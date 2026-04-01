Δείτε πώς η αστική ηλεκτροκίνηση κερδίζει έδαφος

Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια και τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι το 90% των βαν που κινούνται σε αστικά κέντρα διανύουν κατά μέσο όρο λιγότερα από 110 χιλιόμετρα την ημέρα. Σε αυτήν την αλήθεια «πάτησε» η κορυφαία στον χώρο των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (Light Commercial Vehicles) εταιρία, Ford Pro, για να προχωρήσει στο λανσάρισμα ενός ολοκαίνουργιου ηλεκτρικού LCV που είναι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες της αστικής διανομής.

Το πόσο σημαντικό είναι για Ford Pro το νέο 100% ηλεκτρικό Transit City, θα έλεγε κανείς ότι φαίνεται από το γεγονός ότι η εταιρία διοργάνωσε ειδική, πανευρωπαϊκή διαδικτυακή παρουσίαση παράλληλα με παρουσίαση στην οποία συμμετείχαν με φυσική παρουσία και δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου. Και δεν είναι παράξενο αυτό καθώς το κίνητρο είναι σοβαρό: Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις πόλεις και χρησιμοποιούν LCVs, συνεισφέρουν πάνω από 1,0 τρισεκατομμύριο ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρώπης, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειρίζονται ζητήματα όπως για παράδειγμα οι ζώνες χαμηλών εκπομπών, το αυξανόμενο κόστος και οι λειτουργικοί περιορισμοί – και να συνεχίζουν παράλληλα να εξυπηρετούν τους πελάτες τους.

Η Ford Pro θέλησε να δείξει μέσω της εν λόγω παρουσίασης ότι βρήκε έναν τρόπο να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις εκείνες που εστιάζουν στη μείωση του κόστους και χρειάζονται το κατάλληλο «εργαλείο» για τις δουλειές τους σε πόλεις, όπου πλέον επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε ηλεκτρικά οχήματα. Αυτή η αναγκαιότητα οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου μέλους της εμβληματικής πλέον οικογένειας Transit, το οποίο εστιάζει τόσο στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας όσο και στην ελαχιστοποίηση του κόστους. Και επειδή το κόστος μπαίνει στην πρώτη γραμμή, η Ford δεν δίστασε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των συνεργασιών. Γιατί το Ford Transit City έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την κινεζική JMC (Jiangling Motors Corporation) στην Κίνα, έναν μακροχρόνιο εταίρο σε κοινοπραξία της Ford – και είναι η JMC που το κατασκευάζει για λογαριασμό της Ford Pro, η οποία με τον τρόπο αυτό επωφελείται από το χαμηλό κόστος που έχουν «κατακτήσει» στον τομέα της ηλεκτροκίνησης οι Κινέζοι.

Η σωστή μεταφορική ικανότητα

Αναμφίβολα, το πιο σημαντικό μέρος κάθε επαγγελματικού οχήματος είναι ο χώρος φόρτωσης. Και το νέο Ford Transit City έρχεται να επιδείξει έναν πολυδιάστατο χαρακτήρα στον τομέα αυτόν, καθώς προσφέρεται σε τρεις διαφορετικούς τύπους αμαξώματος, ειδικά προσαρμοσμένους για να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών στις πόλεις.

• L1H1 Van: Με συμπαγή διαμόρφωση αμαξώματος (ΜxΠxΥ: 4.985x1.885x1.991 mm, μεταξόνιο: 3.060 mm), ιδανικό για στενούς δρόμους. Μπορεί να μεταφέρει τρεις ευρωπαλέτες, έχοντας ωφέλιμο φορτίο έως 1.040 kg.

• L2H2 Van: Mε μεγαλύτερες διαστάσεις (ΜxΠxΥ: 5.285x1.885x2.285 mm, μεταξόνιο: 3.360 mm) διαθέσιμο χώρο φόρτωσης 8,5 m³, δυνατότητα μεταφοράς αντικειμένων με μήκος πάνω από 3.000 mm και ωφέλιμο φορτίο έως 1.230 kg.

