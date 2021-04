Σοφία Ζαχαράκη στο Liberal: Το 2021 θα είναι χρονιά επανεκκίνησης για τον ελληνικό τουρισμό

Το φετινό καλοκαίρι δεν θα μοιάζει σε τίποτα με το περυσινό, έχουμε περισσότερα όπλα, θα ανοίξει η πλειονότητα των ξενοδοχείων, η τάση δείχνει επιμήκυνση της σεζόν προς τα τέλη Οκτωβρίου και οι προοπτικές είναι θετικές για επισκέπτες από αγορές, όπως οι ΗΠΑ, δηλώνει στο Liberal η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, περιγράφοντας το σχέδιο για την «επίσημη πρεμιέρα» της τουριστικής σεζόν σε δύο εβδομάδες από σήμερα.

Βασικοί του άξονες, η είσοδος ταξιδιωτών με όρο να είναι είτε εμβολιασμένοι, είτε να έχουν αρνητικό τεστ ή πιστοποιημένη ανάρρωση από Covid, το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, το σύστημα δειγματοληπτικών ελέγχων EVA, η πρόβλεψη για περιορισμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε ξενοδοχεία Covid και η επικαιροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

«Ποιος θα εμπιστευόταν μια χώρα που δεν έθετε αυστηρούς κανόνες που δείχνουν το αίσθημα ευθύνης; Σας απαντώ, κανείς», τονίζει η υφυπουργός , ξεκαθαρίζοντας ότι ακριβώς λόγω της λήψης όλων των παραπάνω μέτρων, από τις 15 Μαΐου, δεν θα υπάρχει ζήτημα καραντίνας.

Συνέντευξη στον Τάσο Ευαγγελίου

- Πώς, με ποια... όπλα δηλαδή και πότε ανοίγει ο Τουρισμός στη χώρα;

Ο τουρισμός όπως έχουμε ήδη εξαγγείλει ανοίγει πλήρως στις 15 Μαΐου και επιτρέψτε μου να πω πως ανοίγει με ασφάλεια, για όλους. Ανοίγει με συγκεκριμένο σχέδιο και με ένα πλαίσιο μέτρων και κανόνων που περιφρουρούν τη δημόσια υγεία.

Έχουμε ήδη αναλύσει τους βασικούς άξονες αυτού του σχεδίου: η είσοδος των ταξιδιωτών στην Ελλάδα θα γίνεται με την προϋπόθεση είτε να είναι εμβολιασμένοι, είτε να έχουν αρνητικό τεστ ή πιστοποιημένη ανάρρωση από Covid.

Παράλληλα θα σας πω επιγραμματικά κάποια μέτρα που έχουμε λάβει και αυξάνουν την ασφάλεια μας: θα αναφέρω πρώτο το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, όχι μόνο γιατί το εισηγήθηκε πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χώρα μας, αλλά και γιατί επί της ουσίας θα βοηθήσει καθοριστικά στον έλεγχο διασποράς του ιού αλλά και την επαναφορά της ελεύθερης μετακίνησης.

Από εκεί και πέρα όσον αφορά τις δικές μας ενέργειες ως χώρα: χρησιμοποιούμε ξανά το σύστημα δειγματοληπτικών ελέγχων ‘EVA’, υπάρχει πρόβλεψη για περιορισμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε ξενοδοχεία Covid, επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς και έχουμε επικαιροποιήσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία θα τηρούνται αυστηρά. Μεγάλο όπλο μας σε αυτή την προσπάθεια είναι πως το 2021 δεν είναι… 2020.

Πλέον έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία για το πώς συμπεριφέρεται ο ιός και περισσότερα όπλα, όπως τα self tests των οποίων η χρήση επεκτείνεται και θα βοηθήσουν στον έλεγχο της εξάπλωσης, μέχρι να φτάσουμε στα επιθυμητό επίπεδο ανοσίας μέσω του εμβολιασμού. Τα όσα σας αναφέρω αφορούν την «επίσημη πρεμιέρα» του τουρισμού σε δύο εβδομάδες από τώρα.

