δισ. ευρώ) προήλθαν από τις αγορές του εξωτερικού. Επιπλέον, η εταιρία αποτελεί πλέον τον έκτο σε μέγεθος κατασκευαστή στον κόσμο και έχει καταφέρει να πουλήσει τα τελευταία 13 χρόνια 10 εκατομμύρια οχήματα «νέας ενέργειας» (δηλαδή πλήρως ηλεκτρικά και plug in υβριδικά), με ιδιαίτερη σημασία να έχει ο καταιγιστικός ρυθμός που αυξάνονται οι πωλήσεις της – 10-πλασιάστηκαν σε τέσσερα χρόνια!





Ενώ αν ρίξουμε μια ματιά στο τι κατάφερε κλείνοντας στις 21 Μαρτίου έναν χρόνο στην Ελλάδα η BYD, πέραν από την προφανή διεύρυνση της γκάμας της από 4 μοντέλα σε 7, αλλά και την ενίσχυση του δικτύου της (σημειώνουμε ότι η παρουσίαση των δύο νέων μοντέλων πραγματοποιήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις [3.000 τ.μ. σε συνολική έκταση 7 στρεμμάτων] της εταιρίας στον Άλιμο), θα πρέπει να σταθούμε στο ότι ξεπεράστηκε το ορόσημο των 2,5 χιλιάδων παραγγελιών και πραγματοποιήθηκαν 2.000 ταξινομήσεις.





Και όπως είπε μιλώντας στους εκπροσώπους του ειδικού Τύπου ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου Σφακιανάκη, Σταύρος Τάκη, η BYD κατέχει, πλέον, ηγετική θέση στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων με μερίδιο 21,7% από τον Απρίλιο έως και τον Δεκέμβριο του 2024 και 32,4% στο 1ο δίμηνο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της φετινής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, κάθε δύο ηλεκτρικά που πωλούνται, το ένα είναι BYD, κάτι που συνεπάγεται μερίδιο 50% επί των λιανικών πωλήσεων.