• Chassis Cab: Ιδανικό για μετατροπές, όπως υπερκατασκευές διανομών ή πλατφόρμες με ανοιγόμενα πλαϊνά για δημοτικές υπηρεσίες και εταιρείες κοινής ωφέλειας (ΜxΠxΥ: 5.200x1.885x2.000 mm, μεταξόνιο: 3.360 mm)

Ανεξαρτήτως τύπου αμαξώματος, το νέο Transit City προσφέρει στους πελάτες του ένα ενιαίο επίπεδο εξοπλισμού, έτσι ώστε να περιορίζονται το κόστος και η πολυπλοκότητα. Για παράδειγμα, κάθε μοντέλο διαθέτει στάνταρ μία ανθεκτική επένδυση στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης, εσωτερική επένδυση που καλύπτει το ήμισυ των πλαϊνών τμημάτων και σημεία πρόσδεσης.

Το νέο Transit City επωφελείται από την εκτεταμένη εμπειρία της Ford Pro προσφέροντας την ιδανική βάση για κάθε μετατροπή. Το γεγονός ότι ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται εγκατεστημένος εμπρός μεγιστοποιεί τις δυνατότητες μετατροπών του οχήματος στο πίσω μέρος, ενώ την ίδια στιγμή οι βελτιστοποιημένες δοκοί του πλαισίου διευκολύνουν την ενσωμάτωση στοιχείων και βελτιώνουν την πρόσβαση. Επιπλέον, η εμπειρία από την έκδοση chassis cab του E-Transit αξιοποιήθηκε ώστε να βελτιστοποιηθεί η διαμόρφωση του σασί, να τυποποιηθούν οι ηλεκτρικές συνδέσεις και να οριστούν οι περιοχές στο αμάξωμα που δεν θα τρυπηθούν, κάνοντας έτσι τις διαδικασίες μετατροπών πιο γρήγορες και αποτελεσματικές.

Ηλεκτροκίνηση που συμφέρει

Σε ένα ηλεκτρικό όχημα, η μπαταρία είναι αυτή που καθορίζει παραμέτρους όπως το κόστος, το βάρος και η αυτονομία. Το νέο Transit City συνδυάζει ανταγωνιστικό ωφέλιμο φορτίο με επαρκή αυτονομία για να καλύψει άνετα μια εργάσιμη ημέρα - όλα σε ελκυστική τιμή.

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, στοιχεία από χιλιάδες συνδεδεμένα ηλεκτρικά οχήματα της Ford Pro δείχνουν ότι το 90% των βαν στην κατηγορία του Transit City διανύουν κατά μέσο όρο λιγότερα από 110 km την ημέρα. Κατά συνέπεια, ένα τέτοιο αυτοκίνητο δεν χρειάζεται μια τεράστια μπαταρία η οποία θα αύξανε όχι μόνο το κόστος, αλλά και το βάρος του οχήματος, επιβαρύνοντας την κατανάλωση. Με αυτό το σκεπτικό επελέγη μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 56 kWh και χημεία φωσφορικού σιδήρου-λιθίου (LFP) η οποία μεγιστοποιεί το value for money, καθώς και την ανθεκτικότητα, προσφέροντας αυτονομία έως και 254 χιλιόμετρα, που είναι παραπάνω από αρκετή για τις ανάγκες των περισσότερων πελατών που δραστηριοποιούνται στις πόλεις. Επιπρόσθετα, η μπαταρία LFP είναι καταλληλότερη για συχνή ταχυφόρτιση σε παροχή DC, εξασφαλίζοντας στις επιχειρήσεις αξιόπιστη απόδοση αλλά και ελάχιστο χρόνο που το όχημα θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Το νέο Transit City προσφέρει επιπλέον επιχειρήματα στους οδηγούς πετρελαιοκίνητων βαν να μεταβούν σε ένα ηλεκτρικό όχημα. Με κίνηση στους εμπρός τροχούς και ηλεκτροκινητήρα με μέγιστη ισχύ 110 kW, το νέο ηλεκτρικό βαν προσφέρει ομαλή και αθόρυβη λειτουργία, με άμεσα διαθέσιμη ροπή για την εύκολη μεταφορά μεγάλων φορτίων.