Πρέπει όμως να θυμίσω πως ήδη υπάρχει μια χαλάρωση μέτρων, ένα πλαίσιο εισόδου στη χώρα χωρίς καραντίνα με προϋπόθεση είτε το αρνητικό μοριακό τεστ ή τον ολοκληρωμένο εμβολιασμό 14 μέρες πριν το ταξίδι.

Το άνοιγμα που σας λέω αφορά μόνιμους κατοίκους από μία σειρά χωρών που αποτελούν και τις βασικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό, όπως είναι οι χώρες της ΕΕ, οι χώρες της ζώνης Σένγκεν το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ρωσία και άλλες.

- Πότε ανοίγουν τα ξενοδοχεία και ποια πρωτόκολλα ασφαλείας θα εφαρμοστούν; Έχετε στοιχεία για το αν θα ανοίξουν όλα τα ξενοδοχεία ή θα υπάρξουν φαινόμενα όπως το 2020 που 4 στα 10 έμειναν κλειστά;

Τα σχετικά πρωτόκολλα εξάλλου έχουν εκδοθεί εδώ και μία εβδομάδα και είναι γνωστοί οι όροι και οι προϋποθέσεις. Όσον αφορά το κρίσιμο ερώτημα σας για το πόσα ξενοδοχεία θα ανοίξουν, μπορώ να σας πω πως θα ανοίξει η πλειονότητα τους και σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερα από πέρυσι.

Αυτός ήταν και ο στόχος της οικονομικής ενίσχυσης που δώσαμε ως κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα στους επιχειρηματίες. Να υπάρξει ένα πλαίσιο προστασίας με στόχο να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να ανοίξουν και πάλι. Θα δούμε λοιπόν σταδιακό άνοιγμα ξενοδοχείων με χρονική αναλογία με τις κρατήσεις...

- Η πρόβλεψη επταήμερης καραντίνας λειτουργεί αποτρεπτικά για επισκέπτες τρίτων χωρών;

Η Ελλάδα είναι μία οργανωμένη χώρα που θα προσφέρει σε όποιον την επιλέξει ασφαλείς διακοπές και υψηλό τουριστικό προϊόν. Θα αντιστρέψω το ερώτημα σε όποιον το θέτει: ποιος θα εμπιστευόταν μία χώρα που δεν έθετε αυστηρούς κανόνες που δείχνουν το αίσθημα ευθύνης; Σας απαντώ κανείς.

Και για να το ξεκαθαρίσω, από τις 15 του μήνα, δεν θα υπάρχει ζήτημα καραντίνας, ενώ και σήμερα επιτρέπεται είσοδος στην Ελλάδα χωρίς καραντίνα με αρνητικό μοριακό τεστ ή ολοκληρωμένο εμβολιασμό σε συγκεκριμένες χώρες όπως το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Ρωσία (στην περίπτωση της Ρωσίας απαιτείται εμβολιασμός και αρνητικό μοριακό τεστ), τις χώρες τις ΕΕ και της περιοχής Σένγκεν, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ν. Κορέα, την Ταΐλάνδη, την Ρουάντα.

- Υπάρχουν κάποια στοιχεία για κρατήσεις ή θα επικρατήσει η λογική των κρατήσεων τελευταίας στιγμής.

Αυτό που καταγράφεται, και μάλιστα σε έρευνες εταιριών του χώρου όπως π.χ. της TUI, είναι η έντονη επιθυμία των τουριστών ειδικά στις παραδοσιακές αγορές του ελληνικού τουρισμού να έρθουν στη χώρα μας και να απολαύσουν το ελληνικό καλοκαίρι και τις υψηλές υπηρεσίες της χώρας μας και των ανθρώπων της.

