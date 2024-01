Δυάδα από Αγγλία και Ισπανία

Πέρασαν την Τρίτη τα 2 Over που είχαμε προτείνει από την Premier League, στα παιχνίδια Νότιγχαμ-Άρσεναλ με απόδοση 1,62 και Άστον Βίλα-Νιούκαστλ με 1,48.

Μία δυάδα έχουμε ξεχωρίσει και από το σημερινό κουπόνι, με 1 Over από την Premier League και 1 «άσο» από τη La Liga. Πολλά γκολ βλέπουμε να μπαίνουν και σήμερα στην Αγγλία.

Η επιλογή μας είναι με το Over στο παιχνίδι της Τότεναμ με την Μπρέντφορντ. Από 4 σερί Over προέρχεται η γηπεδούχος. Σκοράρει με άνεση, αλλά δέχεται και γκολ. Τέσσερα συνεχόμενα Over συμπλήρωσε στην Premier League και η Μπρέντφορντ. Πέρσι έκανε την έκπληξη και κέρδισε με 1-3 την Τότεναμ. Το σκορ μπορεί να «ανοίξει» και στη σημερινή αναμέτρησή τους.

Στην Ισπανία η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι πανίσχυρη εντός έδρας με 10 νίκες και με μία ισοπαλία. Την Κυριακή κέρδισε με 2-0 τη Βαλένθια. Είναι φαβορί για μία ακόμα νίκη και στο σημερινό ματς με τη Βαγιεκάνο. Κατάφερε και πήρε τον βαθμό (0-0) η Βαγιεκάνο στην έδρα της Σοσιεδάδ, το Σάββατο. Δύσκολα θα αντέξει στην πίεση της Ατλέτικο. Ποντάρουμε στον «άσο».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

940 (21:30) ΤΟΤΕΝΑΜ-ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ OVER 1,62

950 (22:00) ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 1 1,52