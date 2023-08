Μετά από ένα πραγματικό θρίλερ στον τελικό του μήκους, ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε τεράστια ανατροπή στο έκτο και τελευταίο άλμα του και με 8,52μ ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του παγκόσμιου βάθρου. Μετά το ασημένιο πέρυσι στο Όρεγκον, ο 25χρονος πέρασε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου της Βουδαπέστης το χρυσό μετάλλιο στο λαιμό του, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Τζαμαϊκό Γέιν Πίνοκ με 8,50μ. και στην τρίτη τον Τάτζεϊ Γκέιλ (Τζαμάικα) με 8,27μ.

Μαγικό τελευταίο άλμα και χρυσό για τον Τεντόγλου!



🇬🇷's Miltiadis Tentoglou flies out to a massive 8.52m in his 6th and final attempt of the men's long jump final to win his first #WorldAthleticsChamps long jump gold medal 💪 pic.twitter.com/x27B9b5pZv