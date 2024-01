Εθνική Γυναικών Πόλο: Χάλκινο στο Eυρωπαϊκό και πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η αναμονή 16 χρόνων έφτασε στο τέλος της! Η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών, η «ασημένια» Ολυμπιονίκης της Αθήνας και πρωταθλήτρια κόσμου το 2011, επιστρέφει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 2008 και το Πεκίνο.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα νίκησε απόψε 7-6 την Ιταλία στον «μικρό» τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Αϊντχόφεν, εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο (πρώτο στην ιστορία της διοργάνωσης, μετά από τέσσερα ασημένια) και εξασφάλισε το πολυπόθητο εισιτήριο για το Παρίσι.

🔵⚪️ Greece holds off an Italian comeback to win European Bronze!



The #WPEindhoven2024 final is up next on @EurovisionSport.#EWPC2024 | LIVE NOW | @EurovisionSport 📺