«Χρυσή Μπάλα»: Νικητής για 8η φορά ο Λιονέλ Μέσι

Απόλυτος κυρίαρχος, παγκόσμιος πρωταθλητής, ένας ζωντανός ποδοσφαιρικός «μύθος». Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε για 8η φορά στην υπέρλαμπρη καριέρα του τη «Χρυσή Μπάλα» του «France Football» και πρόσθεσε άλλο ένα λαμπερό «διαμάντι», στο ποδοσφαιρικό... στέμμα του.

Σ’ αυτή τη μεγάλη μάχη για τον καλύτερο του κόσμου για το 2023, ο 36χρονος σούπερ σταρ, λιγότερο από ένα χρόνο μετά τη στέψη του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, κατέκτησε για 8η φορά τη «Χρυσή Μπάλα» στην 67η «έκδοσή» της, αφήνοντας πίσω του στο βάθρο του νικητή τον Νορβηγό Έρλινγκ Χάαλαντ (2ος) ο οποίος έκανε το τρεμπλ με τη Μάντσεστερ Σίτι και τον Γάλλο δευτεραθλητή κόσμου με τους «τρικολόρ», Κιλιάν Μπαπέ (3ος).

Σε μία ολόλαμπρη τελετή στο «Théâtre du Châtelet», ο «Pulga» σήκωσε για 8η φορά στα χέρια του τη «Χρυσή Μπάλα», ανεβάζοντας στις τρεις κατακτήσεις τη διαφορά του από έναν άλλον τεράστιο ποδοσφαιριστή, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει κατακτήσει το σχετικό βραβείο 5 φορές.

Ο Μέσι κέρδισε μάλιστα το βραβείο στην πρώτη επαγγελματική του χρονιά εκτός Ευρώπης, έχοντας αφήσει την Παρί έπειτα από δύο χρόνια στο «Παρκ Ντε Πρενς» για την Ίντερ Μαϊάμι της αμερικανικής MLS.