Σημειώστε ότι το Ford Pro Charging βοηθά τους πελάτες να συνδεθούν με παρόχους εξοπλισμού και λογισμικού φόρτισης για οικιακή χρήση και αμαξοστάσια, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, η φόρτιση τις ώρες που τα τιμολόγια ρεύματος είναι φθηνότερα μπορεί να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τα πετρελαιοκίνητα βαν.

Προσφέρονται δε οι παρακάτω δυνατότητες φόρτισης:

• Φόρτιση AC 11 kW: 10-80% σε περίπου 4,5 ώρες

• 87 kW DC (μέγιστη ισχύς), μέση ισχύς 67 kW: 10-80% σε περίπου 33 λεπτά

• Προσθήκη αυτονομίας 50 km περίπου σε 10 λεπτά σε έναν ταχυφορτιστή

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μπορεί επίσης να αποφέρει οικονομικά οφέλη πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας. Με λιγότερα κινούμενα μέρη και εξαρτήματα τα οποία χρειάζονται συντήρηση, τα έξοδα αναμένεται να είναι μειωμένα κατά περίπου 40% σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο πετρελαιοκίνητο όχημα. Το διάστημα συντήρησης για το Transit City είναι δύο χρόνια ή 40.000 km.

Σημειώστε ότι τα σχόλια των πελατών που ήδη χρησιμοποιούν τα ηλεκτρικά βαν της Ford Pro συνέβαλαν στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας οδήγησης με ένα πεντάλ (one-pedal driving), ενισχύοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας την κόπωση του οδηγού σε αστικές συνθήκες κυκλοφορίας με συχνές στάσεις και εκκινήσεις.

Επίσης, όπου απαιτείται, μία συσκευή που συνδέει το ηλεκτρικό βαν με το Ford Pro Telematics ή άλλα συστήματα, διευκολύνει τους διαχειριστές στόλων να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα των οχημάτων παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε βασικά δεδομένα του οχήματος, όπως η τοποθεσία, η ταχύτητα και το επίπεδο φόρτισης.

Η αντοχή μετράει!

Στην παρουσίαση του νέου μοντέλου έγινε ειδική αναφορά στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα δοκιμών ανθεκτικότητας που υποβλήθηκε το νέο μοντέλο – ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε όλα τα μοντέλα της οικογένειας Transit ώστε να διασφαλιστεί ότι πληροί τα υψηλά πρότυπα που χαρακτηρίζουν τη μάρκα. Οι δοκιμές αυτές συμπυκνώνουν το ισοδύναμο 10 ετών και πάνω από 240.000 km απαιτητικής χρήσης σε αυστηρές αξιολογήσεις διεθνώς. Λαμβάνοντας δε υπόψη την πρόσθετη καταπόνηση που συνδέεται με την αστική οδήγηση λόγω των συνεχών στάσεων/εκκινήσεων, έχουν πραγματοποιηθεί επιπλέον δοκιμές σε συγκεκριμένα εξαρτήματα, όπως οι πίσω και πλαϊνές πόρτες φόρτωσης, η πόρτα του οδηγού, τα συστήματα ανάφλεξης και το κάθισμα του οδηγού για να διασφαλιστεί η αντοχή τους σε βάθος χρόνου.

Τέλος, η Ford βεβαιώνει τους πελάτες της ότι μπορούν να νιώθουν σίγουροι, χάρη στην ολοκληρωμένη βασική εγγύηση. Πέρα αυτής, η εγγύηση διάρκειας 8 ετών/160.000 km, η οποία καλύπτει τα εξαρτήματα υψηλής τάσης, αποτελεί πρόσθετο πλεονέκτημα ενισχύοντας τη διατήρηση της υπολειμματικής αξίας του ηλεκτρικού βαν κατά τη μεταπώλησή του.

Το νέο Transit City υποστηρίζεται επίσης από την υπηρεσία Ford Pro Service, ώστε το όχημα να παραμένει σε λειτουργία όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτή περιλαμβάνει 800 εξειδικευμένα Transit Center σε όλη την Ευρώπη, καθώς και έναν συνεχώς αυξανόμενο στόλο περίπου 500 βαν της υπηρεσίας Mobile Service.

Οι παραγγελίες ανοίγουν το δεύτερο τρίμηνο του έτους ενώ τα πρώτα οχήματα αναμένεται να φτάσουν στα Transit Center προς το τέλος του έτους.