Αυτή την στιγμή δεδομένης της χρονικής περιόδου και της παγκόσμιας αβεβαιότητας οι κρατήσεις κινούνται σε χαμηλά ποσοστά. Στόχος μας είναι η καταγεγραμμένη επιθυμία να μετουσιωθεί σε πραγματικότητα, και να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας μια ταξιδιωτική εμπειρία μοναδική, αυθεντική και κυρίως ασφαλή.

Αυτό άλλωστε εκφράζει και το σύνθημα της φετινής μας καμπάνιας “All you want is Greece”, μιας καμπάνιας που πρέπει να σημειωθεί ότι ξεκίνησε νωρίτερα από ποτέ, θα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια απ΄ ότι τις άλλες χρονιές και υποστηρίζεται από μικρότερες καμπάνιες για τις ειδικές μορφές τουρισμού. Καθώς πλησιάζουμε πιο κοντά στην ημερομηνία-ορόσημο της 15ης Μαΐου, η εικόνα και για τις κρατήσεις θα γίνει σαφέστερη, και με το πλήρες άνοιγμα αναμένεται να υπάρξει βελτίωση.

Οι ταξιδιώτες θα παρακολουθούν την κατάσταση σε κάθε χώρα και βέβαια στη χώρα τους και θα αποφασίζουν να ταξιδέψουν με κρατήσεις κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης. Αυτό μάλιστα που επίσης καταγράφεται είναι η τάση για επιμήκυνση της περιόδου προς το τέλος Οκτωβρίου ιδίως αν το επιτρέψει και ο καιρός.

- Οι πληροφορίες που φέρουν τους Αμερικανούς να εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για διακοπές στην Ελλάδα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεδομένης και της πρόσφατης οδηγίας που έλαβαν οι αρχές των ΗΠΑ; και πως αυτή μπορεί να αλλάξει;

Κατ’ αρχήν να ξεκαθαρίσω πως το ζήτημα της οδηγίας, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά συνολικά 134 χώρες- δηλαδή τις περισσότερες χώρες του πλανήτη- και έχει να κάνει με την πίεση που δέχεται η Ελλάδα τα τελευταίο διάστημα -όπως και άλλες χώρες από το τρίτο κύμα του Covid. Οι οδηγίες αυτές αποτελούν φωτογραφία της στιγμής και αναμένεται να αλλάξουν μόλις αλλάξουν τα δεδομένα.

Στη μεγάλη εικόνα τώρα για την οποία με ρωτήσατε: Υπάρχει αύξηση των πτήσεων από τις ΗΠΑ για την Ελλάδα, με τελευταίο παράδειγμα την Delta Airlines, που θα προσφέρει 3 απευθείας πτήσεις ημερησίως και μάλιστα από τους αεροπορικούς κόμβους της Νέας Υόρκης αλλά και της Ατλάντα, παρέχοντας μάλιστα τη δυνατότητα 44 ανταποκρίσεων με πόλεις των ΗΠΑ. Και δεν είναι η μόνη, καθώς απευθείας πτήσεις ξεκινούν και από την United, την American, την Emirates και άλλες εταιρείες.

Ως εκ τούτου, οι προοπτικές είναι θετικές, και το επόμενο διάστημα υπάρχει αισιοδοξία για ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση. Αυτό που καταγράφηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Χάρη Θεοχάρη στην Αμερική είναι το εξαιρετικά θετικό κλίμα και το έντονο ενδιαφέρον από τους Αμερικανούς να επισκεφθούν την χώρα μας.

