Πανδημία τέχνας κατεργάζεται - Όλες οι παραλλαγές του click away

Click away με το… αυτοκίνητο, click away με επιλογή της ώρας παράδοσης, click away με… τραπεζάκι στο πεζοδρόμιο -χθες μάλιστα υπό καταρρακτώδη βροχή- αλλά και… καθόλου click away. Πανδημία… τέχνας κατεργάζεται. Οι εμπορικές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, μετρούν τις δυνάμεις τους και αποφασίζουν η μία μετά την άλλη αν θα δοκιμαστούν και υπό ποιους όρους στην… αρένα του click away. Τα δύο πρώτα 24ωρα δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Αφενός διότι οι επιχειρήσεις ακόμη οργανώνονται και αφετέρου διότι ήταν τόσο δυσμενείς οι καιρικές συνθήκες που δεν επέτρεψαν τις μετακινήσεις.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας click away είναι στην πραγματικότητα μια επιχειρηματική απόφαση που πρέπει να πάρει η εμπορική επιχείρηση αφού λάβει υπόψη της όλα τα δεδομένα:

1. Τον κίνδυνο επιβολής προστίμου λόγω μιας ουράς που θα σχηματιστεί έξω από το κατάστημα (σ.σ η φωτογραφία πελάτισσας που δοκιμάζει παπούτσια στο πεζοδρόμιο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου αναγκάζοντας ακόμη και τον αρμόδιο υφυπουργό να μιλήσει για παράβαση των περιοριστικών μέτρων)

2. Το πρόσθετο οικονομικό κόστος από την ανάκληση εργαζομένων από το καθεστώς αναστολής. Εμπορική επιχείρηση που πουλάει με καθεστώς click away δεν χάνει το δικαίωμα να έχει το προσωπικό της σε αναστολή. Ωστόσο, ο πωλητής που θα εξυπηρετήσει τους πελάτες παραδίδοντας τις σακούλες στην είσοδο του καταστήματος, δεν μπορεί να είναι δηλωμένος στην Εργάνη ως απασχολούμενος σε καθεστώς αναστολής. Άρση αναστολής όμως, σημαίνει ανάληψη από τον εργοδότη και του μισθολογικού κόστους και του κόστους καταβολής των ασφαλιστικών πληρωμών.

3. Την πιθανότητα να… δυσαρεστηθεί η πελατεία και να πληγεί η αϋλη περιουσία της επιχείρησης. Στις τάξεις των εμπόρων η διατήρηση της φήμης και της πελατείας είναι απαράβατος κανόνας ειδικά για επιχειρηματίες με παρουσία ετών στην αγορά.

Από τις πρώτες προσπάθειες επικοινωνίας του click away από την πλευρά των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι κάθε αλυσίδα προσπαθεί να φτιάξει το δικό της μοντέλο για να εξυπηρετήσει τους πελάτες της. Ενδεχομένως από σήμερα, να δούμε την ενεργοποίηση και των μεγάλων εμπορικών κέντρων της χώρας τα οποία και ετοιμάζονται να λανσάρουν το …drive through click away. Στην πράξη, τα εμπορικά κέντρα (ήδη το Mall και το ομόσταυλο Golden Hall) υπόσχονται ότι θα πηγαίνεις την προσυμφωνημένη ώρα στο εμπορικό κέντρο με το αυτοκίνητό σου και οι καλά οργανωμένοι πωλητές θα σου δίνουν τη σακούλα με το προϊόν που έχεις παραγγείλει στην πόρτα ανεξάρτητα από το ποιο είναι το κατάστημα της επιλογής (σ.σ το παράθυρο γι’ αυτή την υπηρεσία άνοιξε η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι μεγάλες αλυσίδες αξιοποιούν τις δυνατότητες των μηχανογραφικών τους συστημάτων και προσφέρουν στους καταναλωτές τη λύση του να επιλέξουν οι ίδιοι πότε θα παραλάβουν την παραγγελία τους από το κατάστημα. Αυτό είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα: όταν η επιχείρηση επιβάλλει στον καταναλωτή τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος, οι πιθανότητες να του ανατρέψει τον προγραμματισμό είναι πολύ μεγάλες. Κι όμως, υπάρχουν αλυσίδες που αποστέλλουν εκείνες μήνυμα με προσυμφωνημένο χρόνο παραγγελίας.

Πάντως, όσοι εκτιμούν ότι θα είναι λίγες τελικώς οι εμπορικές επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να σηκώσουν ρολά και να ανάψουν φώτα για να δώσουν προϊόντα με τη συγκεκριμένη μέθοδο, είναι πιθανό να επιβεβαιωθούν. Ασφαλή συμπεράσματα βέβαια θα προκύψουν προς το τέλος της εβδομάδας. Σε κάθε περίπτωση, η εορταστική περίοδος θεωρείται ήδη χαμένη καθώς πλέον υπολείπονται μόλις 10 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.