Νέο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή: Ξεπέρασε τα 6 μέτρα στο επί κοντώ

Εντυπωσιακές επιδόσεις σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλής, στο Diamond League στη Σιλέσια, καθώς κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, στο άλμα επί κοντώ ξεπερνώντας τα 6 μέτρα.

Ο Καραλής έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση καθώς ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 562μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη όπως ακριβώς συνέβη με τα 5.72μ. και τα 5.82μ.

Ο πήχης ανέβηκε στα 6.00μ και στο τρίτο και τελευταίο του άλμα σε αυτό το ύψος, ο Καραλής τα κατάφερε. Με ένα καθαρό άλμα, έγραψε ιστορία και έγινε ο πρώτος Έλληνας που ξεπέρασε τα 6 μέτρα.

Ο Καραλής ολοκλήρωσε τον αγώνα του με την 3η θέση, αποφασίζοντας να μην επιχειρήσει άλμα στα 6.08μ.

History made! Emmanuel Karalis clears 6 meters in the pole vault - the first Greek athlete to ever do it! #Proud #NewHeights #PoleVault @FlyManoloFly pic.twitter.com/9f3rYyviR9