- Το 2020 υπήρξε ένα σχέδιο στήριξης του εγχώριου τουρισμού. Αυτή την καλοκαιρινή περίοδο θα υπάρξουν ανάλογες κινήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης;

Είναι σαφές ότι το 2020, ένα έτος παγκοσμίως πολύ δύσκολο για τον τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε όλες τις απαραίτητες αποφάσεις ώστε να στηριχθεί ο κλάδος και το 2021 να είμαστε έτοιμοι για μία πολύ καλύτερη σεζόν. Και είμαστε. Αλλά παράλληλα το κράτος συνεχίζει να στέκεται αρωγός στους επιχειρηματίες.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» το οποίο βελτιώνεται και διευρύνεται, συνεισφέρει ουσιαστικά στην ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής αγοράς. Αλλά δεν είναι το μόνο.

Ως κυβέρνηση, πήραμε μία σειρά μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων, -επιστρεπτέα προκαταβολή, πρόγραμμα “Γέφυρα 2”, κάλυψη παγίων δαπανών στην εστίαση, παράταση μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων, κάλυψη ενοικίων επιχειρήσεων, διατήρηση του χαμηλού ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο και την εστίαση, χρηματική ενίσχυση, κάλυψη εισφορών εργαζομένων- κ.α. Και η στήριξη θα συνεχιστεί, για όσο υπάρχει ανάγκη, ενώ σχεδιάζεται περαιτέρω στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ. Έχουμε τα εργαλεία, αλλά κυρίως την πρόθεση. Ο τουρισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον πρωθυπουργό.

-Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ένα μπαράζ επαφών σας ανά τη χώρα. Ποια μηνύματα στέλνετε και κυρίως ποια μηνύματα λαμβάνετε από τους εμπλεκόμενους φορείς;

Το βασικό μήνυμα το οποίο στέλνουμε όλοι είναι ότι ανοίγουμε, και ανοίγουμε με κανόνες, με ασφάλεια, αλλά και πρόθεση για ακόμα υψηλότερες υπηρεσίες. Μιας και το θίγετε να σας πω ότι οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες στον τουριστικό κλάδο είναι επαγγελματίες πολύ υψηλού επιπέδου, που βελτιώνονται διαρκώς και ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν το προϊόν της χώρας.

Αποτελούν για μένα την καλύτερη διαφήμιση της χώρας και έναν πραγματικό πρεσβευτή της Ελλάδας σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Εμείς στεκόμαστε αρωγοί στην προσπάθεια τους και θέλουμε να βοηθήσουμε ώστε να κάνουν την δουλειά τους πιο εύκολα. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος και του υπουργού, του κ. Θεοχάρη. Και ως τώρα ό, τι εξαγγείλαμε το κάναμε πράξη.

Ευελπιστούμε βάσιμα πως το 2021 θα είναι μία χρονιά δυναμικής ανάκαμψης, και απόδρασης από την δίνη της πανδημίας. Αυτό άλλωστε εισέπραξα και από τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε Θεσσαλονίκη, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ο ελληνικός τουρισμός διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα του με πρώτο και κυριότερο το σήμα κατατεθέν του, την μοναδική ελληνική φιλοξενία που εμπλουτίζεται με τα μοναδικά τοπικά χαρακτηριστικά.

Οι ελληνικοί προορισμοί καταγράφονται ως οι πλέον επιθυμητοί σε σχετικές κατατάξεις προορισμών για το 2021, και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στον τουρισμό την επόμενη περίοδο. Αλλά καταγράφονται και ως ιδιαίτερα υγειονομικά ασφαλείς, γεγονός το οποίο συμβολικά αναγνωρίστηκε και με την πρόσφατη βράβευση του Υπουργού Τουρισμού από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού με το βραβείο «Global Champion Award for COVID-19 Crisis Management».

Το 2021 θα είναι ασφαλώς ένα έτος με μεγάλες προκλήσεις. Όμως με σχέδιο, με επιμονή, με χρήση όλων των μέσων και λύσεων που υπάρχουν, και πάνω απ’ όλα με πίστη στην δύναμη αλλά και στην αποδεδειγμένη αντοχή του ελληνικού τουρισμού, μπορούμε να τα καταφέρουμε.