Ρώμη: Έκρηξη σε πολυκατοικία - Ένας νεκρός, 17 τραυματίες (vid)

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα, λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι τοπική ώρα, σε πολυκατοικία που βρίσκεται στην περιοχή Πορτουένσε της ιταλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό υπάρχει ένας νεκρός, και τουλάχιστον 17 άνθρωποι με τραύματα, εγκαύματα και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

#Roma , dalle 13:50 sei squadre di #vigilidelfuoco al lavoro in zona Colli Aniene: le fiamme hanno coinvolto i ponteggi di un cantiere di un edificio di 8 piani. L’ #incendio ha raggiunto il 7º piano, operazioni in corso [ #2giugno 15:00] pic.twitter.com/tlagc1nowU

Η φωτιά ξεκίνησε από αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο κάτω από το κτήριο. Οι φλόγες του αυτοκινήτου φαίνεται ότι προκάλεσαν την έκρηξη κάποιων κυλινδρικών δοχείων ασετιλίνης που υπήρχαν στο εργοτάξιο, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις επεκτεινόμενη στη σκαλωσιά και στο υπόλοιπο κτήριο.

🔵#Roma Una vittima e almeno 12 feriti, 5 intossicati e 7 ustionati, per un incendio divampato in una palazzina di 7 piani in ristrutturazione nella zona di Colli Aniene, periferia est della Capitale. Una ventina gli sfollati. Le fiamme sarebbero partite da un'auto parcheggiata. pic.twitter.com/cVd4i909C3